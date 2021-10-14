Найближчим часом всі обмеження для жінок в армії буде скасовано, - радниця головнокомандувача ЗСУ Арнаутова
В Україні досі діють обмеження щодо можливості призначення жінок на певні посади. Найближчим часом у Збройних Силах планують скасувати всі обмеження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповіла радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.
За її словами, у Військово-морських силах залишаються кілька посад, які є забороненими для жінок. Тому в ЗСУ планують упродовж одного або двох місяців скасувати обмеження.
Арнаутова зазначила, що йдеться про бойові посади, зокрема, про посади на кораблях, пов'язаних з отруйними та вибуховими речовинами.
"Тут логіка така (щодо зняття обмежень – ред.) – це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об’єктивізуємо її", – пояснила радниця головнокомандувача ЗСУ.
Станом на початок 2021 року в ЗСУ служать і працюють приблизно 57 тисяч жінок. Серед цивільних працівників ЗСУ жінки становлять понад 54% від загальної кількості цивільного особового складу.
Проходить службу в ЗСУ 31 тисяча жінок - це 15,6% від загальної кількості військових. Також в Україні є дві жінки, яких відзначили званням генерал: генерал-майор полковник медичної служби Людмила Шугалей, а також нинішня міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Крім того, цього року Тетяна Остащенко стала першою жінкою, яка очолила командування ЗСУ, а саме Медичні сили.
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ох і посади є
Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее Источник:
А как же газоопасные работы (Работа внутри емкостей)? Тоже снимут ограничения? Мне хоть их и жалко (баб), но простите!
Даешь полное равноправие и отмену Главы 12 - КЗоТ Украины - Труд женщин! Ох шо буде, шо буде!
и координаты квартиры голубков...То парочке не позавидуешь.Ракеты точно лягут в цель
Но які вони гарні у формі, красуні!
Красива,юна, молода.
Її би колисати сина:
Вона пішла там де війна.
Професію таку здобула
Цю клятву Гіпократа береже.
Її вона там не забула
Свою Вкраїну стереже.
А ці такі тендітні руки:
Скільки синів наших спасли.
Щоб не доїли в полі круки,
Що мали сили їх несли.
Який у неї гордий погляд.
В руках стискає автомат.
За раниними вмілий догляд,
А вороття нема назад.
Вона сама ще, як дитина:
Її б кохати і любить.
Вмивається сльозами Україна -
За неї серденько болить.
Туфта это от лукавого. В плен попадают на войне иногда, там про права и равноправие женщин порассуждаете, бабоньки.
Головой думайте
Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
Спочатку зробіть армію як у ЄС, НАТО, а потім вже щось про гендер качайте
Или это в штабах равноправие?