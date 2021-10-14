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Україна отримає ракетне озброєння і військові кораблі від Великої Британії, - посол Пристайко

Україна отримає ракетне озброєння і військові кораблі від Великої Британії, - посол Пристайко

Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння і військові кораблі, при цьому українським верфям буде передано технології щодо їх будівництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Чотири напрямки, які посилять здатність нашого військового флоту, будуть реалізовані і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два вже діючі корабля, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово -Морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великій Британії", - сказав дипломат.

За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великій Британії, а потім технології передадуть українським верфям. Перші кораблі, які британці передадуть Україні - це тральщики, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка допоможе нам реально підсилити здатності на морі", - сказав Пристайко.

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Автор: 

Велика Британія (5611) корабель (1613) оборона (4799) зброя (7478) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+22
Морська країна віників не в'яже!

Зараз кацапячі троляки почнуть на Британію гнати, будь яка допомога у наш бік - це вибух пердаків на московії.
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14.10.2021 23:28
+13
Это есть очень ХО-РО-ШО ...
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14.10.2021 23:21
+10
А в идеале и по уму---можно и не озвучивать совсем. По части обороны страны любой---это в порядке вещей за последние полторы тысячи лет как запросто.
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14.10.2021 23:34
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15.10.2021 18:43 Відповісти
God save the Queen!
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15.10.2021 16:17 Відповісти
Ну от, а то деякі тупарі тут сприйняли (від невігластва, певно) це патріотичне британське гасло за "муть".
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15.10.2021 19:24 Відповісти
Хана кацапським коритам у Чорному і Азовських морях
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12.11.2021 19:14 Відповісти
А що з Нептуном, хана йому?
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09.02.2022 06:51 Відповісти
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