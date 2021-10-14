Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) та солдату Рустаму Хамраєву (посмертно)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України двом українським військовослужбовцям (посмертно).

Відповідні укази №535/2021 та №536/2021 оприлюднено на сайті глави держави в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) і солдату Рустаму Хамраєву (посмертно) - за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Рустам Хамраєв служив у батальйоні "Айдар". Загинув 17 червня 2014 року під час звільнення сел. Металіст Слов'яносербського району Луганської області.

Микола Верхогляд - український офіцер, командувач українського миротворчого контингенту в мусульманському анклаві Жепа під час війни в Боснії. Найбільш відомий тим, що під час наступу армії Республіки Сербської на мусульманський анклав Жепа забезпечив евакуацію мирного населення. Помер 30 травня 2021 року від важкої форми COVID-19.