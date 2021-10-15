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За добу 14 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки коронавірусу, померли 202 людини, видужали 4591 особа, - МОЗ
В Україні станом на ранок п'ятниці було зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на COVID-19, видужали 4591 особа, 202 померли. За добу вакциновано 34 897 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері пресслужба МОЗ України.
"Загалом за добу 14 жовтня 2021 року в Україні: 34 897 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 19 703 особи, повністю імунізовані - 15 194 особи. Зафіксовано 13 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1177, медпрацівників - 170). Також за минулу добу: госпіталізовано - 4633 особи; летальних випадків - 202; одужали - 4591 особа", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.10.2021 09:55
+8 Vasilij VG
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+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар15.10.2021 09:24
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А я писал, что в статистику по смертности от ковида заносят всех подряд у кого положительный тест, даже те кто разбились в ДТП или вышли с 9го этажа. Маразм абсурда! Как тебе такое Валера Греф
Выздоровело 4591
И о какой "эпидемии" речь?