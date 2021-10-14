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Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни".

"Цим документом глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України", - повідомила пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Також читайте: Зеленський привітав із Днем захисників і захисниць України: "Ви щодня здійснюєте подвиг"

Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

Автор: 

армія (3772) виплати (1052) Зеленський Володимир (23978) премія (385) військовослужбовці (4775) ЗСУ (7590) зарплата (2251)


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Топ коментарі
+22
поздно врав..ся...нелох
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14.10.2021 11:28
+22
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14.10.2021 11:37
+21
благодетель! кон че ный
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14.10.2021 11:33
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поздно врав..ся...нелох
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14.10.2021 11:28 Відповісти
Так це ж не по заборгованість. 😊 Це просто доручив в виплатити грошове забезпечення, яке воїни отримують кожен місяць і премію, яку отримують кожен рік з нагоди св'ята. 😁 Де тут про заборгованість? Та й грошей нема на заборгованість. Все на дороги кинули і на університети. Хіба що Нацбанк друкувати почне у немислимиз масштабах.
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14.10.2021 11:35 Відповісти
премия к празднику в этом году 2500 грн. Сходить за хлебом в магазин один раз. А так все идорасы, а он ДАртаньян
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14.10.2021 11:57 Відповісти
А нащо доручати виплатити грошове забезпечення, яке воїни отримують кожен місяць і премію, яку отримують кожен рік з нагоди св'ята, якщо вони їх всерівно отримають по закону. Чи минулого місяця місячну премію не отримували, бо зеленський не підписував указ? Просто видав нікчемний указ який ні на що не впливає, щоб присвоїти собі чужі заслуги, бо немає ніяких позитивних результатів роботи на посту президента.
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14.10.2021 12:19 Відповісти
Ну ми ж з Вами розуміємо, чому "позитивні блохери" і наближені телеканали подають цю новину, як сенсацію. 😁 Рейтинг - то св'яте! 😊
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14.10.2021 12:22 Відповісти
Безсовісна і цинічна реклама власного іміджу від "благодєтєля"...

-"Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України"

А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатили заборгованість (чи якусь її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?

Тому, що по виплатах (по т.зв. "захищених" статтях бюджету, куди входить і Армія) і снує бюджетний розпис, який має ВИКОНУВАТИСЯ справно.

А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 в Харкові чи венеричній лікарні №2 в Херсоні, шахтарям на Волині чи мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастівському і т. д.

І тоді весь час президента піде на видання таких от доручень, а коли ж йому, "бідолазі", буде час, щоб виконувати свою основну і пряму функцію - президента?

Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...

Цинізм і уродство ... - виплату заборгованості рекламувати з помпою, як неймовірний його успіх...
Замість реклами мав би вибачитись за затримку виплат, за існування самого факту заборгованості перед тими, хто щоденно захищає, проливає свою кров за Україну
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14.10.2021 16:10 Відповісти
А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатити заборгованість (і яку її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?

Тому, що по виплатах і і снує бюджетний розпис, який ВИКОНУЄТЬСЯ справно.

А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 а Харкові, чи лікарні в Херсоні, мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастові і т. д.

І тоді весь час президента піде на видання таких доручень, а коли ж йому виконувати свою пряму функцію президента?

Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
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14.10.2021 13:24 Відповісти
Підняття з. п військовим не очікується
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14.10.2021 11:29 Відповісти
Ну зато сделал контракты в ВСУ только на три года убрав годовые .народ уходит массово . даже те кто хотел служить не рискует подписывать трех годичный при непонятных перспективах даже на полгода вперёд и начинающем отношении как к скоту в совковой армии.да и 13 тысяч сейчас грузчикам в АТБ платят
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14.10.2021 12:55 Відповісти
совок
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14.10.2021 11:32 Відповісти
благодетель! кон че ный
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14.10.2021 11:33 Відповісти
Через полгода кто-то шмаркле ответит, что выплатили бы, только денег в казне нет.
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14.10.2021 11:33 Відповісти
Нездатність думати, планувати, розраховувати. Ручне керівництво. Щоб отримати зароблене, потрібно або клянчити, або змусити.
Це реальна ціна найвеличніВшивого лідера **********.
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14.10.2021 11:34 Відповісти
выплатить долги - это так щедро и празднично ( феерично почти)
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14.10.2021 11:35 Відповісти
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14.10.2021 11:37 Відповісти
Взял под свой личный контроль?
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14.10.2021 11:38 Відповісти
до праздника тянул . что бы эффект был по сильнее . и все узнали кому обязаны . клоун он всегда клоун . нельзя просто без пафоса платить военным то что обязаны . нужен каждый раз президентский указ
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14.10.2021 11:40 Відповісти
Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
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14.10.2021 11:46 Відповісти
не умеет думать стратегически пускай переходит на тактический уровень . директором ЖЕКа
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14.10.2021 11:48 Відповісти
Аби ж воно розуміло, що меле, можна будо б ЖЕК доручити.

Тактика - сукупність прийомів і способів виконання окремих операцій, що входять до стратегічного плану
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14.10.2021 12:08 Відповісти
Да чем там думать?

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14.10.2021 11:58 Відповісти
А він уже не президент, я щось пропустив,що лізе до питань поза своїми обов'язками? Роль путлєра на себе приміряє!
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14.10.2021 11:40 Відповісти
защитниц Украины .-Дочери Зеленского скоро идти в депутаты ВР. Зеленскому следует подумать о службе дочери в ВСУ. И тем подать пример детям Коломойского, Шэфиров, Кауфмана , Мецгера и прочих друзей-спонсоров-советников по правлению Украиной.
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14.10.2021 11:41 Відповісти
подельников
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14.10.2021 11:46 Відповісти
Да и попередники должны помочь своим примером, там целая колония патриотов, многодетные все, а почему то только чужими восторгаются. Пора подумать всем о государстве.
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14.10.2021 11:49 Відповісти
Да и попередники.-Папиредники это для 73% тёмное и страшное прошлое. Зеленский 1-го срока для 73% радостное настоящее. Зеленский 2-го срока для 73% -светлое будущее.
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14.10.2021 12:05 Відповісти
Син Порошенко служив, так що міма, кацапура.
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14.10.2021 13:01 Відповісти
Мимо, я же не написал, что он не служил? Просто подумал, а почему они не патриоты и не герои? Я тоже служил, но героем не стал, в штабе дивизии писарям героя не давали, правда, 2 раза в отпуске был.
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14.10.2021 13:18 Відповісти
Ну прямо атєц радной.
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14.10.2021 11:45 Відповісти
В лучших традициях "великого и могучего", а также встающего с колен запоребрика
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14.10.2021 11:46 Відповісти
Поручил,поставил задачу...
Тебе,гнида,самому уже ажникак не ребилитироваться...
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14.10.2021 11:49 Відповісти
П-Ц як його втикає!
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14.10.2021 13:02 Відповісти
Какая изящная метода! Вернуть долги к празднику! Типа денег дал, но ни копейки на это не потратил. Хотел в конце добавить "маладец!", но таки напишу МАЛАНЕЦ!
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14.10.2021 11:49 Відповісти
Инкассаторские машины уже понеслись полные мешков бабла в пункты выдачи.
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14.10.2021 11:51 Відповісти
Тепер будуть платити по святах
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14.10.2021 11:55 Відповісти
А если бы Зеленский не поручил бы? Долги и на праздник остались бы?
А зачем тогда нужно правительство? Шмыгаль и МО Таран?
Штаны протирать и получать огромные зарплаты?
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14.10.2021 11:56 Відповісти
представляю указ Байдена "выплатить зарплату военным к 4-му июля"....
А тут ниче, все хорошо - "почиму мы не в НАТО?")
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14.10.2021 12:00 Відповісти
А что, прокуроры, депутаты и судьи тоже получают зарплаты по поручению Зеленского?
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14.10.2021 12:00 Відповісти
барин кинул милостыню
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14.10.2021 12:04 Відповісти
От теперь заживём!
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14.10.2021 12:05 Відповісти
Якби не календарне свято, то він би і не згадав про багатомільярдні борги військовим.
І згадати в рамках власного піару не означає ВИПЛАТИ борги.
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14.10.2021 12:05 Відповісти
"в полном обьємє по случаю..." подвійна мєрзость((((
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14.10.2021 12:07 Відповісти
а наступну зарплатню - до наступнього Дня захисника...ха-ха-ха, це так по-квартальному
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14.10.2021 12:10 Відповісти
Ганьбище...Вже півроку боргує АРМІЇ .
А тепер воно розпорядилось . А гроші ДЕ ??
І якого ви нероби отримуєте зарплати поперед захисників ? Ви хто такі ?
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14.10.2021 12:23 Відповісти
а без разрешения царя никак? Пи**й на закон, ждем отмашки куда на что выделять?
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14.10.2021 12:31 Відповісти
Наконец то! Хоть в праздник военные нормально покушают...
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14.10.2021 13:39 Відповісти
У нас парламенсько-президенська республіка, і капіровать тут масковського сцаря - нефіг!
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14.10.2021 13:41 Відповісти
З таким же успіхом це чмо може підписати указ про +20 С° взимку.
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14.10.2021 13:42 Відповісти
Ну точно тримає всіх за неповносправних головою
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14.10.2021 14:06 Відповісти
Отец родной. Весь в думах как облагодетельствовать своих подданных. И повелел выплатить солдатам положенную им зарплату! Низко в ноги кланяемся ясному солнышку. А в следующем месяце высочайший указ о выплате военным положенного по контракту ежемесячного денежного содержания будет?
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14.10.2021 15:30 Відповісти
правильно.
ой, в смысле, зрада.
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14.10.2021 17:18 Відповісти
 
 