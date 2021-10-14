Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: до "червоної" зони карантину можуть перейти ще п'ять областей, - Кузін

П'ять областей перебувають на межі червоної зони карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Про це в ефірі Українського радіо заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що станом на 13 вересня 15 областей перебували в сигнальній помаранчевій зоні карантину, проте п'ять із них близькі до червоної.

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"Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську. Вони межують між червоною і помаранчевими зонами", – сказав Кузін.

За його словами, в цих областях – напружена ситуація з коронавірусом. Поки її вдається стримувати шляхом розгортання нових ліжок або нових механізмів тестування на коронавірус.

"Але ситуація поступово погіршується. Ми робили кілька раундів прогнозування епідемічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються все ж на другу половину листопада", – підсумував Кузін.