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Новини
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"Зима близько": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять рекордні ціни на газ, ув'язнення Саакашвілі в Грузії та нові санкції РНБО

У п'ятницю, 15 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять найважливіші питання політичної та соціально-економічної сфер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в прямому ефірі гості обговорять:

  • Міхеіл Саакашвілі за ґратами, грузини на вулиці: пряме включення лікаря Саакашвілі про стан здоров'я політика!
  • Стаття Медведєва про керівництво України: чому зараз?
  • Нові санкції РНБО: проти кого цього разу?
  • Рекордно дорогий газ: чи не замерзнемо ми цієї зими?

Як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю? Чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках українців цієї зими? Стаття Медведєва: чому зараз та як вона змінить відносини "Україна-Росія"? Проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними? Поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п’ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Гості студії:

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ,
секретар Ради національної безпеки і оборони України;
ЮРІЙ ВІТРЕНКО, Голова правління НАК "Нафтогаз України";
МАКСИМ НЕМЧИНОВ, заступник Міністра енергетики України;
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО,
лідерка партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
ІРИНА Верещук,
народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",
член Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО,
народний депутат, "Європейська Солідарність";
ЄВГЕН МУРАЄВ,
лідер партії "НАШІ";
АНДРІЙ КОБОЛЄВ,
глава правління НАК "Нафтогаз України" (2014 рік - квітень 2021);
МАРІЯ МЕЗЕНЦЕВА,
народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",
член Комітету парламенту з питань євроінтеграції;
ЛЕСЯ Забуранна,
народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",
член Комітету парламенту з питань бюджету;
ІВАН ПЛАЧКОВ,
Міністр палива та енергетики (2005-2006),
Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;
ДАВИД САКВАРЕЛІДЗЕ,
заступник генерального прокурора України (2015-2016);
ЮРІЙ БУТУСОВ,
головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ,
старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США),
радник президента Росії Володимира Путіна з економічних питань (2000-2005);
НІКО КІПШИДЗЕ,
лікар Міхеіла Саакашвілі.

Читайте: До останнього "слуги народу" не дають відповідь щодо участі в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", - главред Тарасова

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) РНБО (2286) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+6
Самая дебильная программа на украинском ТВ это программа Савика Шустера!! Ничего конкретного !!Одно БЛа...БЛа...БЛА... и показ себя любимого во всей красе!! и Опросы его дебильные !!Ничегшо не говорящие и не означающие!! Закрыть её и забыть !!Как было два года назад!!
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15.10.2021 13:31
+5
Шустер фууу-олигархическая хвойда.
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15.10.2021 13:22
+4
Програма шустера була і є форпостом антиукраїнської пропаганди. За найменьшу критику свого контенту в фейсбуці чи ютуб, савік ставить моментальний бан,. Тобто несприйняття в свій бік ніякої критики , при цьому поливають помиями все українське під виглядом "об'єктивної журналіської думки".
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15.10.2021 15:58
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Мне на рынке один продавец устроил картофельный террор.
Предлагал картошку по 8 грн.
Пошёл к другому и купил такую же, но по 6, но такую же.
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15.10.2021 12:47 Відповісти
Замёрзнем! Но не все
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15.10.2021 12:48 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6150811134992913?__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·



С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?

На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.

Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.

Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.

Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
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15.10.2021 12:57 Відповісти
В 2015 році змішували з реверсним газом.
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15.10.2021 13:24 Відповісти
Савік Шустер переживає за українців. 😊
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15.10.2021 12:59 Відповісти
Я бы в шею выгнал всех этих гостей, кроме Тимошенко.
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15.10.2021 13:03 Відповісти
Ну правильно, Вы же не Ржевский...
Тимошенко в ... сад.
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15.10.2021 13:29 Відповісти
Ну конечно. Единственный политик, который говорит дело, а не бла-бла. Не без популизма конечно. Но если есть разум, то отделить зерна от плевел в ее выступлениях совсем не сложно.
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15.10.2021 13:35 Відповісти
Это желательно делать не только в её выступлении.
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15.10.2021 13:37 Відповісти
Бабу Жулю - на пенсию
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15.10.2021 14:04 Відповісти
Шустер фууу-олигархическая хвойда.
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15.10.2021 13:22 Відповісти
справді, але його частково виправдовує те, що він хвойда рінаха, другого олігарха в Україні.
А от ти - хвойда першого, ЄрЗе.
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15.10.2021 13:56 Відповісти
Холуй мародерский совсем в пространстве потерялся.
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15.10.2021 15:08 Відповісти
Самая дебильная программа на украинском ТВ это программа Савика Шустера!! Ничего конкретного !!Одно БЛа...БЛа...БЛА... и показ себя любимого во всей красе!! и Опросы его дебильные !!Ничегшо не говорящие и не означающие!! Закрыть её и забыть !!Как было два года назад!!
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15.10.2021 13:31 Відповісти
беня шустрика закрив не два роки тому, а в 2015-му.
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15.10.2021 13:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H2hXdeAmjtk Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-го телеканалу . Ефір розпочнеться сьогодні о https://www.youtube.com/watch?v=xsTzh_T0Pyg&list=PLCPC7CzMu8othtMSEsMA-xdjOKR7uESr3&index=1&t=1180s 19:40 . Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня.
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15.10.2021 13:52 Відповісти
Вот что значит настоящий независимый журналист! Насколько точно Шустрик знает главные темы, волнующие украинцев! Судите сами - здоровье Саакашвили, статья некогоМедведева... Не то что некоторые порохоботы пытаются отвлечь людей выдумками о вагнергейте и офшорах величайшего из президентов, который в это время изо всех сил борется с контрабандистами
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15.10.2021 13:53 Відповісти
Тимошенко Мураев Верещук....
Нахрена эти животные?
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15.10.2021 14:02 Відповісти
Програма шустера була і є форпостом антиукраїнської пропаганди. За найменьшу критику свого контенту в фейсбуці чи ютуб, савік ставить моментальний бан,. Тобто несприйняття в свій бік ніякої критики , при цьому поливають помиями все українське під виглядом "об'єктивної журналіської думки".
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15.10.2021 15:58 Відповісти
 
 