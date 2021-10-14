Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом (оновлено)

14 жовтня, в християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні святкують День захисників і захисниць України і День козацтва.

День захисників і захисниць України був заснований 14 жовтня 2014 року за президентським указом. 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Свято встановлено для гідного вшанування мужності і відваги, проявлених українськими воїнами в захисті незалежності України, що стало особливо актуально під час агресії Росії проти України.

14 жовтня обрано для святкування Дня захисників і захисниць України, оскільки цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а в 1999 році встановлено і День українського козацтва. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва та всіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні проходила Велика рада, на якій вибирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Уже в ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України успадкували воїни Армії Української Народної Республіки і Української повстанської армії. І не випадково днем ​​офіційного створення УПА було обрано свято Покрови.

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Крім того, у християн східного обряду сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Із Днем захисників і захисниць України українців вітає керівництво держави та армії.

Так, командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що це свято для кожного має глибокий зміст.

"У день Покрови святої Богородиці та Українського козацтва, ми вшановуємо усіх захисників і захисниць України. Служіння Вітчизні - це більше, ніж просто професія. Це - величезна любов, сила волі й патріотизм. Упродовж століть наші предки захищати свою землю, свою сім’ю, свій дім, свою мову, свою історію і своє майбутнє. Чіткі риси воїна-захисника формувалися упродовж століть і закладені у наші гени. На всіх етапах нашої багатовікової історії ми виховували у собі мужність, героїзм, незламність українського національного духу. Від так, ми ніколи не зречемося нашого прагнення миру, свободи, незалежності та безмежної любові до своєї землі. Ми нікому не дозволимо одягти на нас ярмо поневолення. Я щиро вітаю усіх захисників та захисниць України зі святом. Нехай мрія кожного про щасливу, мирну, заможну, європейську Україну здійсниться. Сьогодні – наша черга її обороняти та визволяти. Нехай нам у цьому допоможе віра у Бога і в Україну. Разом до перемоги! Слава Україні!" - звернувся до українців Павлюк.

Привітав українців і міністр оборони Андрій Таран.

"День захисників і захисниць України — це особливе свято. Сьогодні ми вшановуємо не тільки тих, хто стоїть на варті нашого спокою, ми згадуємо всіх, хто у різні буремні періоди нашої історії брав участь у визвольних змаганнях, вів смертельний двобій із нацизмом, брав участь у миротворчій діяльності, хто з 2014-го піднявся на відсіч російській збройній агресії. Окремо хочу сказати про наших військовослужбовців, які обрали захист Батьківщини професією свого життя. Пишаюся вашою самовідданістю, непорушним патріотизмом й нездоланною волею до перемоги. Ви — опора захисту України від зовнішнього ворога", - сказав Таран.

Він зазначив, що сьогоднішній день уперше відзначається вже як День захисників і захисниць України.

"З перших днів російсько-української війни жінки, не вагаючись, самовіддано й героїчно стали на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - додав він.

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"У світі налічується понад три тисячі націй і народностей, а власну державу змогли створити і відстояти не більше двох сотень. Українська державність дісталася нам дорогою ціною. І ми не маємо права змарнувати цей священний спадок. У цей день ми згадуємо усіх, хто склав голову на полі бою і навічно залишився у нашій пам’яті!" - акцентував міністр.

"Ми сильні, тому що ми об’єднані! Ми нездоланні, тому що на захисті України стоять мужні чоловіки та відважні жінки! У День захисників та захисниць України бажаю вам міцного здоров’я, життєвих гараздів і нехай після будь-яких баталій вдома на вас завжди чекає затишне родинне коло", - побажав Таран.

Привітав українців з Днем захисників і захисниць і командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Шановні друзі - бойові побратими та посестри! Прийміть щирі вітання із Днем захисників і захисниць України, Днем Українського козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці! … Цей день став уособленням мужності й самовідданості, лицарства і благородства, день - справжніх патріотів нашої Батьківщини. Висловлюю усім Вам щиру повагу та вдячність за героїзм, відвагу, стійкість та сумлінну службу. Схиляю голову та низько вклоняюсь перед кожним Героєм, який віддав своє життя за нашу свободу та країну. Від імені особового складу Командування об'єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто зичу Вам міцного здоров'я, гарної долі, незламного духу й волі до перемоги! Нехай Пресвята Богородиця береже нас і Україну під своїм Покровом, дарує нам силу, наснагу, віру і впевненість у щасливе майбутнє!" - привітав українців Наєв.

Привітав зі святом і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Шановні Захисники та Захисниці України! Дякую вам за те, що бережете Україну і вдень, і вночі, і в мороз, і в спеку. Саме завдяки вашій звитяжній праці українці відчувають захищеність і впевненість у майбутньому. Дозвольте подякувати за те, що обрали свою святу долю захисників рідної землі, стоїте на сторожі миру в нашій державі та власним прикладом показуєте кожному, що означає любити та берегти свою Батьківщину! Хочу побажати всім вам міцного здоров’я, незламної віри в нашу перемогу. Нехай завжди оберігають вас рідна земля, мамина молитва та батьківська підтримка. Велика вдячність і світла пам’ять усім синам і донькам України, які поклали своє життя за нашу країну, за всіх нас, та складають Національний пантеон героїв, яким завжди пишається наша країна", - звернувся Стефанчук.

Також зі святом привітав українців і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"14 жовтня є символічною датою для українців. Цього дня козаки відзначали свято Покрови Пресвятої Богородиці й просили захисту. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять та безмежно дякуємо всім, хто присвятив життя обороні України. Нашим військовим, волонтерам та кожному, кому не байдужа доля держави. Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу наших воїнів багатьох поколінь. Усіх, хто протягом століть відстоював державність і виборював незалежність. Дякуємо вам та бажаємо міцного здоров’я, добра та мирного неба", - привітав Шмигаль.