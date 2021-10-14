"Не всі захисники України є чоловіками і не всі чоловіки є захисниками України", - Зеленський. ВIДЕО
Україна захищатиме людей, які захищають нашу країну на суші, у воді, в повітрі, в кіберпросторі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у Маріуполі під час промови з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Глава держави навів слова німецького і французького історика Жан-Бенуа Шерера: "Виховані як спартанці і призвичаєні до війни як римляни, вони ніколи не прагнули завойовувати чужих земель, лише до захисту своїх вівтарів і домашніх вогнищ, з чим вони ніколи не могли примиритися, так це з несвободою".
Цими словами він описував у своєму літописі запорізьких козаків.
"Мета новітнього війська України - наслідувати і примножувати славетні традиції Запорізької Січі. Мислити ширше, ширше будь-яких стереотипів, що козаки - це тільки вуса, чуб, люлька та шаровари", - підкреслив Зеленський.
"Всім треба усвідомити речі, про які давно йде мова в суспільстві. Не всі захисники України є чоловіками і не всі чоловіки є захисниками України. Не всі українці її захищають і не всі, хто її захищає, є українцями", - додав президент.
Глава держави підкреслив, що сьогодні потрібно подякувати всім, хто в 2014 році виявив "бажання і готовність захистити свою рідну українську землю від російської агресії хоч чимось - хоч палицею, хоч голими руками". А також волонтерам, які весь час допомагають українським воїнам.
"Наша держава захищатиме людей, які захищають нашу країну на суші, у воді, в повітрі, в кіберпросторі. Заради нас із вами, заради майбутнього, заради миру, заради майбутнього миру", - сказав Зеленський.
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За 2,5 років це сцикливе мурло ні 1 см української землі не звільнив,ні копійки нікому не пожертвував,жодної передвиборчої обіцянки не виконав:Повернути Крим,Донбас і заробітчан,завершити війну за 1 рік бо Порох не хотів,підвищити ЗП вчителям до 4000$,знизити ціни і тарифи,перестати наживатись на війні і на крові,перемогти корупцію і олігархат,покінчити з епохою бідності,підняти економіку і промисловість,звільнити від сплати комірного людей старших за 70 років,створити українську вакцину від Ковіду,віддати резиденції дітям,перестала красти і відмовилась від кредитів МВФ і т.д.
То що з обіцяного ця тупа і брехлива тварина виконала за половину свого терміну !!!???
Всё что украинофобские гниды дефецировали тут в комментариях два года, по факту оказалось укранофосбкими фекалиями, которыми они так любят обмазываться. Так понимаю ты считаешь себя украинофобской гнидой что отреагировал.
Потом как совет: наблюдайте за розой ветров - когда будет перспектива 5 дней дуть в одну сторону - велик шанс атаки. Ведь к этому управленцы "сильных мира сего" шли более 300 лет...
Одна перчатка подчищает старую грязную...
Тьфу ему в его паскудную сиплогоголосую глотку.
Вы там наверху, или крестики снимите, или трусы на свои обрезки натяните. Займитесь наконец действительно нужными нашему многострадальному народу делами, а не их бурной имитацией.
Насправді, Зе і Ко - дзеркало виборця.
З іншого боку, все правильно сказано.
наголосувалы
крепостейситуаций, которых не смог бы взять большевикпросрать Зе"
КЛОУН ЦЕ ЗАВЖДИ КЛОУН
Чого на чоловічка накинулись ? Га ? Усі в армії служили ?? На фронті були ?
Лишь бы не остался им
позорище…
Запорожцы 16-17 веков шароваров не носили
Тут Зе правий на 100%.
Еге. З 2019-го ще ось такі "козаки" з'явились:
кстати - не все кто защищает - украинцы(с) - тут новость вроде была - защищает такой классический е*рей, прямо как Выссерман - ну, шо только одного взгляда хватает шо воскликнуть - б*же, да это же е*рей, на передовой!!!111
шучу, но хорошо Зеля сказала, то есть ей хорошо написали - типо все и даже другие защищают. вон, такая себе Малюта, русский национал-социалист, пригретый Аваковым, тоже защищал. Вольнов говорил шо Малюта убивала там всяких таджиков вместе с "Тесаком"(упокой Перун его уши)