Поклонську не затримають за запитом України - у неї абсолютний імунітет, - МЗС РФ
Колишній "прокурор" окупованого РФ Криму і депутатка Держдуми Наталія Поклонська, яка призначена послом Росії в Кабо-Верде, не буде затримана за запитом України, оскільки в неї абсолютний дипломатичний імунітет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Як глава дипломатичного представництва за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини Наталія Поклонська володіє абсолютним імунітетом від подібних заявлених або таких, що заявляються, будь-ким дій, зокрема на шляху проходження туди і назад. Це теж усі мають розуміти", - заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на намір української сторони ініціювати затримання колишнього "прокурора".
Захарова додала, що Україна не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.
Нагадаємо, Поклонська після окупації Криму очолила місцеву "прокуратуру", а пізніше була обрана депутатом Державної думи від "Єдиної Росії".
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Почему СБУ не может провести операцию в Кабо-Верде ?
Если да, обратись к психиатру пока не поздно!
Вся эта деятельность с назначением ее послом и есть провокация рашки направленная на легализацию таких личностей как поклонская.
Ее сожрут аборигены островов Зеленого мыса, куда ее отправили как "гуманитарную помощь".
как бы невзначай
П.С. Республика Кабо Верде в ООН в 2014 году поддержала территориальную целостность Украины.
честное дипломатическое))
В Украине на неё форма А общегражданского паспорта хранится.
це обов'язкова умова
https://www.youtube.com/watch?v=z4qEDmjGkU0
Подайте в Інтерпол і хай їх далі свербить. А коли виженуть з посади дипломата - тоді хай її ловить Інтерпол. Головне, щоб був заочний вирок для арешту.
Пойди потом знай украинское это было правосудие или просто нелепая случайность.