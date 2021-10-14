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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби війська РФ не проявляли вогневої активності на Донбасі, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ не проявляли вогневої активності на Донбасі, - штаб ООС

На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж цієї доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.

Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також: Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 10 порушень "тиші", - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28717) Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Підніму трохи тобі настрій:

Отдыхают в Карпатах украинец, американец и москаль. Горы вокруг, красота. Решили они посоревноваться, у кого эхо будет дольше звучать.
Москаль первый - «Уррря!». Пару раз эхо «уракнуло» и затихло.
Американец - «Freedom!». Целых полминуты звучало.
Украинец - «Москаль в горах!!!». И тут пошло по горам - «Москаль в горах!»… «Москаль в горах!»…«Москаль в горах!»…Через пять минут москаль спрашивает - «И что, долго теперь будет это эхо?». Украинец - «Поки не знайдуть». Москаль - «что не найдут?». Украинец - «Тебе».
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14.10.2021 18:14
+11
зеля пазваніл, сказал пацани нє бамбітє
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14.10.2021 18:07
+11
Або цей- улюблений. ))


-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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14.10.2021 18:19
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зеля пазваніл, сказал пацани нє бамбітє
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14.10.2021 18:07 Відповісти
Ржачно, але дебіли на повному серйозі таке писали про Петра.
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14.10.2021 18:09 Відповісти
За Петра Олексійовича було таке, що, коли він приїзжав, то принаймні на тій ділянці не стріляли.
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14.10.2021 19:47 Відповісти
Це добре, але ще не вечір!!!!!!!!! Хтось пам"ятає хоч один день ТИШІ??????????
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14.10.2021 18:09 Відповісти
краще не тиша, а розвідка боєм, в тил супротивника з артпідготовкою!!!!
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14.10.2021 18:15 Відповісти
Маю надію, що незабаром буде і такий наказ!!!!! І повзучий наступ!!!!!!!
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14.10.2021 18:20 Відповісти
Зеля ж на дамбасі...
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14.10.2021 18:09 Відповісти
Шут шутом, а не стреляют. Вот вам и Вовочка.
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14.10.2021 18:09 Відповісти
І кожен раз це співпадає з відвідинами найвеличніВшим фронту. Може, хай там живе, щоб кацапи дотримувались вавиного "режиму тиші"?
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14.10.2021 18:53 Відповісти
Может бубочку заселим в окопы и тогда стрельба прекратится сама собой?
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14.10.2021 18:11 Відповісти
Підніму трохи тобі настрій:

Отдыхают в Карпатах украинец, американец и москаль. Горы вокруг, красота. Решили они посоревноваться, у кого эхо будет дольше звучать.
Москаль первый - «Уррря!». Пару раз эхо «уракнуло» и затихло.
Американец - «Freedom!». Целых полминуты звучало.
Украинец - «Москаль в горах!!!». И тут пошло по горам - «Москаль в горах!»… «Москаль в горах!»…«Москаль в горах!»…Через пять минут москаль спрашивает - «И что, долго теперь будет это эхо?». Украинец - «Поки не знайдуть». Москаль - «что не найдут?». Украинец - «Тебе».
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14.10.2021 18:14 Відповісти
А я такий знаю )
Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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14.10.2021 18:16 Відповісти
Або цей- улюблений. ))


-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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14.10.2021 18:19 Відповісти
У мене є схожий але довший:

- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
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14.10.2021 18:25 Відповісти
😂😂😂
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14.10.2021 18:48 Відповісти
мабуть и живет из-за этого качества какцапа самый краткий анекдот о нем, мол, шел хахол зробив на пол, шел какцап - зубами цап.
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14.10.2021 18:49 Відповісти
- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
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14.10.2021 18:52 Відповісти
Никто не может так понять русскую душу, как русская печень и русские почки!
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14.10.2021 18:59 Відповісти
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
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14.10.2021 19:02 Відповісти
Да и не говорите, бо страшнее пьяного русского мужика может быть только русский мужик с похмелья... о каком там начать-кончить, там кредо - ВСЕГДА(забухать), потому все кацапы - недоперепившие. и уроды заточкой.
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14.10.2021 19:05 Відповісти
Зы... про кокцапа, аксиома: РОЖДЕННЫЙ ПИТЬ ЗАЧАТЬ НЕ МОЖЕТ
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14.10.2021 19:22 Відповісти
ЗЫ... потому ковид сейчас и косит по 1000 какцапов в день (официально), но реально - это по 10000 в день.
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14.10.2021 19:02 Відповісти
Я вже тридцять років не був в Україні, здається мені, що я вперше почув - Налисники.
У нас вдома казали (і зараз кажуть) - блинчики або млинці.
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14.10.2021 19:27 Відповісти
"млинці" це "заготовка" для "налисників" (стосовно останніх - напівфабрикат") Не знаю звідки ти родом але Подніпров"я каже саме "налисники"
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14.10.2021 19:32 Відповісти
Я з Дніпра.
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14.10.2021 19:37 Відповісти
Так все що південніше Черкас і Вінниці - "Новоукраїна" Там і діалекти сталі сформуваться не встигли! Адже до 18 століття там було "Дике поле" Там не було значних сталих мас населення - лише хутори А потім туди нагнали людей з половини імперії і Європи Українці москалі євреї серби болгари німці данці Два століття (та ще й з купою воєн) - дуже мало для формування діалекту
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14.10.2021 19:51 Відповісти
Це так. Дикі ми.
У Дніпрі на мій час нараховувалось понад 1.000 000 people населення. На весь оцей муравєйник лише in university був факультєт Журналистики з Україньською мовою викладання, крім цьго була лише одна (1) Англо-Україньська школа на все місце.
Але що до "млинців" - колись я читав О'Генрі в Україньському перекладі. Там було одне оповідання «Піментові Млинці». І там йшлося не про полуфабрикат, а про готову страву. Але це був переклад за часів совєтів.
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14.10.2021 20:16 Відповісти
І для мене улюблений. Хотіла поділитися, та ви випередили. Дякую.
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14.10.2021 18:57 Відповісти
Аналогічний:
- Люди добрі, не пийте, джерело отруєне!
- Прастите, ми нє панимаєм
- Ааа Ну то я говорю: пийте осторожно, вода холодная
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14.10.2021 19:53 Відповісти
Стоїть дід Панас на греблі ставка,курить люльку і спокійно,але пильно дивиться на чоловіка,що відчайдушно ******** руками і волає:
- ПАмАгите,тАну.пАмАгите, пАмАгите,тАну-у-у-у...
-Ото би ти краще б плИвати навчився, аніж по мацькальски цвенькати...
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15.10.2021 02:28 Відповісти
Супер!
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15.10.2021 06:21 Відповісти
Звичайно. Зеленський же на Донбас полетів.
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14.10.2021 18:13 Відповісти
підкачає стегна на промці біля Києва
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14.10.2021 18:16 Відповісти
Кокцапы как бы не шли по беспределу, но в такой день знают свое место, бо знают , шо в такуую дату огребут по полной сверх нормы, мало не покажется..
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14.10.2021 18:16 Відповісти
То так,Саша,бо гірше москаля із бодуна є тільки роз"ярений українець,особливо,якщо він є воїном ЗСУ!
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14.10.2021 21:17 Відповісти
Обманчивый покой.
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14.10.2021 18:16 Відповісти
Бубочка на Донбасе, значит стрелять нельзя. А нашим давно уже запретили.
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14.10.2021 18:26 Відповісти
Всі стоїмо незламно, бо за нами Україна
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14.10.2021 18:35 Відповісти
Приколы нашего городка: если это не наши хакеры протролили какцапов, но кацапоконсулы в Харькове осудили действия нарабсеи, как захватчика в Украине, и поздравили наших воинов с Праздником.
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14.10.2021 18:35 Відповісти
Та це не приколи. Сьогодні прочитав і отеретів. Якщо ото не фейк, то отим "сорвиголовам" потрібно негайно просити політичного притулку в України і ні у якому разі не повертатись на парашію,бо ***** їх неодмінно вб"є.
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14.10.2021 21:23 Відповісти
а вспомните как я говорил указывая на эту аномалию )))) - а может стоит найсветлейшего катать день и ночь вдоль границы с рахой???? ну если те даже ложкой по котелку грымнуть боятся пока зенелох где-то может быть около передовой ))))
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14.10.2021 18:36 Відповісти
Вдоль границы с каазламордыми - минные поля, вы дело говорите.
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14.10.2021 18:46 Відповісти
А на главной странице сайта написано что один украинский воин ранен в результате обстрела?
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14.10.2021 19:01 Відповісти


в Ким-Чен-Зе не стреляет. братья по оффшорам.

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14.10.2021 19:03 Відповісти
Ну,як ***** із чубчиком? Красава! Так і хочеться його відірвати!
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14.10.2021 21:26 Відповісти
 
 