УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14895 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
7 636 32

У статистику несприятливих наслідків вакцинації проти COVID-19 вносять навіть потрапляння в ДТП, - головний санлікар Кузін

У статистику несприятливих наслідків вакцинації проти COVID-19 вносять навіть потрапляння в ДТП, - головний санлікар Кузін

В Україні ведеться статистика негативних наслідків вакцинації проти COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Функціонує потужна система фармаконагляду. Кожна зафіксована подія протягом 30 днів після щеплення розглядається як несприятлива після імунізації подія. Навіть якщо людина потрапила в ДТП", - пояснив він.

За словами Кузіна, на офіційному сайті Державного експортного центру щотижня публікуються дані про всі несприятливі події щодо імунізації, які були зареєстровані в розрізі вікових груп і в розрізі тієї чи іншої вакцини.

"Ця інформація є відкритою. В Україні фармаконагляд був запроваджений фактично з першого щеплення. Поки не було зафіксовано аномальних або непередбачуваних подій, що йдуть врозріз з інструкцією до застосування вакцин", - додав головний санлікар.

Також читайте: Платити гроші за вакцинацію українцям поки не планують, - головний санлікар Кузін

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Я вобще НЕ противник вакцинации. Вакцина - это хорошо и правильно. Но то, что делается сейчас считаю не правильным. Нагнетание паники с помощью СМИ, принудительная вакцинация, отказ производителя и государства от обязательств за побочки вакцинации экспериментальной вакциной - всё это влияет на доверие к этой самой вакцинации. Кто в здравом уме пойдёт колоть себе шмурдяк, который отказываются колоть себе сами медики, депутаты и министры?
показати весь коментар
15.10.2021 03:47
+11
Ваша біда в тому що свою діяльність зелена влада почала з брехні. Брехня на брехні і брехнею поганяє і люди вам не вірять.
показати весь коментар
15.10.2021 00:31
+9
поясню тебе, почему твои слова - полнейший бред. и все с точностью до наоборот. ты верно должен был слышать, что во время эпидемии нельзя проводить вакцинацию? но почему, точно понятия не имеешь. в первые полторы-две недели после вакцинации у человека начинают вырабатываться антитела к вирусу. но их мало, организм ослаблен из-за нагрузки на иммунную систему и для вируса они особой опасности не представляют, наоборот, такой человек является идеальным инкубатором для "обучения" вируса противодействию антителам, т.е. новой мутации. из-за такого развития событий эффективность вакцины падает очень быстро, но и это не самое опасное. есть далеко не нулевой шанс, что мутировавший вирус будет более агрессивен к вакцинированным, чем к непривытым людям. вакцинированный является разносчиком болезни и основным фактором появления новых мутаций, в естественных условиях вирус мутирует много медленнее, чем подстегнутый вакциной. и меня сильно удивляет то, что сейчас творится с вакцинацией.
показати весь коментар
15.10.2021 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваша біда в тому що свою діяльність зелена влада почала з брехні. Брехня на брехні і брехнею поганяє і люди вам не вірять.
показати весь коментар
15.10.2021 00:31 Відповісти
А коли була іспанка - то що було? Ковід по зрівнянню з нею - легкий насморк.
показати весь коментар
15.10.2021 04:05 Відповісти
Любая власть врет по максимуму, ну например говорят" сейчас тяжело, нужно потерпеть, вот потом..." и так далее, это основной механизм управления.
показати весь коментар
15.10.2021 07:48 Відповісти
Исправьте: не "Государственного экспортного центра" (от слова Экспорт) а "Государственного экспертного центра МОЗ Украины".
показати весь коментар
15.10.2021 00:39 Відповісти
Та все нормально.
Ето уровень етого ресурса
показати весь коментар
15.10.2021 06:21 Відповісти
Ви неуявляєте скільки людей вмирає невдозі після сніданку...
показати весь коментар
15.10.2021 01:49 Відповісти
лживая перекрученная фразочка. В статистику последствий от COVID-19 вносят даже попадания в ДТП. Так было. Фармаконадзор - это вообще днище воспаленных перевернутых мозгов
показати весь коментар
15.10.2021 02:26 Відповісти
Я вобще НЕ противник вакцинации. Вакцина - это хорошо и правильно. Но то, что делается сейчас считаю не правильным. Нагнетание паники с помощью СМИ, принудительная вакцинация, отказ производителя и государства от обязательств за побочки вакцинации экспериментальной вакциной - всё это влияет на доверие к этой самой вакцинации. Кто в здравом уме пойдёт колоть себе шмурдяк, который отказываются колоть себе сами медики, депутаты и министры?
показати весь коментар
15.10.2021 03:47 Відповісти
Сейчас на тебя налетят сразу с двух фронтов. Антиваксеры будут орать, что вакцины вообще зло, похуже Гитлера, а упоротые фанатики вакцинации будут говорить, что за деревьями ты не видишь леса, и про принцип "наименьшего зла". Готовься.
показати весь коментар
15.10.2021 04:57 Відповісти
Я уже писал если бы в антиваксер не был колыбелью эволюции для вируса то мне было пох на то что он делает или не делает прививку! Но антиваксер для вируса как стадо овец для волка! Поэтому пока вирус себя хорошо чувствует в антиваксерах мне как-то стремно что вирус в антиваксере мутирует в какую-то хрень для которой моя прививка будет или мало эффективная или вобще не эффективная!
Опыт уже такой был когда я жил в панельном доме у меня был сосед который был буддист или кришнаит от которого постоянно ко мне заползали тараканы которых он отказывался травить так вот помогли живительные люли и принудительное травление тараканов как в голове у данного индивида так и в квартире!
показати весь коментар
15.10.2021 05:30 Відповісти
Удивительная логика! Невакцинированный человек переболел,и получил естественный иммунитет, тот,что вакцинироваться этими шмурдяками, подстегнул иммунитет, а живой вирус остаётся в организме,только он блокирован на время действия вакцины,и преспокойно себе мутирует.Закончился срок дозы, если не ввести следующую, вирус выражается наружу. Говорил же вам товарищ Ляшко,что носить маски должны https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3320719-vakcinirovannye-ot-covid19-dolzny-nosit-masku-lasko.html вакцинированные>>
показати весь коментар
15.10.2021 06:43 Відповісти
Ничего нет удивительного! Антиваксер это комфортная среда для вируса. А вакцинируемый это среда не комфортная для вируса! Это как сравнить по здоровью Коломойского и какого-то бомжа который живет под мостом и питается с помойки! Кто будет сдоровей и даст более жизнеспособное потомство Коломойкий или бомж? Самая большая беда что переболевший не получает естественный иммунитет вот Горький Лук переболел короной 2 раза от второй кроны помер!
показати весь коментар
15.10.2021 07:24 Відповісти
ты может сначала школьную программу усвой а потом можно и отзывы писать.Задолбал твой бред
показати весь коментар
15.10.2021 08:06 Відповісти
И в чем бред? Ты хочешь сказать что эволюции не существует?
показати весь коментар
15.10.2021 08:35 Відповісти
поясню тебе, почему твои слова - полнейший бред. и все с точностью до наоборот. ты верно должен был слышать, что во время эпидемии нельзя проводить вакцинацию? но почему, точно понятия не имеешь. в первые полторы-две недели после вакцинации у человека начинают вырабатываться антитела к вирусу. но их мало, организм ослаблен из-за нагрузки на иммунную систему и для вируса они особой опасности не представляют, наоборот, такой человек является идеальным инкубатором для "обучения" вируса противодействию антителам, т.е. новой мутации. из-за такого развития событий эффективность вакцины падает очень быстро, но и это не самое опасное. есть далеко не нулевой шанс, что мутировавший вирус будет более агрессивен к вакцинированным, чем к непривытым людям. вакцинированный является разносчиком болезни и основным фактором появления новых мутаций, в естественных условиях вирус мутирует много медленнее, чем подстегнутый вакциной. и меня сильно удивляет то, что сейчас творится с вакцинацией.
показати весь коментар
15.10.2021 10:05 Відповісти
" Кто будет здоровей ... ? "
БОМЖ .
показати весь коментар
15.10.2021 08:30 Відповісти
Нет по статистике они живут на улицах не более 5 лет!
показати весь коментар
15.10.2021 08:34 Відповісти
Ви все правильно кажете тільки висновки у Вас трохи дибільні. Як будь-який живий організм вірус потрапляючи у некомфортне середовище має пристосовуватись мутувати, а в комфортному середовищі він цього не робить. Не має стимулів для цього.
показати весь коментар
15.10.2021 08:51 Відповісти
Это я упрощенно сказал. Да вы правы что в неприспособленных выживает сильнейший но выживает он ослабленным и не жизнеспособным это как раньше вакцину делали ослабленным (почти сдохшим) возбудителем. А так в комфортной среде больше выживает особой которые дают жизнеспособное потомство которое из-за своей большей жизнеспособности попадая в не комфортную среду могут дать жизнеспособное потомство которое может быть и приспособится к некомфортной среде! Поэтому я и ненавижу антиваксеров этих инкубаторы для вируса!
показати весь коментар
15.10.2021 09:16 Відповісти
Вакцинують зазвичай першими саме групи ризику, які вже мають хронічні захворювання і імунна відповідь, яких може бути набагато слабшою ніж у невакцинованої особи. Вірус зустрівшись з несприятливими умовами адаптується до них і мутує. Крім того, сам медичний підхід вакцинації повязаний саме зі збереженням життя слабких людських особин, що збільшує вразливість всієї популяції, бо недозволяє природньому відбору забезпечити виживання сильніших. А враховуючи, що вимагається медичне втручання в здорові і сильні організми, частина з яких стають менш здоровими то дана процедура, з точки зору природи, взагалі шкодить еволюції.
показати весь коментар
15.10.2021 20:51 Відповісти
Смотрите пример к соседом у которого тараканы он немного не коректен но хапанув яда в моей квартире он может упозти к соседу в квартиру там отлежатся и он уже даст потомство в комфортной среде которое будет менее восприимчиво к яду!
показати весь коментар
15.10.2021 09:19 Відповісти
поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных. Это как взять помоечного кошака с мусорки отнести к ветеринару накормить, обогреть и вывести всех паразитов! Да кошак просто из полудохлого кашака превратится в игривого котейку так и с вирусом! Вселится от вакцинируемого в антиваксера и начнет сразу жрать размножатся и мутировать!
показати весь коментар
15.10.2021 07:32 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 11:40 Відповісти
это ты сейчас про Спутник?!
показати весь коментар
15.10.2021 06:10 Відповісти
Сколько нежности было! Сколько грации! Когда ты возвращалась с вакцинации! (Старая притча, немного переделанная).
показати весь коментар
15.10.2021 05:28 Відповісти
"Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП", - объяснил он. Источник:
Хто б сумнівався і смерть від срачки це тепер смерть від Ковід 19 ))))
показати весь коментар
15.10.2021 11:34 Відповісти
...а в статистику коронавірусу навіть захворювання на тріпер. Хоча з щасливими хлопами і дівахами, які його підчепили, виникають непорозуміння і конфлікти, - не хочуть лягати під апарат ШВЛ і зразу ж вимагають антибіотики. А протоколи ж лікування коронавірусу від ВООЗ спочатку вимагають провести на черговому піддослідному випробування експериментальних препаратів, а вже потім лікувати.
показати весь коментар
15.10.2021 13:30 Відповісти
Зараз діагноз ковід це бізнес, бо лікарі отримую ть за це надбавки. Рідними хворого купуються дорогущі ліки, хто контролює, що насправді треба ? Спостерігаю на роботі за вакцинованими - після вакцинації постійно тягають шмарклі і періодично підчеплюють різні простудні...причому масок не хочуть вдягати. Не бачу логіки в такій вакцинації...
показати весь коментар
20.01.2022 07:51 Відповісти
 
 