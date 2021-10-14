Законопроєкт №5655 про реформування містобудівної діяльності містить корупційні чинники і потребує доопрацювання, - НАЗК

Законопроєкт №5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності містить корупціогенні чинники і вимагає доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій.

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок антикорупційної експертизи законопроєкту №5655, оприлюдненої Національним агентством щодо запобігання корупції (НАЗК) 13 жовтня.

"Мінімізація корупції шляхом побудови прозорої системи відносин у сфері містобудівної діяльності є одним із пріоритетних завдань, передбачених Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки", - отмечается в экспертизе.

За результатами розгляду проєкту Закону Національне агентство виявило корупціогенні фактори, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні для гарантування прозорої системи містобудівного контролю і державного містобудівного нагляду, а також реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків.

Це, зокрема: юридична невизначеність статусу Містобудівної палати, що суперечить ключовим підходам в організації та діяльності центральних органів виконавчої влади та унеможливлює застосування до її членів превентивних антикорупційних механізмів та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"; безоплатність роботи у Містобудівній палаті та відсутність ефективних механізмів відповідальності, що послаблює інституційну спроможність органу; невизначеність процедури та строків реалізації рішень про демонтаж (знесення) об’єктів самочинного будівництва; підвищення ролі містобудівних умов та обмежень з одночасним зниженням контролю за дотриманням вимог законодавства при їх наданні, зокрема під час класифікації об’єкта будівництва як самочинного тощо.

Читайте також: Посол Швеції поставив від сумнів український закон про олігархів

Нацагентство прописало рекомендації з доопрацювання проєкту. При цьому глава НАЗК Олександр Новіков зазначив, що норми, які регулюють правила містобудівної діяльності, наразі встановлені низкою законів та підзаконних нормативно-правових актів, положення яких є часто суперечливими, що створює колізії та прогалини у правозастосуванні. Це призводить до виникнення надмірної дискреції у повноваженнях державних органів, що сприяє поширенню корупційних практик.

"Подолання корупції у цій сфері потребує розробки і прийняття комплексної правової основи для розвитку містобудування, а також впровадження ефективної системи державного контролю і нагляду. Враховуючи викладене, необхідним кроком для мінімізації корупційних ризиків у сфері містобудування є прийняття Містобудівного кодексу – кодифікованого законодавчого акта, який систематизує чинне правове регулювання та усуне колізії з нормами, що регулюють суміжні сфери", - резюмував Новіков.

"І це ще вони забули про порушення Конституції України в частині звуження прав інтелектуальної власності архітекторів. Цей законопроєкт ухвалювати не можна!", - підкреслили в повідомленні на сторінці в Facebook Архітектурної палати (НСАУ).