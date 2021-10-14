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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війна на Донбасі - це наш виклик, і нам необхідно його подолати заради миру в майбутньому, - Зеленський

Війна на Донбасі - це наш виклик, і нам необхідно його подолати заради миру в майбутньому, - Зеленський

Війна на Донбасі є викликом, який Україні необхідно подолати заради миру в майбутньому, заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до курсантів Луганського військового ліцею в день складання присяги на острові Хортиця (Запорізька область).

Президент України зазначив, що Луганський військовий ліцей було знищено 2014 року. Він висловив упевненість, що відновлення цього навчального закладу - справа часу. "Прийде день, коли ви зберетеся у відновленому Луганському військовому ліцеї в мирний час, під синьо-жовтим прапором України і згадаєте цей день. І обов'язково посадіть паросток дуба з Хортиці. І будете збиратися, я впевнений, щороку після випуску: без втрат, тим самим складом або навіть більшим - разом із вашими батьками або разом із вашими дітьми, розповідаючи їм, як починали шлях захисників України - держави, яка не задивляється на чуже, але захищає і завжди повертає своє", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив, що тимчасова окупація територій - "це наш виклик, і ми маємо його подолати, щоб нарешті сказати: "Мир настав, Донбас і Крим знову з нами".

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Звертаючись до курсантів, президент зазначив, що "якщо в їхньому житті настане важкий день, потрібно уявити 2014 рік".

"2014 рік - початок агресії, початок російської війни... У багатьох із вас там (на Донбасі. - Ред.) був батько, старший брат, хрещений, сусід. Але те, що ви зараз стоїте тут і готуєтеся скласти присягу ліцеїстів, навчатися і з часом стати офіцерами та захисниками України, означає одне: у 2014-му... вже тоді, незважаючи на те, що вам було по вісім років, кожен із вас зробив цей важливий вибір, вирішив, що він робитиме і ким він стане, кого він захищатиме. Ви зробили цей вибір не через красиву картинку в кіно, не через романтизм у книжках, а під час реальних бойових дій на сході України, навчаючись у другому класі звичайної школи", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) присяга (98) Донбас (22356) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+18
До 2019 го війна тривала вже 5 років, та зеленський про неї і не чув.
Тепер у нього виклик з'явився...Да,да..
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14.10.2021 15:25
+14
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14.10.2021 15:36
+13
А где он был в июне 2014?
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14.10.2021 15:24
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наконец..то назвал войну войною..
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14.10.2021 15:22 Відповісти
Але не сказав з ким.
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14.10.2021 15:24 Відповісти
‎14.‎10.‎2021
Охрана зеленского работает в режиме "красного уровня"( испуЖались в воскресенье автомайдана) - это существование непосредственной угрозы жизни. При реальном "красном уровне" в изоляцию уходят все члены семьи объекта.
В одиночестве такое состояние есть имитация.
Г-н зеленский, когда вы пишете сценарий своих шоу, не забывайте, что жизнь сложнее любых ее телевизионных версий, а вокруг вас не нашлось ни одного, кто бы вам это рассказал.

На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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14.10.2021 15:40 Відповісти
"2014 год - начало агрессии, начало войны … У многих из вас там (на Донбассе. - Ред.) был отец, старший брат, крестный, сосед. "
и вспомним как во время этой войны зеленский ублажал керемлевских олигархов по корпоративам и баням в расеи, рассказывая им о "добыче электричества из майдановцев", "расейские войска стоят на границе и подвигают ее вглоубь Украины" и прочем идиотизме, от которого секта зеЛоха офшорного получает удовольствие

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14.10.2021 15:56 Відповісти
і блазнював перед мордвою в Юрмалі обзиваючи Україну повією
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14.10.2021 17:00 Відповісти
яка саме війна...кого з ким? о це проблема для нього
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14.10.2021 16:59 Відповісти
Странно. В 2019 и 2020 году на Донбассе войны не было. Кто зеленскому мозги вставил?
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14.10.2021 15:23 Відповісти
Обновили ПЗ до Андроїд-21. Але це не має значення. Президент має розуміти, що ми в стані війни, а не на дублях 95-го кварталу.
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14.10.2021 15:38 Відповісти
он не президент, а клоун на должности президента
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14.10.2021 17:13 Відповісти
А дело о вагнеровцев, офшорах будут рассматривать у Данилова? Или это не важно и не актуально? А менять руководителя СБУ?
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14.10.2021 15:57 Відповісти
конечно не будут. Не при этой власти.
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14.10.2021 17:14 Відповісти
Патріотичний чи аморальний? За період 2014 - 2019 років президент України Володимир Зеленський, компанії якого раптово згорнули свою діяльність в Україні, незрозумілим чином заробив 15 мільйонів. А злісний уклоніст від служби в Армії в найтяжчі роки війни ще й ухилявся від сплати податків
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14.10.2021 16:09 Відповісти
Безсовісна і цинічна реклама власного іміджу від "благодєтєля"...

-"Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України"

А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатили заборгованість (чи якусь її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?

Тому, що по виплатах (по т.зв. "захищених" статтях бюджету, куди входить і Армія) і снує бюджетний розпис, який має ВИКОНУВАТИСЯ справно.

А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 в Харкові чи венеричній лікарні №2 в Херсоні, шахтарям на Волині чи мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастівському і т. д.

І тоді весь час президента піде на видання таких от доручень, а коли ж йому, "бідолазі", буде час, щоб виконувати свою основну і пряму функцію - президента?

Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...

Цинізм і уродство ... - виплату заборгованості рекламувати з помпою, як неймовірний його успіх...
Замість реклами мав би вибачитись за затримку виплат, за існування самого факту заборгованості перед тими, хто щоденно захищає, проливає свою кров за Україну
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14.10.2021 16:09 Відповісти
А где он был в июне 2014?
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14.10.2021 15:24 Відповісти
Виступав перед обдроченцями.
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14.10.2021 15:24 Відповісти
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14.10.2021 15:36 Відповісти
Война на Донбассе.- Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.

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14.10.2021 15:24 Відповісти
12.10.2020 Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о своих действиях в случае неудачи на президентском посту ответил, что не будет цепляться за власть.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - сказал Президент.

Он добавил, что никогда не цеплялся за рейтинги и власть, и уйти с должности не является для него проблемой.

так иди уже на#уй
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14.10.2021 16:32 Відповісти
всі адекватні люди розуміли і розуміють, що у нас війна не Порошенка с Путіним а Україні з Росією і вона об'єктивна, навіть як би то були інші люди...Так, євреям з Кварталу, які всі є російськомовними і російськокультурними, дійсно не зрозуміти, чому росіянам і українцям воювати замість того щоб просто разом заробляти на Україні гроші...
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14.10.2021 17:30 Відповісти
До 2019 го війна тривала вже 5 років, та зеленський про неї і не чув.
Тепер у нього виклик з'явився...Да,да..
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14.10.2021 15:25 Відповісти
Обращаясь к курсантам, президент отметил, что "если в их жизни настанет трудный день, нужно представить 2014 год".
Что, представить твои гастроли в Москве?
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14.10.2021 15:27 Відповісти
или концерт и выступление пред бесом в Горловке ?
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14.10.2021 15:30 Відповісти
иди на юг со своим бамбазом. достали уже.
все теперь должны быть заложниками их идиотизма?
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14.10.2021 15:27 Відповісти
и самое главное, отпускать сепаров домой,живыми, чтоб ввп не ругал. ну на пример как вагнеровцев. всем брать пример с меня.
ВЕЛИКИЙ И МУДРЫЙ ЗЕ,
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14.10.2021 15:28 Відповісти
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14.10.2021 15:29 Відповісти
воно сцикло втікло на Хортицю
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14.10.2021 15:31 Відповісти
Знову козаки зеленському огірка рубали ?
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14.10.2021 15:34 Відповісти
Чи ви мали на увазі пляшку Хортиці ? ))
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14.10.2021 15:35 Відповісти
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14.10.2021 15:38 Відповісти
квартальний пздбол.
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14.10.2021 15:32 Відповісти
Вообще-то в 2014 клоун давал концерты в Москве и Горловке
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14.10.2021 15:34 Відповісти
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14.10.2021 15:43 Відповісти
а в Юрмале коли він називав Україну повією і блазнював перед удмуртами?
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14.10.2021 17:26 Відповісти
В предложении "Победить в войне с Рашкой."
На второй год правления Зеленский выучил одно слово "война".
Осталось выучить слова "Рашка" и "победить".
Но, боюсь на это ему не хватит всей его жизни.

Вон, даже Порошенко, только к концу своего срока начал учить слово "победить".
Хотя, первые два слова выучил очень быстро.
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14.10.2021 15:35 Відповісти
Риторика знакома. - Пройти вместе. Испить чашу до дна и т.д. Это все слова.Которые ничего не значат без дел.
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14.10.2021 15:36 Відповісти
бла-бла-бла....бла-бла-бла-бла...Він думає, що слова можуть усе
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14.10.2021 17:25 Відповісти
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14.10.2021 15:38 Відповісти
Десь у Карпатах !
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14.10.2021 16:34 Відповісти
есть в интернете эта фотка полностью - там вверху, у берега, "припаркована" прогулочная яхта
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14.10.2021 18:31 Відповісти
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14.10.2021 18:37 Відповісти
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14.10.2021 15:39 Відповісти
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14.10.2021 15:45 Відповісти
Скорее всего всё таки понял .что до видосиков Гурбангулы Бердымухамедова ему как до Китая раком
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14.10.2021 15:46 Відповісти
думає що збрехати лохторату про 40 млн баксів...
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14.10.2021 17:24 Відповісти
Так , а цей-во ... Від кого деокупацію проводити будемо , від ''той сторони'' , чилішолі? А хто це така ''та сторона''?
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14.10.2021 15:42 Відповісти
будемо "прєодолєвать"
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14.10.2021 16:57 Відповісти
Дезертир вітає воїнів...****,задавлю падлу.
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14.10.2021 15:56 Відповісти
ze-Ленін - "Вы сделали это выбор....... во время реальных боевых действий на востоке Украины"
*******************************************************
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14.10.2021 16:22 Відповісти
Зі зрадниками во владі ций виклик не подолаєш. А після імпічменту можливо.
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14.10.2021 16:29 Відповісти
Війни не "прєодолєвают", а виграють чи програють
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14.10.2021 16:56 Відповісти
Война на Дянбассе ....всего лишь частный случай. Чтобы её преодолеть необходимо изменить мир, изменить Россию. Для этого надо отчётливо понимать.......КТО перед вами!!!
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14.10.2021 16:59 Відповісти
Росію не треба міняти, її треба руйнувати усіма доступними засобами
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14.10.2021 17:23 Відповісти
За нього точно нічого не повернемо...може хтось інший згодом...
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14.10.2021 17:22 Відповісти
Просто зеленський офшорний барига наживається на війні!
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14.10.2021 17:46 Відповісти
Ой, клоунада, да чтоб ты съел, да только не п#здел, просто противно уже слушать твою болтовню. Неужели ты сам в это веришь?
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14.10.2021 19:34 Відповісти
надо просто...
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14.10.2021 20:10 Відповісти
война не прекращается потому что земафия наживается на войне, а сепары с куйлом мечтают перестать стрелять, и ждут когда приедет зеля и заглянет в глаз
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14.10.2021 20:12 Відповісти
Нам война,а порохоботам мать родна....Слуги мародера получают зарплату с украденных(смародериных) денег украинских граждан.
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15.10.2021 08:26 Відповісти
"Ударимо стадіонами по військовій загрозі"? 🤢
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20.01.2022 14:14 Відповісти
Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. (спасибо Иван Петрович Сидоров за такую шикарную фразу) , а теперь он поедет на переговоры (которые наконец у ***** выпросил) продавать Украину, наших погибших ребят, разбомбленные города, села за какие то иллюзорные гарантии о прекращении огня и о мире.
Переговоры надо начинать когда рашек выгоним за международно признанные границы нашей страны.
Бл...ь, когда же это закончится?

Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - сказал Президент
и решил закончить ее позорным "брестским миром", что бы ни пришел другой человек
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27.02.2022 21:15 Відповісти
 
 