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Новини Агресія Росії проти України
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Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов

Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов

Звільнення взятого в полон терориста, громадянина РФ, Андрія Косяка неможливе.

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Військовослужбовці 24-ї бригади на ділянці розведення Золоте затримали терориста, громадянина Росії, офіцера 6-го мотострілецького полку окупаційних військ РФ на Донбасі Андрія Косяка. Окупанти "ЛНР" вимагають негайно звільнити злочинця, погрожуючи зривом переговорів. Однак видача Косяка неможлива", - підкреслив журналіст.

За словами Бутусова, Косяк мав при собі документи "офіцер-спостерігач СЦКК".

"На телефоні Косяка виявлено ​​відеозапис як Косяк у складі мінометної обслуги в порушення умов припинення вогню веде вогонь по українських позиціях в районі Золотого. Таким чином, Косяк під прикриттям документів СЦКК вів розвідку для вирахування нових цілей для обстрілу.

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Після затримання з'ясувалося, що уродженець Алчевська Косяк у 2010-му році як громадянин України вчинив умисне вбивство, підозрюється за статтею 115, і ховається від правоохоронних органів. Після російського вторгнення Косяк поступив на "службу" в окупаційні війська, і оформив собі російський паспорт попри причетність до особливо тяжкого кримінального злочину", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Звільнення вбивці і терориста Косяка в цих обставинах абсолютно неможливе, жодні папери терористичної організації "ЛНР" не можуть давати йому якийсь захист.

З огляду на статус цього військовополоненого-кримінальника, звільнення цього громадянина РФ можливе тільки в разі процедури обміну. У російських в'язницях понад 400 українських громадян, засуджених тільки тому, що вони патріоти України. Ми не маємо права звільняти російських військовополонених поки Росія продовжує знущатися над сотнями українців", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Автор: 

затримання (4343) тероризм (2867) Бутусов Юрій (3600) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+31
Боюся, Зеленський нас здивує.
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15.10.2021 00:01
+21
Та да. Как с садисткой "Терезой"
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15.10.2021 00:06
+14
2 на 2 кожному москалю.
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15.10.2021 00:06
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донецкий талибан издевается над луганским
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15.10.2021 00:00 Відповісти
Україна не може обіцяти.
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15.10.2021 00:02 Відповісти
Боюся, Зеленський нас здивує.
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15.10.2021 00:01 Відповісти
не бiйтеся - здивуе ще й як!
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15.10.2021 00:05 Відповісти
Та да. Как с садисткой "Терезой"
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15.10.2021 00:06 Відповісти
блохастий тест на вшивість не пройде
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15.10.2021 00:50 Відповісти
Навпаки ! Здивує якщо не віддасть!
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15.10.2021 14:27 Відповісти
пришел телеграф с той стороны:
"3 ордлотаксиста, 3 веселых друха - на обмен готовы боевой"
печать и подпись - "ордлы".
вроде все чин чинарем, надо минять.
а може проста в качестве доброй воли?
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15.10.2021 00:02 Відповісти
можна було прикопати по тихому
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15.10.2021 00:05 Відповісти
2 на 2 кожному москалю.
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15.10.2021 00:06 Відповісти
мацковським передастам вистачить і 1 на 2.
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15.10.2021 00:12 Відповісти
А скотчем одну звивину в мозку замотали?
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15.10.2021 09:06 Відповісти
Рашкофашист котенок дофига треплется. Не пора ли ему сдохнуть?
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15.10.2021 00:20 Відповісти
Як він опинився на території України? Лавров казав шо іхтамнєт. Ну нєт, так нєт.
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15.10.2021 00:11 Відповісти
"Ну нєт, так нєт - Пекельний пали".
Орест Лютий" (с) .
початок...
ще тодi нiхто не знав, що e 73% пiдкацаплених палюк, що стомлюються вiйною навiть за рахунок своеi свободи...
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15.10.2021 00:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c
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15.10.2021 02:58 Відповісти
Надо наловить наемников побольше !!! На обмен !!!
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15.10.2021 00:18 Відповісти
тварь на бойца менять? - ето один обмен.
тварь менять на какую то ордловскую шваль, шо у кого то там шо то скоммуниздила и села на подвал? - ето уже совсем другой обмен.
вопрос к автору - за етим следит кто то?
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15.10.2021 00:23 Відповісти
А какого хрена надо было опять эту "сцэкаку" возобновлять, чтобы они на наших позициях ошивались?...
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15.10.2021 00:38 Відповісти
пристрелити кацапського пі$ара, бо зелений пі$ар в порядкє "жєста доброй волі" іще з десяток таких кондомів віддасть. навіть не сумнівайтеся - таварісч дєрьмак скажет і зелейо$ок все зробить...
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15.10.2021 00:47 Відповісти
У тебе немає ні совісті, ні розуму. Бо цього злочинця можна обміняти на НАШУ людину, що зараз сидитьь у в'язниці. Але для тебе НАШИХ не існує, ти бот
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15.10.2021 10:54 Відповісти
Расстрелять нахрен и все. Теперь этого адепта ***** еще кормить и поить нужно. Закопали бы в этой яме и дело с концом.
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15.10.2021 01:08 Відповісти
Ну не знаю, разумно ли это...
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15.10.2021 01:44 Відповісти
Розстріли московських терористів принесуть більше користі.
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15.10.2021 02:11 Відповісти
ермак-Козырь разрешил своим собратьям инспектировать позиции ЗСУ, и что же вы удивляетесь?
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15.10.2021 04:03 Відповісти
Обменный фонд нам очень нужен.
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15.10.2021 05:41 Відповісти
Зеленський відпустить, а українських вояків віддасть під суд
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15.10.2021 06:27 Відповісти
Одного не пойму: почему автор его назьівает военнопленньім, а не уголовником
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15.10.2021 06:36 Відповісти
Никогда не говорите "никогда". По крайней мере, пока в кресле президента - фигляр.
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15.10.2021 06:40 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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15.10.2021 06:48 Відповісти
Руданський.

КАЦАП З ГРЕБІНЦЯМИ
Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]
У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року.
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15.10.2021 09:09 Відповісти
Неужели? Зедебилы сделают так как им скажет х-ло.
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15.10.2021 08:33 Відповісти
КОМУ ЧОГО БРАКУЄ

Було тісно під Москвою,
Просять козаків:
«Поможіте, запорожці,
Збити ворогів!»
- Заплатіте, добрі люде,-
Кажуть козаки,-
То вибємо Москву вашу
З вражої руки.
«То ви бєтесь з-за копійки? -
Кажуть москалі.-
А ми ж б'ємось із-за чести,
Як Господь велів!»
    -Та кому чого бракує! -
Кажуть козаки.-
Знать, у вас на честь посуха,
В нас - на копійки!    
18 окт[ября 1857]
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15.10.2021 09:10 Відповісти
Не переживайте!! Президент Володя и его проросисский чокнутый друг Ермак, отпустят этого КОсяка. без обмена, под "честное слово Пуйла", как до этого отпустил Цимеса и других убийц , что бы понравится Пуйлу!!
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15.10.2021 09:44 Відповісти
Як кажуть, ніколи не кажіть ніколи. Нєлох і не таких відпускав
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15.10.2021 11:27 Відповісти
после цемаха, вагнеровцев, беркутов и т.д не удивлюсь, что это Существо малоПИД,,,роское может отдать по просьбе кремлевской Крысы ермака....
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15.10.2021 15:14 Відповісти
Завдяки пороху було звільнено людей на декілька порядків більше чим при Зе.

А саме головне послідовники пороха мають можливість тицяти мордою рашистів в факт обміну солдат росії на солдат України. І можуть легко навести безліч прикладів. І коли задаєш жителю параші на кого ж поміняли савченко у них ламається методичка і вони зливаються.
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15.10.2021 19:56 Відповісти
Я би його показово стратив і розбором на органи.

Розумію що це порушення всього що можна. Але це так би деморалізувало рашистів що бажаючих їхати в Україну взагалі б не знайшлось не зважаючи на ні які кредити якими обкладені росіяни.
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15.10.2021 19:52 Відповісти
 
 