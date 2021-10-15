Заяви РФ про збільшення транзиту через Україну - це маніпуляції. "Газпром" уже тричі скорочував транзит, - Оператор ГТС
Російський газовий монополіст "Газпром" у 2021 році тричі скорочував обсяг транзиту газу територією України. Тому заяви про зростання поставок є маніпулятивними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.
За його словами, "Газпром" тричі скорочував транзит газу: 1 січня з 186 млн кубометрів до 124 млн кубометрів на добу, з 1 вересня - до 109 млн кубометрів, а з 1 жовтня до 86 млн кубометрів, хоча платить за 109 млн.
Він також зазначив, що "Газпром" часто використовує транзитні потужності, які вже оплачені. І не лише в Україні, але і в інших країнах, наприклад, у Словаччині.
"Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну в 2021 році мають маніпулятивний характер. Варто зазначити, що чинний контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд кубометрів, а щоденні транспортування 109 млн кубометрів. Зараз фізично транспортується значно менше - 85,9 млн кубометрів на добу", - зазначив Макогон.
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Звільнений «за прогули» з Нафтогазу іноземний авантюрист Отто Ватерландер перебуваючи на посаді виконавчого директора встиг виписати собі біля 100 млн грн премії за 2020 рік.
Цю оборудку освятили покидьки з «незалежної наглядової ради» на чолі з іноземною авантюристкою Клєр Споттісвуд.
За цей час видобуток газу невпинно скорочувався, транзит віддавався на Північний Потік-2, а Нафтогаз заганявся в багатомільярдні борги. Весь цей час цю шайку прикривали браві посли та іноземні політики з «експертами» - переконаний що не безкоштовно.
Розпочали цю аферу уряди Порошенка на чолі з Яценюком та Гройсманом.
Імпотентні уряди нового президента за його вказівкою аферу продовжували та примудрилися продовжити на чотири роки контракт з Коболєвим - головним виконавцем цієї злочинної схеми.
Пояснення може бути лише одно - величезний фінансовий потік переспрямувався новим господарям Банкової.
Зараз за цю геополітичну аферу масштабу «панамського каналу» дуже великі гроші заплатять українські споживачі та платники податків.
Тепер вам зрозуміло, чому при фразі «аудит Нафтогазу» нинішні клоуни від політики одразу мочуть штани та потрапляють в параліч?!
На чолі з головним «антиолігархом» країни та за сумісництвом - головним натхненником «доленосного меморандуму».
08.05.2020, 16:58:54
Т.е при Зе ,
Не буду писати лонгрід, але ситуація серйозна.
Китайська помийка Global Times почала публікувати русню.
Типу РФ буде підтримувати КНР у війні за Тайвань.
Також називають Януковича легітимним. Натякають, що Китай «поверне» Тайвань, як Росія - Крим, Абхазію та Осетію.
Паралельно з цим РФ і КНР почали спільні морські навчання у Японському морі. Прямо пишуть: будують альянс проти Японії, Тайваню, США, Австралії тощо. Китайці сильно цим вихваляються. Це означає, що Москва планує напад на Японію разом з комуністами.
Причому русня така ж гнила русня. Прямо ж не пише про Крим, аби Зеленський далі йшов на Китай. Почитайте той спешал Кремля для китайської держпропаганди.