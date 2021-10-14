Євромільйони: 220 мільйонів євро, рекордний джекпот цієї п'ятниці, виграти приз онлайн можна з України. (реклама)

Десять тиражів поспіль, коли жоден з учасників не вгадав всю виграшну комбінацію цілком, і джекпот досяг рекордної позначки 220 мільйонів євро, тираж відбудеться цієї п'ятниці, 15 жовтня.

Тиражі лотереї Euromillions проходять вже протягом декількох тижнів, і жоден з учасників все ще не зірвав джекпот ... До речі, за результатами останнього тиражу, який відбувся 12 жовтня, учасник із Греції зірвав другий приз лотереї, купивши офіційний білет Євромільйони на сайті TheLotter.net. Історія переможця буде опублікована на сайті після того, як він отримає свій приз у розмірі 1,315 мільйона євро!

Лотерея Євромільйони проведе наступний тираж цієї п'ятниці, в ході тиражу буде розіграно 220 мільйонів євро, і цей приз може дістатися цілком одному переможцю. Щоб встигнути взяти участь у цьому тиражі, вам потрібно встигнути купити білет до шостої вечора, і вибрати п'ять основних номерів і два номери "лакі стар". Зробити це ви можете на сайті Thelotter.net, що пропонує українцям офіційні білети провідних світових лотерей.

Лотерея Євромільйони (EuroMillions) проводиться вже п'ятнадцятий рік. За цей час вона міцно закріпилася як найбільша лотерея континенту і завоювала найбільшу популярність серед любителів лотерей з усього світу. Спочатку лотерея проводилася тільки у Франції, Іспанії та Великій Британії, але в подальшому до них приєдналися ще кілька країн Європи, включно з Австрією, Бельгією, Португалією і Швейцарією. Тиражі проводяться двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях.

Наступний розіграш лотереї відбудеться цієї п'ятниці, о 20.45 за Парижем, і жителі України можуть спробувати зірвати джекпот нарівні з гравцями з будь-якої іншої країни світу.

Ось як ви можете забезпечити вашу участь у найближчому тиражі:

Створіть аккаунт на сайті theLotter.net Перейдіть на сторінку EuroMillions Відзначте ваші числа Підтвердіть і оплатіть замовлення Дочекайтеся тиражу і перевірте результати.

Окремо зазначимо, що сервіс не бере комісій з виграшів. Джерелом його доходів є невелика націнка до вартості офіційного білета, яку клієнти платять при оформленні замовлення. Всі призи клієнтів виплачуються їм повністю (після зняття відповідних податків).

Приєднайтесь до постійно зростаючого списку переможців на сайті

Серед переможців на сайті є і переможці в лотерею Євромільйони. Наприклад, в липні 2019 південнокореєць Х.С.Л. розбагатів на € 1 млн. "Перш за все, я не міг повірити, що все відбувається наяву!" - розповів щасливець про свої відчуття після того, як отримав дзвінок з поздоровленнями від представника сервісу.

Х.С.Л. - не єдиний переможець на theLotter.net. Учасники з Панами, Англії, Іраку, України, Канади, Росії, Латвії, Азербайджану, Ель-Сальвадора і багатьох інших країн також вигравали вражаючі суми на сайті.

€ 220-мільйонний приз Євромільйонів може бути зірваний в будь-який момент.Купіть білети на Супертираж EuroMillions з України, і, можливо, пощастить саме вам!

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