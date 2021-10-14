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У Житомирі відкрили пам'ятник Захисникам України у війні з російським агресором

У Житомирі відкрили пам'ятник Захисникам України у війні з російським агресором

У центрі Житомира на майдані Перемоги відкрили пам’ятний знак "Захисникам України у війні з російським агресором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми планували відкривати цей пам’ятник, коли останній ворог піде з нашої землі, але війна продовжується, паралельно йде мирне життя і в нас немає часу чекати. Цей пам'ятник важливий не тільки для сімей загиблих, а й для дітей, які стоять з портретами своїх батьків. Він набагато важливіший для всієї громади Житомира. Я впевнений в тому, що через 50 років сюди будуть приходити маленькі діти і дякуватимуть героям, яких сьогодні з нами немає, за життя і майбутнє", - зазначив мер Житомира Сергій Сухомлин.

За словами авторки проєкту пам’ятного знаку, архітекторки Дарини Євпак, гранітний монумент із чотирьохсторонньою симетрією вдало проглядається з будь-якого боку.

"Із кожної сторони монументу зображені бронзові фігури. Солдат стоїть на сторожі нашої держави; волонтер має образ жінки у вишиванці, що символізує її патріотизм; медсестра – це уособлення молодої дівчини, яка поїхала рятувати життя наших воїнів; доброволець – це людина з народу, яка за покликом серця поїхала захищати свою державу", - розповіла Євпак.

Усі бронзові фігури розташовані на сходинках, на яких написані населені пункти, де загинули захисники. Вгорі монументу розташоване сонце, що символізує світле майбутнє України.

"Симетричність та саме такий вибір форми теж не випадкові. Якщо подивитися на монумент згори, то побачимо правильну геометричну форму, що схожа на орнамент української вишиванки, яка належить до символіки зірок. Це є символом гармонії, порядку у всесвіті та в кожній людині", - додала Євпак.

Пам’ятник відкрили військові, рідні загиблих та волонтери.

У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 01
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 02
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 03
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 04
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 05
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 06
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 07
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 08
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 09
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 10
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 11
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 12
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 13
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 14
У Житомирі відкрили памятник Захисникам України у війні з російським агресором 15

Автор: 

Житомир (578) пам’ятник (930) пам’ять (1189) військовослужбовці (4777) День захисників і захисниць України (157) Сухомлин Сергій (48)


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Топ коментарі
+14
достойный памятник! (берегите его)

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14.10.2021 16:26
+13
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ

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14.10.2021 16:05
+13
сильный памятник, молодец архитектор, отлично все продуманно и необходимо сейчас
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14.10.2021 16:07
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НЕ допустите надруганий. Как известно - западные регионы населены бывшими нквдэшниками.Вместо зачищенных украинцев.Они и за яныка там топили.Кстати в Крыму такая же ситуация была.
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14.10.2021 16:05 Відповісти
Може вони там є. Але не у величезних кількостях.
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14.10.2021 16:06 Відповісти
Судя по итогам голосований за яныка - не так уж и мало. Я поражен был. Когда увидел,что "западенцы" такую херню преподнесли Украине.
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14.10.2021 16:09 Відповісти
І хто ж проголосував за яніка ?
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14.10.2021 16:31 Відповісти
Ось подивись.
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14.10.2021 16:39 Відповісти
Голосували ті самі вчителі, яким зеленський пообіцяв зарплату в 4000 євро.
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14.10.2021 16:51 Відповісти
там нe зарплата там "я хотiла жити кращe. щоб щось змiнилося".
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14.10.2021 17:56 Відповісти
а відпоки Житомирщина - "западниє рєгіони", москалю?
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14.10.2021 16:08 Відповісти
Ты тупой ? Я ваще то об памятнике забочусь. Какая у тебя логика ? Житомир это шо - восток ?
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14.10.2021 16:11 Відповісти
та я, хоч і тупий, але знаю, що Житомирщина - це центральна частина України, москалю
а вас, розумних прєгоженців, підбирають по москальських помийках
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14.10.2021 16:14 Відповісти
Как известно - западные регионы населены бывшими нквдэшниками(с)

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14.10.2021 16:15 Відповісти
ты тормоз...
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14.10.2021 16:28 Відповісти
На смотри голосование за яныка.Житомир для востока Украины всегда был западным регионом. Хотя и рядом с киевской областью.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/UkrElect2010t1pic1.png
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14.10.2021 16:36 Відповісти
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14.10.2021 16:33 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ

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14.10.2021 16:05 Відповісти
Житомир, ви - кращі!
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14.10.2021 16:06 Відповісти
сильный памятник, молодец архитектор, отлично все продуманно и необходимо сейчас
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14.10.2021 16:07 Відповісти
Задумка хорошая. На фото смотрится красиво, а в реале, на мой взгляд, фигуры надо было отлить побольше размером.
Но это моё, личное мнение.
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14.10.2021 19:02 Відповісти
"...І в цю війну Україну знову порятували її жінки", - Дмитро Малаков
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14.10.2021 16:08 Відповісти
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers
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14.10.2021 16:09 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати
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14.10.2021 16:09 Відповісти
Весь день у голові слова ))) :
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала.
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера,
Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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14.10.2021 16:11 Відповісти
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14.10.2021 16:09 Відповісти
Слід було би відкрити Музей Російсько Українських Війн всіх часів.
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14.10.2021 16:09 Відповісти
Ukraine DIY@Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1448570446526431233 4 ч

Окреме привітання воїнам інформаційного фронту.
Небагатьом журналістам, які не продалися, волонтерам і найбільше всім тим, хто кожен день чине опір кремлівській навалі в соцмережах.
Всім, хто не випилявся в 2019. Хто залишився.
Час перемоги близько! Слава Україні!
І згадаємо...

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14.10.2021 16:21 Відповісти
достойный памятник! (берегите его)

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14.10.2021 16:26 Відповісти
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14.10.2021 16:52 Відповісти
Ригівський осередок в Центральній Україні...але справу зробили добру
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14.10.2021 17:43 Відповісти
А не пойти ли вам в сексуальное пешеходное путешествие?

За рыгов у нас даже меньше, чем в Киеве.
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14.10.2021 19:04 Відповісти
Кстати, в отличии от 25-й Днепропетровской бригады, наша 95-я не стала выполнять приказ Януковича на силовое подавление Евромайдана.
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14.10.2021 19:05 Відповісти
як вiкiпeдiю вiдкрив чи книжку по iсторii.
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14.10.2021 17:52 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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14.10.2021 18:14 Відповісти
Зверху восьмікутня зірка - українська продавня, прямий хрест чоловічий, косий жіночий.

Гарненько, повертаємося до свого рідного.
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14.10.2021 18:51 Відповісти
Якби можна було поставити 100 вподобайок - поставив би. Я в захваті.
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14.10.2021 19:17 Відповісти
Архітектора, що зробила проект цього пам'ятника, варто запросити до Києва щоб розробила і в Києві щось подібне в пам'ять про загиблих за свободу України. Бо до сьогодні, на жаль, в Києві такого достойного меморіалу немає.
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14.10.2021 23:19 Відповісти
 
 