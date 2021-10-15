Окупаційний суд у Криму призначив українцю Ширінгу 12 років в'язниці суворого режиму за "шпигунство", - правозахисники
"Верховний суд Криму" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга, якого звинувачували у "шпигунстві", до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська правозахисна група.
Засідання відбувалося в закритому режимі, інформацію по його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе.
Також захисник повідомив, що раніше в дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист - виправдати Костянтина Ширінга.
Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що "його обмовили і звалили на нього всю провину".
За інформацією Дмитра Дінзе, вони мають намір подавати апеляційні скарги на цей вирок.
Кримська правозахисна група повідомляла раніше, що 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Криму учасників "української розвідувально-диверсійної групи", до якої буцімто належала "російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці", Тетяна Кузьменко й громадянин України, підозрюваний у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби", Костянтин Ширінг. За інформацією російського відомства, було порушено кримінальні справи "про державну зраду й шпигунство".
За версією ФСБ, Кузьменко, котра служила в частині прапорщиком, нібито надавала Костянтину Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне та інше озброєння, про місця його дислокації тощо. Він, у свою чергу, за даними "слідства", цю інформацію буцімто передавав до Міноборони України.
7 червня 2021 року Південний окружний військовий суд Росії призначив 8 років позбавлення свободи з відтермінуванням на 2 роки військовослужбовиці Тетяні Кузьменко, звинувачуваній у "державній зраді". Кримінальну справу було розглянуто в особливому порядку й у закритому режимі через матеріали під грифом "цілком таємно". Особливий порядок розгляду справ застосовується, зазвичай, у випадках визнання провини. Держобвинувач прохав дати Кузьменко 12 років позбавлення волі. Врешті-решт суд призначив 8 років з відтермінуванням на 2 роки, доки її дитина не досягне 14-річного віку.
Ширінг страждає на серцево-судинні захворювання. Він кілька разів звертався з заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО. Ширінг неодноразово скаржився на неданання медичної допомоги. Після цього адміністрація СІЗО за останній тиждень кілька разів переводила його з камери до камери й умови тримання в кожній булі гірші, ніж у попередній.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...
Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???
Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.
Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.
Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?
Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..
Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
Но теперешняя власть на это не способна, у нее в головах "малороссия" и "кишка тонка"!