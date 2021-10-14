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Новини Агресія Росії проти України
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Найближчим часом всі обмеження для жінок в армії буде скасовано, - радниця головнокомандувача ЗСУ Арнаутова

Найближчим часом всі обмеження для жінок в армії буде скасовано, - радниця головнокомандувача ЗСУ Арнаутова

В Україні досі діють обмеження щодо можливості призначення жінок на певні посади. Найближчим часом у Збройних Силах планують скасувати всі обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповіла радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.

За її словами, у Військово-морських силах залишаються кілька посад, які є забороненими для жінок. Тому в ЗСУ планують упродовж одного або двох місяців скасувати обмеження.

Арнаутова зазначила, що йдеться про бойові посади, зокрема, про посади на кораблях, пов'язаних з отруйними та вибуховими речовинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінки-військовослужбовці становлять 15% загального складу ЗСУ: за цим показником ми серед перших навіть за стандартами НАТО, - Міноборони

"Тут логіка така (щодо зняття обмежень – ред.) – це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об’єктивізуємо її", – пояснила радниця головнокомандувача ЗСУ.

Станом на початок 2021 року в ЗСУ служать і працюють приблизно 57 тисяч жінок. Серед цивільних працівників ЗСУ жінки становлять понад 54% від загальної кількості цивільного особового складу.

Проходить службу в ЗСУ 31 тисяча жінок - це 15,6% від загальної кількості військових. Також в Україні є дві жінки, яких відзначили званням генерал: генерал-майор полковник медичної служби Людмила Шугалей, а також нинішня міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Крім того, цього року Тетяна Остащенко стала першою жінкою, яка очолила командування ЗСУ, а саме Медичні сили.

Автор: 

жінки (630) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+10
Интересно, сколько из этих 31 тысячи, а тем более из 57, в совершенстве владеют стрелковым оружием и могут, как минимум, защитить себя, а потом уже и всю страну? Равноправие распространяется на профессиональный уровень?
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14.10.2021 19:03
+6
призивати теж почнуть?
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14.10.2021 19:57
+5
Ну, хоть так повысим рождаемость!
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14.10.2021 19:07
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14.10.2021 19:07 Відповісти
тебе на голову... таки Да!
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14.10.2021 19:07 Відповісти
радниця Головнокомандувача Збройних Сил України з ґендерних питань Вікторія Арнаутова
ох і посади є
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14.10.2021 19:01 Відповісти
О скільки прізвищ чудних в Світі є..., і Сміт,і Вессон, навіть Шевальє-є?,питаю-А?!
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14.10.2021 19:37 Відповісти
Каша в голове и оккультность. Накомандует
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15.10.2021 06:49 Відповісти
Интересно, сколько из этих 31 тысячи, а тем более из 57, в совершенстве владеют стрелковым оружием и могут, как минимум, защитить себя, а потом уже и всю страну? Равноправие распространяется на профессиональный уровень?
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14.10.2021 19:03 Відповісти
Мається на увазі призначення на певні посади. Янелох призначить Верещучку міністром оборони і зажівьом.
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14.10.2021 19:09 Відповісти
Їх навіть нецікавить чому нехочуть брати в бойові підрозділи жінок. Тут питаня навіть не в гендерній політиці, а тому що 70% з них невідповідають займаній посаді. Тим паче на даний час в деяких підрозділах де кількість жінок висока мують низку серйозних проблем. Одна з яких, наряди ми навіть неговорим про стрільби з непристреляної зброї та інше. В більшій своїй масі жінкі невзмозі виконати покладені задачі на них. Навіть неговорячи про фізичний труд ритя блідажів , такелажні роботи та інше. К рім цого вісомий фактор грають як і вік та специфіка жінок які готові йти в армію.
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15.10.2021 00:07 Відповісти
Ну, хоть так повысим рождаемость!
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14.10.2021 19:07 Відповісти
Головнокомандувачкиня Верешчук!!! Нє, нуачьо?
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14.10.2021 19:07 Відповісти
Літатиме на парасольці над лінією розмежування і командуватиме.
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14.10.2021 19:11 Відповісти
В тему с верховным-клоуном, какая разница...
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14.10.2021 19:13 Відповісти
Арнаутова отметила, что речь идет о боевых должностях, в частности, о должностях на кораблях, связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами. Источник:
Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее Источник:

А как же газоопасные работы (Работа внутри емкостей)? Тоже снимут ограничения? Мне хоть их и жалко (баб), но простите!

Даешь полное равноправие и отмену Главы 12 - КЗоТ Украины - Труд женщин! Ох шо буде, шо буде!
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14.10.2021 19:15 Відповісти
Да уж.Командовать кораблём в момент гормонального всплеска-это не хухры мухры.А если в этот момент капитану эсминца прислать фото,где её муж с любовницей и координаты квартиры голубков...То парочке не позавидуешь.Ракеты точно лягут в цель
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14.10.2021 19:41 Відповісти
.А если в этот момент капитану эсминца прислать фото,где его жена с любовником
и координаты квартиры голубков...То парочке не позавидуешь.Ракеты точно лягут в цель
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14.10.2021 20:44 Відповісти
Мужчин так гормоны не накрывают как женщин.Где в работу по плану мести,включается не одно полушарие мозга,а целых два.Два ядра.Одно просчитывает логическую вероятность,другое творческую месть на полную мощность процессора.В этот момент, если случится перегрев,летит и система и ракеты
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14.10.2021 21:06 Відповісти
Хорошо сказано!
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14.10.2021 22:59 Відповісти
В мире есть женщины капитаны кораблей. Редкость, но бывет.
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14.10.2021 23:20 Відповісти
Особливість українок - стояти руки в боки. Нація амазонок, які народжують славетних воїнів.
Но які вони гарні у формі, красуні!
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14.10.2021 19:45 Відповісти
Мені також жінкі в формі більш до вподоби, чим чоловіки! Но всему свое место и здравый смысл!
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14.10.2021 23:04 Відповісти
мне тоже в форме нравятся на порнохабе. А вот на службе блевать хочется. Я как-то в полях Донбасса с одной мадам встретился. Какала она в посадке. Такая психологическая травма получилась, шо ппц. Лучше бы осколок получил. Думал импотентом на всю жизнь останусь. Через пол года отпустило.
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15.10.2021 00:35 Відповісти
Лейтенант Ржевский собственной персоной?
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15.10.2021 02:33 Відповісти
форма красуни моей травме не помогла https://censor.net/ru/comments/locate/3293984/01921419-9103-715a-8315-0ee869115613
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15.10.2021 00:39 Відповісти
Вона сама ще ,як дитина
Красива,юна, молода.
Її би колисати сина:
Вона пішла там де війна.

Професію таку здобула
Цю клятву Гіпократа береже.
Її вона там не забула
Свою Вкраїну стереже.

А ці такі тендітні руки:
Скільки синів наших спасли.
Щоб не доїли в полі круки,
Що мали сили їх несли.

Який у неї гордий погляд.
В руках стискає автомат.
За раниними вмілий догляд,
А вороття нема назад.

Вона сама ще, як дитина:
Її б кохати і любить.
Вмивається сльозами Україна -
За неї серденько болить.
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17.10.2021 21:13 Відповісти
Дайош равноправие! Мужикам декретный отгул...
Туфта это от лукавого. В плен попадают на войне иногда, там про права и равноправие женщин порассуждаете, бабоньки.
Головой думайте
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14.10.2021 19:53 Відповісти
призивати теж почнуть?
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14.10.2021 19:57 Відповісти
Людмила@Kovaleva240161





Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
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14.10.2021 20:04 Відповісти
Ощущение, что госохраной руководит мамаРима!
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14.10.2021 23:06 Відповісти
В Украине до сих пор действуют ограничения относительно возможности назначения женщин на определенные должности. В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения. Источник:
Спочатку зробіть армію як у ЄС, НАТО, а потім вже щось про гендер качайте
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14.10.2021 20:39 Відповісти
В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения. Как передает , об этом в эфире "Радио Свобода" https://www.radiosvoboda.org/a/news-zsu-posady-zhinky/31508798.html рассказала советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова. Источник:

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14.10.2021 20:43 Відповісти
В нас строкова служба,тільки для чоловіків.Чомусь всі мовчать.
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14.10.2021 21:29 Відповісти
вот тут в точку. Я под столом!
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15.10.2021 00:31 Відповісти
Мужикам разрешат рожать и кормить грудью.Блдь,какое позорище: мужики бегают от военкоматов и пускают пьяные слюни у наливаек и телевизоров.Женщина,вместо материнской ласки детям -тянет армейскую лямку и убивает врагов или погибает или становится калекой! СТЫД КАКОЙ!
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14.10.2021 21:53 Відповісти
99% баб в армию из-за ****** идут и за мужиками охотятся.
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15.10.2021 00:31 Відповісти
так няхай заместо зели епошат, а то развели тут сплошной грин пис
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14.10.2021 22:05 Відповісти
Писец. И так жопа в армии из-за баб. То месячные, то животик болит, то дитё заболело, то декретный отпуск, то морду бьют бойцы из-за баб, то ********. А как что-то сделать серьезное - я не мАгу, йа женьЩина! ******* уже. А еще киевской Мери Попинс засмердило на посту МО. Жесть. Буду увольняться от греха подальше.
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15.10.2021 00:29 Відповісти
Більше жінок потрібно в армії ? Серйозно ? Кончені популісти ((( Справжній "невидимий батальйон"- вони є й числяться на посаді але толку від них немає )))
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15.10.2021 01:50 Відповісти
Про трансгендерів нічого. Забули? Дискримінація? Не допрацьовують, однако.
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15.10.2021 05:19 Відповісти
А среди наших пленных женщины есть? Как там с правами и равноправием?
Или это в штабах равноправие?
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15.10.2021 06:41 Відповісти
верно! всех феминисток - на корабль с ядовитыми и взрывчатыми веществами.
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15.10.2021 20:22 Відповісти
 
 