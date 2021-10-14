УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10852 відвідувача онлайн
Новини
1 486 17

МВФ надасть Україні $1,4 млрд траншу до кінця року, - прогноз J.P. Morgan

МВФ надасть Україні $1,4 млрд траншу до кінця року, - прогноз J.P. Morgan

Наступний транш за програмою фінансування від МВФ Україна може отримати в жовтні-грудні цього року в розмірі майже $1,4 мільярда.

Про це йдеться в жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets, проведеному фінансовим холдингом J.P. Morgan, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що МВФ виплатить (Україні. – Ред.) транш у розмірі $1,4 мільярда в четвертому кварталі 2021 року", - зауважили в J.P. Morgan.

Зазначається, що остаточна сума траншу може варіюватися від $1 мільярда до $1,5 мільярда.

Також читайте: Україна візьме у Великої Британії 21 млн фунтів у кредит для закупівлі ПЛР-тестів, - Мінфін

Як повідомлялося, наразі між МВФ і Україною діє програма фінансування Stand-By на суму приблизно $5 мільярдів, підписана в червні минулого року. Київ одразу отримав перший транш у сумі приблизно $2,1 млрд, однак наступні виділення в Україну досі не надійшли. У НБУ висловили сподівання, що поточна програма Stand-By, розрахована на 18 місяців, буде продовжена ще на період від шести до дев’яти місяців. Зараз українська сторона проводить переговори з цього питання з Міжнародним валютним фондом.

12 жовтня Міжнародний валютний фонд представив огляд "Перспективи світової економіки". Згідно з документом, МВФ погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України у 2021 році, але дещо покращив цей показник за очікуваннями наступного року.

Автор: 

кредит (3837) МВФ (3073)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Свиньи на низком старте к корыту !
показати весь коментар
14.10.2021 10:44
+2
- Михаил Самуэлевич, вчера президент сказал, что у нас всё хорошо.
- Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой?
- А с другой стороны мы.
показати весь коментар
14.10.2021 11:09
+1
офшоры бы лучше потрусили, не надо нм кредитов, берут они, отдавать нам! они тоже кстати в офшоры будут выведены!
показати весь коментар
14.10.2021 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свиньи на низком старте к корыту !
показати весь коментар
14.10.2021 10:44 Відповісти
Это хорошо.Будут деньги можно и помощь оказывать
показати весь коментар
14.10.2021 10:44 Відповісти
офшоры бы лучше потрусили, не надо нм кредитов, берут они, отдавать нам! они тоже кстати в офшоры будут выведены!
показати весь коментар
14.10.2021 10:44 Відповісти
Давайте угадаем, в какой клоунский офшор пойдут эти деньги: в оман или катар?
показати весь коментар
14.10.2021 10:45 Відповісти
МВФ предоставит Украине $1,4 млрд .-При том что: Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
показати весь коментар
14.10.2021 10:46 Відповісти
Держборг України за два роки виріс на 20 мільярдів доларів. Янукович з Тимошенко кусають лікті і запитують: ;А що, так можна було?;
показати весь коментар
14.10.2021 10:48 Відповісти
А на картах не пробовали гадать???

"Украина может получить.....Об этом говорится в октябрьском исследовании (!!!) EMEA EM Emerging Markets, проведенном финансовым холдингом J.P. М"
показати весь коментар
14.10.2021 11:00 Відповісти
Они гадают на том кофе с метадоном, котрый выпил Поляков.
показати весь коментар
14.10.2021 11:10 Відповісти
Похоже, что наши западные партнёры доверяют нынешней власти...., в отличее от шЫколадной!
показати весь коментар
14.10.2021 11:01 Відповісти
отметилась,руЦкая собака? иди завтракай-заработал.
показати весь коментар
14.10.2021 11:06 Відповісти
Ты написал то, что должен был по инструкции или по идиотизму...
Удивляться нечему, вас таких много.
показати весь коментар
14.10.2021 11:17 Відповісти
с прошлого сентября,за исключением $2,6 млрд выданых Украине в рамках помощи недоразвитым странам в целях борьбы с ковидом,МВФ не дал более ни копейки,как ЗЕ не распинался в том,что победил коррупцию,провёл судовую реформу и прочее,что требовал МВФ.
с чего сейчас тому же МВФ прогибаться под хотелки шмыгла и ЗЕ?
показати весь коментар
14.10.2021 11:05 Відповісти
В МВФ надеются что Зеля вступит в Нату и в ЕС и расплатится с долгами !
показати весь коментар
14.10.2021 11:07 Відповісти
- Михаил Самуэлевич, вчера президент сказал, что у нас всё хорошо.
- Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой?
- А с другой стороны мы.
показати весь коментар
14.10.2021 11:09 Відповісти
слово-може-вже 2,5 роки,час від часу наші вкидують цю туфту
показати весь коментар
14.10.2021 13:00 Відповісти
помощь от евреев американских --- украинским евреям... за удержание власти...
показати весь коментар
14.10.2021 13:33 Відповісти
Беня или использует МВФ для своих грязных дел или МВФ сообщники.

Зе+Ко такое вытворяют, что будет очень несправедливо, если они не сядут пожизненно.
показати весь коментар
25.11.2021 06:48 Відповісти
 
 