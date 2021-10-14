COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів

В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 14 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року - 9 квітня виявили 19 676 нових випадків. Крім того, в Україні другий день поспіль зафіксовано понад 400 летальних випадків за добу - 412.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 14 000 000 щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні:

164 387 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей.

зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 748, медпрацівників – 368);

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 633 особи;

летальних випадків – 412;

одужало – 7 630 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 597 275 осіб;

одужало – 2 311 991 особа;

летальних випадків – 59 935;

проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.













