МВФ надасть Україні $1,4 млрд траншу до кінця року, - прогноз J.P. Morgan

Наступний транш за програмою фінансування від МВФ Україна може отримати в жовтні-грудні цього року в розмірі майже $1,4 мільярда.

Про це йдеться в жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets, проведеному фінансовим холдингом J.P. Morgan, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що МВФ виплатить (Україні. – Ред.) транш у розмірі $1,4 мільярда в четвертому кварталі 2021 року", - зауважили в J.P. Morgan.

Зазначається, що остаточна сума траншу може варіюватися від $1 мільярда до $1,5 мільярда.

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Як повідомлялося, наразі між МВФ і Україною діє програма фінансування Stand-By на суму приблизно $5 мільярдів, підписана в червні минулого року. Київ одразу отримав перший транш у сумі приблизно $2,1 млрд, однак наступні виділення в Україну досі не надійшли. У НБУ висловили сподівання, що поточна програма Stand-By, розрахована на 18 місяців, буде продовжена ще на період від шести до дев’яти місяців. Зараз українська сторона проводить переговори з цього питання з Міжнародним валютним фондом.

12 жовтня Міжнародний валютний фонд представив огляд "Перспективи світової економіки". Згідно з документом, МВФ погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України у 2021 році, але дещо покращив цей показник за очікуваннями наступного року.