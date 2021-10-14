Від початку доби війська РФ не проявляли вогневої активності на Донбасі, - штаб ООС
На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж цієї доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.
Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
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+11 Підлога Маккартні
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Отдыхают в Карпатах украинец, американец и москаль. Горы вокруг, красота. Решили они посоревноваться, у кого эхо будет дольше звучать.
Москаль первый - «Уррря!». Пару раз эхо «уракнуло» и затихло.
Американец - «Freedom!». Целых полминуты звучало.
Украинец - «Москаль в горах!!!». И тут пошло по горам - «Москаль в горах!»… «Москаль в горах!»…«Москаль в горах!»…Через пять минут москаль спрашивает - «И что, долго теперь будет это эхо?». Украинец - «Поки не знайдуть». Москаль - «что не найдут?». Украинец - «Тебе».
Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
У нас вдома казали (і зараз кажуть) - блинчики або млинці.
У Дніпрі на мій час нараховувалось понад 1.000 000 people населення. На весь оцей муравєйник лише in university був факультєт Журналистики з Україньською мовою викладання, крім цьго була лише одна (1) Англо-Україньська школа на все місце.
Але що до "млинців" - колись я читав О'Генрі в Україньському перекладі. Там було одне оповідання «Піментові Млинці». І там йшлося не про полуфабрикат, а про готову страву. Але це був переклад за часів совєтів.
- Люди добрі, не пийте, джерело отруєне!
- Прастите, ми нє панимаєм
- Ааа Ну то я говорю: пийте осторожно, вода холодная
- ПАмАгите,тАну.пАмАгите, пАмАгите,тАну-у-у-у...
-Ото би ти краще б плИвати навчився, аніж по мацькальски цвенькати...
в Ким-Чен-Зе не стреляет. братья по оффшорам.