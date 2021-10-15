Окупаційний суд у Криму призначив українцю Ширінгу 12 років в'язниці суворого режиму за "шпигунство", - правозахисники

"Верховний суд Криму" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга, якого звинувачували у "шпигунстві", до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Засідання відбувалося в закритому режимі, інформацію по його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе.

Також захисник повідомив, що раніше в дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист - виправдати Костянтина Ширінга.

Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що "його обмовили і звалили на нього всю провину".

За інформацією Дмитра Дінзе, вони мають намір подавати апеляційні скарги на цей вирок.

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Кримська правозахисна група повідомляла раніше, що 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи", до якої буцімто належала "російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці", Тетяна Кузьменко й громадянин України, підозрюваний у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби", Костянтин Ширінг. За інформацією російського відомства, було порушено кримінальні справи "про державну зраду й шпигунство".

За версією ФСБ, Кузьменко, котра служила в частині прапорщиком, нібито надавала Костянтину Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне та інше озброєння, про місця його дислокації тощо. Він, у свою чергу, за даними "слідства", цю інформацію буцімто передавав до Міноборони України.

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7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив 8 років позбавлення свободи з відтермінуванням на 2 роки військовослужбовиці Тетяні Кузьменко, звинувачуваній у "державній зраді". Кримінальну справу було розглянуто в особливому порядку й у закритому режимі через матеріали під грифом "цілком таємно". Особливий порядок розгляду справ застосовується, зазвичай, у випадках визнання провини. Держобвинувач прохав дати Кузьменко 12 років позбавлення волі. Врешті-решт суд призначив 8 років з відтермінуванням на 2 роки, доки її дитина не досягне 14-річного віку.

Ширінг страждає на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався з заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО. Ширінг неодноразово скаржився на неданання медичної допомоги. Після цього адміністрація СІЗО за останній тиждень кілька разів переводила його з камери до камери й умови тримання в кожній булі гірші, ніж у попередній.