Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: до "червоної" зони карантину можуть перейти ще п'ять областей, - Кузін
П'ять областей перебувають на межі червоної зони карантину, введеного через епідемію коронавірусу.
Про це в ефірі Українського радіо заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він зазначив, що станом на 13 вересня 15 областей перебували в сигнальній помаранчевій зоні карантину, проте п'ять із них близькі до червоної.
"Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську. Вони межують між червоною і помаранчевими зонами", – сказав Кузін.
За його словами, в цих областях – напружена ситуація з коронавірусом. Поки її вдається стримувати шляхом розгортання нових ліжок або нових механізмів тестування на коронавірус.
"Але ситуація поступово погіршується. Ми робили кілька раундів прогнозування епідемічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються все ж на другу половину листопада", – підсумував Кузін.
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Лекарства, конечно, есть для тех у кого есть деньги.
Остальным - то что лежит со времени Хрущева.
Разные там МРТ и прочие УЗИ, купленные за бюджетное бабло - через карманные фирмы за немалые деньги.
2. Медики в большинстве уже вакцинированы
3. Есть группа медиков антиваксов.
2. 10%
3. 90%
У всех есть знакомые медики. Желающих колоться - единицы. Да им и не нужно, они ведь не учителя
2. Ты написал откровенную ложь
3. см. пункт 2
Из всего зла короновак самое меньшее. С ним проблема только с сертификцией в ЕС.
Поэтому явно не дурак. Потому что медик и знает что делает.