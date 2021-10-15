Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов
Звільнення взятого в полон терориста, громадянина РФ, Андрія Косяка неможливе.
Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Військовослужбовці 24-ї бригади на ділянці розведення Золоте затримали терориста, громадянина Росії, офіцера 6-го мотострілецького полку окупаційних військ РФ на Донбасі Андрія Косяка. Окупанти "ЛНР" вимагають негайно звільнити злочинця, погрожуючи зривом переговорів. Однак видача Косяка неможлива", - підкреслив журналіст.
За словами Бутусова, Косяк мав при собі документи "офіцер-спостерігач СЦКК".
"На телефоні Косяка виявлено відеозапис як Косяк у складі мінометної обслуги в порушення умов припинення вогню веде вогонь по українських позиціях в районі Золотого. Таким чином, Косяк під прикриттям документів СЦКК вів розвідку для вирахування нових цілей для обстрілу.
Після затримання з'ясувалося, що уродженець Алчевська Косяк у 2010-му році як громадянин України вчинив умисне вбивство, підозрюється за статтею 115, і ховається від правоохоронних органів. Після російського вторгнення Косяк поступив на "службу" в окупаційні війська, і оформив собі російський паспорт попри причетність до особливо тяжкого кримінального злочину", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.
"Звільнення вбивці і терориста Косяка в цих обставинах абсолютно неможливе, жодні папери терористичної організації "ЛНР" не можуть давати йому якийсь захист.
З огляду на статус цього військовополоненого-кримінальника, звільнення цього громадянина РФ можливе тільки в разі процедури обміну. У російських в'язницях понад 400 українських громадян, засуджених тільки тому, що вони патріоти України. Ми не маємо права звільняти російських військовополонених поки Росія продовжує знущатися над сотнями українців", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"3 ордлотаксиста, 3 веселых друха - на обмен готовы боевой"
печать и подпись - "ордлы".
вроде все чин чинарем, надо минять.
а може проста в качестве доброй воли?
Орест Лютий" (с) .
початок...
ще тодi нiхто не знав, що e 73% пiдкацаплених палюк, що стомлюються вiйною навiть за рахунок своеi свободи...
тварь менять на какую то ордловскую шваль, шо у кого то там шо то скоммуниздила и села на подвал? - ето уже совсем другой обмен.
вопрос к автору - за етим следит кто то?
КАЦАП З ГРЕБІНЦЯМИ
Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]
У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року.
Було тісно під Москвою,
Просять козаків:
«Поможіте, запорожці,
Збити ворогів!»
- Заплатіте, добрі люде,-
Кажуть козаки,-
То вибємо Москву вашу
З вражої руки.
«То ви бєтесь з-за копійки? -
Кажуть москалі.-
А ми ж б'ємось із-за чести,
Як Господь велів!»
-Та кому чого бракує! -
Кажуть козаки.-
Знать, у вас на честь посуха,
В нас - на копійки!
18 окт[ября 1857]
А саме головне послідовники пороха мають можливість тицяти мордою рашистів в факт обміну солдат росії на солдат України. І можуть легко навести безліч прикладів. І коли задаєш жителю параші на кого ж поміняли савченко у них ламається методичка і вони зливаються.
Розумію що це порушення всього що можна. Але це так би деморалізувало рашистів що бажаючих їхати в Україну взагалі б не знайшлось не зважаючи на ні які кредити якими обкладені росіяни.