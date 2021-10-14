УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10852 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 108 31

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: до "червоної" зони карантину можуть перейти ще п'ять областей, - Кузін

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: до

П'ять областей перебувають на межі червоної зони карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Про це в ефірі Українського радіо заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що станом на 13 вересня 15 областей перебували в сигнальній помаранчевій зоні карантину, проте п'ять із них близькі до червоної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: вже 17 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську. Вони межують між червоною і помаранчевими зонами", – сказав Кузін.

За його словами, в цих областях – напружена ситуація з коронавірусом. Поки її вдається стримувати шляхом розгортання нових ліжок або нових механізмів тестування на коронавірус.

"Але ситуація поступово погіршується. Ми робили кілька раундів прогнозування епідемічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються все ж на другу половину листопада", – підсумував Кузін.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Харківщина (6054) Запорізька область (3648) Донецька область (8586) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3775) Житомирська область (1270)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Самая обеспеченная сертификатами.
У всех есть знакомые медики. Желающих колоться - единицы. Да им и не нужно, они ведь не учителя
показати весь коментар
14.10.2021 11:28
+4
1. Переболение не освобождает от прививкизации.
2. 10%
3. 90%
показати весь коментар
14.10.2021 11:17
+3
А 70 "лимонів" рішенням Кабмін зовсім не на боротьбу з КОВІДом і навіть не на погашення заборгованості перед військовими, (про субсидії взагалі мовчу) а на нову іграшку Зєлєнского - президентський університет.
показати весь коментар
14.10.2021 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А 70 "лимонів" рішенням Кабмін зовсім не на боротьбу з КОВІДом і навіть не на погашення заборгованості перед військовими, (про субсидії взагалі мовчу) а на нову іграшку Зєлєнского - президентський університет.
показати весь коментар
14.10.2021 10:55 Відповісти
Попади в больницу не дай Бог, лекарства есть, апараты автономного дыхания есть, на улицу не выкинут и если есть шансы выздороветь и не поздно лечить( вовремя обратился, а не затягивал до последнего), ты будешь жив. Другой вопрос, а ты соблюдал карантинные правила и главное и элементарное, вакцинировался ли ты? Возможность вакцинироваться есть у каждого человека, включая инвалидов, которых уколят дома. Обсусолюйте политику сколько угодно, но никакой политик , никакая партия не виновата, что люди сами себе вредят.
показати весь коментар
14.10.2021 11:09 Відповісти
Тут головне попасти, треба хворіти вже, бо через тиждень не буде місць.
показати весь коментар
14.10.2021 11:16 Відповісти
Гы, ну ты и фантазер.
Лекарства, конечно, есть для тех у кого есть деньги.
Остальным - то что лежит со времени Хрущева.
Разные там МРТ и прочие УЗИ, купленные за бюджетное бабло - через карманные фирмы за немалые деньги.
показати весь коментар
14.10.2021 11:31 Відповісти
А с какой целью колоть абсолютно здорового человека (да, есть не обследованные)? Только потому шта так нада - не рагумент, от слова совсем
показати весь коментар
14.10.2021 12:02 Відповісти
Да не колись раз не надо, каждый сам за себя решает. Единственное жаль что не вакцинированного больного ковидом, в государственной больнице нельзя послать наф, пусть лечится у частников и тогда поймет разницу.
показати весь коментар
14.10.2021 12:08 Відповісти
С какой это стати наф. Налоги платят все.
показати весь коментар
14.10.2021 12:49 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2021 10:59 Відповісти
Почему в таких " тяжёлых условиях" обязаны колоться учителя, а не медики?
показати весь коментар
14.10.2021 11:05 Відповісти
Медиков видимо не жалка.
показати весь коментар
14.10.2021 11:06 Відповісти
Медики, что-то знают. Да и у них есть этика. Вот если какой акущер ушатает роженицу, то там идет круговая порука и медбрат и бедсестьор в тюрму не сядут, кароче нету им веры экскулапам в белых халатах)))
показати весь коментар
14.10.2021 12:04 Відповісти
1. Медики в большинстве уже переболели
2. Медики в большинстве уже вакцинированы
3. Есть группа медиков антиваксов.
показати весь коментар
14.10.2021 11:12 Відповісти
1. Переболение не освобождает от прививкизации.
2. 10%
3. 90%
показати весь коментар
14.10.2021 11:17 Відповісти
Медики напевне найбільш вакцинована частина суспільства, крім упоротих антиваксів.
показати весь коментар
14.10.2021 11:20 Відповісти
Самая обеспеченная сертификатами.
У всех есть знакомые медики. Желающих колоться - единицы. Да им и не нужно, они ведь не учителя
показати весь коментар
14.10.2021 11:28 Відповісти
Все мои знакомые медики, а их не мало, давно вакцинированы и они рекомендуют делать это всем
показати весь коментар
14.10.2021 12:41 Відповісти
1. Я этого не утверждал, иначе бы второй пункт не указал.
2. Ты написал откровенную ложь
3. см. пункт 2
показати весь коментар
14.10.2021 11:23 Відповісти
Ну глядя со стороны Вы с оппонентом равновелики в своих утверждениях. Ни Вас, ни его утверждения проверить невозможно. Но вот что очень легко проверить так это тот факт, что медиков, как профессию, почему-то не включили в число обязательных к вакцинированию. Хотя это именно та профессия, где вакцинация просто жизненно необходима. И слабое оправдание, что медики де большинство уже привиты. Слабое потому, что вакцина, если верить словам производителей, действенна 9-11 месяцев. Посему привитые сейчас станут непривитыми к концу этого срока. И потом ничто и никто не обязывает медиков вакцинироваться. Да и с другой стороны меня смущает тот момент, что собственно т.с. сделать себе сертификат медику не проблема. Все равно никто проверить не сможет колол ли себе он вакцину или нет. Но тут прямо какой-то принципиальная позиция получается. И я не нахожу разумного объяснения данной ситуации,
показати весь коментар
14.10.2021 12:07 Відповісти
Про 10% абсолютный бред. Подавляющее большинство медперсонала привиты, и большинство хорошими вакцинами, к которым короновак я не отношу.
показати весь коментар
14.10.2021 11:29 Відповісти
Я медик. И я привит короноваком. Отличная вакцина. Китайцы знают в этом толк
показати весь коментар
14.10.2021 11:44 Відповісти
Самовнушение вещь полезная, особенно когда выбора не было.
показати весь коментар
14.10.2021 12:11 Відповісти
Выбор был. И никто не заставлял
показати весь коментар
14.10.2021 14:34 Відповісти
вы чушь хоть не чешите, где вы полный ноль. Чем колоться - рнк вакцинами?? ну-ну.... Или Астрой с тромбами?
Из всего зла короновак самое меньшее. С ним проблема только с сертификцией в ЕС.
Поэтому явно не дурак. Потому что медик и знает что делает.
показати весь коментар
14.10.2021 15:55 Відповісти
Є різні думки, короновак класична вакцина на відміну від інших, хоча я вакцинувався Модерною.
показати весь коментар
14.10.2021 11:54 Відповісти
Да, "короновак хороший", но вас силой заставили Модерной привиться. Себя-то хоть не обманывайте.
показати весь коментар
14.10.2021 12:10 Відповісти
Еще один теоретик иммунолог - специалист во всех сферах жизни? Тебя чем короновак не удовлетворил? Кроме как маде ин китай.
показати весь коментар
14.10.2021 12:16 Відповісти
Але покращувати ситуацію не хочуть, бо лікувати від грипу в наш час елементарно просто. Комусь така ситуація вигідна...
показати весь коментар
14.10.2021 11:44 Відповісти
головне попасти вірусу лазером в око...😌
показати весь коментар
14.10.2021 13:47 Відповісти
Всех в карантин, газ отключить, все теплое тоже, ковид не выдержит. Мы спасены.
показати весь коментар
14.10.2021 11:56 Відповісти
Достаточно прочитать комментарии в темах про ковид, и сразу становится понятно почему Украина в жопе. В Европе антиковидные адепты тоже существуют, шизофреников всюду хватает, но у нас этот процент многократно выше.
показати весь коментар
14.10.2021 12:14 Відповісти
Всі ці вакційні сертифікати можна показувати поліцаям,шоферам,рестораторам,бакалейщикам,голові сільради,охоронцям-швейцарам,ляшкам і решті медично неосвіченої публіки...А в медичних закладах вимагають актуальний результат прл теста.
показати весь коментар
14.10.2021 12:45 Відповісти
 
 