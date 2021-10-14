Війна на Донбасі - це наш виклик, і нам необхідно його подолати заради миру в майбутньому, - Зеленський
Війна на Донбасі є викликом, який Україні необхідно подолати заради миру в майбутньому, заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до курсантів Луганського військового ліцею в день складання присяги на острові Хортиця (Запорізька область).
Президент України зазначив, що Луганський військовий ліцей було знищено 2014 року. Він висловив упевненість, що відновлення цього навчального закладу - справа часу. "Прийде день, коли ви зберетеся у відновленому Луганському військовому ліцеї в мирний час, під синьо-жовтим прапором України і згадаєте цей день. І обов'язково посадіть паросток дуба з Хортиці. І будете збиратися, я впевнений, щороку після випуску: без втрат, тим самим складом або навіть більшим - разом із вашими батьками або разом із вашими дітьми, розповідаючи їм, як починали шлях захисників України - держави, яка не задивляється на чуже, але захищає і завжди повертає своє", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський наголосив, що тимчасова окупація територій - "це наш виклик, і ми маємо його подолати, щоб нарешті сказати: "Мир настав, Донбас і Крим знову з нами".
Звертаючись до курсантів, президент зазначив, що "якщо в їхньому житті настане важкий день, потрібно уявити 2014 рік".
"2014 рік - початок агресії, початок російської війни... У багатьох із вас там (на Донбасі. - Ред.) був батько, старший брат, хрещений, сусід. Але те, що ви зараз стоїте тут і готуєтеся скласти присягу ліцеїстів, навчатися і з часом стати офіцерами та захисниками України, означає одне: у 2014-му... вже тоді, незважаючи на те, що вам було по вісім років, кожен із вас зробив цей важливий вибір, вирішив, що він робитиме і ким він стане, кого він захищатиме. Ви зробили цей вибір не через красиву картинку в кіно, не через романтизм у книжках, а під час реальних бойових дій на сході України, навчаючись у другому класі звичайної школи", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Охрана зеленского работает в режиме "красного уровня"( испуЖались в воскресенье автомайдана) - это существование непосредственной угрозы жизни. При реальном "красном уровне" в изоляцию уходят все члены семьи объекта.
В одиночестве такое состояние есть имитация.
Г-н зеленский, когда вы пишете сценарий своих шоу, не забывайте, что жизнь сложнее любых ее телевизионных версий, а вокруг вас не нашлось ни одного, кто бы вам это рассказал.
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
и вспомним как во время этой войны зеленский ублажал керемлевских олигархов по корпоративам и баням в расеи, рассказывая им о "добыче электричества из майдановцев", "расейские войска стоят на границе и подвигают ее вглоубь Украины" и прочем идиотизме, от которого секта зеЛоха офшорного получает удовольствие
-"Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України"
А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатили заборгованість (чи якусь її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?
Тому, що по виплатах (по т.зв. "захищених" статтях бюджету, куди входить і Армія) і снує бюджетний розпис, який має ВИКОНУВАТИСЯ справно.
А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 в Харкові чи венеричній лікарні №2 в Херсоні, шахтарям на Волині чи мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастівському і т. д.
І тоді весь час президента піде на видання таких от доручень, а коли ж йому, "бідолазі", буде час, щоб виконувати свою основну і пряму функцію - президента?
Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
Цинізм і уродство ... - виплату заборгованості рекламувати з помпою, як неймовірний його успіх...
Замість реклами мав би вибачитись за затримку виплат, за існування самого факту заборгованості перед тими, хто щоденно захищає, проливає свою кров за Україну
«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - сказал Президент.
Он добавил, что никогда не цеплялся за рейтинги и власть, и уйти с должности не является для него проблемой.
так иди уже на#уй
Тепер у нього виклик з'явився...Да,да..
Что, представить твои гастроли в Москве?
все теперь должны быть заложниками их идиотизма?
ВЕЛИКИЙ И МУДРЫЙ ЗЕ,
На второй год правления Зеленский выучил одно слово "война".
Осталось выучить слова "Рашка" и "победить".
Но, боюсь на это ему не хватит всей его жизни.
Вон, даже Порошенко, только к концу своего срока начал учить слово "победить".
Хотя, первые два слова выучил очень быстро.
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Переговоры надо начинать когда рашек выгоним за международно признанные границы нашей страны.
Бл...ь, когда же это закончится?
Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - сказал Президент
и решил закончить ее позорным "брестским миром", что бы ни пришел другой человек