Найближчим часом всі обмеження для жінок в армії буде скасовано, - радниця головнокомандувача ЗСУ Арнаутова

В Україні досі діють обмеження щодо можливості призначення жінок на певні посади. Найближчим часом у Збройних Силах планують скасувати всі обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповіла радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.

За її словами, у Військово-морських силах залишаються кілька посад, які є забороненими для жінок. Тому в ЗСУ планують упродовж одного або двох місяців скасувати обмеження.

Арнаутова зазначила, що йдеться про бойові посади, зокрема, про посади на кораблях, пов'язаних з отруйними та вибуховими речовинами.

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"Тут логіка така (щодо зняття обмежень – ред.) – це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об’єктивізуємо її", – пояснила радниця головнокомандувача ЗСУ.

Станом на початок 2021 року в ЗСУ служать і працюють приблизно 57 тисяч жінок. Серед цивільних працівників ЗСУ жінки становлять понад 54% від загальної кількості цивільного особового складу.

Проходить службу в ЗСУ 31 тисяча жінок - це 15,6% від загальної кількості військових. Також в Україні є дві жінки, яких відзначили званням генерал: генерал-майор полковник медичної служби Людмила Шугалей, а також нинішня міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Крім того, цього року Тетяна Остащенко стала першою жінкою, яка очолила командування ЗСУ, а саме Медичні сили.