УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14004 відвідувача онлайн
Новини
14 258 30

17-ту за рахунком кримінальну справу порушено проти бізнесмена Тинного в інтересах фірми очільника СБУ Баканова

17-ту за рахунком кримінальну справу порушено проти бізнесмена Тинного в інтересах фірми очільника СБУ Баканова

Бізнесмен Ігор Тинний заявив, що СБУ за командою очільника Служби Івана Баканова, "з мотивів особистої помсти, впродовж двох років шукає будь-які варіанти", як "дістати" його бізнеси.

Про це бізнесмен повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У найкращих традиціях совдепівської каральної машини в п'ятницю перед святами у нас в енерго бізнесі пройшов черговий обшук (четвертий у групі компаній за початок осені). Фабула звинувачень така: слідство у справі №42019101070000224 від 15.08.2019 стверджує, що мої компанії "Гідроенергоресурс" , "Акванова Гідроресурс" і "Акваресурсенерго" спільно зі співробітниками АТ "Укргазбанк" нібито розікрали кошти державного банку", - сказано в повідомленні.

За словами Тинного, термін повного погашення кредитів настане в 2024-2027 рр. Кредити видавалися для побудови мініелектростанцій, які побудовані, введені в експлуатацію й ефективно працюють. Зобов'язання за кредитними договорами підприємства виконують, графік погашення кредитів дотримується, проценти сплачуються, простроченої заборгованості немає.

Крім того, додав бізнесмен, група компаній погасила раніше видані кредити АТ "Укргазбанк" понад 9,5 млн євро і заплатила відсотків по кредитах близько 4,4 млн євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП примушує Шмигаля погіршувати умови ведення бізнесу для "зелених" інвесторів, - Тинний

"Кримінальну справу розслідувати почала поліція метрополітену м. Киев. Важко уявити який саме стосунок має цей підрозділ Нацполу до будівництва гідроелектростанцій у Полтавській області, припускаю, що дуже "бубновий ". Оперативний супровід кримінального провадження, як і в 17 інших провадженнях стосовно моїх юросіб, здійснюють співробітники департаменту економіки СБУ. Саме ці мерзотники проїдають бюджетні гроші на незрозумілі кримінальні "провадження" і постійно влипають у скандали з невідповідністю способу життя своїм корупційним доходам", - підкреслив Тинний.

Бізнесмен розповів, що через майже пів року після закриття справи, прокуратура відновила кримінальне провадження, що є очевидним процесуальним порушенням.

Також читайте: Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний. ВIДЕО

"СБУшники, по команді свого шефа Івана Баканова, з мотивів особистої помсти, упродовж двох років шукають будь-які варіанти як мене особисто і мої бізнеси "дістати". Оскільки бізнеси білі і досить прозорі, приводи доводиться придумувати, факти - шельмувати. Ті кримінальні провадження , звинувачення в яких підпадають під повноваження СБУ (фінансування тероризму, екоцид) - розслідують безпосередньо. У тих, де згідно з КПК, підслідність поліції, ДБР, прокуратури, - шукають людей, які погоджуються нас "наздоганяти" за дуже особистим проханням. Так само точно, ті ж СБУшники вимагають від різноманітних контролюючих органів нас безперестанку й упереджено перевіряти", - підкреслив Тинний.

"Українська держава завжди зневажала дрібний і середній приватний бізнес і його права. Винятком є ​​тільки великі олігархічні клани, які так глибоко інкорпоровані у владу, що можуть призначати лояльних чиновників і силовиків. Особисто мені не пощастило, що у президента Зеленського в дитинстві був друг і він його зробив очільником цілої Служби безпеки всієї країни. Дріб'язкова і мстива людина отримала величезну владу і вона запаморочила голову", - додав бізнесмен.

Автор: 

СБУ (12860) Тинний Ігор (43) Баканов Іван (330)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Це той самий офшорний барига Баканов, у якого дружина громадянка росії?
показати весь коментар
14.10.2021 19:19
+17
Зрадник,злодій і хабарник Баканов сидітиме разом із Зелупою/Єрмелею...
показати весь коментар
14.10.2021 19:17
+13
Номінальним власником офшорних компаній підерів проєкту «Квартал-95» був Іван Баканов, нині - голова СБУ.
Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців»,
показати весь коментар
14.10.2021 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чимось бакан на андропова схожий
показати весь коментар
14.10.2021 19:17 Відповісти
Це той самий офшорний барига Баканов, у якого дружина громадянка росії?
показати весь коментар
14.10.2021 19:19 Відповісти
это другое
показати весь коментар
14.10.2021 19:24 Відповісти
Куда Баканов собирается убегать после окончания президентства Зеленского??? РФ ведь не резиновая...
показати весь коментар
14.10.2021 23:30 Відповісти
Бакланов гнида на подтанцовке зеИУДЫ - банда , охреневших от безнаказанности выродков узурпировавших власть!
показати весь коментар
14.10.2021 20:43 Відповісти
Зрадник,злодій і хабарник Баканов сидітиме разом із Зелупою/Єрмелею...
показати весь коментар
14.10.2021 19:17 Відповісти
Оставьте эти мечты. Сколько натворили Янукович и Ко, сколько грозились их наказать/колесовать/четвертовать и ..? Кто-то сел? Кто-то наказан? У кого-то конфисковали имущество?

То-то. Законы и законность в Украине отсутствуют.
показати весь коментар
14.10.2021 19:35 Відповісти
Но деньги он отмывал не в Украине, а в Европе и США.
показати весь коментар
14.10.2021 19:43 Відповісти
наговаривает он на честного Баканова . не может такого быть . во первых он дружбан Зели а во вторых ... достаточно и того что во первых
показати весь коментар
14.10.2021 19:18 Відповісти
Номінальним власником офшорних компаній підерів проєкту «Квартал-95» був Іван Баканов, нині - голова СБУ.
Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців»,
показати весь коментар
14.10.2021 19:22 Відповісти
»Спасибо» быдлонаселению , это можно было легко предвидеть!
показати весь коментар
14.10.2021 20:47 Відповісти
Не , мало, 21 пойдет. Счастливое число. хотя 17 предел.
показати весь коментар
14.10.2021 19:19 Відповісти
тут всем не повезло, что брехло конченное президент Украины, всем лепил сказки про то, что никакого кумовства, а поназначал кругом друзей, а когда его спросили про это кумовство, он включил хуцпу, рассчитанную на полных дебилов и сказал, что это не кумовья, а друзья...
показати весь коментар
14.10.2021 19:23 Відповісти
я бы лейтенанту баканову палец в рот не положил. баканов-это голова. а зеленский и баканов-это две головы
показати весь коментар
14.10.2021 19:23 Відповісти
Ще треба подати заяву, щоб баканов розслідував офшор голови СБУ.
показати весь коментар
14.10.2021 19:24 Відповісти
Так всі ГЕС України підпорядковані поліції метро.
показати весь коментар
14.10.2021 19:32 Відповісти
Кто такой Иван Баканов
https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html Иван Баканов. Aut vincere, aut mori.
показати весь коментар
14.10.2021 19:33 Відповісти
Имела жаба гадюку...
показати весь коментар
14.10.2021 19:34 Відповісти
Ганьба
показати весь коментар
14.10.2021 19:38 Відповісти
Это конфликт интересов, была бы Украина правовым государством, то должны были бы независимые органы начать расследование, но поскольку Баканов друг президента, на этой основе был назначен, то речи о праве не может быть и речи, никакие няни не помогут в развитии экономики страны с таким подходом, сколько бы Зеленский не плакал на международном уровне о своих желаниях про всяких нянь и тд.
показати весь коментар
14.10.2021 19:41 Відповісти
Це інвєст-няні від потужних реформаторів.
показати весь коментар
14.10.2021 19:50 Відповісти
Двічи несудимий саме так починав свою недовгу кар"єру на табуретці президента! Два роки на табуретці "найвеличнішого" скінчилися.
показати весь коментар
14.10.2021 19:57 Відповісти
Как бы это было смешно, если бы не было правдой
(вибачте за кацапску мову)
показати весь коментар
14.10.2021 19:58 Відповісти
Иностранные инвесторы, скорее несите сюда деньги, они очень нужны нашим бандитам при власти!😁😁😁😁😁
показати весь коментар
14.10.2021 21:10 Відповісти
А ты не воруй!
показати весь коментар
14.10.2021 21:11 Відповісти
Цікаво звідки взявся мотим особистої помсти? Щось "бізнесмен" пор це мовчить.
показати весь коментар
14.10.2021 21:28 Відповісти
так он ж пятиалтынный, потому и так дорог букаше-бакаше
показати весь коментар
14.10.2021 22:01 Відповісти
 
 