Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Компанії-боржники "Брокбізнесбанку" під час його ліквідації підписували з Володимиром Зеленським та Сергієм Шефіром угоди, намагаючись вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Зеленський і Шефір таким чином намагалися забрати з банку свої депозити в обхід встановленої законом черги. Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в розслідуванні "Зеленський, Шефір та банк Курченка" повідомляють журналісти програми "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), які проаналізували судові рішення за відкритим Державним реєстром судових рішень.
Йдеться про період до того, як Зеленський став президентом України, а Шефір – його першим помічником. Зеленський тримав на депозиті у "Брокбізнесбанку" більш ніж 300 000 доларів, Шефір – понад 400 000 доларів.
За даними "Схем", у 2014 році, після введення в "Брокбізнесбанк" тимчасової адміністрації і після оголошення про ліквідацію банку, Володимир Зеленський та Сергій Шефір підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку – про відступлення права вимоги за своїми депозитами.
Для компаній це була спроба не повертати банку борги та вивести з-під застави активи. А Шефір і Зеленський таким чином намагалися отримати не лише гарантовані державою 200 тисяч гривень, але й повернути більшу суму в обхід визначеної законом черги, за якою Фонд гарантування вкладів має повертати гроші.
Із застави банку мали ризик вийти:
- тваринні комплекси ТОВ "Подільський Господар" (заставна вартість – більше 260 мільйонів гривень),
- нерухомість ПАТ "Чинбар" (заставна вартість – понад 260 000 000 гривень)
- та майновий комплекс на 18 000 квадратних метрів ПАТ "Київський дослідний ремонтно-механічний завод" у Києві.
Господарський суд Києва (1, 2, 3) та Київський апеляційний господарський суд (1, 2, 3) визнали припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015-му році Вищий господарський суд визнав, що ці дії не відповідали нормам Цивільного кодексу (1, 2, 3).
Крім цього, Верховний Суд України згодом підтвердив, що зобов’язання позичальника не можуть припинятися за рахунок придбаних прав вимоги до банку.
Народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що подібні угоди є "неприпустимими". Однак, коли дізнався, що йдеться про Володимира Зеленського, зазначив, що "треба вивчати документи". Журналісти документи надали, але до ефіру від Гетманцева додаткової відповіді не отримали.
"Чому подібні взаємозаліки негативно впливають на долі вкладників проблемних банків? Виведення грошей і заставного майна означає, що Фонд гарантування отримає менше ресурсу, щоб у подальшому у порядку законної черги розраховуватися з людьми та компаніями, які тримали тут свої гроші", – ідеться в матеріалі.
"Клієнт, перекуповуючи право у іншого клієнта на депозит, виводить свою заставу, закриває кредит із депозитом. І виводить свою ліквідну заставу з-під забезпечення цього кредита. Фонд, по суті, не отримує такого активу, який він міг би отримати і потім направив би його на погашення вкладів почергово", – зазначила Координаторка комітету з питань регуляторної політики та комплаєнс Незалежної асоціації банків України Ірина Вахніцька.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив журналістам, що спроба забрати "своє" поза встановленою законом черговістю – це фактично спроба залізти в кишеню державі, яка внаслідок банкопаду була змушена латати велику діру в бюджеті державного Фонду гарантування вкладів.
"Платять завжди платники податків. І цих грошей не вистачає, а Фонд гарантування має перекрити ті гроші, які підпадали під Фонд гарантування. Тому він починає брати кредит в уряду. Платить за це держава, у держави своїх грошей нема, тобто це кошти платників податків", – прокоментував Сергій Фурса.
Журналісти відправили запит до Офісу президента 22 вересня і неодноразово нагадували про запит прессекретареві Володимира Зеленського Сергію Никифорову, однак відповідей до публікації не отримали.
Перший помічник президента Сергій Шефір у коментарі "Схемам" зазначив:
"У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір – я згадаю".
Але до публікації Шефір документів журналістам не надав.
Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію "Брокбізнесбанку" в червні 2014 року. З серпня 2013 року ним володів Сергій Курченко - олігарх, наближений до родини президента-втікача Віктора Януковича. Служба безпеки України повідомляла, що структури Сергія Курченка завдали державі збитків на суму близько 4 мільярдів гривень.
У березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування проти Курченка. За версією слідства, олігарх причетний, серед іншого, до заволодіння грошима кількох банків із подальшим відмиванням цих коштів: 787,4 мільйона гривень Національного банку, 4,7 мільйона гривень "Реал Банку", 2,3 мільярда гривень "Брокбізнесбанку", 502 мільйони "Укргазбанку".
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@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1448946643865325570 7 мин
Податкова амністія Гетманцев (той,що з посмiшкой Чiкотiло) поділився скільки грошей вже отримав бюджет З 1.09.2021 "До бюджету надійшло 4,5 млн гривень" Результат податкової амністії передусім залежить від довіри до влади!
и знаешь что? - ты просто лицемер, как и все христуны - в нейтральных вопросах - ползаете и махаете руками, лижете раскрашенные доски, а в таких как тут - тупо ноете, ибо знаете что "бога" вашего нет, не было и не будет.
ты же всегда тут мямлишь про "бога" - почему же щас не проклинаешь эту Зелю "егО" "именем" то?
смешно же, тебе не кажется? а, кстати - Зеля же - из "божего нарида"
Свято триває - вийшло розслідування про підписання фіктивних договорів у 2014 році по виводу фірмами Зеленського і Шефіра коштів з банку Курченка, щоби виводити з-під застави активи підприємств-боржників.
https://youtu.be/MhDxeE30mdc ПОСИЛАННЯ НА ФІЛЬМ
Це замість того, щоби "за Крим померти".
Найсмішніше, що коли ці документи показали "слузі народа" Гетманцеву, той сказав, що це "неприпустимо", а коли дізнався, ЧИЇ ЦЕ ДОКУМЕНТИ - хутко зник від журналістів.
Мабуть, побіг розвішувати борди про "амністію" і нові "чесні податки" для "ми_всі_президентів".
Так що кіно цікаве.
І воно не останнє, до речі. Обіцяють цілий цикл - українцям буде чим зігрівати серця цієї зими.)
ну прямо повторил ВСЕ методички кремлевской пропаганды в одном посте)
Вони зараз як раз увійшли до смаку, та і Разумкова там навіть зараз не має. Можуть творити, що завгодно, ОДНОГОЛОСНО
что есть вода на мельницу психа-Медведева высравшего "статью" с оскорблениями и обвинениями во "внешнем управлении", отчего я и возмутился.
хотя... гном в чем то прав как видим. - клянчим же санкций и шоб дали оружие и кредиты.(отдавать то их надо будет)
но тут ты и тебе подобные возжелали НЕ развития, а ХАЛЯВЫ и привели клована к власти.
у павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
....
Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
....
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
.....
У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Но, вышел и упал на снег.
(с)
ты хоть почитай шо Зеля убегала от армии, а фюрер - рвался несмотря на то шо его не хотели брать.
а потом.... что там началось - прямо как у ваты - проклятия и обзывалки "зебилам". я немало поржал читая вопли этих чудаков то. ну да, типо патриоты, но это выглядит как вата в профиль
но написать и я могу(за сто тыщ евро)))))(ладно, за 200 евро, скидка, сезон)
Группе оперативного психологического моделирования УСН СБП ФСО (Управления специального назначения Службы безопасности президента Федеральной службы охраны России , руководитель генерал-майор Скриба Михаил Борисович ) выдано задание на создание модельного психологического портрета Зеленского Владимира Александровича с допуском ко всему массиву информации об объекте. Кроме объекта №1 в список ознакомления включен Дмитриев Кирилл Александрович.
Эти жулики и аферисты в гробу видали абсолютно чуждое им украинское государство и шли на любые махинации, чтобы обогатится. Такие мелочи, как потери государства при их махинациях их никогда не волновали.
И таким прохвостам украинцы доверили свои судьбы и отдали им в руки свои и своих детей жизни.
Феерично!
Вот такая она, украинская демократия.
Я уже писал, что выборы президента не имеют ничего общего с демократичными. Потому что места в бюллетенях за несколько миллионов скупают ставленники олигархии. И из этих мерзавцев народ вынужден "выбирать".
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
Поэтому необходима демократия и демократические выборы. А подобных нашим диким олигархическим выборам президента нигде в мире нет.
Вибрали, моральних уродів з кримінальними задатками....
другом" Шефиром? Это я о пиф паф ой ой ой.
У 2014 році, коли країна вже воювала, Володимир Зеленський та Сергій Шефір після банкрутства Брокбізнесбанку провернули незаконні оборудки, які дозволили їм вивести з банку більше гарантованих державою 200 тисяч гривень.
Оборудки, що порушували порядок виплати усім вкладникам, і виконувалися за рахунок інших вкладників.
"Зато Вова нє воруєт!" - кричали нам ЗЕлюки.
Цікаво, скільки сьогодні є зелюків серед бувших вкладників Брокбізнесбанку, хто й досі не дочекався своїх грошей, згорілих там під час банкрутства? ))))
Нє злорадствую, штови ) виключно спортивний інтерес.)
И чем вы лучше ватников? Те хотя бы враги и понятно шо лгут, а что делаете вы? Мерзко, тупо, подло.
Антиколорадос, перелогинься.
Лещенко с удивлением объяснил - это ваза. Так что - я только за срач, но более за правду. Вы понял, нет?
Как там на Ростове , снег еще не выпал😏😡
и да, "по Фрейду" - каждому о своем мечтается
презираю уродов, которые как, и даже хуже - ваты - гав-гав, а когда им указали шо их гав-гав = мимо - сразу бросаются своим любимым материалом, а такие как ты - еще и начинают про "аналы". мерзость
(Рosted By: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados 16.10.2021)