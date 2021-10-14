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Міноборони виділило 3,7 млрд грн на погашення заборгованості за виплатами військовослужбовцям

Міноборони виділило 3,7 млрд грн на погашення заборгованості за виплатами військовослужбовцям

Міністерство оборони України в період 11 і 12 жовтня виділило військовим частинам і установам Збройних сил України майже 3,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу тощо", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України

Зазначається, що 1 млрд 810 млн грн із цієї суми виділено для виплат грошової допомоги на оздоровлення. Майже 247 млн ​​грн спрямовані на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат. Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказано майже 50 млн грн, 195 млн грн на виплату компенсацій за винаймання житла, ще понад 82 млн грн призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділено понад 725 млн грн. До Дня захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 млн грн.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.

Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.

Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.

Пізніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив: "Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк".

Однак 14 жовтня президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Автор: 

виплати (1052) заборгованість (263) Міноборони (7413) військовослужбовці (4775) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+10
Все, теперь можно до следующего Дня защитника ничего не платить?
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14.10.2021 14:24
+8
Какой великодушный подарок к празднику.
Пообещали выплатить заработанные деньги!
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14.10.2021 14:32
+7
А як брехали :" Все виплачуємо своєчасно..". А от зараз як раз і видно скільки заборгували, яку суму! І кому ? Ні в поліції, ні в ОП заборгованості НЕ має, там все ОКЕЙ ! Влада Попандопала ...
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14.10.2021 14:37
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Основну зарплату платили вчасно?
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14.10.2021 14:22 Відповісти
зарплату платят, тьфу-тьфу, вовремя.
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14.10.2021 14:32 Відповісти
Все, теперь можно до следующего Дня защитника ничего не платить?
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14.10.2021 14:24 Відповісти
гроши вийсковым це дуже гарно. а у них ще зброя есть, значит могут крутиться, як хотят
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14.10.2021 14:32 Відповісти
Какой великодушный подарок к празднику.
Пообещали выплатить заработанные деньги!
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14.10.2021 14:32 Відповісти
Виділило....А на чому зекономили ? На їжі ? На формі ? На озброєнні чи пальному ?
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14.10.2021 14:34 Відповісти
А як брехали :" Все виплачуємо своєчасно..". А от зараз як раз і видно скільки заборгували, яку суму! І кому ? Ні в поліції, ні в ОП заборгованості НЕ має, там все ОКЕЙ ! Влада Попандопала ...
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14.10.2021 14:37 Відповісти
Хто понесе відповідальність за появу заборгованостей? Хто понесе відповільність за те, що жодного разу не було піднято зарплатню?
"Благодетелі".
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14.10.2021 14:41 Відповісти
Ніхто.
Пока зебіли не відчують заборгованість їм, нічого не буде.
Це не громадяни, а шкури...
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14.10.2021 14:44 Відповісти
Интересно.. Почему никогда нет задолженности перед ментами, судьями и прокурорами? А перед армией она есть?
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14.10.2021 14:49 Відповісти
Да потому что они не воюют с лаптестаном, а борются с патриотами внутри страны.
Подозреваемый в госизмене находится дома в теплой ванне, а ночью - под боком жены.
А патриоты, воевавшие: Павловский, Семенченко и др. - в тюрьме.
Глава внешней разведки Бурба и его некоторые подчиненные - уволены со службы. Разыскиваемый всеми спецслужбами росии "Швед" был обстрелян своими же из СБУ. Чудом остался жив. Вся его группа задержана и засвечена.
Кстати, на Шведа трижды посылали представление на звание Героя Украины, но какая-то штабная крыса, она же любитель руцкого мира и вовремя получающая зарплату, это представление возвращала. В душе радуясь, что хоть так напакостит герою Украины.
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14.10.2021 16:10 Відповісти
Недавно некоторые зеленые перцы пели песню, что никаких задолженностей нет вообще.
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14.10.2021 15:11 Відповісти
Цікаво, а скільки сімей розпалося через ті заборгованості? Демотивація армії - це те, чим цілеспрямовано та наполегливо займалася влада до 2014.
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14.10.2021 15:39 Відповісти
Вибачте за мою французську мову, а якого хрена своєчасно не виплачувати? Що це ще за "достіженія" влади, мать твою в кочерижку під час війни!
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14.10.2021 16:12 Відповісти
Вже Надрукували???
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14.10.2021 18:55 Відповісти
А що, для цього потрібно свято.
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14.10.2021 19:24 Відповісти
а говорили что нет никаких задолженностей
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14.10.2021 20:26 Відповісти
Какой такой задолженности?

Шмыгло вещало, что нет никакой задолженности.
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14.10.2021 23:56 Відповісти
 
 