Росія відправила в ОРДЛО вже 103-й "гумконвой": МЗС направило РФ ноту протесту
МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т.зв. "гуманітарних конвоїв".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"14 жовтня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 103-й т.зв. "гуманітарний конвой" РФ", - йдеться в повідомленні.
Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".
Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.
У цьому зв‘язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.
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Такому действительно герою