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ОАСК визнав незаконною участь іноземців в органах державної влади України. ДОКУМЕНТ

ОАСК визнав незаконною участь іноземців в органах державної влади України. ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав незаконним формування органів державної влади іноземцями, які брали участь у кадровій комісії, що і стало однією з причин задоволення позову прокурора Тараса Карпюка до Першої кадрової комісії та Офісу Генпрокурора з приводу визнання протиправним рішення про неуспішне проходження атестації, і поновив його на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, вердикт опубліковано на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

У документі сказано, що ні профільний закон, ні інший акт не уповноважує Офіс генпрокурора вступати в міжнародних відносини з питань атестації прокурорів шляхом безпосередніх зносин між офісом і посольством США. І що Офіс, самостійно визначивши для себе привілей звертатися до Посольства США для залучення американських фахівців до реорганізації прокуратури, отримавши від директора відділу посольства США списки іноземних агентів (тобто провідників інтересів іноземних держав і міжнародних організацій) і призначивши таких осіб до складу кадрової комісії, діяв явно протиправно. Це зумовило створення кадрової комісії під впливом іноземної держави і означає втрату суверенних прав України на формування органів державної влади.

"Як видно з листів відділу з правоохоронних питань посольства США, директор відділу направив до складу кадрової комісії представників громадських і міжнародних організацій (Автомайдан, Transparency International), тобто навіть не співробітників посольства", - додали в ОАСК.

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Тим часом жодні акти й угоди "не визначають представницьких повноважень директора відділу посольства діяти від імені зазначених організацій, представляючи протеже зазначених організацій".

Включивши цих осіб до складу кадрової комісії, Офіс ГП сформував нелегітимний склад органу, який вирішував долю прокурорів під час атестації, дійшли висновку в ОАСК.

"Участь будь-яких іноземних осіб або органів, організацій у формуванні органів влади України очевидно суперечить декларації про державний суверенітет України і, відповідно, Конституції України", - вирішив суд.

На цій підставі він зробив висновок, що приписи про участь в атестації прокурорів осіб, визначених дипломатичними місіями та міжнародними організаціями, порушують основоположні конституційні принципи держави, зокрема суверенітет, право народу України на його реалізацію, неподільність державної влади, оскільки посольства іноземних держав та міжнародні організації не є представниками народу України і не належать до народу України.

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"З огляду на вищевикладене, суд доходить висновку про протиправність рішення кадрової комісії щодо неуспішного проходження позивачем переатестації і, відповідно, похідного від цього рішення - наказу генерального прокурора про звільнення позивача, що своєю чергою обумовлює висновок про скасування оспорюваних рішень", - свідчить вердикт ОАСК.

ОАСК визнав незаконною участь іноземців в органах державної влади України 01
ОАСК визнав незаконною участь іноземців в органах державної влади України 02

Автор: 

прокуратура (3685) прокурор (624) Переатестація (102) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+14
"Суд Камбіса" (Здирання шкіри з продажного судді). Герард Давід.
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14.10.2021 14:18
+9
Ручний суд ОПи виность рішення на замовлення ОПи.
У владі, наглядових радах мають бути тільки татарови, портнови.
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14.10.2021 14:19
+6
Никакие реформы невозможны, пока существует ОАСК.
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14.10.2021 15:15
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так я не пойняв, шо, путєн - не *****???
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14.10.2021 14:12 Відповісти
Як для кого. Як бачимо, в Україні є категорія цґрителів ху*ла.
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14.10.2021 16:12 Відповісти
ахахахаха
миллиарды компенсаций присудили только что)
хуже не будет, зебилы.
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14.10.2021 14:16 Відповісти
пєтіна люстрація , пєтіна рехворма судів та прокуратури. Хоча зеленський сцикло і його кожен тепер чмирить.
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14.10.2021 21:50 Відповісти
"Суд Камбіса" (Здирання шкіри з продажного судді). Герард Давід.
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14.10.2021 14:18 Відповісти
гарний сюжет, треба скопипастити і розмножити.
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14.10.2021 15:09 Відповісти
Пока парочку судей публично не казнят за такие решения, это будет продолжаться до бесконечности! Каста неприкасаемых ублюдков!
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14.10.2021 15:12 Відповісти
Ручний суд ОПи виность рішення на замовлення ОПи.
У владі, наглядових радах мають бути тільки татарови, портнови.
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14.10.2021 14:19 Відповісти
дуже страшная вещь, як кулемет молот
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14.10.2021 14:24 Відповісти
Отакої! А як же ж пулізія зроблена на грузинській манді? Тепер усіх їх розстріляти?
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14.10.2021 14:24 Відповісти
Риторичне питання, хто в домі господар. Схоже те, що до цих пір не розігнаний ОАСК, як непряма відповідь на імітацію зеленою владою, реформи судової системи в державі.
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14.10.2021 14:31 Відповісти
Интересная формулировка суда.Незаконными являются те ,,кто участвовал,, а о тех кто участвует сейчас ни слова.Почему не является не законным любое участвие иностранцев или лиц из двойным гражданством?
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14.10.2021 14:32 Відповісти
Всех кто заканчивал гарвады, кембриджии и т п , повышал квалификацию за границей , изучал там иностранные языки, а особенно все дипломаты бо их формально утверждают главы других государств накуй!!!!! ?????...... Бо на все их назначения повлияли граждане иностранных государств.
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14.10.2021 14:35 Відповісти
красти можуть лише наші...
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14.10.2021 14:47 Відповісти
Маме так, навіть є аудіофіксація розмови
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14.10.2021 14:58 Відповісти
Є визначений список та ієрархія хто і що може красти, а от хто кришує, хто вбиває і переслідує - поліція.
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14.10.2021 15:00 Відповісти
все як має бути...зельонскій - наш президент!₴
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14.10.2021 15:00 Відповісти
Никакие реформы невозможны, пока существует ОАСК.
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14.10.2021 15:15 Відповісти
кільки там вже часу лежить в е-парламенті законопроєкт про ліквідацію цього вовчого суду...
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14.10.2021 15:45 Відповісти
13.04.2021, Визначено Президентом як невідкладний
"Проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду"

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646
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15.10.2021 01:50 Відповісти
І що тепер робити з тими, хто їх туда попапихав?
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14.10.2021 15:58 Відповісти
Цікава у суддів логіка - бпьл у іноземців брати можна, а виконувати умови, на яких це бабло виділяється - не обов'язково. Логіка зебілів.
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14.10.2021 16:13 Відповісти
Як прикольно плюнули в рило зеленому довбню.
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14.10.2021 16:14 Відповісти
і що там зі знесенням вовчого суду з арени цирку?
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14.10.2021 16:35 Відповісти
Це вовче шобло, діє явно та зухвало проти інтересів України! Якщо за них не візьметься СНБО як за державних зрадників та кремлівських агентів, то їх потім вулиця на шибенецю потягне!
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14.10.2021 16:41 Відповісти
Зеля специально устроил это бардак не упразднив окружной суд.
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14.10.2021 17:20 Відповісти
Фактически у народа не остается иного выбора по уничтожению судебной мафии, которая уничтожает наше будущее, - их физическое уничтожение любым способом
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14.10.2021 17:43 Відповісти
А в кого подвійне громадянство?
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14.10.2021 20:16 Відповісти
Так Арахамии паковать чемоданы?
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14.10.2021 23:58 Відповісти
Отсюда следующий вывод : кадровые комиссии по НАБУ, САП, ВАКС, а теперь ВРП, ВККС . . .

Ой далекоидущие выводы хотят сделать . . .
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15.10.2021 00:42 Відповісти
ОАСК вже скасовував закони фізики, принаймні у Протасовому яру для Корбана. Суддя Кєлеберда своєю ухвалою сказав що 99,9 метри менше за 73,5 метри, чим спробував розблокувати дніпровському уркагану можливість незаконної забудови

https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10215649023413125?comment_id=10215650703135117
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15.10.2021 01:55 Відповісти
Цей гнійник ОАСК пора спалити разом із суддями.
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15.10.2021 02:49 Відповісти
"Окружной административный суд Киева (ОАСК)" - змеиное гнездо врагов страны

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15.10.2021 06:09 Відповісти
 
 