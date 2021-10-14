Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни".
"Цим документом глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України", - повідомила пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.
Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.
Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.
Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-"Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України"
А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатили заборгованість (чи якусь її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?
Тому, що по виплатах (по т.зв. "захищених" статтях бюджету, куди входить і Армія) і снує бюджетний розпис, який має ВИКОНУВАТИСЯ справно.
А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 в Харкові чи венеричній лікарні №2 в Херсоні, шахтарям на Волині чи мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастівському і т. д.
І тоді весь час президента піде на видання таких от доручень, а коли ж йому, "бідолазі", буде час, щоб виконувати свою основну і пряму функцію - президента?
Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
Цинізм і уродство ... - виплату заборгованості рекламувати з помпою, як неймовірний його успіх...
Замість реклами мав би вибачитись за затримку виплат, за існування самого факту заборгованості перед тими, хто щоденно захищає, проливає свою кров за Україну
Тому, що по виплатах і і снує бюджетний розпис, який ВИКОНУЄТЬСЯ справно.
А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 а Харкові, чи лікарні в Херсоні, мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастові і т. д.
І тоді весь час президента піде на видання таких доручень, а коли ж йому виконувати свою пряму функцію президента?
Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
Це реальна ціна
найвеличніВшивого лідера **********.
Тактика - сукупність прийомів і способів виконання окремих операцій, що входять до стратегічного плану
Тебе,гнида,самому уже ажникак не ребилитироваться...
А зачем тогда нужно правительство? Шмыгаль и МО Таран?
Штаны протирать и получать огромные зарплаты?
А тут ниче, все хорошо - "почиму мы не в НАТО?")
І згадати в рамках власного піару не означає ВИПЛАТИ борги.
А тепер воно розпорядилось . А гроші ДЕ ??
І якого ви нероби отримуєте зарплати поперед захисників ? Ви хто такі ?
ой, в смысле, зрада.