17-ту за рахунком кримінальну справу порушено проти бізнесмена Тинного в інтересах фірми очільника СБУ Баканова

Бізнесмен Ігор Тинний заявив, що СБУ за командою очільника Служби Івана Баканова, "з мотивів особистої помсти, впродовж двох років шукає будь-які варіанти", як "дістати" його бізнеси.

Про це бізнесмен повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У найкращих традиціях совдепівської каральної машини в п'ятницю перед святами у нас в енерго бізнесі пройшов черговий обшук (четвертий у групі компаній за початок осені). Фабула звинувачень така: слідство у справі №42019101070000224 від 15.08.2019 стверджує, що мої компанії "Гідроенергоресурс" , "Акванова Гідроресурс" і "Акваресурсенерго" спільно зі співробітниками АТ "Укргазбанк" нібито розікрали кошти державного банку", - сказано в повідомленні.

За словами Тинного, термін повного погашення кредитів настане в 2024-2027 рр. Кредити видавалися для побудови мініелектростанцій, які побудовані, введені в експлуатацію й ефективно працюють. Зобов'язання за кредитними договорами підприємства виконують, графік погашення кредитів дотримується, проценти сплачуються, простроченої заборгованості немає.

Крім того, додав бізнесмен, група компаній погасила раніше видані кредити АТ "Укргазбанк" понад 9,5 млн євро і заплатила відсотків по кредитах близько 4,4 млн євро.

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"Кримінальну справу розслідувати почала поліція метрополітену м. Киев. Важко уявити який саме стосунок має цей підрозділ Нацполу до будівництва гідроелектростанцій у Полтавській області, припускаю, що дуже "бубновий ". Оперативний супровід кримінального провадження, як і в 17 інших провадженнях стосовно моїх юросіб, здійснюють співробітники департаменту економіки СБУ. Саме ці мерзотники проїдають бюджетні гроші на незрозумілі кримінальні "провадження" і постійно влипають у скандали з невідповідністю способу життя своїм корупційним доходам", - підкреслив Тинний.

Бізнесмен розповів, що через майже пів року після закриття справи, прокуратура відновила кримінальне провадження, що є очевидним процесуальним порушенням.

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"СБУшники, по команді свого шефа Івана Баканова, з мотивів особистої помсти, упродовж двох років шукають будь-які варіанти як мене особисто і мої бізнеси "дістати". Оскільки бізнеси білі і досить прозорі, приводи доводиться придумувати, факти - шельмувати. Ті кримінальні провадження , звинувачення в яких підпадають під повноваження СБУ (фінансування тероризму, екоцид) - розслідують безпосередньо. У тих, де згідно з КПК, підслідність поліції, ДБР, прокуратури, - шукають людей, які погоджуються нас "наздоганяти" за дуже особистим проханням. Так само точно, ті ж СБУшники вимагають від різноманітних контролюючих органів нас безперестанку й упереджено перевіряти", - підкреслив Тинний.

"Українська держава завжди зневажала дрібний і середній приватний бізнес і його права. Винятком є ​​тільки великі олігархічні клани, які так глибоко інкорпоровані у владу, що можуть призначати лояльних чиновників і силовиків. Особисто мені не пощастило, що у президента Зеленського в дитинстві був друг і він його зробив очільником цілої Служби безпеки всієї країни. Дріб'язкова і мстива людина отримала величезну владу і вона запаморочила голову", - додав бізнесмен.