Від початку доби війська РФ не проявляли вогневої активності на Донбасі, - штаб ООС

На Донбасі від початку доби не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж цієї доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.

Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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