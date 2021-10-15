У статистику несприятливих наслідків вакцинації проти COVID-19 вносять навіть потрапляння в ДТП, - головний санлікар Кузін
В Україні ведеться статистика негативних наслідків вакцинації проти COVID-19.
Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Функціонує потужна система фармаконагляду. Кожна зафіксована подія протягом 30 днів після щеплення розглядається як несприятлива після імунізації подія. Навіть якщо людина потрапила в ДТП", - пояснив він.
За словами Кузіна, на офіційному сайті Державного експортного центру щотижня публікуються дані про всі несприятливі події щодо імунізації, які були зареєстровані в розрізі вікових груп і в розрізі тієї чи іншої вакцини.
"Ця інформація є відкритою. В Україні фармаконагляд був запроваджений фактично з першого щеплення. Поки не було зафіксовано аномальних або непередбачуваних подій, що йдуть врозріз з інструкцією до застосування вакцин", - додав головний санлікар.
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Опыт уже такой был когда я жил в панельном доме у меня был сосед который был буддист или кришнаит от которого постоянно ко мне заползали тараканы которых он отказывался травить так вот помогли живительные люли и принудительное травление тараканов как в голове у данного индивида так и в квартире!
БОМЖ .
Хто б сумнівався і смерть від срачки це тепер смерть від Ковід 19 ))))