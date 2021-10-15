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Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Компанії-боржники "Брокбізнесбанку" під час його ліквідації підписували з Володимиром Зеленським та Сергієм Шефіром угоди, намагаючись вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Зеленський і Шефір таким чином намагалися забрати з банку свої депозити в обхід встановленої законом черги. Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в розслідуванні "Зеленський, Шефір та банк Курченка" повідомляють журналісти програми "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), які проаналізували судові рішення за відкритим Державним реєстром судових рішень.

Йдеться про період до того, як Зеленський став президентом України, а Шефір – його першим помічником. Зеленський тримав на депозиті у "Брокбізнесбанку" більш ніж 300 000 доларів, Шефір – понад 400 000 доларів.

Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка, - Схеми 01

За даними "Схем", у 2014 році, після введення в "Брокбізнесбанк" тимчасової адміністрації і після оголошення про ліквідацію банку, Володимир Зеленський та Сергій Шефір підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку – про відступлення права вимоги за своїми депозитами.

Також читайте: Курченко програв позов до АМКУ про скасування штрафу в 15 млн у справі про купівлю "Брокбізнесбанку"

Для компаній це була спроба не повертати банку борги та вивести з-під застави активи. А Шефір і Зеленський таким чином намагалися отримати не лише гарантовані державою 200 тисяч гривень, але й повернути більшу суму в обхід визначеної законом черги, за якою Фонд гарантування вкладів має повертати гроші.

Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка, - Схеми 02

Із застави банку мали ризик вийти:

  • тваринні комплекси ТОВ "Подільський Господар" (заставна вартість – більше 260 мільйонів гривень),
  • нерухомість ПАТ "Чинбар" (заставна вартість – понад 260 000 000 гривень)
  • та майновий комплекс на 18 000 квадратних метрів ПАТ "Київський дослідний ремонтно-механічний завод" у Києві.

Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка, - Схеми 03

Господарський суд Києва (1, 2, 3) та Київський апеляційний господарський суд (1, 2, 3) визнали припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015-му році Вищий господарський суд визнав, що ці дії не відповідали нормам Цивільного кодексу (1, 2, 3).

Крім цього, Верховний Суд України згодом підтвердив, що зобов’язання позичальника не можуть припинятися за рахунок придбаних прав вимоги до банку.

Читайте: Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що подібні угоди є "неприпустимими". Однак, коли дізнався, що йдеться про Володимира Зеленського, зазначив, що "треба вивчати документи". Журналісти документи надали, але до ефіру від Гетманцева додаткової відповіді не отримали.

"Чому подібні взаємозаліки негативно впливають на долі вкладників проблемних банків? Виведення грошей і заставного майна означає, що Фонд гарантування отримає менше ресурсу, щоб у подальшому у порядку законної черги розраховуватися з людьми та компаніями, які тримали тут свої гроші", – ідеться в матеріалі.

"Клієнт, перекуповуючи право у іншого клієнта на депозит, виводить свою заставу, закриває кредит із депозитом. І виводить свою ліквідну заставу з-під забезпечення цього кредита. Фонд, по суті, не отримує такого активу, який він міг би отримати і потім направив би його на погашення вкладів почергово", – зазначила Координаторка комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України Ірина Вахніцька.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив журналістам, що спроба забрати "своє" поза встановленою законом черговістю – це фактично спроба залізти в кишеню державі, яка внаслідок банкопаду була змушена латати велику діру в бюджеті державного Фонду гарантування вкладів.

Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка, - Схеми 04

"Платять завжди платники податків. І цих грошей не вистачає, а Фонд гарантування має перекрити ті гроші, які підпадали під Фонд гарантування. Тому він починає брати кредит в уряду. Платить за це держава, у держави своїх грошей нема, тобто це кошти платників податків", – прокоментував Сергій Фурса.

Журналісти відправили запит до Офісу президента 22 вересня і неодноразово нагадували про запит прессекретареві Володимира Зеленського Сергію Никифорову, однак відповідей до публікації не отримали.

Перший помічник президента Сергій Шефір у коментарі "Схемам" зазначив:

"У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір – я згадаю".

Але до публікації Шефір документів журналістам не надав.

Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію "Брокбізнесбанку" в червні 2014 року. З серпня 2013 року ним володів Сергій Курченко - олігарх, наближений до родини президента-втікача Віктора Януковича. Служба безпеки України повідомляла, що структури Сергія Курченка завдали державі збитків на суму близько 4 мільярдів гривень.

У березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування проти Курченка. За версією слідства, олігарх причетний, серед іншого, до заволодіння грошима кількох банків із подальшим відмиванням цих коштів: 787,4 мільйона гривень Національного банку, 4,7 мільйона гривень "Реал Банку", 2,3 мільярда гривень "Брокбізнесбанку", 502 мільйони "Укргазбанку".

Автор: 

Брокбізнес (25) розслідування (2273) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+74
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15.10.2021 11:58
+52
Ну что вы? Это не барыги. Это другое.
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15.10.2021 11:53
+45
ну шо, зебараны, запевай - "апшоры! липецк! мальдивы! барыга!"
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15.10.2021 11:57
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До речі чомусь доллар падає..і ніхто нічого не знає і нічого не робить)) Постійно на обміні втрачаю..Охренеть. Жаль Гонтарьової не має...вона б зараз інтерв*ю дала що НБУ курс контролювати не буде і курс би відразу збільшився))
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15.10.2021 12:46 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1448946643865325570 7 мин



Податкова амністія Гетманцев (той,що з посмiшкой Чiкотiло) поділився скільки грошей вже отримав бюджет З 1.09.2021 "До бюджету надійшло 4,5 млн гривень" Результат податкової амністії передусім залежить від довіри до влади!
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15.10.2021 12:47 Відповісти
Оказывается, у зели личная неприязнь к Гонтаревой и к государству. Барыгой был, бырыгой и остался.
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15.10.2021 12:49 Відповісти
"ПрАстой парень с нарИда", мав той нарід, в усіх збочених формах, а потім прОкривляв роль президента, і продовжив мати наріді в особливо великих розмірах.
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15.10.2021 12:50 Відповісти
странно шо ты своего "бога" не вспомнил, мол "накажет" виновников?
и знаешь что? - ты просто лицемер, как и все христуны - в нейтральных вопросах - ползаете и махаете руками, лижете раскрашенные доски, а в таких как тут - тупо ноете, ибо знаете что "бога" вашего нет, не было и не будет.
ты же всегда тут мямлишь про "бога" - почему же щас не проклинаешь эту Зелю "егО" "именем" то?
смешно же, тебе не кажется? а, кстати - Зеля же - из "божего нарида"
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16.10.2021 14:09 Відповісти
______
Свято триває - вийшло розслідування про підписання фіктивних договорів у 2014 році по виводу фірмами Зеленського і Шефіра коштів з банку Курченка, щоби виводити з-під застави активи підприємств-боржників.
https://youtu.be/MhDxeE30mdc ПОСИЛАННЯ НА ФІЛЬМ

Це замість того, щоби "за Крим померти".
Найсмішніше, що коли ці документи показали "слузі народа" Гетманцеву, той сказав, що це "неприпустимо", а коли дізнався, ЧИЇ ЦЕ ДОКУМЕНТИ - хутко зник від журналістів.
Мабуть, побіг розвішувати борди про "амністію" і нові "чесні податки" для "ми_всі_президентів".
Так що кіно цікаве.
І воно не останнє, до речі. Обіцяють цілий цикл - українцям буде чим зігрівати серця цієї зими.)
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15.10.2021 12:53 Відповісти
шо ты там такое куришь.. кизяки от скабеевой?
ну прямо повторил ВСЕ методички кремлевской пропаганды в одном посте)
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15.10.2021 13:51 Відповісти
Опа! Новий зашквар нєлоха! Чекаємо на вручення 3ої підозри мєртвєтчуку!
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15.10.2021 13:01 Відповісти
Ой, дивіться, щоб сьогодні РНБО не оголосило санкції спільному проекту Радіо Свобода та UА: ПЕРШИЙ - "Схеми"

Вони зараз як раз увійшли до смаку, та і Разумкова там навіть зараз не має. Можуть творити, що завгодно, ОДНОГОЛОСНО
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15.10.2021 13:34 Відповісти
Тоді їм із Вашингтона прилетить...
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15.10.2021 19:52 Відповісти
ага!, тогда ты сказал щас то шо и ватники - типо тут управляют вашингтонщики - зачет.но чо
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16.10.2021 14:11 Відповісти
Причому тут це? Радіо Свобода - підрозділ Держдепу США... Звичайно, американці захищатимуть своїх! Наїзд на Радіо Свобода буде рівносильним наїзду на дипломатів із посольства США! Причому, незалежно від країни!
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16.10.2021 14:25 Відповісти
а, то вы за нападения в банке говоришь то. правильно что кипеш сделали, но просто комент выглядит как типо - тут рулят из вашингтона.
что есть вода на мельницу психа-Медведева высравшего "статью" с оскорблениями и обвинениями во "внешнем управлении", отчего я и возмутился.
хотя... гном в чем то прав как видим. - клянчим же санкций и шоб дали оружие и кредиты.(отдавать то их надо будет)
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16.10.2021 14:40 Відповісти
......
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15.10.2021 13:03 Відповісти
Это называется коррупция
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15.10.2021 13:06 Відповісти
до вашего идиотизма в 2019 с Украиной было все хорошо..
но тут ты и тебе подобные возжелали НЕ развития, а ХАЛЯВЫ и привели клована к власти.
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15.10.2021 14:03 Відповісти
это называется идиотизм ибирателей, которые привели к власти клоуна из сериалов, снятых за украденные у них же деньги и из кредитов минобороны расеи(!)
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15.10.2021 14:02 Відповісти
73%, прЮвет участникам конца эпохи бедности фюрера Зели, как и все вы - обычного президента из нарида!:

у павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
....
Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
....
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
.....
У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Но, вышел и упал на снег.
(с)
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15.10.2021 13:08 Відповісти
умник, "фюрер" против Зели - как синий кит против кота - по массе то.
ты хоть почитай шо Зеля убегала от армии, а фюрер - рвался несмотря на то шо его не хотели брать.
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16.10.2021 14:12 Відповісти
А Вова с Шефиром оказались еще теми жлобами. Свои гроши положили на депозит не в надежные "Укрсиб" или "Креди Агриколь" под 5% годовых, а в паханский общак "Брокбизнес" под 20%.
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15.10.2021 13:09 Відповісти
Так Вова же еврей, а не украинец, а евреи, как известно всем, ну уж очень хитрющие...
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15.10.2021 20:42 Відповісти
прАстой парень из народ® говорили они ..............
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15.10.2021 13:15 Відповісти
Судя по коментариям у янелоха нету не то что 30% поддержки но и 1%.
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15.10.2021 13:39 Відповісти
Да его могут поддержать, только лишь слуги олигархов, а не простой народ.
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15.10.2021 20:44 Відповісти
судя весной 2019-го, на сайте Антиколорадоса, ПАП выиграть должен был чуть ли не ф.адынтур.
а потом.... что там началось - прямо как у ваты - проклятия и обзывалки "зебилам". я немало поржал читая вопли этих чудаков то. ну да, типо патриоты, но это выглядит как вата в профиль
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16.10.2021 14:15 Відповісти
Ось інформація для роздумів:https://www.youtube.com/watch?v=oX6xVSQjSas . Я думаю що історія з офшорами це тільки початок.Що офшорний бізнес Зе-банда осідлала серйозно та з розмахом.ДУМАЙТЕ...
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15.10.2021 13:43 Відповісти
Вся жизнь Зеленского - это сплошной шахер-махер, оборудки и схемы на пару с Шефиром. Вот такие они - простые парни из народа. Кстати, а кто-то слышал, чтоб Зеленский что-то пожертвовал на благотворительность? Думаю, удавится за копейку.
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15.10.2021 13:47 Відповісти
Он слуга иного народа.
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15.10.2021 14:09 Відповісти
Да это ещё тот жлобяра...
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15.10.2021 20:45 Відповісти
Просто у него было тяжёлое детство, ну как у Хведоровича, вот и тырит все что можно 😁😁😁😁
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16.10.2021 09:00 Відповісти
писали шо в АТО ездил.
но написать и я могу(за сто тыщ евро)))))(ладно, за 200 евро, скидка, сезон)
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16.10.2021 14:16 Відповісти
зєля, давай, нхй с шифером.
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15.10.2021 13:50 Відповісти
12.‎10.‎2021

Группе оперативного психологического моделирования УСН СБП ФСО (Управления специального назначения Службы безопасности президента Федеральной службы охраны России , руководитель генерал-майор Скриба Михаил Борисович ) выдано задание на создание модельного психологического портрета Зеленского Владимира Александровича с допуском ко всему массиву информации об объекте. Кроме объекта №1 в список ознакомления включен Дмитриев Кирилл Александрович.
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15.10.2021 13:53 Відповісти
Если у них нет времени заниматься юридическими вопросами, тогда у прокуроров появится время, чтобы заняться ими. Как говорится, если ты не идешь к юристам (адвокатам), тогда другие юристы (прокуроры, полиция) приходят к тебе.
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15.10.2021 14:13 Відповісти
А вот и реально настоящие ЗЕмародёры...Только что то ЗЕбилов не слышно с их визгами - барига мародьор!
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15.10.2021 14:20 Відповісти
В этих новостях о финансовой деятельности величайшего лидера всей вселенной и его подельников прекрасно всё.
Эти жулики и аферисты в гробу видали абсолютно чуждое им украинское государство и шли на любые махинации, чтобы обогатится. Такие мелочи, как потери государства при их махинациях их никогда не волновали.
И таким прохвостам украинцы доверили свои судьбы и отдали им в руки свои и своих детей жизни.
Феерично!
Вот такая она, украинская демократия.
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15.10.2021 14:22 Відповісти
Вы правы. За исключееием очень важного, что в Украине никогда не было демократии.
Я уже писал, что выборы президента не имеют ничего общего с демократичными. Потому что места в бюллетенях за несколько миллионов скупают ставленники олигархии. И из этих мерзавцев народ вынужден "выбирать".
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
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15.10.2021 14:44 Відповісти
Як мінімум 3 тур виборів у 2005 році був чесний... Був би нечесним - виграв би яник тоді!
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15.10.2021 19:53 Відповісти
И еще добавлю, что многие говорят, что во всем виноват народ. Что не за тех голосует. Каков бы ни был наш народ, но он заслуживает лучших политиков чем наши.
Поэтому необходима демократия и демократические выборы. А подобных нашим диким олигархическим выборам президента нигде в мире нет.
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15.10.2021 15:16 Відповісти
Ты вообще что несёшь?? КТо что скупает?? В списке на выборах президенты было 32 кандидата!! 32!!! На любой вкус. ЧТо там вынужден выбирать бедный тупой нарит??? Скажи ещё что выбора нет.
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15.10.2021 16:49 Відповісти
Якщо кожного дня від зеленських не смердить - потицяйте їх паличкою, може вони вже здохли.
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15.10.2021 14:25 Відповісти
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15.10.2021 15:56 Відповісти
Елементарне злодійство. Причім у великих розмірах. Але Арахамія щось придумає для ефектного виправдання (як це було з офшорною пригодою). Він же не воро хам і "я".
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15.10.2021 15:07 Відповісти
Они давят его на правильные действия, а то петросянам на съедение отдадут.
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15.10.2021 16:00 Відповісти
ШО ОПЯТЬ --- ЗЕЛЬЦ --- СНОВА БАНКИ --- ШИФЕР И БОБЛО . БОБЛО . БОБЛО ---я вам ничего не должен любил говорить зеленый барыга . а может хватит уже . вова давай в отставку . ты же нелох чтобы так страну позорить и твою мать римму
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15.10.2021 16:13 Відповісти
Да уж, розвели 73% наріда зачьотно в 2019р.
Вибрали, моральних уродів з кримінальними задатками....
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15.10.2021 17:30 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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15.10.2021 18:55 Відповісти
Зеленський урод.
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15.10.2021 19:47 Відповісти
Вот что бывает, когда сперва пропускаешь фразу "я вам ничего не должен", а потом пускаешь пацанчиков "порулить" страной. Как бы поздно нести яйца не оказалось. ЗЕленая абапела успел изговнять уже все на свете и везде.
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15.10.2021 20:53 Відповісти
Очень слабо. Притянуто за уши. Так делали тысячи физ лиц и компаний. Частные лица, Зе и Шефир пытались вернуть свои депозиты, не нарушив закон, немного схитрив, но так ничего и не получили. А если и получили, то гораздо меньше, не из банка, а от компании должника. А то, что потом должник вывел свой залог это уже никак держателей депозита не касается. И банке уже был не курченко (януковича на самом деле), а уже там сидел НБУ. Причём, по закону депозиты физ лиц погашаются чуть ли не в ПЕРВУЮ очередь.
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15.10.2021 21:14 Відповісти
як це не порушивши, ще й як порошили, суд же сказав, що так не можна, і чим шмаркля з шифером кращі за інших вкладників, нічим, тому 200 000 грн. законних і нєфіг.
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15.10.2021 22:06 Відповісти
вы не юрист и не банковский служащий. а я этими вопросами занимался. незаконность этих операций сомнительна. суд сказал то, суд сказал это. не зрада, а туфта.
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15.10.2021 22:14 Відповісти
незакоконність сумнівна, гиги, а загалом погано займався.
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15.10.2021 23:07 Відповісти
гиги - твой уровень.
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15.10.2021 23:13 Відповісти
ну так, ти ж, йуризд, займався цим питанням, і чому ти таке жалюгідне.
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15.10.2021 23:24 Відповісти
йуризд, що ти там нові відмазки для клієнтів придумуєш, чому справу програв, типа законність рішення сумнівна, бабки не віддам, це ти канєшно видав, але ж ти йуризд, ти цим займався, от тільки юристи ФГВФО виявилися кращі, ну то таке, буває, займайся далі, розводь клієнтів на гроші, а потім розказуй, що законність рішення сумнівна, *****, такої тупої відмазки ще не чув.
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16.10.2021 12:28 Відповісти
у тебя, как всегда, набор слов без смысла.
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17.10.2021 22:24 Відповісти
А как там с "сильным ответом" на постановку с "лучшим
другом" Шефиром? Это я о пиф паф ой ой ой.
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15.10.2021 21:19 Відповісти
"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами."--а юридическим вопросами у них занимались бакланов с дерьмаком)))
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16.10.2021 00:20 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3697956.html Який талановитий хлопчик цей ваш ЗЕбіл. Але талановитий лише у воровстві, брехні і підлості

У 2014 році, коли країна вже воювала, Володимир Зеленський та Сергій Шефір після банкрутства Брокбізнесбанку провернули незаконні оборудки, які дозволили їм вивести з банку більше гарантованих державою 200 тисяч гривень.
Оборудки, що порушували порядок виплати усім вкладникам, і виконувалися за рахунок інших вкладників.
"Зато Вова нє воруєт!" - кричали нам ЗЕлюки.
Цікаво, скільки сьогодні є зелюків серед бувших вкладників Брокбізнесбанку, хто й досі не дочекався своїх грошей, згорілих там під час банкрутства? ))))
Нє злорадствую, штови ) виключно спортивний інтерес.)
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16.10.2021 02:20 Відповісти
Кстати, Док, а ведь ваш Илон Маск вроде в Москве то был? и ноль - даже одной буквы там у вас на сайте, даже в коментах не было про это. Ну и шо, у вас не секта? хо-хо-хо, натуральная секта, Док. Настолько тупо замалчивается неудобное и возвеличивается "линия партии". Или что там за переговоры ПАП-а и Мертвечука? и т.д. и т.п.? А?
И чем вы лучше ватников? Те хотя бы враги и понятно шо лгут, а что делаете вы? Мерзко, тупо, подло.
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16.10.2021 14:22 Відповісти
А яке відношення маєм ми до того,що Ілон Маск прогулювався по болоті.Можливо він екстримал,хто його зна.
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17.10.2021 10:07 Відповісти
я же написал - там они облизывают илонов и порохов, а когда те что-то делают не так как должны делать "кумиры" - то вся эта "публика" тупо молчит. при этом обзывая других "зелень" и даже "Свободу" и ставя ся как единственные патриоты и т.д.
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18.10.2021 13:29 Відповісти
Что эксперт по анальным делам наивеличайшего молчит!
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16.10.2021 08:39 Відповісти
Ха!
Антиколорадос, перелогинься.
Лещенко с удивлением объяснил - это ваза. Так что - я только за срач, но более за правду. Вы понял, нет?
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16.10.2021 14:18 Відповісти
Твои коментарии - это гной , которые не заслуживают внимания здравомыслящих людей !
Как там на Ростове , снег еще не выпал😏😡
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16.10.2021 15:04 Відповісти
ты сам гной, дряхлая старикашка - вы там всегда так - если обосрались, то молчок. и чем вы не та же вата? вату хоть видно, а вы - лицемеры-тихарики. вместо извинений, ты меня обосрал - так кто ты если не гной, а?
и да, "по Фрейду" - каждому о своем мечтается
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18.10.2021 13:17 Відповісти
ну звичайно ваза, а що ж іще, ваза для анальних ігр серлеща з діджеїхою, так як квартиру вона купила, то вона і головна, ну ти понєл.
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17.10.2021 14:57 Відповісти
с тридварасами не общаюсь. иди на "анал" к кому то еще поприставай.
презираю уродов, которые как, и даже хуже - ваты - гав-гав, а когда им указали шо их гав-гав = мимо - сразу бросаются своим любимым материалом, а такие как ты - еще и начинают про "аналы". мерзость
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18.10.2021 13:19 Відповісти
хрюзге, пиши нормальню мовою, а не щось там на якомусь козлячому.
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18.10.2021 20:24 Відповісти
А потом, в своих членограй шоу, смихуиочки про глупых хахлив, баригу и прием во все дыры Украиной. Такие они, команда галабародька.
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16.10.2021 18:29 Відповісти
"Он вишел родам із народа.Как гаварітца парєнь свой".Все життя обгадював Українців,а ми взяли і вибрали його на найвищу посаду.І хто ми після цьго?
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17.10.2021 09:59 Відповісти
предлагаю за антисемитизм садить в тюрьму навечно -хаим и сара розенблюм
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17.10.2021 13:19 Відповісти
Совсем не киношный барыга...
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17.10.2021 16:22 Відповісти
" И чтобы картина была полностью понятной, все это с успехом практиковалось лет десять, но наибольший размах этот финансово-офшорный фестиваль приобрел после Майдана, поскольку кошельки Януковича получили блокировку части своих счетов. В общем, пока мы покупали кровеостанавливающие, кевларовые каски, бронежилеты, электрические кабели, генераторы и прочее нужное фронту добро, часто - выворачивая карманы до дна..., эта братва выкачивала из Украины последние соки, хохмя и веселясь в свободное от основной деятельности время. Нет, они не покупали броники, ночники и прицелы, они покупали квартиры в Лондоне, особняки в Италии, а также прочие ништяки и при этом, ни в чем себе не отказывая"

(Рosted By: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados 16.10.2021)
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17.10.2021 19:06 Відповісти
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