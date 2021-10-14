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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу майже 1000 нових випадків COVID-19, померли 14 захворілих

У Києві за добу майже 1000 нових випадків COVID-19, померли 14 захворілих

За минулу добу, 13 жовтня, в Києві виявили 936 підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на сторінці у Facebook

Померли за добу 14 захворілих, госпіталізовано 75 хворих на коронавірус і 358 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями, одужали - 397 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (227), Дніпровському (166) та Деснянському (118) районах.

Серед нових захворілих - 525 жінок хворих від 18 до 93 років, 313 чоловіків хворих від 18 до 91 року, 33 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: до "червоної" зони карантину можуть перейти ще п'ять областей, - Кузін

Автор: 

карантин (18172) Київ (19541) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
ответь уколотый...почему в списках на обязательную вакцинацию,нет медиков?
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14.10.2021 14:04
+3
Так это щаз везде так Ну может кроме Белоруси
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14.10.2021 14:19
+2
Ось і аукаються помпезні всеукраїнські масові заходи ,,піри під час чуми,,.
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14.10.2021 13:52
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936 это далеко не почти
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14.10.2021 13:43 Відповісти
Ну все таки очень близко.
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14.10.2021 14:27 Відповісти
одна куйня по новостям и ничего за большой праздник
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14.10.2021 13:47 Відповісти
Ну вот есть отличная новасть - наконец то может быть зарплату ВСУ выплатят:

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14.10.2021 14:12 Відповісти
непонятно - че на рашке в 5 раз больше, в пропорции, а у нас в 10 раз меньше чем в норм. странах.
а, ясно, моосоны постарались.
ну непонятно - там мобильность населения побольше, ок, его закрыли на карантин, но у нас чуть ли не в 10 раз меньше было, заболевших то - за счет чего?? ну непонятно же.
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14.10.2021 13:52 Відповісти
Да, да в 10 раз, но не маньше, а больше, а на 1 миллион населения так вообще капец.
October 14 (GMT)

273 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 13

1,730 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 14 (GMT)

18,881 new cases and 412 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
October 13

16,309 new cases and 471 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
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14.10.2021 14:00 Відповісти
Ось і аукаються помпезні всеукраїнські масові заходи ,,піри під час чуми,,.
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14.10.2021 13:52 Відповісти
Ой да ладна, сколько уже времени прошло. Кстате еслиб оно аукалось, то вся Одесса уже б давно вымерла.
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14.10.2021 14:08 Відповісти
Да не в этом дело а в том что правительство в политических целях меняет цвет зон а не медицинская необходимость,что доказывает что никаких цветных зон и ограничений не должно существовать как и ограничений для не вакцинированых.
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14.10.2021 14:15 Відповісти
Так это щаз везде так Ну может кроме Белоруси
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14.10.2021 14:19 Відповісти
ще більще антивакцинаторного брєду! може природний відбір спрацює
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14.10.2021 13:55 Відповісти
ответь уколотый...почему в списках на обязательную вакцинацию,нет медиков?
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14.10.2021 14:04 Відповісти
нет медиков, потому что зекоманда в принципе дебильноватая и их действия логике не поддаются. Уже глава спилки медиков задавал вопросы почему в списке нет медиков, ответа не получил.
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14.10.2021 14:37 Відповісти
Цілком згоден,адже вакцинованих даже всіма трьома прививками змушують носити маски та дотримуватися всіх карантинних заходів як і не привитих.Так в чім різниця між вакцинованими і не вакцинованими?
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14.10.2021 14:18 Відповісти
Статус. Цвет штанов, наконец
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14.10.2021 14:20 Відповісти
Иными словами мокшанин из бумажкой от трех прививках будет иметь больше прав в Украине чем не привитый украинец.Странно как-то.
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14.10.2021 14:23 Відповісти
А шо, уже в обяз носить малиновые штаны вакцинированным? Обана. Я шото пропустил.
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14.10.2021 14:29 Відповісти
классно...ржу))))))))))))))
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14.10.2021 15:08 Відповісти
Вже спрацьовує ,хто вколовся !
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14.10.2021 14:20 Відповісти
зато праздник и через пару дней -красная зона
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14.10.2021 14:05 Відповісти
госпитализированы 75 больных коронавирусом и 358 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями Источник:

Прикольный моментик, да? Не сомневаюсь чего-то, если кто недайбог из этих 358 умрёт - окажется ковидным.

ЗЫ: ачо, уже перестали делать тесты тем, кто ещё на больничку "не готов", но уже "под подозрением"? У меня на пятый бень брали в декабре, а кислородом поехал подышать только на 10-й.
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14.10.2021 14:07 Відповісти
Зелена срань реально забзділа. А тут на підході ріст цін на газ,та й все решту. От і зони влаштовують народу.
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14.10.2021 14:17 Відповісти
Мабуть ті 14 покінчили життя самогубством, щоб їх не забрали до лікарні і не знущалися перед смертю. Хоча у 13 був лишень нежить...
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14.10.2021 14:31 Відповісти
 
 