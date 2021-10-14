Україна отримає ракетне озброєння і військові кораблі від Великої Британії, - посол Пристайко
Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння і військові кораблі, при цьому українським верфям буде передано технології щодо їх будівництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Чотири напрямки, які посилять здатність нашого військового флоту, будуть реалізовані і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два вже діючі корабля, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово -Морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великій Британії", - сказав дипломат.
За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великій Британії, а потім технології передадуть українським верфям. Перші кораблі, які британці передадуть Україні - це тральщики, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.
"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка допоможе нам реально підсилити здатності на морі", - сказав Пристайко.
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