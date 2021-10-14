Будівництво Подільського моста в Києві подорожчало майже вдвічі - до 20 млрд гривень

Загальна кошторисна вартість проєкту будівництва Подільського мостового переходу в Києві зросла на 77% - з 11,251 мільярда гривень до 19,922 мільярда.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", це випливає з розпорядження Київської міської державної адміністрації, якщо порівняти його з розпорядженням від серпня 2016 року.

До переліку об'єктів будівництва в новому проєкті додались лівобережні естакади, в тому числі естакади зїзду на вулицю Оноре де Бальзака, а також арковий міст через озеро Радунка.

Зазначимо, що у червні 2019 року відбулися громадські слухання, за результатами яких будівництво мостового переходу мають здійснити в обхід озера.

Раніше в інтерв'ю Поворозник казав, що "немає сенсу" будувати міст через озеро Радунка.

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Також у новому проєкті передбачено фінансування будівництва споруд для 700-метрової ділянки метрополітену, що проходитиме мостовим переходом.

Станом на липень 2020 року генпідрядник освоїв на будівництві 9,809 млрд грн. Станом на січень 2016 року цей показник становив 3,424 млрд грн.

Генпідрядником будівництва Подільського мостового переходу є компанія "Еко-Буд-Трейд", контроль над якою, за інформацією ЕП, здійснює "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький.

Розпорядження підписав перший заступник міського голови Микола Поворозник, що виконував обов'язки голови під час відпустки Віталія Кличка. Раніше Поворозник таким самим чином підписав розпорядження про збільшення удвічі кошторисної вартості будівництва Шулявського шляхопроводу.

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