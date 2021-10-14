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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів

В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 14 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року - 9 квітня виявили 19 676 нових випадків. Крім того, в Україні другий день поспіль зафіксовано понад 400 летальних випадків за добу - 412.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 14 000 000 щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 164 387 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей.

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 748, медпрацівників – 368);

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 госпіталізовано – 4 633 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 летальних випадків – 412;

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 одужало – 7 630 осіб.

Також читайте: Румунські лікарі написали відкритий лист із проханням про допомогу через спалах COVID-19

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 захворіло – 2 597 275 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 одужало – 2 311 991 особа;

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 летальних випадків – 59 935;

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 10
COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 11
COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 12
COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 13
COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів 14

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Привіт із Трускавєца, чувакі й чувихі!!! Не Буковель, але теж сойдьот
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14.10.2021 08:54
+11
Спасибо зе-команде за столь успешную борьбу с короновирусом! Ведь как известно, чем сильнее - лохдаун - тем больше можно украсть денег из бюджета, провести через зраду какие-угодно зашквары, ведь лохи все равно не выйдут на Майдан а будут карантинить взаперти
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14.10.2021 08:35
+9
Похоже скоро локдаун. Отдохнем. За то Ляшко с носом оставим , и с его ненавистными вакцинами. Плюс из за высокой цены на газ останавливаются предприятия, которые на этом газе работают. Народ отправляют на биржу и в отпуска за свой счет. Харьковский плиточный уже более 400-т человек отправил. И это только начало. Цветочки. Ягодки впереди.
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14.10.2021 08:39
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Сидеть дома тоже никакой гарантии не дает. Все равно близкие ходят на учебу/работу. Все равно в магазин и по другим делам надо выходить. Я вот уже с ноября прошлого года дома сижу. Т.с. с прошлого карантина руководство приняло решение работать удлаленно тем кому работа позволяет это делать. И толку. Все равно всей семьей чуть более двух недель назад переболели ОРВИ. Кто-то из родных таки принес заразу в дом. Думаю, если бы тесты сделали, то с почти стопроцентной вероятностью определили бы ковид. Симптоматика похожа была. Но в больницу не обращались. За неделю вылечились сами. Супруга правда чуть подольше. Но у нее после онко и всяких химий с лучами организм порядком подубит.
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14.10.2021 13:11 Відповісти
У меня так само было. Я кагбе "сижу дома" немного условно - в общественном транспорте не ежжу, на работе один в комнате, в магазинах дольше 5 мин не задерживаюсь.

И всё равно попал - дочка притащщила. Вроде как и на работу занёс - хотя ближе трёх метров никто и не подходил. Но тут не ясно, конечно.
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14.10.2021 13:18 Відповісти
Да, но на данный момент сидеть дома - самый надёжный вариант. Проколотым в масачке лезть в набитую маршрутку идея так себе.

Вчера наблюдал маршрутки в область едут - дык набиты так, что вот вот правым бортом асфальт шкрябать будут.
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14.10.2021 13:33 Відповісти
Известно,что это или "схожее" вирусное заболевание, которое сейчас называют громко "Коронавирус", было определено и идентифицировано, ещё в 70-х годах, прошлого столетия. Т.е. , мы, с чем-то похожим, живём уже много лет! Просто, никто ранее - не делал тестов и т.д. на наличие этого вируса в организме, при различных заболеваниях. А сейчас, играет большую роль, "шумиха в СМИ.
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14.10.2021 13:42 Відповісти
Так семейство коронавирусов науке давно известно. Оно довольно многочисленно. К примеру та же атипичная пневмония. Так что мы давным давно с ними рядом живем. Ковид это всего навсего еще один эпизод этого совместного сосуществования.
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14.10.2021 14:23 Відповісти
Точно!👍
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14.10.2021 15:39 Відповісти
Могу предложить ровно то же что Вы делали когда каждый год у нас были эпидемии ОРВИ. Правда они куда-то исчезли с приходом ковида, что само по себе странно. Но все таки.
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14.10.2021 13:05 Відповісти
Да никуда не исчезли,сезонный грипп как был так и есть, и при заболевании грипом всякая вакцинация противопоказана.
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14.10.2021 13:18 Відповісти
О как. А разве ковид не из того же самого семейства острых респираторных вирусных инфекций? Возможно грипп и есть. Вот только не слышал о его эпидемии все эти почти два года.
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14.10.2021 13:23 Відповісти
Противогаз
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14.10.2021 20:02 Відповісти
Спочатку ознайомтесь, хто такі "антиваксери", а потім вже будете робити висновки! Наразі, противники щеплення від невипробуваних часом та клінічними висновками вакцин , є - просто " вакциноскептиками"! Це - різні речі.
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14.10.2021 13:12 Відповісти
Антиваксер звучить страшніше. І одразу ставить на один щабель з тими хто взагалі проти вакцинації. Дуже зручно для пропаганди.
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14.10.2021 13:27 Відповісти
Я просто поражаюсь ,когда при такой смертности по всему миру есть люди призывающие ничего не делать. В среде консерваторов растет количество людей , которые успели при помощи своих медийных платформ облить грязью вакцины от коронавируса, а теперь уже не могут рассказать как сильно они сожалеют о своих словах, они до этого момента не дожили. Но сколько смертей на совести этих агитаторов?ответят перед всевышним.
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14.10.2021 13:32 Відповісти
те же яйца только вид в профиль. один ..й
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14.10.2021 13:55 Відповісти
дышать однии воздухом с носителями туберкулёза боюсь, поэтому медики и разработали прививку БЦЖ, коей благополучно пользуються нормальные люди.
2.не поняла причем тут врачебная этика.
3.Вас никто не принуждает пока вы сидите дома, в обществе ваше мнение не должно быть доминатным, люди имеют право обезапасить себя и свои семьи,находясь рядом с вами.
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15.10.2021 12:30 Відповісти
Не гнівіть Бога, бо почнуть зганяти у "лепрозорії" (і правильно зроблять), як у Середні віки. Про те що цими лепрозоріями робили потім, говорити утримуюсь

Не хочеш вакцинуватися - в "лепрозорій" для таких же антивакцинаторів, не потрібно заражати інших.

НЕВАКЦИНОВАНИЙ - ПОТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОВІДУ!

НЕВАКЦИНОВАНИЙ БЕЗ МАСКИ ЩЕ БІЛЬША ЗАГРОЗА!
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14.10.2021 12:49 Відповісти
А кому угрожают то? Может вакцинированным? Которые в масачке?
Хехехе, зебилам без мозгов зайдёт.
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14.10.2021 12:58 Відповісти
Ну нет...зебилы как раз на вашей стороне , можете гордиться.
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14.10.2021 13:20 Відповісти
Это какраз именно у зебилов в одной и той же бестолковке совершенно спокойно уживается "маску надо носить" + "маска не помогает" и "надо уколоться" + "неуколотые заражают уколотых".
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14.10.2021 13:26 Відповісти
Наоборот,уколотые могут заразить неуколотых,вот поэтому и важно чтобы люди вакцинировались.Правда неуколотых могут заразить даже ручка двери в маркете, поэтому у них вообще все печально.На секундочку, за мерзкую шмарклю не голосовала .
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14.10.2021 13:36 Відповісти
Стоп стоп стоп, ну могут, так чья это проблема? Вот самих неуколотых. Может и важно, но вам то какое дело до этого?
Хорошо, про шмарклю больше не буду.
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14.10.2021 13:41 Відповісти
Да такое же как и вам, я же здесь не сама с собой беседую.
Просто из личного опыта говорю, Ковид это опасно и очень дорого, гарантий 100 % нет даже у привитых,но у них есть намого больше шансов выжить или перенести болячку в легкой форме,если кому то поможет или спасет чью то жизнь мой совет буду рада.Если вдуматься то какие варианты? иметь хоть какой то шанс или помереть ничего не делая? Однако на работе нужно понимать, что вы все таки в колективе или вы играете за общепринятыми правилами ,или ,как вы предложили - сидите дома.
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14.10.2021 13:49 Відповісти
иметь хоть какой то шанс или помереть ничего не делая?
Предпочитаю жить ничего не делая. Точнее делая то, что считаю нужным.
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14.10.2021 14:14 Відповісти
Лилия, во первых, если человек уже контактировал (очень близко) с заболевшими, а таких семей очень много - в семье один болеет, другие - нет, и не заболел! - это о чем то, может говорить, или нет!?? У человека свой, хороший иммунитет! Зачем ему прививка ( непроверенная)?! Во вторых - вакцинация, ещё более опасна для окружающих, поскольку "вакцинорованный" тоже может болеть ( в латентной форме), и главное - он такой же распространитель инфекции, как и не вакцинированный! И может об этом (что болеет) даже не знать!
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14.10.2021 14:24 Відповісти
Я наверное Вас успокою. Заразиться могут все. И те и другие Причем не только ковид. Остальные ОРВИ инфекции свою опасность не потеряли и никуда не растратили. Они как были опасными так и остались. И если их сразу же не начать лечить, то есть высокая вероятность нарваться на осложнение в виде пневмонии. В этом случае есть высокая вероятность летального исхода, если не лечить пневмонию. Так называемые антиваксеры это понимают, паникуют по этому поводу и не истерят.
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14.10.2021 13:45 Відповісти
Не истерят?А кто истерит? Напротив ,предлогается не истерить по поводу прививок,а провакцинироваться и жить спокойно. Вы лечите грипп ,или осложнения при гриппе?Так почему люди должны сидеть сложа руки и ждать выживет или нет?
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14.10.2021 13:53 Відповісти
Я вообще не понимаю зачем складывать руки и ждать смерти. Живите и радуйтесь жизни. Она у человека скоротечна. А при гриппе я всегда стараюсь лечить симптоматику, вызванную им. Тем самым помогая иммунной системе справиться с самим вирусом. Причем стараюсь начать лечение при проявлении первых симптомов болезни, и не жду покуда справится сам организм с болезнью. Ну а при малейшем подозрении на пневмонию сразу начинаю принимать антибиотики. И пофигу на заявления врачей, что при пневмонии, вызванной вирусной инфекцией антибиотики не помогут. Мне всегда помогали. Как у остальных я не могу знать. К тому же опять же никогда не ясно чем конкретно пневмония вызвана. Ну и потом, вероятность заболеть ковид весьма низкая, если глянуть статистику. То, что человек тяжело перенесет болезнь - еще ниже. Ну а смертность составляет вообще 2,3% от числа заболевших. Если брать от числа всего населения, то вообще получаем 0,14%. А Вы уже прям собираетесь сложить руки и неизвестно чего ждать. К тому же опять же Вас не призывают это делать. Вы можете привиться, если считаете необходимым. По заверениям властей выбор вакцин большой.
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14.10.2021 14:13 Відповісти
Супер ответ!🤓
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14.10.2021 15:01 Відповісти
Тем более, запущенная/вовремя не идентифицированная, и которую вовремя не начали лечить, вирусная инфекция - всегда переходит в бактериальную, а здесь уж, без антибиотиков - не обойтись!😥
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14.10.2021 15:09 Відповісти
Не вигадуй. Можна вірусну пневмонію на ногах перенести без лікування, і решту.
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15.10.2021 05:28 Відповісти
Хоч Москальщини, але в точку
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
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14.10.2021 17:32 Відповісти
Ну раз Ви згадали кацапів - будь ласка. Ось з останнього як там знімають страшні роліки про ковідних хворих

https://fishki.net/3974324-nu-jeto-my-opustim-v-starom-oskole-televizionwiki-spalilisy-snimaja-sjuzhet-v-kovidnom-gospitale.html "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
Можу вважати, що наші медіа не набагато кращі. З одного совку вилізли.
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14.10.2021 18:07 Відповісти
Мене бавлять потуги потуги деяких людей у самолікуванні, і дратують, коли вони свій "досвід" намагаються передати іншим
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15.10.2021 11:56 Відповісти
А мене дратує коли мені приписують те, що я навіть не намагався робити. Де це я свій досвід самолікування кому передавав? Те що я кажу, що хворобу треба лікувати не затягуючи - Вам скаже будь який лікар. А чим її особисто лікувати кожному - це його власна справа та справа його лікаря. Я написав що власне саме мені допомогає. Ще й навмисне вказав, що не можу знати чи допоможе це іншим. Я хоч десь вказував ліки, якими потрібно ту чи іншу хворобу лікувати? Я написав не більше ніж своє ставлення до самого процесу. І мені мій досвід допомогав і досі допомогає. Як він допоможе іншим я знати не можу. Так що не треба перекручувати мої слова. А якщо вже щось стверджуєте, що я казав, так хоч цитати мої наводьте з дописів. Ось Ви, на відміну від мене, таки намагаєтесь передати свій власний досвід вакцінації. Ще й закликаєте це робити примусово всім без розбору. Навести цитати Ваші. Чи не треба? Так що подібна поведінка, що Ви тут так яскраво описали, притаманна більше саме Вам.
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15.10.2021 14:48 Відповісти
Так от, для неосвідчених "вакцинованих" - ви є, такими ж розповсюджувачами інфекції, як і не "вакциновані"! Читайте медичні висновки, якщо не знаєте!
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14.10.2021 13:01 Відповісти
Я б з Вами погодився, але за однієї умови - якби вакціновані так само не заржувались та не заражали інших. А якщо це не так, то чому вакциновані так панічно бояться невакцинованих? Бо цікаві речі виходять за словами Ляшка, що якби 100% вакцинувалося то можна булоб зняти усілякі обмеження. Але зараз чомусь вакціновані бояться заразитися. Якщо вакцина така дієва, то чому такий переляк?
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14.10.2021 13:03 Відповісти
Вакциновані переважно не заражуються, а якщо і заразилися, то час одужання значно менший, і, відповідно, кількість контактів менша.
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14.10.2021 14:27 Відповісти
То чому так панічно бояться невакцинованих? Аж у істериках заходяться.
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14.10.2021 14:31 Відповісти
Як чому, тому що із-за цих баранів локдауни вводять. Тому що на їхнє лікування витрачаються державні ресурси. Тому що вони, як би то не було, - джерело інфекції
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14.10.2021 14:40 Відповісти
Так не вводьте локдауни. Он Британія вже скасувала, хоча захворюваннь там начеб-то суттєво менше не стало, хоча і багато населення отримало щеплення.
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14.10.2021 14:49 Відповісти
В Британії рівень вакцинації 66,20 %. і продовжують нарощувати.
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14.10.2021 16:15 Відповісти
В Британії зараз хворіє 16,6%. Для порівняння в Україні зараз хворіє 8,7%. Тобто приблизно вдвічи меньше. При тому, що вакциновано трошки быльше 15%.
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14.10.2021 16:47 Відповісти
Ви цифри зі стелі взяли?

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/uk/ В Британії зараз хворіє 1369152 людини при населенні у 66 273 000 . Що складає 2,066%

По Україні не перевіряв.
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14.10.2021 17:07 Відповісти
Наразі хворіють
1 369 174
16,6 %

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/ З того самого джерела
Всі питання до статистики та сайту. Не я цю методику обчислення придумав. Вони обчислюють до кількості заражених.
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14.10.2021 18:16 Відповісти
16,5% від кількості заражень
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14.10.2021 19:26 Відповісти
Ну а я що написав?
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14.10.2021 19:44 Відповісти
То не треба вводили людей в оману. Пишіть від чого беруться відсотки
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15.10.2021 11:52 Відповісти
Стоп. А де я вводив людей в оману? Я невірні відсотки дав, що в казані на тому сайті, на який я Вам дав посилання? В чому моє манипулювання та в чому данні, що я навів невірні?
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15.10.2021 15:26 Відповісти
І доречі вакциновані так само можуть бути джерелом інфекції.
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14.10.2021 14:54 Відповісти
тут спорный вопрос. Невакцинированный заболевший чувствует себя плохо, сидит дома и не шастает. Вакцинированный шастает везде и всех вокруг заражает. Может такая ж* как раз из-за вакцинированных и творится. Год назад такого кошмара не было.
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14.10.2021 16:03 Відповісти
Не меліть дурниць. Дівіться приклад Ізраїлю. А те що зараз із захворюваністю, то від іншого більш агресивного штама і неносіння масок. Те, що вакцинувалося біля 20% нічого не означає, хворіють 80%. От і все.
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14.10.2021 16:10 Відповісти
год назад такой смертности не было при 0 вакцинированных. Ваши объяснения?
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14.10.2021 16:19 Відповісти
Менша росповсюдженість і зміна штаму віруса
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15.10.2021 11:49 Відповісти
ага, вирус слабо распространился за два года... правда, перед тем распространился,
а после споткнулся об чего-то...
но пришел новый штамм, завезли в комплекте с вакциной, внутри пузырьков, да?
он уже быстрее распространился, бо по официальным каналам - это имели в виду, да?
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18.10.2021 10:02 Відповісти
Уважаемый, а вы в курсе, что вакцинированные также могут болеть и, о, боги, также распространять вирус? А если ещё и в лёгкой и скрытой форме, то заражать ещё похлеще тех, кто не вакцинированных. Или вы из тех, кто считает, что раз вакцинированных, то и маску носить не надо, и соц дистанцию не соблюдать? Прежде чем распространять капсом паническую информацию, разберитесь в элементарных вещах. У меня у знакомой, после 2й прививки мать ушла, впала в кому и все. 50 лет даже не было.
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14.10.2021 23:33 Відповісти
В усьому світі захищає (зменшує вірогідність зараження), у вас - ні
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15.10.2021 11:46 Відповісти
Чому зразу "хоронить", якщо більшість цією заразою хворіє безсимптомно?! Всі смертельні випадки, які раніше, були від інших хвороб - наразі " приписують короновірусу, невже це не зрозуміло?! Та зрівняйте нарешті, всі показники, та подумайте логічно!🙏
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14.10.2021 12:54 Відповісти
Тому що померли поступають у лікарню з симптомами "короновірус",тому що кількість померлих з кожним днем збільшується ,ви бачили епікризи померлих,що ви ствержуєте від чого вони померли? Та не вакцінуйтеся, а люди самі вирішать свою долю.
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14.10.2021 13:00 Відповісти
Так, в тому ж, і питання - кожен, сам повинен вирішувати - вакцинуватись, чи ні! А не - примусово для статистики наших можновладців, які до речі, не всі мають щеплення,( як і більшість лікарів), а чому? Щось знають! Думайте!
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14.10.2021 13:06 Відповісти
Та я вже провакцінувалася і живу спокійно, до речі після того як перехворіла рік тому,ви навіть на маєте уяви що це за хвороба, яку муку терплять люди і скільки коштує лікування .Але довірливі вас прочитають і ви наражаєте їх на небезпеку, як ви гріха не боїтесь,не розумію. Не маю статистику про лікарів, тому на слова при балачках не поведуся.
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14.10.2021 13:12 Відповісти
А я допустим вполне в курсе, как оно и чего, и лечили, междупрочем, забесплатно.

Вот токо чото не видно, чтоб спокойно вам жилося, всё хотите загнать непроколотых в какието лепрозории. Боитесь чегота?
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14.10.2021 13:22 Відповісти
Бог Вам в поміч, і здоров'я Вам! А от я, не довіряю, як і багато з співбесідників. Я, не хочу вакцинуватись невідомою речовиною! Яке вони! мають право мене примусити, якщо (і ще раз!) вакцина не захищає від захворювання, а й ще має, на думку провідних лікарів світу, побічні наслідки - аутоімунні захворювання, алергічні і навіть онкологічні! Час - покаже! У кожного свій імунітет!
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14.10.2021 13:26 Відповісти
я могу понрять тех кто агитирует совершать какое-от действие (в данном случае - вакцинироваться). Но с чего жопы рвут антивакцинаторы - я хз. Не хочешь - не колись, зачем так истерично отговаривать вакцинаторов? вы боитесь что их чипируют? так это ИХ чипируют, вы-то чего истерите?
Ходите себе неколотыми, вам же хуже.
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14.10.2021 13:31 Відповісти
Вообщето речь идёт о том, что принудительная вакцинация (ещё и не проверенными веществами) немножко за пределами закона. Вы как, не согласны с таким утверждением?
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14.10.2021 13:35 Відповісти
покажите мне хотя бы одного, кого вакцинировали принудительно. не хочешь - иди на ..й, потому что за каждое свое действие или бездействие нужно нести ответственность.
Так что принудительно никто никого не колет. Руки не выкручивает, не насилует.
Просто постройтесь и стройными рядами - куда подальше.
Недавно как раз про таких идиотов Риддик снял фильм, Чужой Завет. Про то как земляне с высоким уровнем интеллекта собрали всех идиотов, сказали им что они самые офигенные и потому их отправляют на лучшую планету на свете. И отправили их куда подальше. Но поскольку команда тоже состояла из антимасочников, они поперлись осваивать новую планету без всякой защиты и их сожрали Чужие.
Пересмотрите, вам будет полезно))
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14.10.2021 14:01 Відповісти
Дада, угроза увольнением, равно как и отстранение от работы без сохранения зарплаты - это не принуждение, всё чиста добровольно.
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14.10.2021 14:10 Відповісти
потому что за каждое свое действие или бездействие нужно нести ответственность
А почему тогда законодательно сняли ответственность с производителей вакцин? Почему перед прививкой против ковид нужно подписать бумагу, что Вы предупреждены об опасных побочках и даете добровольное согласие на вакцинацию? Или это другое? Тут не должны отвечать за свои действия?
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14.10.2021 14:19 Відповісти
Не пишите бред! Принудительно, не значит - физически! У них есть другие методы!
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14.10.2021 14:27 Відповісти
Що означає "не вакцинуйтесь"? Типу, давай, якщо хочеш самогубства, то будь ласка, та іще з десято-другий інфікуєш?

Ні, баранам потрібний примус. Питання тільки в який спосіб? Від пропаганди, умовлянь, заборони на професію, заборони відвідування громадські місця до щеплення силою
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14.10.2021 14:48 Відповісти
Спекуляції. Інтереси суспільства під час пандемії вище бажань окремої людини, яка є загрозою іншим.

Хоча, для цього в принципі і закон можна було би запровадити, щось на кшталт воєнного чи особливого стану, коли права людини тимчасово обмежуються.

Якщо людина померла саме із-за вакцинації, таке траплялося при різних вакцинаціях. Ну, що, виходячи з того, що це вкрай рідкісні випадки, можна і страховку, наприклад, заплатити.

Людина ризикує кожен день, наприклад при переході вулиці, чи при їжі може подавитися, то що не їсти і дорогу не переходити?
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14.10.2021 15:05 Відповісти
Я усе не читав. Але суть не у співвідношення вакцинованих і невакцинованих.
У нас є влада, якій суспільство делегували свої повноваження. Тепер влада законно всіх закликає і поки дуже м"яко заставляє вакцинуватися. Так що все законно.
Влада, хоч і зелена, але тут їй хватило розуму не розводити антивакційну кампанію. Може іще дістане розуму на примусову вакцинацію буйних ... рішенням РНБО
Про зняття відповідальності з виробників вакцин. Так зробили усі країни. Час вимагав. Ціна питання мільйони життів
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14.10.2021 16:41 Відповісти
Я вам говорю очевидні речі. Ви займаєтеся демагогію. В СПАМ!
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15.10.2021 11:59 Відповісти
Люто плюсую. Вместо того, чтобы вести пропаганду зож, отказ от вредных привычек, пропаганда здорового питания, спорта, режима дня, СМИ нагнетают дикую истерию. Все болезни забыты, прививка всех спасёт!!! Негативное мышление и стресс способствуют падению иммунитета не меньше, чем отсутствие нормального сна и полноценного питания и активности. А для СМИ на волне хайпа, одни негативные новости.
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14.10.2021 23:37 Відповісти
Ви що думаєте, я не стикалась з цією, так званою "хворобою", яка раніше звалася звично - ГРЗ?! Стикалася, тому, маю висновки, порівняння і логічну думку, щодо всієї цієї "глобальної пандемії".
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14.10.2021 12:27 Відповісти
І раніше люди тяжко хворіли від інфекційних захворювань, з смертельними наслідками. І всім відомий грип, є дуже небезбечним, інфекційним захворюванням, інколи, смертельним для багатьох, але щеплення від грипу раніше, робили лише бажаючим, а не примусово, як тепер від "covid", аж до звільнення!
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14.10.2021 12:36 Відповісти
И да, у нас еще в переписке, пока не "явился", известный "рекламатор вакцинации", который тех, кто против , записывает в "ольгинские боты"! Наверное, у него сегодня выходной?!
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14.10.2021 14:35 Відповісти
стацкая вместо него))
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14.10.2021 16:06 Відповісти
Ну, я пішов святкувати, а моїм російськомовним антиваксерам російською іще раз захопливе відео
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
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14.10.2021 17:35 Відповісти
Спасибо большое за ссылку. Прикольный дебил этот Варламов, раньше не смотрел его.
Мог бы в цирке клоуном работать... Это он после ихнего СпутникаV так свихнулся или всегда такой был?
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14.10.2021 22:27 Відповісти
Чем больше Зе боится потерять власть,тем больше инфицированных.
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15.10.2021 01:03 Відповісти
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