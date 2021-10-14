У Києві за добу майже 1000 нових випадків COVID-19, померли 14 захворілих

За минулу добу, 13 жовтня, в Києві виявили 936 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на сторінці у Facebook

Померли за добу 14 захворілих, госпіталізовано 75 хворих на коронавірус і 358 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями, одужали - 397 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (227), Дніпровському (166) та Деснянському (118) районах.

Серед нових захворілих - 525 жінок хворих від 18 до 93 років, 313 чоловіків хворих від 18 до 91 року, 33 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

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