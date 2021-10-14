УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13448 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 959 131

У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Національний Корпус разом з іншими націоналістичними та ветеранськими організаціями, зокрема ВО "Свобода" та Правий сектор, провели у Києві урочисту ходу, присвячену Дню захисників і захисниць України та річниці створення УПА.

За приблизними оцінками, станом на 14.00 до акції вже долучилися майже 20 000 людей. Колона розтягнулася від парку ім.Тараса Шевченка майже до Майдану Незалежності. Багато киян вітають учасників маршу, серед яких значна частина військових, повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори маршу планують вшанувати пам’ять борців за Україну біля меморіалу Небесної Сотні, а також провести акцію протесту проти політики влади щодо деокупації Донбасу та проти політичних переслідувань ветеранів і патріотів. Головне гасло акції - "Свободу патріотам, тюрми колаборантам".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трансляцію з маршу можна дивитися за цим посиланням.

У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 01

У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 02
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 03
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 04
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 05
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 06
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 07
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 08
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 09
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 10
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 11
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 12
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 13
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 14
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 15
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 16
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 17
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 18
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 19
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 20
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 21
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 22
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 23
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 24
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 25
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 26
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 27

У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 28
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 29
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 30
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 31
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 32
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 33
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 34
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 35
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 36
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 37
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 38
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 39
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 40
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 41
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 42
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 43
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 44
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 45
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 46
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 47
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 48

У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 49
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 50
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 51
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 52
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 53
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 54
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 55
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 56
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 57
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 58
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 59
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 60
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 61
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 62
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 63
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 64
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 65
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 66
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 67
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 68
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 69
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 70
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 71
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 72
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 73
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 74
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 75
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 76
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 77
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 78
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 79
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 80
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 81
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 82
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 83
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 84
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 85
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 86
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 87
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 88
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 89
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 90
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 91
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 92
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 93
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 94
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 95
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 96
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 97
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 98

У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 99
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 100
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 101
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 102
У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України 103

Фото і відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19541) марш (334) Свобода (255) Правий сектор (332) День захисників і захисниць України (157) Національний корпус (390)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Героям слава!
показати весь коментар
14.10.2021 14:02
+35
Слава Україні!
показати весь коментар
14.10.2021 14:03
+29
русафобия вот эта вот!)))

Героям Слава!
показати весь коментар
14.10.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
..правильно!! Нахрен те маски!! Нахрен та вакцинация!! Чем больше дебилов в землю зароют в чёрных мешках...тем спокойнее будет ... )))
показати весь коментар
14.10.2021 16:42 Відповісти
т.е. вакцинированніх дебилов закапівают отдельно и в мешках от Луи Виттон?
показати весь коментар
14.10.2021 17:19 Відповісти
Сегодня..Дядя Ваня Ученик дебилов... в Киеве закопали 40 человек!! И НИ ОДНОГО вакцинированного!! В Александровской больнице лежит пару сотен больных... и НИ ОДНОГО вакцинированного!! Что скажешь... кандидат на мешок чёрного цвета с молнией-застёжкой? начнёшь тут бред нести о том..что статистика врёт...мировой заговор..чипирование... ?!! Ну давай... демонстрируй пёрлы идиотизма!!!))))
показати весь коментар
14.10.2021 18:22 Відповісти
Ротовую дырку утри. говноплюй! И статистику киевскую, в очко себе затасуй! Что-либо пояснять тебе, ошалевший, это, что бисер метать! Один лишь совет бесплатный позволю-с зонтиком не расставайся, ибо сосульки не дремлют!
показати весь коментар
15.10.2021 08:36 Відповісти
ну ..хороший ученик у дяди Васи... Реальный идиот... Дебил..это нем твоё....))) Ты ярче...и значительно дурноватей.!!))) Советы тупорылые вместе с зонтиком именно себе туда и засунь... чем ты думаешь!! Тебе ..идиоту.. только холодное тело кого нибудь близкого прочистит мозг!! Хотя там чистить то нечего...пустота... !!! Правильно человек ниже написал...)))) Сильні - виживуть, слабкі - помруть. Нащо йти проти природи?.....
показати весь коментар
15.10.2021 17:33 Відповісти
Сильні - виживуть, слабкі - помруть. Нащо йти проти природи?
показати весь коментар
15.10.2021 12:38 Відповісти
Героям слава!
показати весь коментар
14.10.2021 16:06 Відповісти
Днепр, что на Днепре!!! 14.10.2021.





показати весь коментар
14.10.2021 16:06 Відповісти
А "головний херой", у цей час під Хортицею, меняв десятий памперс та натягував третій бронежилет. Яка ж це ганьба для криворогуля.
показати весь коментар
14.10.2021 16:41 Відповісти
Навіть страшно уявити, СКІЛЬКИ учасників через тиждень опиняться під кисневими масками... воно того варте? Чи "патріотів вірус не бере"(с)? Суджу з кількості "замаскованих" - один з п'ятдесяти, в кращому разі (((
показати весь коментар
14.10.2021 17:08 Відповісти
все можливо...
але по-перше: багатьох вже щепили, і по-друге: багато вже перехворіли (тож мають надію на імунітет)
показати весь коментар
14.10.2021 18:47 Відповісти
Щепили ДУЖЕ не багатьох. Щодо "перехворіли" - це теж не гарантія від повторного зараження. Тому на совісті (якщо вона є) організаторів заходу буде сплеск захворювань десь через тиждень-два і приблизно 1-2.5% смертей серед захворілих. На жаль, вірус не розбирає, хто патріот, а хто - не дуже...
показати весь коментар
16.10.2021 16:18 Відповісти
все може бути...
(єдине (без образ тільки) нехай ваш прогноз не справдиться )
показати весь коментар
16.10.2021 16:32 Відповісти
Мені теж хотілося б, але епідеміологія - наука точна і безжалісна. І віруси політичних уподобань не мають, заражають усіх підряд (((
показати весь коментар
16.10.2021 17:00 Відповісти
А ви звідки цікавитесь, не з московії часом?
показати весь коментар
15.10.2021 01:21 Відповісти
Ні. Я з Києва. І мені шкода цих, без сумніву, достойних людей, з яких до 10% звхворіють, а деякі, на жаль, помруть. Бо масові збіговиська під час пандемії - однозначно на руку москальні.
показати весь коментар
16.10.2021 16:15 Відповісти
дай, Боже, нам і країні не опинитися від сапогом агресора. Наша свобода завойована нашими пращурами, батьками, дідами та цими мужніми чоловіками та жінками. Чи можна порівнювати загрозу вірусу та реальну загрозу з боку агресора!!! Ви, мабуть, просто боягуз та ніколи не захищатимете свою родину та батьківщину. Прикро чути таке від людини чоловічої статі... Правильно хтось сказав, що не всі чоловіки є захисниками, то ви до таких не відноситеся. Прикро, що є такі, як ви...
показати весь коментар
15.10.2021 08:11 Відповісти
Закрийте порохосрану методичку та скажіть своїми словами і без дурнуватих лозунгів. Щодо "порівняти загрози" - сходіть у ковідне відділення будь-якої лікарні та подивіться на помираючих нещасних пацієнтів і задовбаних від недосипання медсестер біля них...
показати весь коментар
16.10.2021 16:12 Відповісти
Хоча серед маршу нескорених і непозеленівших було багато порохоботів з ЄС, але не тільки звідтіля. Азов, Правий Сектор, Свободу до шанувальників Петра Олексійовича, навіть при великому вашому бажанні, не віднесеш. А регулярно показувати зільоній шмарклі "своє місце", просто, вкрай необхідно, щоб ЦЕ жиденя не плутало береги.
А ризики заразитися в колоні на свіжому повітрі, де люди йшли з дотриманням дистанції, була набагато менше, ніж у громадському транспорті, хоча й більше, ніж у власній квартирі наодинці, юраи зільоний ви наш.
показати весь коментар
17.10.2021 15:53 Відповісти
Дурень ти, льоша, антиваксер...
показати весь коментар
18.10.2021 13:40 Відповісти
Славетним Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
показати весь коментар
14.10.2021 17:35 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2021 17:41 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2021 17:57 Відповісти
Оце був би президент, разом з Мельником - прем`єром, і кабміном з Шандрука, Донцова, Міхновського, Бульби-Боровця та Сціборського
показати весь коментар
15.10.2021 12:29 Відповісти
Нажаль одні тільки релігіозні свята не можуть захистити Україну - і в Голодомор і в більшовитську навалу люди також святкували ці свята, але не уникли знищення.
Слава Богу за патріотів України.
показати весь коментар
15.10.2021 11:26 Відповісти
Покрова - наше свято!
Бандера - наш Герой!
показати весь коментар
14.10.2021 18:01 Відповісти
Грандіозно!
показати весь коментар
14.10.2021 21:05 Відповісти
Мабуть остання на континенті велика нація яку не зіпсовано лівацьким псевдолібералізмом, але яка знаходиться під лютим національним гнітом з прицілом на винищення.
показати весь коментар
14.10.2021 22:11 Відповісти
Ще ляхи пручаються та мадяри з хорватами.
показати весь коментар
15.10.2021 12:30 Відповісти
Одного не хватает. Позади колоны на привязи нужно тащить татарова, портнова, ермака-Козыря и зе_Никчемность.
показати весь коментар
15.10.2021 03:51 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
показати весь коментар
15.10.2021 11:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 