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Зеленський привітав із Днем захисників і захисниць України: "Ви щодня здійснюєте подвиг"

Зеленський привітав із Днем захисників і захисниць України:

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України, подякував військовим за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм та самопожертву.

"Вітаю вас із Днем захисників і захисниць України. Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва. В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг - зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора", - йдеться в привітанні на сайті глави держави у четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Також читайте: Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. Привітання політиків і керівництва армії зі святом (оновлено)

Також Зеленський згадав про загиблих за свободу і незалежність України.

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави", - наголосив президент.

"Наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу. Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України. Слава Україні!" - йдеться в привітанні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) привітання (732) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+58
Чотирикратний уклоніст вітає воїнів... дебілізм...
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14.10.2021 10:01
+34
Всіх захисників і захисниць зі святом!

PS: Печально, що n-разів ухильник від армії зараз є головнокомандувачем але ми і це переживемо.
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14.10.2021 10:03
+33
Був. Нарід не оцінив.
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14.10.2021 10:17
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Дело не в форме,дело в содержании
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14.10.2021 10:46 Відповісти
нЕчтожИство? Я уж думал, что видел в жизни всё, но это шИдевр!!!
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14.10.2021 10:50 Відповісти
уклонист
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14.10.2021 10:44 Відповісти
Цензор чекаю поздоровлень від справжнього президента України Порошенка Петра, а не цієї малороської підробки.
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14.10.2021 10:44 Відповісти
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14.10.2021 10:49 Відповісти
Только ***** своего сюда не тащи, народ стошнит)
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14.10.2021 10:51 Відповісти
Твой народ у стены плача желания загадывает... Мой - в Украине
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14.10.2021 10:54 Відповісти
Кацап сздристнув нафуй в ужасі.
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14.10.2021 10:54 Відповісти
Вчи українську, удмурдЪ=))))))))))
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14.10.2021 10:55 Відповісти
Набутылочное, сдёрни отсюда лаптеногое
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14.10.2021 11:00 Відповісти
Чистейший фотошоп. А с бубочкой проще - сфоткал, и шедевр пошел в нарид!
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14.10.2021 11:44 Відповісти
Мєрзость((((
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14.10.2021 10:47 Відповісти
Зе, ти вже привітав забороною на вогонь по сепарах, заборгованістю з виплат військовим, формулою Штайнмаєра і бажанням надати особий статус територіям України, які тимчасово окуповані.
Фарисейство в чистому вигляді від нелоха😠
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14.10.2021 10:49 Відповісти
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14.10.2021 10:54 Відповісти
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14.10.2021 10:54 Відповісти
Сьогодні переляканий під благовидним предлогом чкурнув на Хортицю подалі від Києва. Там прийматимуть присягу курсанти.
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14.10.2021 11:00 Відповісти
еще и ветераны из "брати по зброї" (те которые в Козине титуханов гоняли) что то затевают под Киевом. говорят будет круто
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14.10.2021 11:02 Відповісти
а зеля - сцыкло
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14.10.2021 11:02 Відповісти
пока вы совершаете подвиг я тупо пизжу ваши гроши...гыгы
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14.10.2021 11:05 Відповісти
Мой Президент сегодня
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14.10.2021 11:12 Відповісти
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14.10.2021 11:12 Відповісти
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14.10.2021 11:12 Відповісти
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14.10.2021 11:13 Відповісти
Верещук у 2015 році їздила на Мокшкву до своєї подруги пропагандистки Кремля Марини Ахмедової, внесеноі до бази «Миротворця», в той час, як Україна вже була затоплена кров'ю через агресію Мордора.

А сьогодні зелені уйобки розглядають її кандидатуру на міністра оборони..
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14.10.2021 11:12 Відповісти
"Защищаете Украину, защитнички ? Ну я вас с этим поздравляю !"
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14.10.2021 11:27 Відповісти
Сцикло-уклоніст вітає справжніх захисників, - це нонсенс. Такого не повинно бути у країні, яка наодинці воює з самим хитрим та непередбачуваним ворогом
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14.10.2021 11:37 Відповісти
"Бывают в жизни злые шутки, сказал петух, слезая с утки".
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14.10.2021 12:32 Відповісти
Это утилизация непокорных.
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14.10.2021 14:13 Відповісти
а ты - ху#ло. зеленое.
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14.10.2021 12:00 Відповісти
Невже так і сказав що "від російського агресора"? Чи це "вирвано із контексту"?
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14.10.2021 12:31 Відповісти
вже мусить... щоб втримати рейтинг...
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14.10.2021 12:37 Відповісти
Вже ,,тримати,,нема що.
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15.10.2021 06:21 Відповісти
Доки Волонтери будуть опікуватись тими хто на передовій? А Вова?
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14.10.2021 12:53 Відповісти
: - "Поздравляю Вас, а мы воруем!"...
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14.10.2021 13:44 Відповісти
всё верно сказал.
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14.10.2021 17:24 Відповісти
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14.10.2021 23:27 Відповісти
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