Посольство США про переговори Нуланд у Москві: Росія - головна перешкода на шляху до миру на Донбасі

Росія - головна перешкода на шляху до миру на Донбасі, вона має вивести зброю і війська, які контролює.

Про це посольство США в Україні заявило Суспільному, коментуючи переговори заступниці голови Держдепу США Вікторії Нуланд у Москві, передає Цензор.НЕТ.

Дипломатів попросили відреагувати на слова заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який заявив, що Нуланд нібито підтримала автономію тимчасово окупованих територій.

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У посольстві відповіли, що дипломати, як правило, не розголошують змісту закритих переговорів. Однак там наголосили: США незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в умовах російської агресії.

При цьому американські дипломати підкреслили, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо мінських угод і працювати над припиненням конфлікту на Донбасі. Вони додали, що "головна перешкода на шляху до миру - це Росія", адже вона цей конфлікт почала і несе повну відповідальність за його припинення.

"Росія має продемонструвати серйозну і конструктивну участь, виконуючи свої зобов'язання з безпеки відповідно до Мінських угод", - зазначили в посольстві.

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"Ми рішуче закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, вивести з України свою зброю та сили, якими вона керує, і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - підсумували у посольстві США.