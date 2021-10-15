Бюджет втратить 10 млрд грн від заборони газовидобувникам вільно продавати свій газ, - АГКУ

Ініціатива щодо обмеження прав незалежних газовидобувників вільно продавати газ призведе до втрат державного бюджету в розмірі 10 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Асоціації газодобувних компаній України (АГКУ).

"Через запровадження механізму регулювання ціни приватні газовидобувні компанії будуть змушені зупинити інвестиції у геологорозвідувальні роботи, розробку родовищ та буріння нових свердловин. Це своєю чергою призведе до скорочення робочих місць в секторі і суміжних галузях, а також до зменшення надходжень до державного й місцевого бюджетів. За попередніми підрахунками, втрати можуть скласти до 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні асоціації.

Окрім того, пропозиції щодо штучного регулювання ціни завдадуть удару по інвестиційному іміджу України, переконані в асоціації.

Так, залучення мільярдних інвестицій у нафтогазові проєкти, які, зокрема, передбачені підписаними угодами про розподіл продукції, будуть неможливі. Це означає втрату понад 12 млрд грн у найближчі п'ять років, додали в асоціації.

"Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%, що своєю чергою потребуватиме збільшення поставок в Україну імпортного газу. Це послабить енергетичну безпеку України, особливо, враховуючи, запуск Північного потоку-2 та ризик скорочення або й повного припинення транзиту російського газу через нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це спричинило критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки від такого кроку.