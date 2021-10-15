"Зима близько": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять рекордні ціни на газ, ув'язнення Саакашвілі в Грузії та нові санкції РНБО
У п'ятницю, 15 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять найважливіші питання політичної та соціально-економічної сфер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, в прямому ефірі гості обговорять:
- Міхеіл Саакашвілі за ґратами, грузини на вулиці: пряме включення лікаря Саакашвілі про стан здоров'я політика!
- Стаття Медведєва про керівництво України: чому зараз?
- Нові санкції РНБО: проти кого цього разу?
- Рекордно дорогий газ: чи не замерзнемо ми цієї зими?
Як насправді почувається Саакашвілі та коли його відпустять на волю? Чому області оголошують надзвичайну газову ситуацію і чи буде тепло в домівках українців цієї зими? Стаття Медведєва: чому зараз та як вона змінить відносини "Україна-Росія"? Проти кого спрямовано нові санкції РНБО та чи будуть вони ефективними? Поговоримо в "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п’ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Гості студії:
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ,
секретар Ради національної безпеки і оборони України;
ЮРІЙ ВІТРЕНКО, Голова правління НАК "Нафтогаз України";
МАКСИМ НЕМЧИНОВ, заступник Міністра енергетики України;
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО,
лідерка партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
ІРИНА Верещук,
народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",
член Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО,
народний депутат, "Європейська Солідарність";
ЄВГЕН МУРАЄВ,
лідер партії "НАШІ";
АНДРІЙ КОБОЛЄВ,
глава правління НАК "Нафтогаз України" (2014 рік - квітень 2021);
МАРІЯ МЕЗЕНЦЕВА,
народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",
член Комітету парламенту з питань євроінтеграції;
ЛЕСЯ Забуранна,
народна депутатка, "СЛУГА НАРОДУ",
член Комітету парламенту з питань бюджету;
ІВАН ПЛАЧКОВ,
Міністр палива та енергетики (2005-2006),
Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;
ДАВИД САКВАРЕЛІДЗЕ,
заступник генерального прокурора України (2015-2016);
ЮРІЙ БУТУСОВ,
головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ,
старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США),
радник президента Росії Володимира Путіна з економічних питань (2000-2005);
НІКО КІПШИДЗЕ,
лікар Міхеіла Саакашвілі.
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Предлагал картошку по 8 грн.
Пошёл к другому и купил такую же, но по 6, но такую же.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6150811134992913?__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·
С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?
На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.
Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.
Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.
Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
Тимошенко в ... сад.
А от ти - хвойда першого, ЄрЗе.
Нахрена эти животные?