Лавров обурився заявою саміту ЄС-Україна, в якій Росію названо агресором: "Це серйозно суперечить істині"

Для відновлення контактів "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ) має бути забезпечено виконання попередніх рішень, ухвалених у цьому форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у Мінську заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Мене, звісно, трошки здивувало, що з такою наполегливістю наші західні колеги просувають відновлення "нормандського формату", не забезпечуючи зі свого боку попередніх рішень", - сказав Лавров.

Він нагадав, що під час телефонної розмови лідерів Росії, Німеччини та Франції "наш президент наголосив, що перш ніж збиратися на новий саміт, потрібно домогтися виконання попереднього, який відбувся в грудні 2019 року в Парижі".

"Він навів конкретні факти, які переконливо свідчать, що Київ не виконав нічого з того, що там зобов'язався зробити", - сказав Лавров.

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Він також звернув увагу на спільну заяву, прийняту за підсумками саміту ЄС-Україна, що відбувся в Києві, в якій "Росію прямо названо агресором і в дуже грубих безапеляційних тонах від нас вимагають виконання Мінських домовленостей, тому що, як там заявлено, ми є стороною цього документа".

"Це серйозно суперечить істині та суперечить навіть таким двозначним заявам, які нам робили експерти Німеччини і Франції, у відповідь на наш пряме запитання, хто є сторонами Мінських домовленостей", - наголосив Лавров.