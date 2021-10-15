Заяви РФ про збільшення транзиту через Україну - це маніпуляції. "Газпром" уже тричі скорочував транзит, - Оператор ГТС

Російський газовий монополіст "Газпром" у 2021 році тричі скорочував обсяг транзиту газу територією України. Тому заяви про зростання поставок є маніпулятивними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

За його словами, "Газпром" тричі скорочував транзит газу: 1 січня з 186 млн кубометрів до 124 млн кубометрів на добу, з 1 вересня - до 109 млн кубометрів, а з 1 жовтня до 86 млн кубометрів, хоча платить за 109 млн.

Він також зазначив, що "Газпром" часто використовує транзитні потужності, які вже оплачені. І не лише в Україні, але і в інших країнах, наприклад, у Словаччині.

"Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну в 2021 році мають маніпулятивний характер. Варто зазначити, що чинний контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд кубометрів, а щоденні транспортування 109 млн кубометрів. Зараз фізично транспортується значно менше - 85,9 млн кубометрів на добу", - зазначив Макогон.

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