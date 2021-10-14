Аварія на судні ВМС: корабель буксирується до Одеси, частину команди доставлено в пункт постійної дислокації, - Військово-Морські сили ЗСУ
Частину команди пошкодженого напередодні судна ВМС ЗСУ в акваторії Чорного моря доставлено в пункт постійної дислокації. Решта команди і задіяні військові забезпечують проведення заходів щодо боротьби за живучість корабля, який буксирується до Одеси.
Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 8:30 14 жовтня 2021 року особовий склад, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість, було доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почуваються добре", - йдеться в повідомленні на сторінці ВМС ЗСУ у фейсбуку в четвер вранці.
У відомстві підкреслили, що додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість.
Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса у супроводженні кораблів і катерів Військово-Морських Сил ЗС України та казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України.
Як повідомлялося, в середу, 13 жовтня, в акваторії Чорного моря внаслідок погіршення погодних умов пошкоджень зазнало судно національного флоту України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
форс-мажор))
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, прошедшие донбасский плен, допросы и пытки в подвалах и которых обменяли на пленных омских и псовских спецназовцев поведали, что в здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней пленных украинских бойцов пытали двое мужчин и одна женщина, гражданка России, Лариса Чубарова с позывным «Тереза».
Православная дама из рпц мп Гундяева в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. «Ихтамнеты» привезли из Московии на Донбасс новый вид пытки - применение электротока на допросе, которую они называют: «Звонок Путину». Следов, после пытки электрическим током, почти не остаётся.
Вечером, оставшихся в живых украинских пленных, заставляли собирать отрезанные в пыточной комнате руки, ноги, уши, выколотые глаза, наполнять ими полиэтиленовые мешки и загружать их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали до десяти человек.
«В рамках обмена пленными https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украина отдала террористам «ДНР» военную преступницу Ларису Чубарову («Терезу»), которая убивала и издевалась над украинскими военными». Об этом у себя в https://inforesist.org/goto/https:/www.facebook.com/kurbatov.aldr/posts/2582125691836072 Facebook написал журналист Александр Курбатов. Источник: https://inforesist.org/ukraina-otdala-rossii-dvuh-terroristok-odna-iz-nih-pytala-i-ubivala-plennyh-*******/
Или не было?
Ты за свои слова, упоротый отвечай.
Могу напомнить)))