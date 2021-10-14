Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) та солдату Рустаму Хамраєву (посмертно)
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України двом українським військовослужбовцям (посмертно).
Відповідні укази №535/2021 та №536/2021 оприлюднено на сайті глави держави в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) і солдату Рустаму Хамраєву (посмертно) - за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Рустам Хамраєв служив у батальйоні "Айдар". Загинув 17 червня 2014 року під час звільнення сел. Металіст Слов'яносербського району Луганської області.
Микола Верхогляд - український офіцер, командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війни в Боснії. Найбільш відомий тим, що під час наступу армії Республіки Сербської на мусульманський анклав Жепа забезпечив евакуацію мирного населення. Помер 30 травня 2021 року від важкої форми COVID-19.
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сердце - орган
мне хватает кошке или псу помочь, а не вякать об этом как верозавры, или как и ты.
хочешь дам ссылку на чрач ы Антиколорадоса? сам не дочитал еще. там про ..вреев то..
засрали модераторшу - типо ненавидит мол "бо..ий норот" то😄
він дійсно - найвеличніший лідер **********!
и да - мне смешно. как и у Антиколорадоса его лепят "Гетьманом" - самое прикольное что даже один высрал, тут он как "Амбер" пишет - шо типо Мишиных товарищей оказывается.... оварищ на букву "С"(сорос) прислал..
я реально знаю что дурак - хужеврага. ибо дурака считают своим. как и ты.
вор и бандит! а еще его главная черта - ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ!!!
беглец Онищенко описал эту черту в своей книге примерами... если это правда - это не нормальный человек!!!
Ну, а так згоден, чим раніше ця зелена падла здохне, тим краще.
Зєлупа привласнила.
Зелений мародер, мультимільйонер, який обікрав ПриватБанк на 41 мільйон доларів, нагороджує патріотів.
Будьте прокляті 73% дебілів, які обрали ублюдка головнокомандуючим під час війни. Бажаю подохнути вам, вашим дітям і онукам.
Хотіли , щоби ваш препизедент їздив на велосипеді? Їздить? Тоді ви ублюдки.
Віддав державну дачу дітям? Ні? Тоді ви ублюдки. Тільки єдиний президент Порох не жив на державній дачі. Всі інші були паразитами.
Припинив війну? Ні? тоді ви ублюдки.
Звільнив території, чи віддав їх? Ні? Тоді ви ублюдки.
Бажаю здохнути всім, хто голосував за зелене лайно. Чим раніше ви подохните, тим краще буде Україні.
Вместо этого, беня выводит эти деньги на офшор--воровство №1 (в частности и те 41 млн) и переводит их как взнос уставный фонд офшорки зельцмана, зельцман не платит налоги в Украине с этого дохода --воровство №2,не платит налоги в офшоре -воровство №3 т.к. выводит эти деньги из уставного капитала и тратит на покупку недвиги(нецелевое использование).
В это время за годы 14-18 он показывает убыточность всех своих юрлиц в Украине и за эти года платит налогами тысяч 30 баксов( воровство №4), а недвиги покупает на 13 млн .баксов.
И это по -твоему не воровство????
воровство... беня, ахмет, барыга - они все одинаково по одним и тем же схемам уклоняются от уплаты налогов! так что давай, хоть одно решение суда!
вывод в оффшор по закону НЕ ВОРОВСТВО! запомни, деятель
Офшорки зеленского проходят по делу каломойши в штате Делавер---так, что суд будет)))
Нет, беня, ахметка, фирташ и Порох --это РАЗНЫЕ вещи, Т.К. Порох не является монополистом ни в одной отрасли, не доит недра (газ, нефть, руда, энергетика и пр) и поэтому НИКАК не может создать через власть преференций своему бизнесу.
Вывод в офшор не воровство ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В УКРАИНЕ! В противном случае-это уклонение от налогов!
Порох за пять лет заплатил налогами ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ, потратил на благотворительность и армию еще ДВА МИЛЛИАДА и не приобрел НИЧЕГО за бугром, а зебиленыш заплатил 1 миллион грвн., а купил недвиги за бугром на 13 МИЛЛИОНОВ БАКСОВ---улавливаешь разницу, бот?
олигарх - это главное зло Украины! именно т=им и является пэдро!!!
посмотрим, как он заноет, когда закон про олигархов вступит в силу
Тем, что всю жизнь платил налоги в Украине и входил в десятку крупнейших налогоплательщиков,не был монополистом, не доил недра, не сосал из бюджета? а не как зельцман вечно крысивший налоги Украине, получающий кредитное финансирование в рашке?
Тем, что своими деньгами помогал армии, когда бюджет был пустой, не жил на госдаче,помогал при ковиде, раненным, семьям погибших, покупал оружие за свой счет? Отдыхал 1 раз за пять лет 5 дней и за СВОЙ счет? А не как зеленое чмо -НИКОГДА и НИЧЕГО за свой счет: все за счет государства, даже ежемесячный туризм!
Тем, что остановил кацапню и вернул две трети Донбасса?А не сдавал территории как зе?
Тем, что создал, одел, обул, накормил, вооружил армию, поднял зарплату в ВСУ до 30 тыс на передке?А не деморализовал ее тупыми приказами не стрелять, бросая умирать раненных бойцов в серой зоне,сдавая, кровью отвоеванную территорию, сдавая вагнеровцев, сдавая цемаха, сдавая нашу агентуру и рвазведчиков????
Тем, что приняв пустой бюджет, имея войну и разрыв связей с кацапией (падение экономики) обеспечил трехлетний рост ВВП и прибыльность всех госпредприятий?А не разворовал все как зе , сейчас все госпредприятия убыточны, зе увеличивает госдолг под 12% годовых, печатает бабки и доля запозичень в следующем бюджете составляет ТРЕТЬ всех расходов
Тем, что боролся эффективно с коррупцией, при нем созданы НАБУ, САП, ДБР, Антикоррупционный суд, НАЗК, е-декларирование, Прозоро?И все это убил зельцман, рассадив туда свои кварталовско-портновско-татаровские кадры! Даже если верить Сааке,при Порохе уходило в тень 5 млрд, а при зельцмане 38 миллиардов баксов в год( треь бюджета)???
Тем, что была отлично проведена децентрализация и миста та села получили деньги в своих бюджетах на развитие?А зебил ЗАБИРАЕТ эти деньги опять наверх?
Тем, что на все должности проводились конкурсы?А у зебила везде сидит квартальная воровская гопота или друзья-подружки квартала?
Тем, что не стыдно было за страну ?А сейчас краснеешь каждый раз, когда оно тащится туристом за госсчет по миру и всякий раз,когда ЭТО открывает рот?
Тем, что люди гордились, что они украинцы? а не "какаяразница"?
Тем, что была граммотная внешняя политика?А сейчас ЭТО перепортило отношения почти со всеми нашими союзниками? И ЭТО сейчас в мире никто в грош не ставит, говорят об Украине без Украины, т.к. у нас нет президента?
Я могу продолжать и дальше, но ты вряд ли в состояний трезво анализировать факты...
барыга твой - барыга! зелебоб - сопля!
два валенка, только один левый, а второй - правый!
и напомни мне, а то я забыл, как он тут коррупцию искоренил, и как руки отрубывал, как обещал...
ах, да, он и рошен обещал продать)) ну и как?
мрази! одни мрази!
но хуже, если мразей идеализируют идиоты!!!
Ботяра немудрый, искорененной коррупции нет ни в одной стране мира! НО Порох за свою каденцию, учитывая, что у него не было монобольшинства , сделал в этом вопросе по-максимуму!Руки рубать---это фигура речи или ты в средневековом Востоке застрял?
Он поступил очень по-европейски и честно: т.к. бизнес в воюющей стране НИКТО В МИРЕ не захотел купить, он официально сдал его в траст до конца каденции и не другу-сыну-брату-свату , а фирме с 200-летней историей , именем и мировой репутацией!
Но быдлу и мразям этого не понять!
Ждите дальше своего волшебника в голубом вертолете, инфантильный недобитый совок!
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/656238322027745/ Петро Порошенко - Військові вручили Порошенку високу нагороду | Facebook
Он привез в войска партию оборудования : Комплект видеонаблюдения оптической разведки , 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки --это только за один приезд, а клубничка была для вас подслеповатых недоумков)))
И раненным он помогал, и за границей за свой счет их лечил.
Ты со свего зельцмана спроси--он хоть 1 гривну кому-то дал????
При жизни у нас в почете судьи, депутаты и всякая правоохренительная шушель, что ничего не делает - прислужники олигархической Системы.