ОАСК визнав незаконною участь іноземців в органах державної влади України. ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав незаконним формування органів державної влади іноземцями, які брали участь у кадровій комісії, що і стало однією з причин задоволення позову прокурора Тараса Карпюка до Першої кадрової комісії та Офісу Генпрокурора з приводу визнання протиправним рішення про неуспішне проходження атестації, і поновив його на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, вердикт опубліковано на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

У документі сказано, що ні профільний закон, ні інший акт не уповноважує Офіс генпрокурора вступати в міжнародних відносини з питань атестації прокурорів шляхом безпосередніх зносин між офісом і посольством США. І що Офіс, самостійно визначивши для себе привілей звертатися до Посольства США для залучення американських фахівців до реорганізації прокуратури, отримавши від директора відділу посольства США списки іноземних агентів (тобто провідників інтересів іноземних держав і міжнародних організацій) і призначивши таких осіб до складу кадрової комісії, діяв явно протиправно. Це зумовило створення кадрової комісії під впливом іноземної держави і означає втрату суверенних прав України на формування органів державної влади.

"Як видно з листів відділу з правоохоронних питань посольства США, директор відділу направив до складу кадрової комісії представників громадських і міжнародних організацій (Автомайдан, Transparency International), тобто навіть не співробітників посольства", - додали в ОАСК.

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Тим часом жодні акти й угоди "не визначають представницьких повноважень директора відділу посольства діяти від імені зазначених організацій, представляючи протеже зазначених організацій".

Включивши цих осіб до складу кадрової комісії, Офіс ГП сформував нелегітимний склад органу, який вирішував долю прокурорів під час атестації, дійшли висновку в ОАСК.

"Участь будь-яких іноземних осіб або органів, організацій у формуванні органів влади України очевидно суперечить декларації про державний суверенітет України і, відповідно, Конституції України", - вирішив суд.

На цій підставі він зробив висновок, що приписи про участь в атестації прокурорів осіб, визначених дипломатичними місіями та міжнародними організаціями, порушують основоположні конституційні принципи держави, зокрема суверенітет, право народу України на його реалізацію, неподільність державної влади, оскільки посольства іноземних держав та міжнародні організації не є представниками народу України і не належать до народу України.

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"З огляду на вищевикладене, суд доходить висновку про протиправність рішення кадрової комісії щодо неуспішного проходження позивачем переатестації і, відповідно, похідного від цього рішення - наказу генерального прокурора про звільнення позивача, що своєю чергою обумовлює висновок про скасування оспорюваних рішень", - свідчить вердикт ОАСК.



