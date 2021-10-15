Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов

Звільнення взятого в полон терориста, громадянина РФ, Андрія Косяка неможливе.

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Військовослужбовці 24-ї бригади на ділянці розведення Золоте затримали терориста, громадянина Росії, офіцера 6-го мотострілецького полку окупаційних військ РФ на Донбасі Андрія Косяка. Окупанти "ЛНР" вимагають негайно звільнити злочинця, погрожуючи зривом переговорів. Однак видача Косяка неможлива", - підкреслив журналіст.

За словами Бутусова, Косяк мав при собі документи "офіцер-спостерігач СЦКК".

"На телефоні Косяка виявлено ​​відеозапис як Косяк у складі мінометної обслуги в порушення умов припинення вогню веде вогонь по українських позиціях в районі Золотого. Таким чином, Косяк під прикриттям документів СЦКК вів розвідку для вирахування нових цілей для обстрілу.

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Після затримання з'ясувалося, що уродженець Алчевська Косяк у 2010-му році як громадянин України вчинив умисне вбивство, підозрюється за статтею 115, і ховається від правоохоронних органів. Після російського вторгнення Косяк поступив на "службу" в окупаційні війська, і оформив собі російський паспорт попри причетність до особливо тяжкого кримінального злочину", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

"Звільнення вбивці і терориста Косяка в цих обставинах абсолютно неможливе, жодні папери терористичної організації "ЛНР" не можуть давати йому якийсь захист.

З огляду на статус цього військовополоненого-кримінальника, звільнення цього громадянина РФ можливе тільки в разі процедури обміну. У російських в'язницях понад 400 українських громадян, засуджених тільки тому, що вони патріоти України. Ми не маємо права звільняти російських військовополонених поки Росія продовжує знущатися над сотнями українців", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до брутальної провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.