Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста. ДОКУМЕНТ
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти одного з найбільших контрабандистів Олександра Акста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента України.
Нагадаємо, 30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення: "Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли в попередні списки. Ці списки були доповнені. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським... У список увійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Олександр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими панами, також увійшли до цього списку".
Крім того, в список увійшли 24 компанії, афілійовані зі згаданими вище особами.
Главред Цензор.НЕТ на своїй сторінці в Facebook неодноразово акцентував увагу на тому, що Зеленський не підписує свій указ, і пояснював можливі причини.
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ПрепиЗЕдент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України.
Відповідно до https://www.president.gov.ua/documents/5302021-40385 указу президента, посади отримали Тетяна Анатоліївна Чумаченко (у Касаційний адміністративний суд) і Валерій Іванович Картере (у Касаційний господарський суд
Відомо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере Громадська рада не допустила до конкурсу. Вона працювала в Касаційному адміністративному суді, він - у Вищому господарському суді.
в його жінки є два борта Фірташа
тепер от - контрабандисти...
не зупиняйтесь впроваджувати принцип "плати владі - і роби, що бажаєш"
"Іди геть звідси, розбійник...."
"Іди геть звідси, розбійник...."
мелкое, беспомощное ничтожно чмо
судить их не за что, надо полагать ?
или все же попробовать через суд посадить и конфисковать ворованное?
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1448373789578997765 18 ч
Когда я поняла, что сын стал взрослым и самостоятельным, то пришла к решению, что теперь надо успеть пожить для себя. И хорошо успевала.
Но потом пришло две беды: Вова и ковид.
И для меня Вова намного мерзопакостнее
молчание на серьезный вопрос, это значить, пошли нах......
почему в ОП аферисты? это друзья, так что пошли нах....
в чем не прав Гео Лерос? пошли нах... вместе с ним.
почему как президент были в Омане без протокола? я так решил. так что Нах...
почему страной правят неуки и прходимци? пошли нах...
почему Ваши люди сривают гособоронзаказ, это пока что не мои люди так что нах...
почему продаете землю бех референдума? мы так решили значить десять раз нах нах нах....
почему на секретном совещании рнбо 4 человека без доступа? я пригласил, пошли Нах...
у Вас в ОП предатели, слили вагнеровцев. это не предатели а я, так что опять пошли нах...
уже скоро третья весна, где посадки? дайте разобраться с потоками а пока идите нах...
обьясните за офшоры. ОТВЕТ президента ВЫ ВСЕ ЗНАЕТЕ. стократное НАХ!!!
И ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЕЖЕЧАСНО, ЕЖЕМИНУТНО. опять же, это мое субьективное виденье происходящего.
Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста"-так ішо он аказіваєтся із другой сінаґоґі?
Незручно якось вийшло через міжвідомчу незлагодженість.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1448672261553246211 2 ч
Через два с лишним месяца после принятия решения, Зеленский подписал указ о наложении санкций на крупнейшего украинского контрабандиста Александра Акста.
За это время структуры Акста провели все структурные изменения и перешли под управление подставных лиц сохранив все схемы и потоки. За сколько явлена Аксту такая милость от Зеленского и Ермака когда то узнаем.