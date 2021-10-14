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Лавров обурився заявою саміту ЄС-Україна, в якій Росію названо агресором: "Це серйозно суперечить істині"

Лавров обурився заявою саміту ЄС-Україна, в якій Росію названо агресором:

Для відновлення контактів "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ) має бути забезпечено виконання попередніх рішень, ухвалених у цьому форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у Мінську заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Мене, звісно, трошки здивувало, що з такою наполегливістю наші західні колеги просувають відновлення "нормандського формату", не забезпечуючи зі свого боку попередніх рішень", - сказав Лавров.

Він нагадав, що під час телефонної розмови лідерів Росії, Німеччини та Франції "наш президент наголосив, що перш ніж збиратися на новий саміт, потрібно домогтися виконання попереднього, який відбувся в грудні 2019 року в Парижі".

"Він навів конкретні факти, які переконливо свідчать, що Київ не виконав нічого з того, що там зобов'язався зробити", - сказав Лавров.

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Він також звернув увагу на спільну заяву, прийняту за підсумками саміту ЄС-Україна, що відбувся в Києві, в якій "Росію прямо названо агресором і в дуже грубих безапеляційних тонах від нас вимагають виконання Мінських домовленостей, тому що, як там заявлено, ми є стороною цього документа".

"Це серйозно суперечить істині та суперечить навіть таким двозначним заявам, які нам робили експерти Німеччини і Франції, у відповідь на наш пряме запитання, хто є сторонами Мінських домовленостей", - наголосив Лавров.

Автор: 

Лавров Сергій (1592) МЗС рф (962) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+36
Дайте ему побольше овса
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14.10.2021 14:40
+23
Безбашенный шизоид был поражен ))
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14.10.2021 14:39
+19
для внутреннего пользования. не обращайте внимания
там 99.9% "населения" верит этому бреду
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14.10.2021 14:41
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14.10.2021 14:39 Відповісти
Безбашенный шизоид был поражен ))
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14.10.2021 14:39 Відповісти
Дайте ему побольше овса
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14.10.2021 14:40 Відповісти
Не овса, а кокса бразильского.
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14.10.2021 15:08 Відповісти
Видать, оно уже овёс не жрёт, только белену подавай, лучше венесуэльской...
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14.10.2021 15:15 Відповісти
Или капните никотина
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14.10.2021 15:36 Відповісти
Можу навіть запропонувати відро вівса без ГМО, більше не пропоную бо ще обжереться.
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14.10.2021 15:50 Відповісти
для внутреннего пользования. не обращайте внимания
там 99.9% "населения" верит этому бреду
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14.10.2021 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ&ab_channel=SerGeneral Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
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14.10.2021 14:42 Відповісти
Дебил б**(с) одна лошадка
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14.10.2021 14:43 Відповісти
Лошадь бегает по кругу-лошадь ищет себе друга...
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14.10.2021 14:44 Відповісти
до кулебы ему, як до кетая, митяй загасит его пинком с правой ноги. а потом закидает нотами протеста
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14.10.2021 14:45 Відповісти
Коняка как обычно обдолбится и ржёт что попало.
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14.10.2021 14:46 Відповісти
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14.10.2021 15:00 Відповісти
Ага, в Древней Греции срамоту закрывали фиговым листком, а в нынешней расеи лавровым
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14.10.2021 18:38 Відповісти
У лжи короткие ноги, а у лжи Лаврова - ноги улитки.
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14.10.2021 14:46 Відповісти
там просто копыта... уделанные собственным дерьмом!!!
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14.10.2021 14:50 Відповісти
Ну а що йому говорити? робота така
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14.10.2021 14:46 Відповісти
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14.10.2021 14:46 Відповісти
Конь в пальто взбесился?
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14.10.2021 14:46 Відповісти
Я не дивуюсь таким заявам. Він дує в одну дудку з ******.
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14.10.2021 14:47 Відповісти
Ну так вы знаете , что вы сторона конфликта. Мы знаем , что вы напали на Украину . И все это знают! Этого же не скрыть при всем вашем желании тов конька
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14.10.2021 14:48 Відповісти
Коняка
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14.10.2021 14:49 Відповісти
лавров не сумасшедший. просто его реальность сильно отличается от реальности здорового человека)))
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14.10.2021 14:54 Відповісти
Злые люди не разумеют справедливости, утверждает Библия
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14.10.2021 16:08 Відповісти
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14.10.2021 14:57 Відповісти
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14.10.2021 15:07 Відповісти
так хочется временно побыть ёжиком,встать на краю пропасти в тумане и кричать в бездну-"Ло-ша-дка-а-а-а!"
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14.10.2021 15:05 Відповісти
"... от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа" - что-то с памятью его стало, ибо под минскими договоренностями есть подпись посла рф в Украине Зурабова. или по мнению лаврова "это другое"?!
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14.10.2021 15:07 Відповісти
Лошадь понесла !
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14.10.2021 15:09 Відповісти
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14.10.2021 15:09 Відповісти
Зелений, де обіцяні (міжнародні) судові справи, що доводять офіційно на міжнародному рівні москотостану його провину та перекреслюють будь-яку можливість кремлівським конякам далі тупо брехати?
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14.10.2021 15:14 Відповісти
Прошу володіющих літературною мовою написати петицію Зеленському про присвоєння звання Героя України генерал -полку Бурбі Василь Васильовичу. Ризикуючи життям він залишається патріотом і порядною людиною
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14.10.2021 15:17 Відповісти
Олег, Ви не ображайтесь,але отая "чолобитна"буде пуком у калюжу, тому що Таран прийняв у Бурби рапорт про відставку із подачі панунця ЗЕ. "Здав" під час війни бойового генерала -розвідника на догоду запроданцям,що злили інформаццію про проведення "Вагнерівської" спецоперації. Хто у тому винен нехай розбирається слідство. А от "паркетного янярала" Тарана потрібно негайно розжалувати і відправити під трибунал за нанесення Україні вельми відчутної шкоди. Отримати хорошого генерала для любої держави-то не огірки у баби Хвеськи на городі вирощувати: посіяв-і через півтора місяці хрумай собі на здоров"я зелененький, пупирчатий огірочок. Та й то, щоби хрумати,потрібно отой огірничок і поливати і доглядати і від шкідників рятувати. А скільки часу і коштів потрібно державі,щоби "виростити" толкового,хорошого генерала? Як мінімум,років із 20-25. А якесь одоробло у високобздіркових погонах перекркслює отой увесь титанічний труд єдиним розчерком пера? То є злочин і за нього потрібно відповідати по повній програмі.
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14.10.2021 16:53 Відповісти
дурна московська коняка.
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14.10.2021 15:18 Відповісти
Чьё лаврошадка, кремлёвским чайкём запахло? А ты чурке не спешишь...
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14.10.2021 15:25 Відповісти
На наш, превеликий жаль, російські вбивці, сподіваються, що з часом, все минеться, їх злочини всі країни забудуть і знімуть (такі смішні) санкції. І у висновку, наша Україна вже! залишається сам-на-сам, з таким потужним ворогом, та ще й, з такими профанами у владі! Боже, збережи нашу Україну!🙏
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14.10.2021 15:25 Відповісти
Упоротое конское говно ты лавров !
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14.10.2021 15:29 Відповісти
Все равно, что напердеть в полном троллейбусе и больше всех возмущаться.
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14.10.2021 15:37 Відповісти
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14.10.2021 15:41 Відповісти
Збуджена коняка тупцювала...
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14.10.2021 15:46 Відповісти
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14.10.2021 15:49 Відповісти
от цікаво, що саме пообіцяв наркоман в Парижі? Які є підстави цій лошаді стверджувати, що "Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать"?
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14.10.2021 16:21 Відповісти
Так уже весь світ знає - "Блазню збрехать - що дурному з гори збігти!" Так що можна "махнуть рукою" на його обіцянки!
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14.10.2021 16:28 Відповісти
Росинант ***** обурився тим,що його недодержаву назвали злодіякою,у тому числі і "вірні друзі"-Німеччина і Франція! Ну,постривайте холопи, зима йде...
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14.10.2021 16:23 Відповісти
міг бути більш лаконічним:"Это серьезно."
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14.10.2021 16:42 Відповісти
На правду обижаться нельзя. Московия всегда была и есть агрессором и убийцей. Это у них от татаро-монголов.
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14.10.2021 17:11 Відповісти
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями….
Слава Україні
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14.10.2021 17:49 Відповісти
Напротив, это заявление ЕС наконец-то совпадает с истиной. Потому мерин и бесится.
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14.10.2021 17:49 Відповісти
Московія була і як бачимо є сПадкоємицею Орди, яка Прагнула до володіння Світом. А звідци і усі Проблеми.
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14.10.2021 18:00 Відповісти
А нельзя присвоить Лаврову звание «*****» или «*******» на официальном международном уровне? Какую петицию нужно подписывать и сколько нужно собрать голосов?
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14.10.2021 18:01 Відповісти
Пока в России не появятся люди( сейчас их нет- есть задавленные страхом и ложью существа) , и эти люди не сдадут на скотобойню ордынско- коммуно- шовинистический мусор , ничего хорошего ждать не приходится. Россия - абсолютное планетарное зло. Оно может исчезнуть только при активном участии всегоЧеловечества. Пу@ло и лошадь с якутом - российский народ.....
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14.10.2021 18:18 Відповісти
кипит его разум возмущенный а в смертный бой идти не готов пусть лаптеногие холопы дохнут
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14.10.2021 19:32 Відповісти
Что б@яди - засуетились? Понимают, что будет больно, брехня и понты не помогут. Бюджет америкосов( военный, без закрытых статей) на 2022- 790млд, Раши- менее40млд. Плюс НАТО существенно увеличивают бюджеты. Лошадь и Путлер с Оленеводом уже понимают в какую жопу они попали? Ноль шансов конкурировать , даже если сильно брехать и раздувать ноздри. Они понимают, что Раша - третьесортная средневековая страна рабов- мутантов. Ну вы знаете как надо вести сетя с опасными для человечества мутантами- упырями....
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02.12.2021 14:30 Відповісти
 
 