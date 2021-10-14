Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти одного з найбільших контрабандистів Олександра Акста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента України.

Нагадаємо, 30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення: "Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли в попередні списки. Ці списки були доповнені. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським... У список увійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Олександр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими панами, також увійшли до цього списку".











Крім того, в список увійшли 24 компанії, афілійовані зі згаданими вище особами.

Главред Цензор.НЕТ на своїй сторінці в Facebook неодноразово акцентував увагу на тому, що Зеленський не підписує свій указ, і пояснював можливі причини.

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