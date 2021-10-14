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Поклонську не затримають за запитом України - у неї абсолютний імунітет, - МЗС РФ

Поклонську не затримають за запитом України - у неї абсолютний імунітет, - МЗС РФ

Колишній "прокурор" окупованого РФ Криму і депутатка Держдуми Наталія Поклонська, яка призначена послом Росії в Кабо-Верде, не буде затримана за запитом України, оскільки в неї абсолютний дипломатичний імунітет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Як глава дипломатичного представництва за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини Наталія Поклонська володіє абсолютним імунітетом від подібних заявлених або таких, що заявляються, будь-ким дій, зокрема на шляху проходження туди і назад. Це теж усі мають розуміти", - заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на намір української сторони ініціювати затримання колишнього "прокурора".

Захарова додала, що Україна не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.

Нагадаємо, Поклонська після окупації Криму очолила місцеву "прокуратуру", а пізніше була обрана депутатом Державної думи від "Єдиної Росії".

Також читайте: Путін призначив Поклонську послом РФ в африканську республіку Кабо-Верде

Автор: 

МЗС рф (962) Поклонська Наталія (166) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+48
Ізраїльські спецслужби не просто ловили злочинців - вони їх знищували. Дивлячись на те, як Ізраїль красиво і правильно захищає свої інтереси, можна лише констатувати, що нам, на жаль, дістався якийсь бракований єврей...
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14.10.2021 12:50
+29
посол в Турции Андрей Карлов подтверждает: иммунитет абсолютный))..
честное дипломатическое))
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14.10.2021 12:53
+19
израильские спецслужбы ловили нацистских преступников даже в Южной Америке.
Почему СБУ не может провести операцию в Кабо-Верде ?
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14.10.2021 12:45
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израильские спецслужбы ловили нацистских преступников даже в Южной Америке.
Почему СБУ не может провести операцию в Кабо-Верде ?
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14.10.2021 12:45 Відповісти
потому что это не бизнес кошмарить. профита ноль
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14.10.2021 12:48 Відповісти
Ізраїльські спецслужби не просто ловили злочинців - вони їх знищували. Дивлячись на те, як Ізраїль красиво і правильно захищає свої інтереси, можна лише констатувати, що нам, на жаль, дістався якийсь бракований єврей...
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14.10.2021 12:50 Відповісти
Та нє, - "свої інтереси" воно захищає на 5 з плюсом.
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14.10.2021 13:01 Відповісти
Та ні. Свої інтереси та інтереси ;Кварталу; Зеленський захищає зразково.
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14.10.2021 13:23 Відповісти
Закон об антисемитизме,по настоянию Израиля, быстренько приняли- в турборежиме
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14.10.2021 19:35 Відповісти
Отчасти нет умения и отчасти нет руководства. Остались одни понты для приезжих. В рашке то же самое. Удел всех разворованных комуняками стран.
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14.10.2021 13:13 Відповісти
Умение есть. За вагнеровцев, напомнить?
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14.10.2021 14:05 Відповісти
Напомни пожалуйста как сумели с вагнеровцами порешать. Ликвидировали, посадили или ещё как наказали? ах да, умелая операция прошла так успешно, что вагнеровцы сейчас где то в Ливии воюют. А может и на Донбассе портят жизнь Украине.
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14.10.2021 14:43 Відповісти
Напоминаю. На заключительном этапе, ********** её слил. Что никак не умаляет спецуру.
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14.10.2021 15:06 Відповісти
Вы привели пример предательства и, как следствие, провал операции, но по причине припиЗедента, а не бестолковости тех кто проводил. Есть другие примеры: моторола в аду, гиви там же, захват Цемаха на их территории и доставка в Украину. Операции успешные, но у нас говнокомандующий-запроданец .
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14.10.2021 15:15 Відповісти
забыл еще добавить куриного маршала захарченко как пример работы спецов.
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14.10.2021 15:17 Відповісти
Тю, обломал радость биомассе, которой Кулеба навешал очередной лапши.
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14.10.2021 12:45 Відповісти
Украинский МИД все правильно говорит. поклонская - гражданин Украины. Никто украинского гражданства ее не лишал и она сама официально из него не выходила. Ее реально задержать зарубежном и докасть липовость ее россиянского гражданства.
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14.10.2021 12:56 Відповісти
Сам веришь в то что написал?
Если да, обратись к психиатру пока не поздно!
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14.10.2021 14:12 Відповісти
Картинное разрывание украинского паспорта на камеру это не выход из гражданства Украины. На самом деле это достаточно долгая и непростая процедура. поклонская для остального мира является гражданкой Украины и Украина может это легко доказать.
Вся эта деятельность с назначением ее послом и есть провокация рашки направленная на легализацию таких личностей как поклонская.
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14.10.2021 14:23 Відповісти
Кстати,приезд посла в страну пребывания всегда предваряется письменным представлением на кандидата ( т.наз. "агриман",т.е." согласование"). Страна имеет право отвергнуть кандидатуру посла. Так было у нас с кандидатурой российского посла. До сих пор,кстати,нет посла у россии в Украине.
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14.10.2021 17:38 Відповісти
ну и отлично. нафик он тут нужен. посольство сжечь, границу закрыть.
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14.10.2021 18:43 Відповісти
Ее сожрут аборигены островов Зеленого мыса, куда ее отправили как "гуманитарную помощь".
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14.10.2021 12:45 Відповісти
Какие еще аборигены ? Там фешенебельный курорт из разряда "отдых без кацапов"
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14.10.2021 12:46 Відповісти
никто правда за тот "курорт" не слышал, но в методичке написано, что это не ссылка, а благодарность. извольте выполнять
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14.10.2021 12:48 Відповісти
Это типа Канарских островов. Кабо Верде и находится недалеко от них. Это достаточно престижный курорт.
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14.10.2021 12:54 Відповісти
та бери выше. типа сейшельских)) ввп на душу населения в 10 раз ниже, чем на Канарах, но что то типа))
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14.10.2021 13:26 Відповісти
Так как этим летом выбирал между Кабо Верде и Канарами, то информацию изучал по обоим курортам. Выбрал Канарский Тенерифе потому, что дешевле и чуть ближе лететь. Насчёт "низкого" ВВП Кабо Верде, так ей не Кабо Верде будет платить. Она туда летит не работать, а отдыхать и, главное, устроить международную провокацию.
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14.10.2021 13:35 Відповісти
доооо)) выбрал ты в лучшем случае клязьминское водохранилище)
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14.10.2021 18:41 Відповісти
фсё. сломался курорт. теперь с прокацапкой.
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14.10.2021 12:49 Відповісти
Но где то в глубине острова еще есть "глубинный народ" ( аборигенов ) которым возможно она придется по вкусу. От Украины гарнир гарантируем.
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14.10.2021 12:50 Відповісти
Этот "фешенебельный курорт" сродни Гоа. Вы же не считаете Гоа процветающим местом? Вот и Кабо-Верде того-же пошиба.
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14.10.2021 12:53 Відповісти
не мог пуйло послать няшу в плохое место. вы не понимаете, это другое)
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14.10.2021 13:26 Відповісти


Ее сожрут аборигены островов Зеленого мыса, куда ее отправили как "гуманитарную помощь".

как бы невзначай
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14.10.2021 15:10 Відповісти
Надо учиться у Израиля.Сначала делать,а потом не патякать.
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14.10.2021 12:46 Відповісти
Якби рішали про гобліна, то воно мало б сенс. А його колишня коханка і так життям ображена і на голову трохи той-во ( мо й не трохи). нафік на неї ще кошти витрачати?
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14.10.2021 16:58 Відповісти
Вот народ говорит об этой сумасшедшей, с царём в голове, при чём в прямом смысле. И почему-то никто и не заикается, а как вот это чудо вообще оказалось в украинской прокуратуре и сколько там ещё подобных сказочных персонажей?...Кто-то проводил анализ действий крымской прокуратуры в полном составе сбежавшей на Рашку или концы в воду и молчок? Налогоплатильщики Украины ведь уже заплатили за её работу и что получили взамен?
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14.10.2021 12:47 Відповісти
Пфф, а тож щас през лучше Зачем анализ, тут и так всё на поверхности.
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14.10.2021 21:57 Відповісти
ну так нехай її акули сожруть , їм імунітет до лампи ...
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14.10.2021 12:48 Відповісти
Скорее Кабо Верде просто не захочет поклонскую пускать на свою территорию, что бы просто, не было проблем. У них вся экономика завязана на Испанию и Португалию. У самой Испании своих проблем хватает с сепаратизмом, так, что думаю эти 2 страны могут намекнуть Кабо Верде, что такое за говно поклонская.
П.С. Республика Кабо Верде в ООН в 2014 году поддержала территориальную целостность Украины.
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14.10.2021 12:50 Відповісти
Це в принципі можливо. Кабо_верде ніяк не залежить від орди. Основні торговельні партнери - Португалія, Іспанія, Алжир та Польща.
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14.10.2021 17:06 Відповісти
Не вистачало щоб ще тут "мироточила", свої безумні дістають.
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14.10.2021 12:50 Відповісти
Фото встречи Няши с Хутиным.
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14.10.2021 12:56 Відповісти
Пусть к ней "на помощь" отправится и захарова - хоть "согреются" в "секстуре"...
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14.10.2021 12:53 Відповісти
посол в Турции Андрей Карлов подтверждает: иммунитет абсолютный))..
честное дипломатическое))
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14.10.2021 12:53 Відповісти
Имши, невірний!
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14.10.2021 15:23 Відповісти
Тут надо креативнее подходить. Подкиньте ей отравленное дилдо в форме Николая второгого и всех делов. Ну, если не кровожадные - намажьте его бальзамом Звездочка. Кацапы звездочки любят.
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14.10.2021 12:55 Відповісти
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14.10.2021 12:57 Відповісти
у неё только на сперму иммунитет, а так обычная шлюха кандидат на Гаагский трибунал, дедушка гитлер тоже обладал хорошим иммунитетом, но по финишу начал жрать цианистый калий.
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14.10.2021 13:02 Відповісти
Но она не вышла из гражданства Украины - Захарова об этом умалчивает.

В Украине на неё форма А общегражданского паспорта хранится.
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14.10.2021 12:57 Відповісти
Значит надо грохнуьт её там на острове и концы в воду!!
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14.10.2021 13:01 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Тропическая лихорадка, гепатиты, укусы насекомых и змей приведут Ваш приговор в исполнение. Поклонская, гори в Аду.
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15.10.2021 16:57 Відповісти
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14.10.2021 13:05 Відповісти
зрадників треба залишати жити з усвідомленням своєї зради
це обов'язкова умова
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14.10.2021 13:09 Відповісти
Вы абсолютно правы. Поклонская протянет недолго после перенесённых тропических болезней.... Сгниёт заживо, как Вы и предлагаете....Думаю, уже пора отправить ноту "соболезнований" в кацапское посольство на Африке...
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15.10.2021 17:01 Відповісти
У рашистского посла в Турции тоже наверное есть такой иммунитет, но в 2016-ом году это не помогло тогдашнему послу ...

https://www.youtube.com/watch?v=z4qEDmjGkU0
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14.10.2021 13:17 Відповісти
Установлено, что отказаться от украинского гражданства в 666 раз труднее, чем получить его. Это перекос.
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14.10.2021 13:18 Відповісти
"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях". "сношениях" ?! оговорка по Захаровой? ))
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14.10.2021 13:21 Відповісти
Кацапи і конвенція, це як негр блондин або жид колгоспник. Де ваша конвенція коли ви лізете з окупацією у чужі країни?
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14.10.2021 13:26 Відповісти
А почему донецкие пенсы, призывавшие Путина не предатели, что ли? Почему их не наказывают, почему мы их ещё мы и содержим? Они самые настоящие предатели, продавшиеся врагу за обещания.
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14.10.2021 13:32 Відповісти
Та пусть еще потролит Москву/ Какой-нибудь борьбой за непорочность Николая II.
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14.10.2021 13:35 Відповісти
Оставьте ее в покое. Пусть выходит замуж за какого-нибудь негра и живет себе в КАБО-ВЕРДЕ. Там ее место...
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14.10.2021 13:38 Відповісти
Ну и фиг с ней, она и так уже нормально наговорила про Крым и лугандонию вставшие с колен))))
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14.10.2021 13:43 Відповісти
...у нее абсолютный иммунитет... ее прикончат агенты кремля. Как Троцкого в Мексике.
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14.10.2021 13:59 Відповісти
Африканским людоедам её иммунитет на один зуб.
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14.10.2021 14:10 Відповісти
Бачив одне її відео з африканцем. Вона там більше схожа на людожерку.
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14.10.2021 18:11 Відповісти
Диетическое белое мясо.
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14.10.2021 14:10 Відповісти
Ну... По дорозі десь в "Вєтєрок" зайде, чи попісять захоче... Знаєте все в житті буває...
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14.10.2021 14:48 Відповісти
Вона змолоду ********* грать на кожаній сопільці *********** кольору. Нехай собі далі грає.
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14.10.2021 14:48 Відповісти
Переживаю я за нашу україночку. Підхопить вона якусь смертельну хворобу і помре молодою, а їй би сидіти і сидіти.
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14.10.2021 15:19 Відповісти
Більше немає чим зайнятись, як божевільну сучку шукати. Буде суд - буде вирок. А так - марні витрати грошей і робочого часу.
Подайте в Інтерпол і хай їх далі свербить. А коли виженуть з посади дипломата - тоді хай її ловить Інтерпол. Головне, щоб був заочний вирок для арешту.
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14.10.2021 17:43 Відповісти
ее там сейчас шпилят негры во все дыры)))
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14.10.2021 18:53 Відповісти
Да девочке уже не 20 лет, старовата она для этого дела.
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14.10.2021 19:13 Відповісти
Поклонскую отправили на верную смерть, что она и заслужила....Если она через неделю не умрёт от круглосуточной диареи, то она мучительно проболеет месяц от какой-нибудь африканской лихорадки после укусов насекомых ... И всё равно откинет лапти.... Или местные парни прикончат её после ограбления и изнасилования, чтобы не пожаловалась....Поклонская - почти уже труп....В кремле уже и соболезнования семье заготовлены, и помощь на перевозку трупа в Крым...
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14.10.2021 20:11 Відповісти
для этого её туда и запихнули...
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14.10.2021 20:15 Відповісти
Скинули бабу на бомж остров, чтоб не маячила там больше
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14.10.2021 21:58 Відповісти
"Вот пуля пролетела и ага..."

Пойди потом знай украинское это было правосудие или просто нелепая случайность.
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15.10.2021 00:01 Відповісти
Африканские бабуины все-таки подобрее будут.
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15.10.2021 00:42 Відповісти
 
 