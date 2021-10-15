"Уся наша "провина" полягає в тому, що ми маємо сміливість мати переконання і ділитися ними відкрито й публічно", - Джелял

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, який незаконно утримується під вартою в окупованому Криму, передав з неволі лист на свободу.

Як передає Цензор.НЕТ, його опублікував у фейсбуку адвокат Микола Полозов.

Текст заяви Нарімана Джеляла: "Коли читаєш рядки обвинувачення, складені якимось співробітником фсб, то хочеться одночасно сміятися і злитися.

Сміятися над тією мізерною фантазією, сталими формулюваннями, якими автори мого арешту прикривають свої незаконні дії, метою яких, безсумнівно, є прагнення зганьбити ім'я одного з лідерів національного руху кримських татар у Криму, і тим самим звинуватити саме цей рух, який завжди сповідував ненасильницькі методи боротьби за права кримських татар, в порушенні власних принципів.

Спробувати переконати світову спільноту, яка завжди підтримувала прагнення корінного народу Криму жити мирно і розвиватися на рідній землі, що сотні активістів, членів органів національного самоврядування, кримських татар, готові до насильницьких дій.

Спроба, як на мене, заздалегідь приречена на провал.

Злитися на ту мерзенну брехню, якесь середньовічне мракобісся, в якому мене звинувачують, пишучи неіснуючі в моїй голові наміри, брехливі свідчення прихованих свідків. Злитися на нездатність твоїх опонентів хоч якоюсь мірою чесно протистояти твоїм переконанням.

Переконанням, які і я, і інші не приховували, виступаючи проти дій Росії в Криму, виступаючи на захист територіальної цілісності України, на захист прав людини і проти репресій.

Адже вся наша "провина" полягає в тому, що ми маємо сміливість мати переконання і ділитися ними відкрито і публічно".

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Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше звинувачення перекваліфікували з пособництва в диверсії на вчинення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).