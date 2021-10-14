Війна на Донбасі - це наш виклик, і нам необхідно його подолати заради миру в майбутньому, - Зеленський

Війна на Донбасі є викликом, який Україні необхідно подолати заради миру в майбутньому, заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до курсантів Луганського військового ліцею в день складання присяги на острові Хортиця (Запорізька область).

Президент України зазначив, що Луганський військовий ліцей було знищено 2014 року. Він висловив упевненість, що відновлення цього навчального закладу - справа часу. "Прийде день, коли ви зберетеся у відновленому Луганському військовому ліцеї в мирний час, під синьо-жовтим прапором України і згадаєте цей день. І обов'язково посадіть паросток дуба з Хортиці. І будете збиратися, я впевнений, щороку після випуску: без втрат, тим самим складом або навіть більшим - разом із вашими батьками або разом із вашими дітьми, розповідаючи їм, як починали шлях захисників України - держави, яка не задивляється на чуже, але захищає і завжди повертає своє", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив, що тимчасова окупація територій - "це наш виклик, і ми маємо його подолати, щоб нарешті сказати: "Мир настав, Донбас і Крим знову з нами".

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Звертаючись до курсантів, президент зазначив, що "якщо в їхньому житті настане важкий день, потрібно уявити 2014 рік".

"2014 рік - початок агресії, початок російської війни... У багатьох із вас там (на Донбасі. - Ред.) був батько, старший брат, хрещений, сусід. Але те, що ви зараз стоїте тут і готуєтеся скласти присягу ліцеїстів, навчатися і з часом стати офіцерами та захисниками України, означає одне: у 2014-му... вже тоді, незважаючи на те, що вам було по вісім років, кожен із вас зробив цей важливий вибір, вирішив, що він робитиме і ким він стане, кого він захищатиме. Ви зробили цей вибір не через красиву картинку в кіно, не через романтизм у книжках, а під час реальних бойових дій на сході України, навчаючись у другому класі звичайної школи", - сказав президент.