Посольство США про переговори Нуланд у Москві: Росія - головна перешкода на шляху до миру на Донбасі
Росія - головна перешкода на шляху до миру на Донбасі, вона має вивести зброю і війська, які контролює.
Про це посольство США в Україні заявило Суспільному, коментуючи переговори заступниці голови Держдепу США Вікторії Нуланд у Москві, передає Цензор.НЕТ.
Дипломатів попросили відреагувати на слова заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який заявив, що Нуланд нібито підтримала автономію тимчасово окупованих територій.
У посольстві відповіли, що дипломати, як правило, не розголошують змісту закритих переговорів. Однак там наголосили: США незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в умовах російської агресії.
При цьому американські дипломати підкреслили, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо мінських угод і працювати над припиненням конфлікту на Донбасі. Вони додали, що "головна перешкода на шляху до миру - це Росія", адже вона цей конфлікт почала і несе повну відповідальність за його припинення.
"Росія має продемонструвати серйозну і конструктивну участь, виконуючи свої зобов'язання з безпеки відповідно до Мінських угод", - зазначили в посольстві.
"Ми рішуче закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, вивести з України свою зброю та сили, якими вона керує, і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - підсумували у посольстві США.
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Вже встигли перебріхати слова Нуланд.
А где был ты, в первую очередь?
Почитай что такое военное положение.
Где вас таких тупых на рабсее в рашотролли набирают. Спокойной ночи. Своди хоть свою самочку в кафешку за бабло от Бортникова за свои высеры. Или тебе даже не платят? Строчишь тут за чтобы не посадили? На параше это сейчас влегкую...
Уберите своего мавзолейного для начала.
НО ЭТО МОЕ субьективное мнение.
ЗЛИЛА Нудільманша Україну
Им надо малость подрасти.
Нуланд прочистила мозги в кремле.
Сливные бачки взорвались нечистотами.