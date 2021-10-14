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Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) та солдату Рустаму Хамраєву (посмертно)

Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) та солдату Рустаму Хамраєву (посмертно)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України двом українським військовослужбовцям (посмертно).

Відповідні укази №535/2021 та №536/2021 оприлюднено на сайті глави держави в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) і солдату Рустаму Хамраєву (посмертно) - за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру"

Рустам Хамраєв служив у батальйоні "Айдар". Загинув 17 червня 2014 року під час звільнення сел. Металіст Слов'яносербського району Луганської області.

Микола Верхогляд - український офіцер, командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війни в Боснії. Найбільш відомий тим, що під час наступу армії Республіки Сербської на мусульманський анклав Жепа забезпечив евакуацію мирного населення. Помер 30 травня 2021 року від важкої форми COVID-19.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23978) нагорода (1264)


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Топ коментарі
+14
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14.10.2021 13:28
+12
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14.10.2021 13:28
+9
Сержанту Журавлю что присвоил? Опять ничего?!
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14.10.2021 13:53
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14.10.2021 13:28 Відповісти
толстые мужики в золоте кого то там поминают... Ах оставьте вывсеврети, мужики же бегают по детдомам и раздают подношение дебильных христоедов, которое они собрали не на Мерседесы, а на .... Ах...(с придыханьем), на деток....
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14.10.2021 13:36 Відповісти
побегай по детдомам и пожертвуй из своего кармана! тогда будешь критиковать попов....Бог же не при чем, что такие как ты , безбожники , одевают рясу , а сердцами не меняются!
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14.10.2021 18:54 Відповісти
бога нет
сердце - орган
мне хватает кошке или псу помочь, а не вякать об этом как верозавры, или как и ты.
хочешь дам ссылку на чрач ы Антиколорадоса? сам не дочитал еще. там про ..вреев то..
засрали модераторшу - типо ненавидит мол "бо..ий норот" то😄
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14.10.2021 19:10 Відповісти
А ви остання істанція, бо у вас манія величі.
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14.10.2021 19:17 Відповісти
Переход от одной мысли к другой, недосказанность мысли и предложения и невнятность слов --признак шизофрении! Не могу помочь, друг! Молись Тому против Кого вякаешь! Он милостив, простит и тебя!
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14.10.2021 23:07 Відповісти
не приходячи до тями?
він дійсно - найвеличніший лідер **********!
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14.10.2021 13:28 Відповісти
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14.10.2021 13:28 Відповісти
кстати - посм. ролик где Петр со слезами читал с суфлера про что-то.
и да - мне смешно. как и у Антиколорадоса его лепят "Гетьманом" - самое прикольное что даже один высрал, тут он как "Амбер" пишет - шо типо Мишиных товарищей оказывается.... оварищ на букву "С"(сорос) прислал..
я реально знаю что дурак - хужеврага. ибо дурака считают своим. как и ты.
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14.10.2021 13:39 Відповісти
Як ви вже за...бали своїм Порохом.....три роки пройшло ніяк не заспокоятся.....не Гетьман він і не месія......а барига і казнокрад....нічим не краще інших.....лідер це той що жертвує своїми інтересами...а я не пам'ятаю такого за Порохом)))
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14.10.2021 19:17 Відповісти
обыкновенный лицемер!

вор и бандит! а еще его главная черта - ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ!!!
беглец Онищенко описал эту черту в своей книге примерами... если это правда - это не нормальный человек!!!
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15.10.2021 09:31 Відповісти
У меня есть мечта ,присвоить ,звание Георгий Украины ,Владимиру Зеленскому, Посмертно
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14.10.2021 13:29 Відповісти
На його могилі буде купа зеленого лайна. Ні, чотири купи, по числу разів відкошування від армії. Він це заслужив. На його могилу плюватимуть всі прийдешні покоління, як на зеленого мародера і зрадника України.
Ну, а так згоден, чим раніше ця зелена падла здохне, тим краще.
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14.10.2021 17:55 Відповісти
на петиной могиле наверное шоколадный бюст поставят?)))))
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15.10.2021 09:32 Відповісти
Герой
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14.10.2021 13:29 Відповісти
Что написано пером, то не вырубишь и топором) Георгий, значит георгий) Главное что посмертно)
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14.10.2021 13:38 Відповісти
Тебе разів з 10 розстріляли.
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14.10.2021 13:39 Відповісти
Шото Вова подозрітєльно патріотичним став , аж протівно. Видать щось замишляє не зовсім хороше.
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14.10.2021 13:53 Відповісти
Сержанту Журавлю что присвоил? Опять ничего?!
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14.10.2021 13:53 Відповісти
"Зеxxxx присвоил... "

Зєлупа привласнила.
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14.10.2021 14:17 Відповісти
а пошто себя забыл, ведь кажный день на передке борьбы с агрессией кремля? усе було б правильно, хлопцы кровь-руду за батькивщину проливали, а зеля - пот
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14.10.2021 14:39 Відповісти
Прошу володіющих літературною мовою написати петицію Зеленському про присвоєння звання Героя України генерал -полку Бурбі Василь Васильовичу. Ризикуючи життям він залишається патріотом і порядною людиною
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14.10.2021 15:15 Відповісти
А когда, это недоразумение, будет чтить и награждать, или просто вспоминать добрым словом тех, которые погибли и сейчас воюют в его "просто надо перестать стрелять и посмотреть в глаза путину".
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14.10.2021 15:49 Відповісти
Все ніби правильно - нагороджено Героїв, але ... чомусь в Україні нагроджують званням Героя України майже завжди посмертно. Ну неможе керівництво держави уявити живих Героїв!!! Не потрібні їм живі Герої України! НЕ ПОТРІБНІ! А вони є. Живі Герої це проблеми. Це потенційні "моральні авторитети" які здатні підняти людей на зміну компрадорського неоколонільного режиму зрадників та запроданців, в даному випадку "слуг"...
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14.10.2021 16:53 Відповісти
верно.
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14.10.2021 17:06 Відповісти
Це жах.
Зелений мародер, мультимільйонер, який обікрав ПриватБанк на 41 мільйон доларів, нагороджує патріотів.
Будьте прокляті 73% дебілів, які обрали ублюдка головнокомандуючим під час війни. Бажаю подохнути вам, вашим дітям і онукам.
Хотіли , щоби ваш препизедент їздив на велосипеді? Їздить? Тоді ви ублюдки.
Віддав державну дачу дітям? Ні? Тоді ви ублюдки. Тільки єдиний президент Порох не жив на державній дачі. Всі інші були паразитами.
Припинив війну? Ні? тоді ви ублюдки.
Звільнив території, чи віддав їх? Ні? Тоді ви ублюдки.
Бажаю здохнути всім, хто голосував за зелене лайно. Чим раніше ви подохните, тим краще буде Україні.
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14.10.2021 18:14 Відповісти
не захлебнись своей слюной, патриот! Патриот не может желать смерти большей части своего , хоть и глупого , народа! Погибая за родину, патриот не ждет благодарности большинства и заранее не заказывает памятник себе... Распроклинался, гусь!
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14.10.2021 18:59 Відповісти
В каком году Зеленский обокрал Приват банк на 41 лимон баксов?
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14.10.2021 20:19 Відповісти
Вроде в 16 от году, беня так распорядился рефинансом...
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14.10.2021 22:57 Відповісти
ты вырази правильно мысль свою тупую: как он обокрал???
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15.10.2021 09:36 Відповісти
Мысль тупая у тебя, а обокрал он следующим образом: Нацбанк дал рефинанс на Приват, чтобы тот поддержал свою платежеспособнось т.е. мог расчитываться с вкладчиками и люди массово не повалили забирать свои деньги из банка, чем положили бы всю банковскую систему.
Вместо этого, беня выводит эти деньги на офшор--воровство №1 (в частности и те 41 млн) и переводит их как взнос уставный фонд офшорки зельцмана, зельцман не платит налоги в Украине с этого дохода --воровство №2,не платит налоги в офшоре -воровство №3 т.к. выводит эти деньги из уставного капитала и тратит на покупку недвиги(нецелевое использование).
В это время за годы 14-18 он показывает убыточность всех своих юрлиц в Украине и за эти года платит налогами тысяч 30 баксов( воровство №4), а недвиги покупает на 13 млн .баксов.
И это по -твоему не воровство????
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15.10.2021 21:09 Відповісти
уверен? это твои влажные фантазии... решение суда будет по этому делу, чтобы совпало с твоими словами?

воровство... беня, ахмет, барыга - они все одинаково по одним и тем же схемам уклоняются от уплаты налогов! так что давай, хоть одно решение суда!

вывод в оффшор по закону НЕ ВОРОВСТВО! запомни, деятель
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15.10.2021 21:20 Відповісти
КАКАОГО суда? Волчьего? зеленого?
Офшорки зеленского проходят по делу каломойши в штате Делавер---так, что суд будет)))
Нет, беня, ахметка, фирташ и Порох --это РАЗНЫЕ вещи, Т.К. Порох не является монополистом ни в одной отрасли, не доит недра (газ, нефть, руда, энергетика и пр) и поэтому НИКАК не может создать через власть преференций своему бизнесу.
Вывод в офшор не воровство ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В УКРАИНЕ! В противном случае-это уклонение от налогов!
Порох за пять лет заплатил налогами ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ, потратил на благотворительность и армию еще ДВА МИЛЛИАДА и не приобрел НИЧЕГО за бугром, а зебиленыш заплатил 1 миллион грвн., а купил недвиги за бугром на 13 МИЛЛИОНОВ БАКСОВ---улавливаешь разницу, бот?
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15.10.2021 21:57 Відповісти
твой пэдро во много раз хуже зелебоба!

олигарх - это главное зло Украины! именно т=им и является пэдро!!!
посмотрим, как он заноет, когда закон про олигархов вступит в силу
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15.10.2021 09:35 Відповісти
И чем же, убогий, "мой Педро" хуже зеленого барыги?
Тем, что всю жизнь платил налоги в Украине и входил в десятку крупнейших налогоплательщиков,не был монополистом, не доил недра, не сосал из бюджета? а не как зельцман вечно крысивший налоги Украине, получающий кредитное финансирование в рашке?
Тем, что своими деньгами помогал армии, когда бюджет был пустой, не жил на госдаче,помогал при ковиде, раненным, семьям погибших, покупал оружие за свой счет? Отдыхал 1 раз за пять лет 5 дней и за СВОЙ счет? А не как зеленое чмо -НИКОГДА и НИЧЕГО за свой счет: все за счет государства, даже ежемесячный туризм!
Тем, что остановил кацапню и вернул две трети Донбасса?А не сдавал территории как зе?
Тем, что создал, одел, обул, накормил, вооружил армию, поднял зарплату в ВСУ до 30 тыс на передке?А не деморализовал ее тупыми приказами не стрелять, бросая умирать раненных бойцов в серой зоне,сдавая, кровью отвоеванную территорию, сдавая вагнеровцев, сдавая цемаха, сдавая нашу агентуру и рвазведчиков????
Тем, что приняв пустой бюджет, имея войну и разрыв связей с кацапией (падение экономики) обеспечил трехлетний рост ВВП и прибыльность всех госпредприятий?А не разворовал все как зе , сейчас все госпредприятия убыточны, зе увеличивает госдолг под 12% годовых, печатает бабки и доля запозичень в следующем бюджете составляет ТРЕТЬ всех расходов
Тем, что боролся эффективно с коррупцией, при нем созданы НАБУ, САП, ДБР, Антикоррупционный суд, НАЗК, е-декларирование, Прозоро?И все это убил зельцман, рассадив туда свои кварталовско-портновско-татаровские кадры! Даже если верить Сааке,при Порохе уходило в тень 5 млрд, а при зельцмане 38 миллиардов баксов в год( треь бюджета)???
Тем, что была отлично проведена децентрализация и миста та села получили деньги в своих бюджетах на развитие?А зебил ЗАБИРАЕТ эти деньги опять наверх?
Тем, что на все должности проводились конкурсы?А у зебила везде сидит квартальная воровская гопота или друзья-подружки квартала?
Тем, что не стыдно было за страну ?А сейчас краснеешь каждый раз, когда оно тащится туристом за госсчет по миру и всякий раз,когда ЭТО открывает рот?
Тем, что люди гордились, что они украинцы? а не "какаяразница"?
Тем, что была граммотная внешняя политика?А сейчас ЭТО перепортило отношения почти со всеми нашими союзниками? И ЭТО сейчас в мире никто в грош не ставит, говорят об Украине без Украины, т.к. у нас нет президента?
Я могу продолжать и дальше, но ты вряд ли в состояний трезво анализировать факты...
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15.10.2021 21:46 Відповісти
ты сначала пообщайся с "передком"... да и просто с парнями из ВСУ, которые служили и служат... потом уже свои мантры тут размазывай по окнам!

барыга твой - барыга! зелебоб - сопля!

два валенка, только один левый, а второй - правый!

и напомни мне, а то я забыл, как он тут коррупцию искоренил, и как руки отрубывал, как обещал...
ах, да, он и рошен обещал продать)) ну и как?

мрази! одни мрази!
но хуже, если мразей идеализируют идиоты!!!
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15.10.2021 21:52 Відповісти
Я общаюсь.И знаю, что там есть люди, которые за Пороха порвут, хотя есть и "какаяразница" т.к. у них нет времени и возможности разобраться в ситуации. Кстати, погибший Журавель некоторых своих побратимов отговаривал голосовать за зе, был приверженцем курса Пороха---может за это зебиленыш его и убил...
Ботяра немудрый, искорененной коррупции нет ни в одной стране мира! НО Порох за свою каденцию, учитывая, что у него не было монобольшинства , сделал в этом вопросе по-максимуму!Руки рубать---это фигура речи или ты в средневековом Востоке застрял?
Он поступил очень по-европейски и честно: т.к. бизнес в воюющей стране НИКТО В МИРЕ не захотел купить, он официально сдал его в траст до конца каденции и не другу-сыну-брату-свату , а фирме с 200-летней историей , именем и мировой репутацией!
Но быдлу и мразям этого не понять!
Ждите дальше своего волшебника в голубом вертолете, инфантильный недобитый совок!
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15.10.2021 22:12 Відповісти
Кстати, ВОЕННЫЕ вручили высокую награду Порошенко
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/656238322027745/ Петро Порошенко - Військові вручили Порошенку високу нагороду | Facebook
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15.10.2021 22:58 Відповісти
Ты тупой разносчик фейков!
Он привез в войска партию оборудования : Комплект видеонаблюдения оптической разведки , 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки --это только за один приезд, а клубничка была для вас подслеповатых недоумков)))
И раненным он помогал, и за границей за свой счет их лечил.
Ты со свего зельцмана спроси--он хоть 1 гривну кому-то дал????
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15.10.2021 23:16 Відповісти
Жаль, что ценим хлопцев только после их смерти.
При жизни у нас в почете судьи, депутаты и всякая правоохренительная шушель, что ничего не делает - прислужники олигархической Системы.
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14.10.2021 20:17 Відповісти
Надо зеле и себе присвоить награду Янелох Второй степени... "За взятие под личный контроль судьбы сержанта Журавля" с присвоением очередного звания прапорщик ФСБ,
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14.10.2021 22:43 Відповісти
 
 