Аварія на судні ВМС: корабель буксирується до Одеси, частину команди доставлено ​​в пункт постійної дислокації, - Військово-Морські сили ЗСУ

Частину команди пошкодженого напередодні судна ВМС ЗСУ в акваторії Чорного моря доставлено ​​в пункт постійної дислокації. Решта команди і задіяні військові забезпечують проведення заходів щодо боротьби за живучість корабля, який буксирується до Одеси.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 8:30 14 жовтня 2021 року особовий склад, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість, було доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почуваються добре", - йдеться в повідомленні на сторінці ВМС ЗСУ у фейсбуку в четвер вранці.

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У відомстві підкреслили, що додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС ЗС України, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість.

Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса у супроводженні кораблів і катерів Військово-Морських Сил ЗС України та казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України.

Як повідомлялося, в середу, 13 жовтня, в акваторії Чорного моря внаслідок погіршення погодних умов пошкоджень зазнало судно національного флоту України.