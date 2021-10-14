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У Києві за добу майже 1000 нових випадків COVID-19, померли 14 захворілих
За минулу добу, 13 жовтня, в Києві виявили 936 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на сторінці у Facebook
Померли за добу 14 захворілих, госпіталізовано 75 хворих на коронавірус і 358 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями, одужали - 397 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (227), Дніпровському (166) та Деснянському (118) районах.
Серед нових захворілих - 525 жінок хворих від 18 до 93 років, 313 чоловіків хворих від 18 до 91 року, 33 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
Топ коментарі
+3 юрий П #410481
показати весь коментар14.10.2021 14:04
+3 Eugen Mk
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+2 Владимир Сливка
показати весь коментар14.10.2021 13:52
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а, ясно, моосоны постарались.
ну непонятно - там мобильность населения побольше, ок, его закрыли на карантин, но у нас чуть ли не в 10 раз меньше было, заболевших то - за счет чего?? ну непонятно же.
October 14 (GMT)
273 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 13
1,730 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 14 (GMT)
18,881 new cases and 412 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
October 13
16,309 new cases and 471 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
Прикольный моментик, да? Не сомневаюсь чего-то, если кто недайбог из этих 358 умрёт - окажется ковидным.
ЗЫ: ачо, уже перестали делать тесты тем, кто ещё на больничку "не готов", но уже "под подозрением"? У меня на пятый бень брали в декабре, а кислородом поехал подышать только на 10-й.