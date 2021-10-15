За добу 14 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки коронавірусу, померли 202 людини, видужали 4591 особа, - МОЗ

В Україні станом на ранок п'ятниці було зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на COVID-19, видужали 4591 особа, 202 померли. За добу вакциновано 34 897 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері пресслужба МОЗ України.

"Загалом за добу 14 жовтня 2021 року в Україні: 34 897 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 особи, повністю імунізовані - 15 194 особи. Зафіксовано 13 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1177, медпрацівників - 170). Також за минулу добу: госпіталізовано - 4633 особи; летальних випадків - 202; одужали - 4591 особа", - наголошується в повідомленні.

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