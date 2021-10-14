Поклонську не затримають за запитом України - у неї абсолютний імунітет, - МЗС РФ

Колишній "прокурор" окупованого РФ Криму і депутатка Держдуми Наталія Поклонська, яка призначена послом Росії в Кабо-Верде, не буде затримана за запитом України, оскільки в неї абсолютний дипломатичний імунітет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Як глава дипломатичного представництва за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини Наталія Поклонська володіє абсолютним імунітетом від подібних заявлених або таких, що заявляються, будь-ким дій, зокрема на шляху проходження туди і назад. Це теж усі мають розуміти", - заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на намір української сторони ініціювати затримання колишнього "прокурора".

Захарова додала, що Україна не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.

Нагадаємо, Поклонська після окупації Криму очолила місцеву "прокуратуру", а пізніше була обрана депутатом Державної думи від "Єдиної Росії".

Також читайте: Путін призначив Поклонську послом РФ в африканську республіку Кабо-Верде