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Новини
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Будівництво Подільського моста в Києві подорожчало майже вдвічі - до 20 млрд гривень

Будівництво Подільського моста в Києві подорожчало майже вдвічі - до 20 млрд гривень

Загальна кошторисна вартість проєкту будівництва Подільського мостового переходу в Києві зросла на 77% - з 11,251 мільярда гривень до 19,922 мільярда.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", це випливає з розпорядження Київської міської державної адміністрації, якщо порівняти його з розпорядженням від серпня 2016 року.

До переліку об'єктів будівництва в новому проєкті додались лівобережні естакади, в тому числі естакади зїзду на вулицю Оноре де Бальзака, а також арковий міст через озеро Радунка.

Зазначимо, що у червні 2019 року відбулися громадські слухання, за результатами яких будівництво мостового переходу мають здійснити в обхід озера.

Раніше в інтерв'ю Поворозник казав, що "немає сенсу" будувати міст через озеро Радунка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписано контракт на завершення будівництва Дарницького моста, - Мінінфраструктури

Також у новому проєкті передбачено фінансування будівництва споруд для 700-метрової ділянки метрополітену, що проходитиме мостовим переходом.

Станом на липень 2020 року генпідрядник освоїв на будівництві 9,809 млрд грн. Станом на січень 2016 року цей показник становив 3,424 млрд грн.

Генпідрядником будівництва Подільського мостового переходу є компанія "Еко-Буд-Трейд", контроль над якою, за інформацією ЕП, здійснює "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький.

Розпорядження підписав перший заступник міського голови Микола Поворозник, що виконував обов'язки голови під час відпустки Віталія Кличка. Раніше Поворозник таким самим чином підписав розпорядження про збільшення удвічі кошторисної вартості будівництва Шулявського шляхопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розв'язку на Дарницькому мосту будуватимуть без вихідних цілодобово, - підрядник

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19541) міст (1235)


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Топ коментарі
+11
Велике крадівництво.
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14.10.2021 13:30
+5
Продивус! Это фамилия главного мостокрада в Украине, уже лет 20 ть как главного вора мостов. Бывший боксер и бандит , все остальное в Интернете.
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14.10.2021 13:33
+4
Это тут я помню умники рассказывали как турки дорого строят при качестве "как у всех"... Вот вам и наши чудо-конторы с непонятными бенефициарами, ценовой политикой и боюсь качеством, ниже плинтуса
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14.10.2021 13:38
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14.10.2021 13:29 Відповісти
Велике крадівництво.
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14.10.2021 13:30 Відповісти
Распил продолжается...
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14.10.2021 14:28 Відповісти
Продивус! Это фамилия главного мостокрада в Украине, уже лет 20 ть как главного вора мостов. Бывший боксер и бандит , все остальное в Интернете.
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14.10.2021 13:33 Відповісти
да щас все дорожает ..он ОСБ -3 22 мм было 640 грн за лист щас 1150 грн
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14.10.2021 13:34 Відповісти
Видно, Коломойському платять за дозвіл добудовувати...
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14.10.2021 13:35 Відповісти
Пригласите китайцев и мост обойдётся максимум в 10 млрд гр
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14.10.2021 13:35 Відповісти
Міф тих хто не розбирається в економіці та виробництві.
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14.10.2021 20:23 Відповісти
а я ще подумав:
невже вони прийшли до влади, щоб знизити витрати? (з мемуарів зебіла)
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14.10.2021 13:35 Відповісти
Это тут я помню умники рассказывали как турки дорого строят при качестве "как у всех"... Вот вам и наши чудо-конторы с непонятными бенефициарами, ценовой политикой и боюсь качеством, ниже плинтуса
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14.10.2021 13:38 Відповісти
я вам не лох какой то...
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14.10.2021 13:38 Відповісти
Если бы разница возмещалась из кармана проектантов, мы бы избежали проблем с финансировантем.
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14.10.2021 13:40 Відповісти
Чому тільки проектантів? Треба ще з депутатів та з підрядників струсити - тоді буде справедливо
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14.10.2021 18:11 Відповісти
кто бы сомневался, что подорожает.... еще ни одного проекта подобного без этой махинации не проходило... и за что люди, инженеры, проектировщики, сметчики получают з/п не понимаю! и почему не посадят того кто ошибся в расчетах на 77 %, а это сто пудов не последняяцифра!
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14.10.2021 13:54 Відповісти
Велике блудівництво в дії.
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14.10.2021 14:01 Відповісти
А почему не втрое? Стафанчуку тоже кушать надо!
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14.10.2021 14:04 Відповісти
Короче, когда до 2016 года были выполнены все самые трудоемкие работы и освоено 3 лярда, оказалось, что Черновецкий и Попов - тупые лохи.
Кличко - наше все!
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14.10.2021 14:20 Відповісти
Говорящая голова -Кличко, что что а свои денежки умеет считать.
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14.10.2021 14:20 Відповісти
Сразу скажу что я не фанат зелёной власти,но давайте будем объективными.Сколько металл стоил год назад и сколько стоит сейчас?Да и другие стройматериалы и работы…
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14.10.2021 14:26 Відповісти
Угу, особенно, если строить эстакаду до Бальзака, а не привести в порядок существующую уже 50 лет дорогу
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14.10.2021 14:34 Відповісти
Давайте обсудим. А с чего это всего за 1 год буквально ВСЕ подорожало и НАСТОЛЬКО?
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14.10.2021 17:00 Відповісти
Ось і постає питання ЧОМУ так?
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14.10.2021 18:18 Відповісти
просто мост устал, оттого и удорожание, шо лечить надо
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14.10.2021 14:35 Відповісти
Еще много раз подорожает.Свиней у корыта чересчур много,корыто трещит но свиньи требуют больше жрачки.
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14.10.2021 15:34 Відповісти
Із втратою компетенцій в інших сферах все коштуватиме дорожче і дорожче
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14.10.2021 18:19 Відповісти
А металл на сколько подорожал? Хотя, без малого ярд долларов за мост. Хорошо живем.
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14.10.2021 15:59 Відповісти
Ну, в принципе, если в 2020 году железка стоила 20 000 за 1 тонну а сегодня 40 000 за туже 1 тонну, и всё остальное, буквально ВСЁ, в том же ключе, то может вопрос к ЗЕлёным, - А С ЧЕГО ТАК ВСЁ ПОДОРОЖАЛО ВСЕГО ЗА 1 ГОД?
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14.10.2021 16:59 Відповісти
мародєрство на крові?
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14.10.2021 18:20 Відповісти
А вы у Зеленского за то спросите. С Шифером или как его там, Рубероидом или Ондулином и их компашкой.
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14.10.2021 20:00 Відповісти
Ці естакади планувалися з самого початку! Значить, імбецил Віталя просто до виборів вилучив їх з кошторису, а тепер їх повертають
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14.10.2021 19:11 Відповісти
Отдайте турецким строителям и всё вдвое подешевеет.
Жертвы антисемитизма оборзели.
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14.10.2021 19:56 Відповісти
Виталя, поздравляю! Ты успешный бизнесмен!
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14.10.2021 20:06 Відповісти
400 умерших от ковида за день. В этом году на 100 тысяч больше умрет чем раньше. Больнички переполненые. Какой нах мост. ****** воруют по полной
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14.10.2021 20:53 Відповісти
Скоро до 1$ млрд. дойдёт. Уже чуть - чуть осталось , а там и до стоимости Керченского моста рукой подать. По-моему и у нас Ротенберги мост строят.
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15.10.2021 05:42 Відповісти
 
 