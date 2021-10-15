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Новини Агресія Росії проти України
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Росія відправила в ОРДЛО вже 103-й "гумконвой": МЗС направило РФ ноту протесту

Росія відправила в ОРДЛО вже 103-й

МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т.зв. "гуманітарних конвоїв".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"14 жовтня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 103-й т.зв. "гуманітарний конвой" РФ", - йдеться в повідомленні.

Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

У цьому зв‘язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.

Також читайте: Речник МЗС Ніколенко про роботу України над затриманням Поклонської: Сховатися не вийде навіть в Африці

Автор: 

МЗС (4141) протест (2398) росія (65442) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+1
Короновирусные авзолейные Фуфломицин Путлера приперли...вакцинировать концлагерь будут и отменят Комендантский час....
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15.10.2021 05:55
+1
Нота за нотою ноти подавай...
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15.10.2021 06:48
+1
Эти "композиторы" в МИДе уже уморили всех своими "нотами"! Вместо того, чтоб разорвать ВСЕ отношения с АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ /и в первую очередь дипломатические/ власть как прежняя, так и нынешняя занимается формальныли "писюльками"! ТФУ, на них!
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15.10.2021 12:20
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"Гуманитарная" помощь боевикам. К рабам из ОРДЛО, она не дойдет
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15.10.2021 01:06 Відповісти
Проще. Снабжение изтамнетов и ротация личного состава. Интендантская рота
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15.10.2021 06:20 Відповісти
питание кацпадлюк идет через казапскую жилу нон стоп, но кацапия не сторона конфликтa, не...... - они, ****, миротворцы! 🤣
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15.10.2021 04:32 Відповісти
Короновирусные авзолейные Фуфломицин Путлера приперли...вакцинировать концлагерь будут и отменят Комендантский час....
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15.10.2021 05:55 Відповісти
Ноты протеста направлять конечно надо (чтобы выглядело "як годиться"), но МИД уже сейчас может выбрать наиболее подходящий ответ из предлагаемых:
"Извольте откушать"©
"Пожалуйте бриться"©
"Накося выкуси"©
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15.10.2021 06:11 Відповісти
Нота за нотою ноти подавай...
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15.10.2021 06:48 Відповісти
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15.10.2021 09:20 Відповісти
Эти "композиторы" в МИДе уже уморили всех своими "нотами"! Вместо того, чтоб разорвать ВСЕ отношения с АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ /и в первую очередь дипломатические/ власть как прежняя, так и нынешняя занимается формальныли "писюльками"! ТФУ, на них!
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15.10.2021 12:20 Відповісти
кто девушку танцет, тот ее и ужинает..)))..пусть кормят кормилицу теперь...))
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15.10.2021 12:37 Відповісти
Как рвонуть хоть один ---слабо
Мы сбросимся страной по гривне -- думаю все за
Такому действительно герою
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15.10.2021 12:43 Відповісти
 
 