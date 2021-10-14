Українські вчені розробляють вакцину для боротьби з новими варіантами коронавірусу, - академік НАН Комісаренко
Українські вчені розробляють вакцину, яка знадобиться для боротьби з новими варіантами коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко.
За його словами, українські вчені зараз розробляють власну вакцину, близьку до Moderna та Pfizer.
"Ми ж в Україні розробляємо більш цікавий варіант. Ми повинні зробити вакцину, яка дуже схожа на Moderna і на Pfizer", — зазначив він.
Вона знадобиться для боротьби з новими варіантами вірусу, додав учений.
"Це мРНКова вакцина, яка нам поки не потрібна сьогодні, але вона знадобиться завтра, коли з'явиться новий варіант коронавірусу. Вона нам потрібна, тому що її легко адаптувати до варіантів, які напевно з'являтимуться. Зараз навіть так і називають — "варіант Х", тобто ще невідомий. І наша вакцина дасть нам змогу боротися зі злоякісним ростом. Ось зараз ми працюємо над цим ", - пояснив Комісаренко.
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https://mobile.twitter.com/Yablonyka/status/1447944468225789965 12 окт.
Білоруські турфірми почали пропонувати тури для щеплення схваленою в світі вакциною від коронавірусу.
Поїхати пропонують до Львова, Румунії, Туреччини, а в майбутньому і до Хорватії.
Так, білорусам пропонують за 85 євро поїхати до Львова, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer.
напильником на коленке !
А
лысоговирусы.
країн ЄС про таке ускладнення як міокардит .
он зделает вакцыну лучче всех
он гибкостью двух рук вооружонный
а в телехвоне - куча хформул и рецепт
Либо препараты разработанные десятилетия назад за границей, на которые истек срок патентов, либо производство по лицензии.
Вот и все что нужно знать.
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где-то про "интересный вариант-решение" я уже слышал в области цен на коммуналку.
- А почему Ы??
- Что бы никто не догадался..😀