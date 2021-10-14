Українські вчені розробляють вакцину для боротьби з новими варіантами коронавірусу, - академік НАН Комісаренко

Українські вчені розробляють вакцину, яка знадобиться для боротьби з новими варіантами коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко.

За його словами, українські вчені зараз розробляють власну вакцину, близьку до Moderna та Pfizer.

"Ми ж в Україні розробляємо більш цікавий варіант. Ми повинні зробити вакцину, яка дуже схожа на Moderna і на Pfizer", — зазначив він.

Вона знадобиться для боротьби з новими варіантами вірусу, додав учений.

"Це мРНКова вакцина, яка нам поки не потрібна сьогодні, але вона знадобиться завтра, коли з'явиться новий варіант коронавірусу. Вона нам потрібна, тому що її легко адаптувати до варіантів, які напевно з'являтимуться. Зараз навіть так і називають — "варіант Х", тобто ще невідомий. І наша вакцина дасть нам змогу боротися зі злоякісним ростом. Ось зараз ми працюємо над цим ", - пояснив Комісаренко.

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