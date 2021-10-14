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Новини Агресія Росії проти України
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"Усвідомлюємо ницість політики Росії": На сторінці консульства РФ у Харкові з'явилося привітання до Дня захисників і захисниць України. Скриншот

На сторінці Генконсульства РФ у Харкові опублікували привітання з Днем захисників і захисниць України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав екснардеп Юрій Михальчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Оригінальним способом долучилися до привітань українців навіть працівники Генконсульства РФ у Харкові. З Днем захисника та Покровою!" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав із Днем захисників і захисниць України: "Ви щодня здійснюєте подвиг"

Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 01
Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 02
Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 03
Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 04
Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 05

Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 06
Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 07
Усвідомлюємо ницість політики Росії: На сторінці консульства РФ у Харкові зявилося привітання до Дня захисників і захисниць України 08

Автор: 

консульство (308) привітання (732) росія (65394) Харків (5635) Михальчишин (2)


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Топ коментарі
+90
Наши айтишники самые айтишники в мире)))
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14.10.2021 12:00
+51
кацап и совесть - вещи несовместимые!
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14.10.2021 12:14
+46
Информнапалм не спит. И их чувство юмора мне откровенно нравится
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14.10.2021 12:20
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Наши айтишники самые айтишники в мире)))
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14.10.2021 12:00 Відповісти
Дякуємо.
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14.10.2021 12:00 Відповісти
Информнапалм не спит. И их чувство юмора мне откровенно нравится
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14.10.2021 12:20 Відповісти
Та і я так думаю. Та сумнів закрався. Може ці мокшани вирішили залишитися в Україні, з майбутнім переселенням на Захід, тому і привітали.
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14.10.2021 12:27 Відповісти
Вряд-ли. Они бы подписали себе смертный приговор. ФСБ такого не прощает.
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14.10.2021 12:29 Відповісти
Логічно.
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14.10.2021 12:42 Відповісти
Неужели! Наверное фейк...
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14.10.2021 12:01 Відповісти
Вы не верите что у кацапов проснулась совесть?
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14.10.2021 12:08 Відповісти
кацап и совесть - вещи несовместимые!
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14.10.2021 12:14 Відповісти
На тому місці, де совість, роги повиростали.
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14.10.2021 12:23 Відповісти
Если бы это было правдой, то они подписали себе смертные приговоры, учитывая какое мстительное чмо правит в раше.
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14.10.2021 12:27 Відповісти
Можливо кожний з них так і думає... Але кожний знає, що у сейфі завжди є запас "Новичек"...
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14.10.2021 13:18 Відповісти
Троллінг.
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14.10.2021 12:21 Відповісти
Проба на то, как мы среагирует.
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14.10.2021 13:41 Відповісти
Ви, їй-богу, не розумієте, що це робота українських хакерів?!
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14.10.2021 15:50 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/shovatisya-ne-viyde-mzs-zvernulosya-do-vladi-kabo-verde-z-privodu-zlochinnoji-diyalnosti-poklonskoji-novini-ukrajina-11576524.html "Сховатися не вийде": МЗС звернулося до влади Кабо-Верде з приводу злочинної діяльності Поклонської
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14.10.2021 12:02 Відповісти
ну ничего. станет удаленным послом, сидя в тайге под елкой, прихлебывая бояру и любуясь побережьем Атлантического океана по скайпу, будет представлять вяликую сверхдержаву дистанционно. в масквабаде она больше не нужна и так долго терпели.
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14.10.2021 12:12 Відповісти
По скайпу-нескрепно.Вот на Море Лаптевых в это время года чудесные закаты,знаете ли.Только уши в шапке-ушанке надо опускать и завязывать,а то легкий морской бриз может надуть.
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14.10.2021 12:29 Відповісти
Вот блин,не успела еще фотогравию Кольки-кровавого в кабинете повесить,а уже началось.
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14.10.2021 12:14 Відповісти
покаяние первый шаг к прощению
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14.10.2021 12:02 Відповісти
Покаяние,наказание виновных,компенсация...
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14.10.2021 12:11 Відповісти
Помогае здорово, на себе проверял.
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14.10.2021 12:05 Відповісти
Эти сайты консульств так легко ломаются!
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14.10.2021 12:05 Відповісти
То инстаграм. Вот ссылка.
https://www.instagram.com/p/CU_5jEwMyk3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Вот вторая.
https://iz.ru/1235475/2021-10-14/*******-genkonsulstva-rossii-v-kharkove-v-instagram-vzlomali
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14.10.2021 12:59 Відповісти
Копченый,прокацтился...
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14.10.2021 12:06 Відповісти
Они не имеют никакого права поздравлять нас, потому что мы с ними воюем.
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14.10.2021 12:07 Відповісти
А новину ми читаємо сракою...
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14.10.2021 12:10 Відповісти
Кто бы это ни был,сами консульские или хакеры,я в восхищении.
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14.10.2021 12:08 Відповісти
Ни фегасе ,вот это прорыв , не ожидал . Всетаки есть люди в России.
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14.10.2021 12:32 Відповісти
не поспiшайте пишатися кацапами там 99% покидьки
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14.10.2021 12:35 Відповісти
немае там людей однi покидьки
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14.10.2021 12:36 Відповісти
Підтверджую. Я теж перевірив, 99,9999% покидьки.
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14.10.2021 16:57 Відповісти
Вони скоріше гівно публічно їстимуть, аніж таке скажуть. Робота українських хакерів. А какцапів Ви справді сприймаєте неадекватно. Робіть щось із цим.
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14.10.2021 15:52 Відповісти
хакеры яроша взламали страничку пасольства мыралюбивай роиси...да как вы смели фошизды!
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14.10.2021 12:32 Відповісти
рашкованцы го хоум
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14.10.2021 12:35 Відповісти
Кацапу вірити не можна, що б він не казав,бо це мерзотна, підступна,хижа і брехлива істота.
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14.10.2021 12:35 Відповісти
Шатеночка на переднем плане довольно *********.
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14.10.2021 12:37 Відповісти
Для того и держат
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14.10.2021 12:43 Відповісти
Взломали. Не верю в раскаянье мокшанское. Тем более в искреннее
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14.10.2021 12:40 Відповісти
Ну че....с юмором. ......наши всегда были с юмором!! Неплохо сделано.
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14.10.2021 12:41 Відповісти
Не хватает коллективной подписи- ПТН ХЛО!
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14.10.2021 12:48 Відповісти
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14.10.2021 13:02 Відповісти
Гарну можливість отримати щось реальне розміняли на дитячі забавки. А дурники радіють.
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14.10.2021 13:14 Відповісти
Та, в Твитере секретные данные не хранят, попустись. Они подумали 300 раз перед тем как это сделать. А внести смуту в ряды врага - тоже дело.
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14.10.2021 13:28 Відповісти
смішно, але очевидно, що хтось з наших зламав сторінку та написав цей текст.

Хорошої русні не буває, вони не можуть одуматись, вони всі як один підтримують вбивства українців і хочуть нашої смерті, вони вороги і вбивати треба всіх без розбору.
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14.10.2021 18:28 Відповісти
Ой! какой же бьіл скандал, а вПрочем дело не о нем...........!!!!!!!!
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14.10.2021 19:05 Відповісти
Взломали, конечно: https://tass.ru/obschestvo/12662427 . "злоумышленникам" честь и слава. Не только за сам взлом, но и за текст, что там поместили
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14.10.2021 22:15 Відповісти
 
 