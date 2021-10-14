"Усвідомлюємо ницість політики Росії": На сторінці консульства РФ у Харкові з'явилося привітання до Дня захисників і захисниць України. Скриншот

На сторінці Генконсульства РФ у Харкові опублікували привітання з Днем захисників і захисниць України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав екснардеп Юрій Михальчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Оригінальним способом долучилися до привітань українців навіть працівники Генконсульства РФ у Харкові. З Днем захисника та Покровою!" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав із Днем захисників і захисниць України: "Ви щодня здійснюєте подвиг"















