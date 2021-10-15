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Новини Коронавірус і карантин
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За добу 14 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки коронавірусу, померли 202 людини, видужали 4591 особа, - МОЗ

За добу 14 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки коронавірусу, померли 202 людини, видужали 4591 особа, - МОЗ

В Україні станом на ранок п'ятниці було зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на COVID-19, видужали 4591 особа, 202 померли. За добу вакциновано 34 897 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері пресслужба МОЗ України.

"Загалом за добу 14 жовтня 2021 року в Україні: 34 897 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 особи, повністю імунізовані - 15 194 особи. Зафіксовано 13 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1177, медпрацівників - 170). Також за минулу добу: госпіталізовано - 4633 особи; летальних випадків - 202; одужали - 4591 особа", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У статистику несприятливих наслідків вакцинації проти COVID-19 вносять навіть потрапляння в ДТП, - головний санлікар Кузін

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
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15.10.2021 09:55
+8
Бо блазні знову почали малювати статистику.
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15.10.2021 08:49
+7

А я писал, что в статистику по смертности от ковида заносят всех подряд у кого положительный тест, даже те кто разбились в ДТП или вышли с 9го этажа. Маразм абсурда! Как тебе такое Валера Греф
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15.10.2021 09:24
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Вихідний! Вихідний !!! Вихідний !
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15.10.2021 08:30 Відповісти
Я ще можу зрозуміти, що у вихідний виявляють менше випадків, бо менше тестів роблять. Але як пояснити те, що менше летальних?
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15.10.2021 08:44 Відповісти
Бо блазні знову почали малювати статистику.
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15.10.2021 08:49 Відповісти

А я писал, что в статистику по смертности от ковида заносят всех подряд у кого положительный тест, даже те кто разбились в ДТП или вышли с 9го этажа. Маразм абсурда! Как тебе такое Валера Греф
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15.10.2021 09:24 Відповісти
антиковідщик, уважніше читайте: статистика побічок, а не смертності
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15.10.2021 09:29 Відповісти
Валера завел себе классную любовницу! На радостях взял и рассказал все жене... Причина смерти - короновирус! (Современный анекдот).
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15.10.2021 09:53 Відповісти
Надо же: такое печатали давеча испанские СМИ, а наши соотечественники в Испании хихикали, что глупые испанцы ездят в своих автомобилях в масках.
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15.10.2021 11:54 Відповісти
Тоже с выходными связано. У паталагоанатомам некуда спешить поэтому и них тоже выходной!
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15.10.2021 08:56 Відповісти
Злые языки кажуть что РАБссия заняла 1 место в мире по коровиRUSу...,брешуть люди...,Бункерный фюрер давно победил даже Гитлера....
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15.10.2021 08:57 Відповісти
На Якутию поступило 35 млн вакцин типа Фуфломицин Путлера.... странно...насэлэние Саха-Якутии всего ничего....,982 000 чуваков якутов...
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15.10.2021 09:00 Відповісти
а сколько китайцев?
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15.10.2021 11:33 Відповісти
15 октября на РАБссии стартовала перепись насэлэния...,наверно скажить Памфилова нас 200 млн баранов
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15.10.2021 09:03 Відповісти
Якщо ви хочете обговорити події, що відбуваються в росії, вам треба іти на сайт Лента.ру. Тут на Українському цензорі нам не цікаво чим і як живе росія, звичайно хочеться щоб там було побільшей катаклізмів і катастроф, але обговорювати це немає ніякого бажання.
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15.10.2021 09:16 Відповісти
Ой не кажи лапеногий ватнику! Може тобі і з Пригожинскої свинопесо ферми і не цікаво! А для мене Кацапстан це ворог і мені цікаво що там відбувается в юрті у ворога!
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15.10.2021 09:31 Відповісти
А чого ви тоді на українському сайті, тобто в українському інформаційному полі пишете на російській мові - мові вашого ворога як ви сказали, чим її популяризуєте на наших ресурсах? Дивна якась у вас логіка.
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15.10.2021 10:49 Відповісти
Задовбали брехуни!
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15.10.2021 09:29 Відповісти
Сейчас у нас в Роттердаме люди ходят в магазины, кафе, в ночные клубы без масок, потому что вся страна вакцинирована и без негативных тестов давно не пускают иностранцев - власти сделали все, чтобы побыстрее избавится от пвндемии. А что в Украине, где офшорные клоуны имеют неограниченную власть? А нихера! Преступная банда квартал95 сделала все чтобы население не вакцинировалось вовремя, так как доктора смерть очень хотели прибарахлится от фарм компаний, а теперь еще офшорные клоуны сделали все для очередной рекордной вспышки - ведь в лохдаун можно безнаказанно грабить страну и не боятся что народ выйдет на Майдан, ведь все будут закрыты по домам
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15.10.2021 09:32 Відповісти
Та яке там закриті,хто їх буде слухати,як жили так і будемо жити і настати,що ті клоуни там наприймають.
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15.10.2021 09:41 Відповісти
Роттердам - город орального секса?
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15.10.2021 09:55 Відповісти
А я думал, что там только угольком балуются!
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15.10.2021 10:00 Відповісти
Ты походу поехал в швецию, чтобы тебя там трахали черномазые и орально, и в задний проход. По-другому я не могу твой комент
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15.10.2021 15:41 Відповісти
Зер гут! Очень хорошо! Вижу Голландия - страна однополых браков и свободного секса на тебя нехорошее влияние оказывает! Нет, мы - шведы - люди стойкие и любим высоких голубоглазых красавиц! Даже на снегу!
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15.10.2021 17:39 Відповісти
Чудик ты! Кокс - не уголь, а порода дерева, термически обработанная! А вот некоторые на формуле Роттердам+ заработали миллиарды, в очередной раз ободрав народ Украины! Иди, колись! Речь не о наркоте!
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15.10.2021 10:27 Відповісти
Фига,се - кокс порода дерева.А шпроты - порода рыбы?А бефстроганов -порода коров.
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16.10.2021 07:34 Відповісти
В Україні ручна статистика. Яку хочу таку й намалюю.
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15.10.2021 09:39 Відповісти
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15.10.2021 09:55 Відповісти
...ммм.. а если они давно вакцинировались ?? ?то нахера им маски ??? я лично ехал в автобусе с 25 чел. на борту которые сдали плр тесты ... и приехал здоровый .... в Украину где в каждой области + пару сотен заболевших (это без учёта тех кто не понял что он больной+он думает что он Халк+он не знал ничего вообще в мире кроме того что всё это не хуже ""гриппа ""+ те кто уже не могут сказать что с ними было + те кто уже никогда не смогут сказать + те кто лепят картинки тут на цензоре не понимая что у тоже же ган-горжона бабла больше чем у тебя в принепи когда либо было ) ... ну и в чём собственно трабл в этой пикче ? ... трабл только в том что люди которые это репостят ... они просто это репостят как промокашка в союзе ... они промакнули чернило ... но так нихеРА и не поняли.
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16.10.2021 00:05 Відповісти
минздраав, а сколько умерло от ССЗ? Не интересно тебе? Тупой политический рупор
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15.10.2021 09:55 Відповісти
!
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15.10.2021 09:57 Відповісти
О, как праздник животворящий на смертность влияет! А все водка!
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15.10.2021 10:59 Відповісти
Просто был праздник и врачи никого не лечили!
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15.10.2021 11:50 Відповісти
Вот же екскулапы дай на лапу в белам халати😁
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15.10.2021 14:48 Відповісти
Умерло 202
Выздоровело 4591
И о какой "эпидемии" речь?
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16.10.2021 08:30 Відповісти
 
 