У Києві відбувся марш на честь Дня захисників і захисниць України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Національний Корпус разом з іншими націоналістичними та ветеранськими організаціями, зокрема ВО "Свобода" та Правий сектор, провели у Києві урочисту ходу, присвячену Дню захисників і захисниць України та річниці створення УПА.

За приблизними оцінками, станом на 14.00 до акції вже долучилися майже 20 000 людей. Колона розтягнулася від парку ім.Тараса Шевченка майже до Майдану Незалежності. Багато киян вітають учасників маршу, серед яких значна частина військових, повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори маршу планують вшанувати пам’ять борців за Україну біля меморіалу Небесної Сотні, а також провести акцію протесту проти політики влади щодо деокупації Донбасу та проти політичних переслідувань ветеранів і патріотів. Головне гасло акції - "Свободу патріотам, тюрми колаборантам".

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Трансляцію з маршу можна дивитися за цим посиланням.













































































































































































































Фото і відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ