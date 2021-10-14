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Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста. ДОКУМЕНТ

Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти одного з найбільших контрабандистів Олександра Акста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента України.

Нагадаємо, 30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення: "Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли в попередні списки. Ці списки були доповнені. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським... У список увійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Олександр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими панами, також увійшли до цього списку".

Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста 01Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста 02Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста 03
Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста 04
Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста 05

Крім того, в список увійшли 24 компанії, афілійовані зі згаданими вище особами.

Главред Цензор.НЕТ на своїй сторінці в Facebook неодноразово акцентував увагу на тому, що Зеленський не підписує свій указ, і пояснював можливі причини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов

А також: 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський уже два місяці не підписує свій указ про санкції проти контрабандиста Акста, якого "кришує" його партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Автор: 

контрабанда (1823) санкції (11891) РНБО (2285) Акст Олександр (4)


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Топ коментарі
+18
А чего так быстро? Дал время наладить новые схемы и спрятать активы, как и Мертветчуку?
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14.10.2021 16:50
+16
ну теперь,когда Акст передал свои дела новому доверенному лицу,можно и санкции подписать.
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14.10.2021 16:50
+13
Боротьба з контрабандою? 🤣🤣🤣 Не смішіть мої тапки! З контрабандою бояться інакше! Це боротьба З конкурентами у сфері контрабанди.
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14.10.2021 16:50
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так он контрабас на горбу тягал или таможня помогала
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14.10.2021 16:49 Відповісти
ну теперь,когда Акст передал свои дела новому доверенному лицу,можно и санкции подписать.
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14.10.2021 16:50 Відповісти
а що це таке, санкції? Може краще рішення суду. мені здається це єдиний правовий спосіб...все решта виходить за рамки демократії
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14.10.2021 16:54 Відповісти
За ришенням суду можно и сесть, а так - САНКЦИИ. А как громко звучит.
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14.10.2021 17:05 Відповісти
ці санкції нічого не значать насправді крім порушення прав людини і конституції...
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14.10.2021 17:07 Відповісти
а шмарклявим подобається
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14.10.2021 21:23 Відповісти
Исходя из того,что суды не работают на государство,а только на свой карман,то решение может быть вынесено лет через 5-6.
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14.10.2021 17:59 Відповісти
А чего так быстро? Дал время наладить новые схемы и спрятать активы, как и Мертветчуку?
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14.10.2021 16:50 Відповісти
За это время структуры Акста провели все структурные изменения и перешли под управление подставных лиц сохранив все схемы и потоки. За сколько явлена Аксту такая милость от Зеленского и Ермака когда то узнаем.
TZE
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14.10.2021 22:07 Відповісти
таки подписал..
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14.10.2021 16:50 Відповісти
Когда Акст сам дал добро.
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14.10.2021 16:52 Відповісти
Схоже на те.
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14.10.2021 16:54 Відповісти
Так Зеленський призначив у Верховний суд двох суддів, яких при Порошенку відхилили через недоброчесність

ПрепиЗЕдент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України.

Відповідно до https://www.president.gov.ua/documents/5302021-40385 указу президента, посади отримали Тетяна Анатоліївна Чумаченко (у Касаційний адміністративний суд) і Валерій Іванович Картере (у Касаційний господарський суд
Відомо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере Громадська рада не допустила до конкурсу. Вона працювала в Касаційному адміністративному суді, він - у Вищому господарському суді.
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14.10.2021 16:54 Відповісти
Боротьба з контрабандою? 🤣🤣🤣 Не смішіть мої тапки! З контрабандою бояться інакше! Це боротьба З конкурентами у сфері контрабанди.
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14.10.2021 16:50 Відповісти
в общем, за 3 месяца НЕ договорился клоун с размерами откатов и подписал "санкции" - как "принуждение к сотрудничеству"
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14.10.2021 16:50 Відповісти
за контрабанду сажать должны!
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14.10.2021 16:51 Відповісти
Борба з олєгархом виходе на фінішну пряму
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14.10.2021 16:51 Відповісти
літати бортом Фірташа - це добре
в його жінки є два борта Фірташа
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14.10.2021 16:56 Відповісти
Єті пальоти на барту прінадліжащєму фірташу ваабщє у всєх єсть. Я сам два раза лжтал кагдата. Тіперь жєна літаіт. (c) DJ ZE baryga давід арахамія/
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14.10.2021 16:58 Відповісти
та дві булки..
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14.10.2021 17:00 Відповісти
Акст, понятно? Ещё один запорожский козак жирует в Украине. И чтобы таких шмулей обезопасить, нам понадобился ещё и закон об антисемитизме. Как и сто лет назад власть в стране захватила этническая преступная группировка. Внучата Ильича, ****.
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14.10.2021 16:51 Відповісти
Не минуло і трьох місяців... Досить швидко передав "канали, явки, паролі"
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14.10.2021 16:52 Відповісти
Мені здається, що санкції застосовують до іноземців, а власних мерзотників треба до суду
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14.10.2021 16:53 Відповісти
Славік, ти статтю читав? чи тільки заголовок?
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14.10.2021 16:55 Відповісти
а чому царь особисто займається якимись окремими людьми замість того щоб переслідувати їх в судовому порядку? Може він захоче і вас записати в контрабас або олігархи, наприклад. Що, є рішення суду, яке підтверджує що ці особи вчиняли злочини пов'язані з контрабандою?
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14.10.2021 17:05 Відповісти
Слава, ти на питання відповідай, а якщо сказати нічого то не треба нічого придумувати. Я тебе зовсім про інше запитував. А то шо зебіли є зебілами я і без тебе знаю.
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14.10.2021 17:08 Відповісти
Потому что 30 лет страна строилась под определённый круг лиц,судовая система в том числе.но если их всех сегодня разогнать,то вы первый начнёте волать о беспределе.
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14.10.2021 18:05 Відповісти
але почали ви з тих людей, яких іменують в народі олігархами
тепер от - контрабандисти...
не зупиняйтесь впроваджувати принцип "плати владі - і роби, що бажаєш"
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14.10.2021 16:54 Відповісти
Так, а шо з громадянами України Фальковским та Студенцем вони вже сидять?
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14.10.2021 16:55 Відповісти
вони не сидять, вони - вийшли покуріть за формулою:
"Іди геть звідси, розбійник...."
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14.10.2021 16:59 Відповісти
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14.10.2021 17:06 Відповісти
Він казав толерантніше "Вийди отсюда, розбійник"
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14.10.2021 17:10 Відповісти
от і мене хвилює чому громадяни України перебувають під якимись санкціями замість того щоб до них застосовувалися заходи визначені рішенням суду. Ладно там іноземці, але свої, рідні...
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14.10.2021 17:06 Відповісти
Слава, перечитай ще раз статтю
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14.10.2021 17:14 Відповісти
Злий, прочитав і що? Роз'ясни що ти маєш на увазі!
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14.10.2021 17:18 Відповісти
Бесполєзно
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14.10.2021 20:28 Відповісти
задрало это:
"Іди геть звідси, розбійник...."
мелкое, беспомощное ничтожно чмо

судить их не за что, надо полагать ?
или все же попробовать через суд посадить и конфисковать ворованное?
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14.10.2021 16:57 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1448373789578997765 18 ч



Когда я поняла, что сын стал взрослым и самостоятельным, то пришла к решению, что теперь надо успеть пожить для себя. И хорошо успевала.
Но потом пришло две беды: Вова и ковид.
И для меня Вова намного мерзопакостнее
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14.10.2021 16:59 Відповісти
и это не наказуемо? таможенники ему не помогали?
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14.10.2021 17:01 Відповісти
Бедняга, работает, не жалея себя, по выходным и праздникам! А сколько ещё предстоит бесполезных законов подписать и никогда не работающих санкций понапридумать, умом тронуться. Отдохни уже, что ли!
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14.10.2021 17:13 Відповісти
я попробовал проанализировать действия нашего президента за время его правления и пришол к выводу что он уже два года посилает всех нас нах..... по этому навожу несколько примеров хоть это мизер от всех его высказиваний или молчания. и так:
молчание на серьезный вопрос, это значить, пошли нах......
почему в ОП аферисты? это друзья, так что пошли нах....
в чем не прав Гео Лерос? пошли нах... вместе с ним.
почему как президент были в Омане без протокола? я так решил. так что Нах...
почему страной правят неуки и прходимци? пошли нах...
почему Ваши люди сривают гособоронзаказ, это пока что не мои люди так что нах...
почему продаете землю бех референдума? мы так решили значить десять раз нах нах нах....
почему на секретном совещании рнбо 4 человека без доступа? я пригласил, пошли Нах...
у Вас в ОП предатели, слили вагнеровцев. это не предатели а я, так что опять пошли нах...
уже скоро третья весна, где посадки? дайте разобраться с потоками а пока идите нах...
обьясните за офшоры. ОТВЕТ президента ВЫ ВСЕ ЗНАЕТЕ. стократное НАХ!!!
И ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЕЖЕЧАСНО, ЕЖЕМИНУТНО. опять же, это мое субьективное виденье происходящего.
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14.10.2021 17:13 Відповісти
Молодец Президент Зеленский ! Президент человек дела и самый честный из всех предыдущих.Кравчука можно вычеркнуть потому что он не понимал что можно так воровать в таких маштабах
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14.10.2021 17:23 Відповісти
Тсссс -це божевільни…
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14.10.2021 17:31 Відповісти
"
Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста"-так ішо он аказіваєтся із другой сінаґоґі?
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14.10.2021 17:25 Відповісти
Это силища какая.Санкции - это почти,как Ахметов гудел гудками своих заводов!Да и цель такая же - ничего не сделать,когда надо было бы.
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14.10.2021 17:25 Відповісти
Жаль Чекотило не дожил до этих времен , отделался бы сейчас санкциями.
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14.10.2021 17:45 Відповісти
А в тюрьму посадить его никак нельзя?
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14.10.2021 17:51 Відповісти
Можно,но на это потребуются годы.
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14.10.2021 18:11 Відповісти
Семёнченко вон посадили. И ничего не надо. Прямо на следующий день как им захотелось.
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14.10.2021 21:03 Відповісти
Семенченко под следствием находится,а не сидит.
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16.10.2021 14:27 Відповісти
А хто ж цого посадить - він же памятник.
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14.10.2021 20:18 Відповісти
Держи вора ))
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14.10.2021 17:59 Відповісти
Тепер цим буде займатись ермак і баканов.
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14.10.2021 18:05 Відповісти
Колись бандитів садили в тюрму, а зараз санкції.
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14.10.2021 18:49 Відповісти
А був час коли і розстрілювали.
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14.10.2021 20:17 Відповісти
Почему санкции, а не уголовные дела?
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14.10.2021 20:02 Відповісти
Санкции к контрабандисту?! УК отменили что ли?
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14.10.2021 20:05 Відповісти
УК відмінили вже років так 30 тому. А ви і не помітили?
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14.10.2021 20:15 Відповісти
"Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ" - із цього виходить, що цих бандитів кришувало СБУ, тобто грошики отримував друг-Баканов.
Незручно якось вийшло через міжвідомчу незлагодженість.
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14.10.2021 20:13 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448672261553246211 2 ч



Через два с лишним месяца после принятия решения, Зеленский подписал указ о наложении санкций на крупнейшего украинского контрабандиста Александра Акста.
За это время структуры Акста провели все структурные изменения и перешли под управление подставных лиц сохранив все схемы и потоки. За сколько явлена Аксту такая милость от Зеленского и Ермака когда то узнаем.
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14.10.2021 20:57 Відповісти
Схоже що дали "зелену дорогу".
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14.10.2021 21:03 Відповісти
Щось чим далі, тим сумніше стає.
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14.10.2021 21:34 Відповісти
 
 