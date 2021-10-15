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Новини Репресії в окупованому Криму
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Окупаційний суд у Криму призначив українцю Ширінгу 12 років в'язниці суворого режиму за "шпигунство", - правозахисники

Окупаційний суд у Криму призначив українцю Ширінгу 12 років в'язниці суворого режиму за

"Верховний суд Криму" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга, якого звинувачували у "шпигунстві", до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Засідання відбувалося в закритому режимі, інформацію по його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе.

Також захисник повідомив, що раніше в дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист - виправдати Костянтина Ширінга.

Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що "його обмовили і звалили на нього всю провину".

За інформацією Дмитра Дінзе, вони мають намір подавати апеляційні скарги на цей вирок.

Також читайте: У Криму окупанти вчора затримали 20 кримських татар, - "Кримська солідарність"

Кримська правозахисна група повідомляла раніше, що 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи", до якої буцімто належала "російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці", Тетяна Кузьменко й громадянин України, підозрюваний у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби", Костянтин Ширінг. За інформацією російського відомства, було порушено кримінальні справи "про державну зраду й шпигунство".

За версією ФСБ, Кузьменко, котра служила в частині прапорщиком, нібито надавала Костянтину Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне та інше озброєння, про місця його дислокації тощо. Він, у свою чергу, за даними "слідства", цю інформацію буцімто передавав до Міноборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство"

7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив 8 років позбавлення свободи з відтермінуванням на 2 роки військовослужбовиці Тетяні Кузьменко, звинувачуваній у "державній зраді". Кримінальну справу було розглянуто в особливому порядку й у закритому режимі через матеріали під грифом "цілком таємно". Особливий порядок розгляду справ застосовується, зазвичай, у випадках визнання провини. Держобвинувач прохав дати Кузьменко 12 років позбавлення волі. Врешті-решт суд призначив 8 років з відтермінуванням на 2 роки, доки її дитина не досягне 14-річного віку.

Ширінг страждає на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався з заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО. Ширінг неодноразово скаржився на неданання медичної допомоги. Після цього адміністрація СІЗО за останній тиждень кілька разів переводила його з камери до камери й умови тримання в кожній булі гірші, ніж у попередній.

Автор: 

Крим (14176) репресії (1622) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+5
Надо просто в ответ посадить ДЕСЯТЬ ватников!
Но теперешняя власть на это не способна, у нее в головах "малороссия" и "кишка тонка"!
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15.10.2021 11:18
+4
Кацапня дело из пальца высолала и 12лет впаяла,а у нас для отъявленных сепарков-"понять и простить". Тьфу.
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15.10.2021 11:22
+3
Значит с Медвечуком надо к высшей мере...
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15.10.2021 11:17
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Сралиские гебешные мрази . 37 год билят
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15.10.2021 11:11 Відповісти
Значит с Медвечуком надо к высшей мере...
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15.10.2021 11:17 Відповісти
Это что? Возить ему на домашний арест хавчик из ресторана?
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15.10.2021 11:23 Відповісти
Антиросійські, чи антиукраїнські санкції ввела в дію окупаційна адміністрація ЗЕ ???

Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...

Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???

Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.

Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.

Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?

Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..

Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
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15.10.2021 11:38 Відповісти
Надо просто в ответ посадить ДЕСЯТЬ ватников!
Но теперешняя власть на это не способна, у нее в головах "малороссия" и "кишка тонка"!
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15.10.2021 11:18 Відповісти
Тогда надо и нужно пересадить 1/5 так сказать населения Украины. ********* здесь со времен Голодомора прочно жёппами угнездились. И срут.
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15.10.2021 11:34 Відповісти
Кацапня дело из пальца высолала и 12лет впаяла,а у нас для отъявленных сепарков-"понять и простить". Тьфу.
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15.10.2021 11:22 Відповісти
Прошли времена, когда Украина освобождала кремлёвских узников - сегодня Зермак только имитирует президента, а МИД вообще где-то с задворок какую-то бесполезную херню вещает. Специально для тех псевдодеятелей, которые обменный фонд ищут, подсказка: Россотрудничество, опять же Ермака и Демченко можно было бы на украинцев обменять.
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15.10.2021 11:31 Відповісти
Ну и что? Мы уже привыкли, что....агентура говно-русни в Украине чувствует себя вольготно.
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15.10.2021 11:33 Відповісти
Канал в районе Шелкино(Ленинский рай-н) наполнен водой. Откуда водица ?
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15.10.2021 12:00 Відповісти
Пруфы, если можно.
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15.10.2021 12:22 Відповісти
Что скажет "немужчина"?
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15.10.2021 12:22 Відповісти
Спасти любой ценой рядового Ширингу. Ну допустим он не виноват, но кто его заставил переехать на пмж в окупированый Крым из Украины в 2015 году? Кто его заставил женится на прапорщике российской армии и "коллеге" по шпионажу? Почему Украина должна что-то таким людям, которые не думают головой и не думают о последствиях?
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15.10.2021 12:45 Відповісти
А в это время где-то в Украине дали 3 года усолвно и тут же выпустили крымскую тварь, получившую от ***** медаль за "возвращение Крыма"... Когда мы уже начнем судить наших судей???
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15.10.2021 18:43 Відповісти
 
 