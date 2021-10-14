Сьогодні одночасно відбулося близько 400 заходів, жодних правопорушень допущено не було, - Монастирський

В ході святкування Дня захисників і захисниць України відбулося близько 400 заходів. Усі вони пройшли без правопорушень.

Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські, військовослужбовці та рятувальники сьогодні працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів", - сказано в повідомленні.

Міністр подякував співробітникам поліції діалогу, кінологам, військовослужбовцям Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Жодних правопорушень допущено не було - приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією", - підсумував Монастирський.

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