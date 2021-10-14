Міноборони виділило 3,7 млрд грн на погашення заборгованості за виплатами військовослужбовцям

Міністерство оборони України в період 11 і 12 жовтня виділило військовим частинам і установам Збройних сил України майже 3,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо", - зазначається в повідомленні.

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Зазначається, що 1 млрд 810 млн грн із цієї суми виділено для виплат грошової допомоги на оздоровлення. Майже 247 млн ​​грн спрямовані на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат. Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 млн грн, 195 млн грн на виплату компенсацій за винаймання житла, ще понад 82 млн грн призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 млн грн. До Дня захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 млн грн.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.

Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.

Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.

Пізніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив: "Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк".

Однак 14 жовтня президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.