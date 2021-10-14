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Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом (оновлено)

Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом (оновлено)

14 жовтня, в християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні святкують День захисників і захисниць України і День козацтва.

День захисників і захисниць України був заснований 14 жовтня 2014 року за президентським указом. 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свято встановлено для гідного вшанування мужності і відваги, проявлених українськими воїнами в захисті незалежності України, що стало особливо актуально під час агресії Росії проти України.

14 жовтня обрано для святкування Дня захисників і захисниць України, оскільки цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а в 1999 році встановлено і День українського козацтва. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва та всіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні проходила Велика рада, на якій вибирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Уже в ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України успадкували воїни Армії Української Народної Республіки і Української повстанської армії. І не випадково днем ​​офіційного створення УПА було обрано свято Покрови.

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Крім того, у християн східного обряду сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Із Днем захисників і захисниць України українців вітає керівництво держави та армії.

Так, командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що це свято для кожного має глибокий зміст.

"У день Покрови святої Богородиці та Українського козацтва, ми вшановуємо усіх захисників і захисниць України. Служіння Вітчизні - це більше, ніж просто професія. Це - величезна любов, сила волі й патріотизм. Упродовж століть наші предки захищати свою землю, свою сім’ю, свій дім, свою мову, свою історію і своє майбутнє. Чіткі риси воїна-захисника формувалися упродовж століть і закладені у наші гени. На всіх етапах нашої багатовікової історії ми виховували у собі мужність, героїзм, незламність українського національного духу. Від так, ми ніколи не зречемося нашого прагнення миру, свободи, незалежності та безмежної любові до своєї землі. Ми нікому не дозволимо одягти на нас ярмо поневолення. Я щиро вітаю усіх захисників та захисниць України зі святом. Нехай мрія кожного про щасливу, мирну, заможну, європейську Україну здійсниться. Сьогодні – наша черга її обороняти та визволяти. Нехай нам у цьому допоможе віра у Бога і в Україну. Разом до перемоги! Слава Україні!" - звернувся до українців Павлюк.

Привітав українців і міністр оборони Андрій Таран.

"День захисників і захисниць України — це особливе свято. Сьогодні ми вшановуємо не тільки тих, хто стоїть на варті нашого спокою, ми згадуємо всіх, хто у різні буремні періоди нашої історії брав участь у визвольних змаганнях, вів смертельний двобій із нацизмом, брав участь у миротворчій діяльності, хто з 2014-го піднявся на відсіч російській збройній агресії. Окремо хочу сказати про наших військовослужбовців, які обрали захист Батьківщини професією свого життя. Пишаюся вашою самовідданістю, непорушним патріотизмом й нездоланною волею до перемоги. Ви — опора захисту України від зовнішнього ворога", - сказав Таран.

Він зазначив, що сьогоднішній день уперше відзначається вже як День захисників і захисниць України.

"З перших днів російсько-української війни жінки, не вагаючись, самовіддано й героїчно стали на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - додав він.

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"У світі налічується понад три тисячі націй і народностей, а власну державу змогли створити і відстояти не більше двох сотень. Українська державність дісталася нам дорогою ціною. І ми не маємо права змарнувати цей священний спадок. У цей день ми згадуємо усіх, хто склав голову на полі бою і навічно залишився у нашій пам’яті!" - акцентував міністр.

"Ми сильні, тому що ми об’єднані! Ми нездоланні, тому що на захисті України стоять мужні чоловіки та відважні жінки! У День захисників та захисниць України бажаю вам міцного здоров’я, життєвих гараздів і нехай після будь-яких баталій вдома на вас завжди чекає затишне родинне коло", - побажав Таран.

Привітав українців з Днем захисників і захисниць і командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Шановні друзі - бойові побратими та посестри! Прийміть щирі вітання із Днем захисників і захисниць України, Днем Українського козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці! … Цей день став уособленням мужності й самовідданості, лицарства і благородства, день - справжніх патріотів нашої Батьківщини. Висловлюю усім Вам щиру повагу та вдячність за героїзм, відвагу, стійкість та сумлінну службу. Схиляю голову та низько вклоняюсь перед кожним Героєм, який віддав своє життя за нашу свободу та країну. Від імені особового складу Командування об'єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто зичу Вам міцного здоров'я, гарної долі, незламного духу й волі до перемоги! Нехай Пресвята Богородиця береже нас і Україну під своїм Покровом, дарує нам силу, наснагу, віру і впевненість у щасливе майбутнє!" - привітав українців Наєв.

Привітав зі святом і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Шановні Захисники та Захисниці України! Дякую вам за те, що бережете Україну і вдень, і вночі, і в мороз, і в спеку. Саме завдяки вашій звитяжній праці українці відчувають захищеність і впевненість у майбутньому. Дозвольте подякувати за те, що обрали свою святу долю захисників рідної землі, стоїте на сторожі миру в нашій державі та власним прикладом показуєте кожному, що означає любити та берегти свою Батьківщину! Хочу побажати всім вам міцного здоров’я, незламної віри в нашу перемогу. Нехай завжди оберігають вас рідна земля, мамина молитва та батьківська підтримка. Велика вдячність і світла пам’ять усім синам і донькам України, які поклали своє життя за нашу країну, за всіх нас, та складають Національний пантеон героїв, яким завжди пишається наша країна", - звернувся Стефанчук.

Також зі святом привітав українців і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"14 жовтня є символічною датою для українців. Цього дня козаки відзначали свято Покрови Пресвятої Богородиці й просили захисту. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять та безмежно дякуємо всім, хто присвятив життя обороні України. Нашим військовим, волонтерам та кожному, кому не байдужа доля держави. Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу наших воїнів багатьох поколінь. Усіх, хто протягом століть відстоював державність і виборював незалежність. Дякуємо вам та бажаємо міцного здоров’я, добра та мирного неба", - привітав Шмигаль.

Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом 01Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом 02

Автор: 

свято (682) військовослужбовці (4775) День захисників і захисниць України (157) Наєв Сергій (354) Стефанчук Руслан (760) Шмигаль Денис (4608) Таран Андрій (267) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+32
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14.10.2021 08:51
+31
Зеленському - не потрібно нас вітати, не спогань нам свято.
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14.10.2021 08:52
+23
А чому не поздоровляють "захисниченят"?!!! З 2014 року тисячі школярів в"язали маскувальні сітки та пакували продуктові і медичні пакети для "захисників" і "захисниць" на передовій! Чому в Указі "Блазедента" про них нічого не сказано?!!!
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14.10.2021 08:58
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14.10.2021 08:51 Відповісти
Зеленському - не потрібно нас вітати, не спогань нам свято.
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14.10.2021 08:52 Відповісти
З святом тебе, персонально!

На жаль, щоб уклоніст не виліз сьогодні... - як то кажуть "не дочекаєшся"...
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14.10.2021 09:03 Відповісти
Дякую, але надіюсь , що лідор не відійде від наркоти і забуде про свято.
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14.10.2021 09:05 Відповісти
Вітання зеленського гнусавим голосом це найжорсткіша питка для вух українців
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14.10.2021 09:05 Відповісти
*тортури
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14.10.2021 09:25 Відповісти
Ні-ні, саме "питка", пам'ятаю, як вчителька української мови в молодших класах казала: "А зараз діти я вас буду "питати"!"
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14.10.2021 10:42 Відповісти
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14.10.2021 15:41 Відповісти

Цей жарт приписують Льові Задову (був колись такий колоритний персонаж): я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать.
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15.10.2021 09:28 Відповісти
Кому що, а курці просо
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14.10.2021 09:26 Відповісти
Зі святом друже! Всіх захісників Вітчизни зі Святом! Слава Україні!



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14.10.2021 09:26 Відповісти
Героям слава !!
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14.10.2021 09:37 Відповісти
За ЗЕ! уже кто-то отписался поздравлялками, а вот видосика нету. Видать и не будет. Походу ЗЕ! уже никуда и носа не кажет и явлением себя народу баловать не будет. Где оно заныкалось интересно знать?
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14.10.2021 10:19 Відповісти
Готує, мабуть, ще один ляп. Адекватно було "захисників", а не "захисників і захисниць". Просте як двері. Чому тоді не "працівників і працівниць", "прихильників і прихильниць", "борців і борцінь", "уболівальників і уболівальніць", "спеціалістів і спеціалісток"?... Завжди щось утне, аби було смішно.
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14.10.2021 11:24 Відповісти
А вот у порохоботов ни пола не национальности не Родины, есть только братья по разуму кремлеботы.
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14.10.2021 12:49 Відповісти
А тьІ кто деб....?
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14.10.2021 15:25 Відповісти
Вы защитники мародера и вас никто не поздравлял.
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14.10.2021 12:46 Відповісти
Испортит Праздник - это поздравление брехуна Порошенки.
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14.10.2021 12:58 Відповісти
долги воинам выплатите! поздравлялкины
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14.10.2021 08:53 Відповісти
Хорошо писать, когда тебе, платит мародер из украденных у граждан украины денег.
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15.10.2021 06:24 Відповісти
Зі Святом Вельмишановні Українці!!!Хай Господь Береже Матінку Україну!!!
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14.10.2021 08:55 Відповісти
Спасибо Главнокомандующему и Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому за поздравления !
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14.10.2021 08:58 Відповісти
воно ще нікого не вітало. так що пнх обригане та обдовбане.
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14.10.2021 09:00 Відповісти
***
Від сил лесливих, брехливих і ворожих,
Що нашу Україну гнітять знову,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці свята Покрова.
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14.10.2021 09:21 Відповісти
Какие зебилы чмошные
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14.10.2021 09:26 Відповісти
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14.10.2021 09:30 Відповісти
А чому не поздоровляють "захисниченят"?!!! З 2014 року тисячі школярів в"язали маскувальні сітки та пакували продуктові і медичні пакети для "захисників" і "захисниць" на передовій! Чому в Указі "Блазедента" про них нічого не сказано?!!!
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14.10.2021 08:58 Відповісти
тому, що гендери два. прийми як факт.
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14.10.2021 10:40 Відповісти
А применшення здобутків дітей через те, що вони діти, то взагалі єйджизм.
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14.10.2021 10:44 Відповісти
Якщо людина - ідіот то це - надовго! В українській мові множинність в даному випадку не має родового визначення! Хоч-би граматику почитав на дозвіллі!
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14.10.2021 10:45 Відповісти
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14.10.2021 10:52 Відповісти
Читай граматику!
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14.10.2021 10:53 Відповісти
Ну може десь і помилився, але в українській вона з такою швидкістью змінюється, що я вже втомився за нею слідкувати, тим більш в мене є дві інші мови, за якими мені доводиться слідкувати. Бо тут я по суті вже в гостях.
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14.10.2021 10:58 Відповісти
Тебе якою мовою "нах**" послать? Російською українською казахською чи кримськотатарською? Можу ще й молдовською! Ти - "знавець мов" якщо не тямиш - то не лізь "наставника" з себе корчить! Множинність в правописі української мови не змінювалася з тих пір як я вчився в школі! І зараз те саме вчить мій внук!!!
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14.10.2021 11:04 Відповісти
Ну от з цього и першого коменту видно, що ти старий ейджист просто. Чогоб ще відокремлювати "захисниченят" (видумав же слово) від "захисників" і "захисниць".
Але щоб такі нарешті скінчились потрібно 40 років пустелею блукати.
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14.10.2021 11:12 Відповісти
Я не "ейджист"! Я "нахрєнпосилаючий" недоумків що корчать з себе "інтелектуалів" !
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14.10.2021 11:23 Відповісти
Ты дурак ?
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14.10.2021 12:59 Відповісти
А ти? Аргументи наведи які в чомусь доводять що я тут неправий!!! Якщо ні - то "дурак - саме ТИ!!!
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14.10.2021 14:28 Відповісти
Генедер тут ні при чому! Не треба просто викручувати українську мову! Давайте тоді вже - воїнів і воячок! Може, на російській - "воительниц"?
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14.10.2021 11:53 Відповісти
Оксано! До чого ж деякі "прямолінійні"! У моєї матері учні такі були (у школі-інтернаті для розумово відсталих) Коли їх питали - що означає "навпіл" вони казали - піднять з полу і обдмухать пилюку" Більше десятка людей зрозуміли у чому був сарказм мого коментарю! Тільки до Вас "не дійшло"! Співчуваю
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14.10.2021 11:51 Відповісти
Більше скажу: захисник і захисниця - це неполіткоректно щодо трансів та інших "воно".
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14.10.2021 17:59 Відповісти
Японці кажуть...: не вчи свою долю паганому,сгориш у Пеклі...

Зелемойские уже горят...через офшори.....
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14.10.2021 09:01 Відповісти
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14.10.2021 09:01 Відповісти
Зеля поставит пьесу Бернарда Шоу...,95 скорый поезд заехал в Тупик,из котого нет выхода в конце ТОННЕЛЯ....
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14.10.2021 09:07 Відповісти
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14.10.2021 09:12 Відповісти
Клоун и Ко защитники это конечно вызывает улыбку ...вот интересно бы иметь инфо кто из окружения клоуна служил в армии.
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14.10.2021 09:13 Відповісти
люся арестович
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14.10.2021 09:18 Відповісти
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14.10.2021 09:14 Відповісти
***
На день Святої Козацької Покрóви
Хочу щастя і Миру всім побажати.
Стрічати сонце днем нóвим
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Нас від хвороб, нещасть і бід.
А все нечисте, зе-брехливе та погане,
Розтане просто, як весною лід.
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14.10.2021 09:16 Відповісти
Сьогодні 5 свят в один день.
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14.10.2021 09:17 Відповісти
День стандартов ты сосчитал?
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14.10.2021 09:22 Відповісти
Додай ще перший четвер на цьому тижні.
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14.10.2021 09:26 Відповісти
Зі святом……..🇺🇦🇺🇦
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14.10.2021 09:20 Відповісти
Плохой или хорошей рождается птичка,ей судьбою дано летать...,с человеками так не получицца...,ЧЕЛОВЕКОМ еще стать надо,а это каждодневный тяжкий труд....
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14.10.2021 09:22 Відповісти
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14.10.2021 09:24 Відповісти
У нас сьогодні ще день міста і всього 5 свят.
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14.10.2021 09:29 Відповісти
Здоров*ячка на Наснаги Панове Україньці!!!
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14.10.2021 09:27 Відповісти
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14.10.2021 09:28 Відповісти
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14.10.2021 09:34 Відповісти
А ты , диванный боец, чего дома сидишь?
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14.10.2021 13:00 Відповісти
Ukraine DIY@Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1448570446526431233 4 ч



Окреме привітання воїнам інформаційного фронту.
Небагатьом журналістам, які не продалися, волонтерам і найбільше всім тим, хто кожен день чине опір кремлівській навалі в соцмережах.
Всім, хто не випилявся в 2019. Хто залишився.
Час перемоги близько! Слава Україні!
І згадаємо...

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14.10.2021 16:20 Відповісти
С праздником Покрова! Пусть Пресвятая Матерь бережёт наших воинов от гибели!
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14.10.2021 09:56 Відповісти
Всім Героям України тричі СЛАВА ЛАВА СЛАВА !!!!
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14.10.2021 11:10 Відповісти
За добрим словом Яра Холодного, можна було б у цей день обійтись без "дня захисників і захисниць", та й інших подібних дурниць. В українській мові слово "захисник" завжди поєднувало в собі й обидві статі, і всі вікові групи, і це ніколи не ображало прекрасну половинку. А потім: хіба в часи найбільшого козацького велета, П.К. Конашевича-Сагайдачного, Великого князя Київського Володимира Красне Сонечко... роль жінки якось ущемлювалась, чи применшувалась?!
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14.10.2021 12:46 Відповісти
Колись один з класиків української літератури сказав знаменні слова: "Українське військо часом можна перемогти Українську жінку - ніколи! Бо саме вона народжує і виховує воїнів!"
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14.10.2021 15:45 Відповісти
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14.10.2021 17:57 Відповісти
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14.10.2021 17:58 Відповісти
Так хто командуючий?
командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк Источник:
https://censor.net/ru/n3293914
командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Источник:
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14.10.2021 18:05 Відповісти
Усвідомлює що буде гвалт, але назва свята Захисники і захисниці трохи віє маразмом.
День Захисника це норма, а по іншому називати це все одно що назва коміксів Марвел.
У зоні АТО було і є багато жінок, честь їм і пошана за їх заслуги, але їх там не 50/50 з
чоловіками щоб називати свято Захисників і Захисниць. Віє радянською показухою у
гендерному стилі.
Зі святом Захисника України
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14.10.2021 20:19 Відповісти
"Йде січове військо..." - стрілецька пісня"

https://www.youtube.com/watch?v=sZVW1rbkq00

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14.10.2021 20:20 Відповісти
Все ж у війни не жіноче лице
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14.10.2021 20:21 Відповісти
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14.10.2021 22:54 Відповісти
 
 