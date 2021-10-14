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Новини Боротьба з коронавірусом
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Українські вчені розробляють вакцину для боротьби з новими варіантами коронавірусу, - академік НАН Комісаренко

Українські вчені розробляють вакцину для боротьби з новими варіантами коронавірусу, - академік НАН Комісаренко

Українські вчені розробляють вакцину, яка знадобиться для боротьби з новими варіантами коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко.

За його словами, українські вчені зараз розробляють власну вакцину, близьку до Moderna та Pfizer.

"Ми ж в Україні розробляємо більш цікавий варіант. Ми повинні зробити вакцину, яка дуже схожа на Moderna і на Pfizer", — зазначив він.

Вона знадобиться для боротьби з новими варіантами вірусу, додав учений.

"Це мРНКова вакцина, яка нам поки не потрібна сьогодні, але вона знадобиться завтра, коли з'явиться новий варіант коронавірусу. Вона нам потрібна, тому що її легко адаптувати до варіантів, які напевно з'являтимуться. Зараз навіть так і називають — "варіант Х", тобто ще невідомий. І наша вакцина дасть нам змогу боротися зі злоякісним ростом. Ось зараз ми працюємо над цим ", - пояснив Комісаренко.

Читайте також: Учені академії наук працюють над двома типами вакцини проти коронавірусу, - академік Комісаренко

Автор: 

вакцина (4419) НАН України (157) COVID-19 (19765) Комісаренко Сергій (11)


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Топ коментарі
+7
А вот так. И деньги списать, можно, и на пфайзер и модерну вроде похоже, и проверить ничего невозможно.
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14.10.2021 23:00
+6
Від ковіду не вмирають. Вмирають від ускладнень яки приніс ковід(запалення легенів,сердцево-судинни захворювання,имуни хвороби и т д). Але ще ніхто не зробив висновок яки ускладненя могут бути від вакцін. Та яким людям краще не щеплюватися.
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14.10.2021 23:02
+5
Академики гоняют лысого вирусы.
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14.10.2021 22:56
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Яблунька@Yablonyk

https://mobile.twitter.com/Yablonyka/status/1447944468225789965 12 окт.



Білоруські турфірми почали пропонувати тури для щеплення схваленою в світі вакциною від коронавірусу.
Поїхати пропонують до Львова, Румунії, Туреччини, а в майбутньому і до Хорватії.
Так, білорусам пропонують за 85 євро поїхати до Львова, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer.
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14.10.2021 22:46 Відповісти
"на пять бед - один ответ"
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14.10.2021 23:08 Відповісти
Товарищи, сделаем вакцину ударными темпами...

напильником на коленке !
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14.10.2021 23:08 Відповісти
а старые вирусы уже успешно побороли в кабинетах?)
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14.10.2021 22:49 Відповісти
От засранці...
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14.10.2021 22:51 Відповісти
Если их ещё нет, то как они разрабатывают ?
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14.10.2021 22:52 Відповісти
А вот так. И деньги списать, можно, и на пфайзер и модерну вроде похоже, и проверить ничего невозможно.
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14.10.2021 23:00 Відповісти
Вот именно …
А
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14.10.2021 23:03 Відповісти
Та уже ж раз, вроде, создали уникальную какую-то. А теперь шо, по новой?
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14.10.2021 22:55 Відповісти
Академики гоняют лысого вирусы.
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14.10.2021 22:56 Відповісти
Від ковіду не вмирають. Вмирають від ускладнень яки приніс ковід(запалення легенів,сердцево-судинни захворювання,имуни хвороби и т д). Але ще ніхто не зробив висновок яки ускладненя могут бути від вакцін. Та яким людям краще не щеплюватися.
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14.10.2021 23:02 Відповісти
Не зовсім так . Відомо з офіційної інформації Німеччини та інших
країн ЄС про таке ускладнення як міокардит .
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15.10.2021 00:32 Відповісти
Оттава - 854,000 доз вакцини і 32 випадки міокардита. Ризик відносно невеликий.
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15.10.2021 02:20 Відповісти
а у нас що?? здорові блін всі вакциновані і такі живеньки лежать
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15.10.2021 03:21 Відповісти
без лоха жизнь плоха
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14.10.2021 23:08 Відповісти
Не ,ну, весь мир лохануть, це вже занадто!
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14.10.2021 23:12 Відповісти
спочатку б вывели вакцину от зеленой плесени, а уж потом можно быо б усе остальное робить
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14.10.2021 23:15 Відповісти
Нууу..... Я думаю химикам Нелоха, это под силу
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14.10.2021 23:16 Відповісти
таварисч кива он бальшой учоный
он зделает вакцыну лучче всех
он гибкостью двух рук вооружонный
а в телехвоне - куча хформул и рецепт
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14.10.2021 23:19 Відповісти
Фармацевтические компании в Украине не производят ни одного медицинского препарата собственной разработки.
Либо препараты разработанные десятилетия назад за границей, на которые истек срок патентов, либо производство по лицензии.
Вот и все что нужно знать.
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14.10.2021 23:19 Відповісти
Ще також потрібно знати що з 280 діючих речовин (основа) в складі будь яких ліків планети в Україні виробляють 220. Якби фінансування науки було не 0,17% ВВП то виробляли б не лише всі "діючі" але й патентували нові ліки. Все, як відомо, починається з фінансування а без нього закінчується... У нас керівництво держави "живе з митниці" - вивозимо сировину (оподатковуємо і маємо відкати з ПДВ) і ввозимо ліки які закупаємо "з відкатом" (по в рази завищеній ціні) теж оподатковуємо і віддаємо в лапи спекулянтам... Всього десять років назад звичайний нафтізін коштував 1 гривню 85 копійок. Сьогодні за 20 гривень...
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14.10.2021 23:36 Відповісти
Чого тоді приватні підприємства соплі жують? Та сама "Дарниця" чи "Фармак"?
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15.10.2021 02:23 Відповісти
Філя Жебрівська - бухгалтерша яка колись прихватизувала "Фармак" - живе метрів за 300 від мене. Повірте, їй особисто уже все по фіг. Давно по фіг. Ну навіщо їй щось "розробляти" якщо можна регулярно піднімати ціну на те що є і не платити за якісь там дослідження, в чому вона абсолютний профан? Один "цитрамон" і "нафтізін" гарантують їм надприбутки назавжди.
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15.10.2021 21:17 Відповісти
Если бы финансирование науки было не 0.17% ВВП...а больше...то и домишки у академиков из НАН были больше...и машинки у них были бы получше...и недвига за бугром подороже...а на количество и качество лекарств это ни как бы не повлияло...
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15.10.2021 08:57 Відповісти
За існуючої системи "імені Патона" дійсно нічого не зміниться. Патон це могильщик української науки. Він здох але справа його живе...
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15.10.2021 21:20 Відповісти
Академика киву подкдючили к финансированию?
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14.10.2021 23:27 Відповісти
Ви хоч би одну власну класичну вакцину розробили, торгаші повітрям. "Варіант Х" - Х - ну, зрозуміло.
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14.10.2021 23:43 Відповісти
главное то, что пипл хавает
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15.10.2021 00:13 Відповісти
А еще украинские ученые вот-вот изобретут колесо и велосипед.
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14.10.2021 23:47 Відповісти
І десь на далекому острові голосно засміялись британські вчені.
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14.10.2021 23:53 Відповісти
Мы же в Украине разрабатываем более интересный вариант. Источник:
===============
где-то про "интересный вариант-решение" я уже слышал в области цен на коммуналку.
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15.10.2021 00:13 Відповісти
Предлагаю начать вакцинацию с фракции зебилов в ВР и с офиса Зебила
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15.10.2021 00:15 Відповісти
...страна чудес дебилов и возможностей!) сидите молча др.чите и ждите пенсию, олени! кто вас пустит в этот рынок. или главный Зе!академик согласился ее рекламировать в зарубежных вояжах
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15.10.2021 00:29 Відповісти
Патона откопали?
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15.10.2021 06:56 Відповісти
Ну что, зебобики, будем вас колоть. Хуже не будет точно.
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15.10.2021 08:33 Відповісти
- Вариант Ы..
- А почему Ы??
- Что бы никто не догадался..😀
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15.10.2021 08:47 Відповісти
классика )))))
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15.10.2021 09:39 Відповісти
 
 