Сьогодні одночасно відбулося близько 400 заходів, жодних правопорушень допущено не було, - Монастирський
В ході святкування Дня захисників і захисниць України відбулося близько 400 заходів. Усі вони пройшли без правопорушень.
Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські, військовослужбовці та рятувальники сьогодні працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів", - сказано в повідомленні.
Міністр подякував співробітникам поліції діалогу, кінологам, військовослужбовцям Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Жодних правопорушень допущено не було - приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією", - підсумував Монастирський.
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Сергей Пичка
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