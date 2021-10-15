"Зима близько": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять рекордні ціни на газ, ув'язнення Саакашвілі в Грузії та нові санкції РНБО

У п'ятницю, 15 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять найважливіші питання політичної та соціально-економічної сфер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в прямому ефірі гості обговорять:

Міхеіл Саакашвілі за ґратами, грузини на вулиці: пряме включення лікаря Саакашвілі про стан здоров'я політика!

Стаття Медведєва про керівництво України: чому зараз?

Нові санкції РНБО: проти кого цього разу?

Рекордно дорогий газ: чи не замерзнемо ми цієї зими?

Як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю? Чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках українців цієї зими? Стаття Медведєва: чому зараз та як вона змінить відносини "Україна-Росія"? Проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними? Поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п’ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Гості студії:

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ,

секретар Ради національної безпеки і оборони України;

ЮРІЙ ВІТРЕНКО, Голова правління НАК "Нафтогаз України";

МАКСИМ НЕМЧИНОВ, заступник Міністра енергетики України;

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО,

лідерка партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

ІРИНА Верещук,

народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",

член Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО,

народний депутат, "Європейська Солідарність";

ЄВГЕН МУРАЄВ,

лідер партії "НАШІ";

АНДРІЙ КОБОЛЄВ,

глава правління НАК "Нафтогаз України" (2014 рік - квітень 2021);

МАРІЯ МЕЗЕНЦЕВА,

народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",

член Комітету парламенту з питань євроінтеграції;

ЛЕСЯ Забуранна,

народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",

член Комітету парламенту з питань бюджету;

ІВАН ПЛАЧКОВ,

Міністр палива та енергетики (2005-2006),

Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

ДАВИД САКВАРЕЛІДЗЕ,

заступник генерального прокурора України (2015-2016);

ЮРІЙ БУТУСОВ,

головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ,

старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США),

радник президента Росії Володимира Путіна з економічних питань (2000-2005);

НІКО КІПШИДЗЕ,

лікар Міхеіла Саакашвілі.

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