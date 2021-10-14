COVID-19 в Україні: Вперше із квітня кількість інфікованих за добу перевищила 18 тисяч осіб, померли 412 пацієнтів
В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 14 жовтня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року - 9 квітня виявили 19 676 нових випадків. Крім того, в Україні другий день поспіль зафіксовано понад 400 летальних випадків за добу - 412.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 14 000 000 щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!
Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні:
164 387 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей.
зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 748, медпрацівників – 368);
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 633 особи;
летальних випадків – 412;
одужало – 7 630 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 597 275 осіб;
одужало – 2 311 991 особа;
летальних випадків – 59 935;
проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И всё равно попал - дочка притащщила. Вроде как и на работу занёс - хотя ближе трёх метров никто и не подходил. Но тут не ясно, конечно.
Вчера наблюдал маршрутки в область едут - дык набиты так, что вот вот правым бортом асфальт шкрябать будут.
2.не поняла причем тут врачебная этика.
3.Вас никто не принуждает пока вы сидите дома, в обществе ваше мнение не должно быть доминатным, люди имеют право обезапасить себя и свои семьи,находясь рядом с вами.
Не хочеш вакцинуватися - в "лепрозорій" для таких же антивакцинаторів, не потрібно заражати інших.
НЕВАКЦИНОВАНИЙ - ПОТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОВІДУ!
НЕВАКЦИНОВАНИЙ БЕЗ МАСКИ ЩЕ БІЛЬША ЗАГРОЗА!
Хехехе, зебилам без мозгов зайдёт.
Хорошо, про шмарклю больше не буду.
Просто из личного опыта говорю, Ковид это опасно и очень дорого, гарантий 100 % нет даже у привитых,но у них есть намого больше шансов выжить или перенести болячку в легкой форме,если кому то поможет или спасет чью то жизнь мой совет буду рада.Если вдуматься то какие варианты? иметь хоть какой то шанс или помереть ничего не делая? Однако на работе нужно понимать, что вы все таки в колективе или вы играете за общепринятыми правилами ,или ,как вы предложили - сидите дома.
Предпочитаю жить ничего не делая. Точнее делая то, что считаю нужным.
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
https://fishki.net/3974324-nu-jeto-my-opustim-v-starom-oskole-televizionwiki-spalilisy-snimaja-sjuzhet-v-kovidnom-gospitale.html "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале
Можу вважати, що наші медіа не набагато кращі. З одного совку вилізли.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/uk/ В Британії зараз хворіє 1369152 людини при населенні у 66 273 000 . Що складає 2,066%
По Україні не перевіряв.
1 369 174
16,6 %
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/ З того самого джерела
Всі питання до статистики та сайту. Не я цю методику обчислення придумав. Вони обчислюють до кількості заражених.
а после споткнулся об чего-то...
но пришел новый штамм, завезли в комплекте с вакциной, внутри пузырьков, да?
он уже быстрее распространился, бо по официальным каналам - это имели в виду, да?
Вот токо чото не видно, чтоб спокойно вам жилося, всё хотите загнать непроколотых в какието лепрозории. Боитесь чегота?
Ходите себе неколотыми, вам же хуже.
Так что принудительно никто никого не колет. Руки не выкручивает, не насилует.
Просто постройтесь и стройными рядами - куда подальше.
Недавно как раз про таких идиотов Риддик снял фильм, Чужой Завет. Про то как земляне с высоким уровнем интеллекта собрали всех идиотов, сказали им что они самые офигенные и потому их отправляют на лучшую планету на свете. И отправили их куда подальше. Но поскольку команда тоже состояла из антимасочников, они поперлись осваивать новую планету без всякой защиты и их сожрали Чужие.
Пересмотрите, вам будет полезно))
А почему тогда законодательно сняли ответственность с производителей вакцин? Почему перед прививкой против ковид нужно подписать бумагу, что Вы предупреждены об опасных побочках и даете добровольное согласие на вакцинацию? Или это другое? Тут не должны отвечать за свои действия?
Ні, баранам потрібний примус. Питання тільки в який спосіб? Від пропаганди, умовлянь, заборони на професію, заборони відвідування громадські місця до щеплення силою
Хоча, для цього в принципі і закон можна було би запровадити, щось на кшталт воєнного чи особливого стану, коли права людини тимчасово обмежуються.
Якщо людина померла саме із-за вакцинації, таке траплялося при різних вакцинаціях. Ну, що, виходячи з того, що це вкрай рідкісні випадки, можна і страховку, наприклад, заплатити.
Людина ризикує кожен день, наприклад при переході вулиці, чи при їжі може подавитися, то що не їсти і дорогу не переходити?
У нас є влада, якій суспільство делегували свої повноваження. Тепер влада законно всіх закликає і поки дуже м"яко заставляє вакцинуватися. Так що все законно.
Влада, хоч і зелена, але тут їй хватило розуму не розводити антивакційну кампанію. Може іще дістане розуму на примусову вакцинацію буйних ... рішенням РНБО
Про зняття відповідальності з виробників вакцин. Так зробили усі країни. Час вимагав. Ціна питання мільйони життів
https://www.youtube.com/watch?v=UiX3nVK9hKE&ab_channel=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Илья Варламов об антиваксерах
Мог бы в цирке клоуном работать... Это он после ихнего СпутникаV так свихнулся или всегда такой был?