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"Усвідомлюємо ницість політики Росії": На сторінці консульства РФ у Харкові з'явилося привітання до Дня захисників і захисниць України. Скриншот
На сторінці Генконсульства РФ у Харкові опублікували привітання з Днем захисників і захисниць України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав екснардеп Юрій Михальчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Оригінальним способом долучилися до привітань українців навіть працівники Генконсульства РФ у Харкові. З Днем захисника та Покровою!" - зазначив він.
Топ коментарі
+90 а ес #372967
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+51 Galyna Tesla
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+46 18c49ed2
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Вот вторая.
https://iz.ru/1235475/2021-10-14/*******-genkonsulstva-rossii-v-kharkove-v-instagram-vzlomali
Хорошої русні не буває, вони не можуть одуматись, вони всі як один підтримують вбивства українців і хочуть нашої смерті, вони вороги і вбивати треба всіх без розбору.