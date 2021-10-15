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Бюджет втратить 10 млрд грн від заборони газовидобувникам вільно продавати свій газ, - АГКУ

Бюджет втратить 10 млрд грн від заборони газовидобувникам вільно продавати свій газ, - АГКУ

Ініціатива щодо обмеження прав незалежних газовидобувників вільно продавати газ призведе до втрат державного бюджету в розмірі 10 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Асоціації газодобувних компаній України (АГКУ).

"Через запровадження механізму регулювання ціни приватні газовидобувні компанії будуть змушені зупинити інвестиції у геологорозвідувальні роботи, розробку родовищ та буріння нових свердловин. Це своєю чергою призведе до скорочення робочих місць в секторі і суміжних галузях, а також до зменшення надходжень до державного й місцевого бюджетів. За попередніми підрахунками, втрати можуть скласти до 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні асоціації.

Окрім того, пропозиції щодо штучного регулювання ціни завдадуть удару по інвестиційному іміджу України, переконані в асоціації.

Так, залучення мільярдних інвестицій у нафтогазові проєкти, які, зокрема, передбачені підписаними угодами про розподіл продукції, будуть неможливі. Це означає втрату понад 12 млрд грн у найближчі п'ять років, додали в асоціації.

"Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%, що своєю чергою потребуватиме збільшення поставок в Україну імпортного газу. Це послабить енергетичну безпеку України, особливо, враховуючи, запуск Північного потоку-2 та ризик скорочення або й повного припинення транзиту російського газу через нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це спричинило критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки від такого кроку.

Автор: 

газ (10463) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+8
С чем связана идея зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?

место того, чтобы покупать газ по 50...150 долларов (как это делали во всем мире весной 2021) и как тогда призывали в партии ЕС, с закачкой его в газохранилища - зеленский и его шобла начали деребан бюджета на сотни млрд.грн.. попросту "забив" на все остальное.

О газе "вспомнили" когда цена превысила 500 долл. и начали покупать по цене 1200...1500 долл..
Т.е. действия зеленского привели к тому, что Украина стала покупать газ в 20-30 раз дороже!
Весной 2021 была масса статей о том. что Украина располагает большим количеством СВОБОДНЫХ объемов в газохранилищах и нужно закачивать газ по 50..100 долл..

В то время в ЕС, например, свободного места в газохранилищах практически не было..

Но зеленскому было некогда - видосики, деребан бюджета на "великому крадивництве" занимали всё его время.
Теперь за счет незаконных действий зеЛох офшорный хочет не только отмазаться, но и лишить бюджет десятков млрд.грн дохода..
а это пенсии и субсидии, зп бюджетникам..
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15.10.2021 14:23
+6
Свободно будете задницы свои продавать а украинский газ принадлежит гражданам Украины и продавать его можно только им при чём по себестоимости плюс процентов 10-20 на развитие ..
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15.10.2021 13:22
+5
в Украине необходимо полностью заретить добычу любых полезных ископаемых частникам, только государство должно иметь монополию на подобное занятие!!! а то у нас шахты государствеые, а шахта полностью , либо уч с хор пластами, сдана в аренду частнику..... но ведь государство не желает работать в этом направлении, чиновники, и накуя тогда мы соджержим орду чиновникорв в виде министерств топлива и энергетики, угольные, газовые, ведь вся их работа сводится к двум вещам - трепу языками и личным обогащением, сдавая в аренду гос предприятия!...... пилять.. замкнутый круг по которому бегаем все 30 лет.. все что стратегическое в госсобственности должно быить и никакого частника.................... и смертная казнь чиновнику и членам его семьи за малейшее воровство! иначе не бывасть стране!
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15.10.2021 13:28
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXiCtK5rhPEwSHfgITxTJtBamXXmfN4xiszkWWOM9PbzxFhCswa-tfdcKrdLyZuscQNd3o8NDA-zaTWXb14q6C53uvf50jfsa6F1lxGZnevkoDqi6SqOLhUc5-0gY9kkno&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXiCtK5rhPEwSHfgITxTJtBamXXmfN4xiszkWWOM9PbzxFhCswa-tfdcKrdLyZuscQNd3o8NDA-zaTWXb14q6C53uvf50jfsa6F1lxGZnevkoDqi6SqOLhUc5-0gY9kkno&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 33 мин. ·



С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?

На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.

Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.

Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.

Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
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15.10.2021 13:18 Відповісти
Харош постити дезу- всі все пам'ятають.
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15.10.2021 13:25 Відповісти
Фигня это всё и досужие домыслы. На самом же деле цель проста и меркантильна - у доморощеных ахметовых, фирташей и протчая слюнки текут при рассматривании европейских цен на газ. Транзит здесь ни при чём, а вот 20 млрд кубов в ПХГ это тот аргумент! «Нет такого преступления, на которое не готов пойти капиталист ради 300% прибыли» - говорил Джозеф Даннинг. Менеджмент Энрон успешно опроверг его утверждение - хватило и 50 процентов. Вот и весь сказ, частники готовы заморозить Украину, лишь бы только своё урвать.
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15.10.2021 13:39 Відповісти
С чем связана идея зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?

место того, чтобы покупать газ по 50...150 долларов (как это делали во всем мире весной 2021) и как тогда призывали в партии ЕС, с закачкой его в газохранилища - зеленский и его шобла начали деребан бюджета на сотни млрд.грн.. попросту "забив" на все остальное.

О газе "вспомнили" когда цена превысила 500 долл. и начали покупать по цене 1200...1500 долл..
Т.е. действия зеленского привели к тому, что Украина стала покупать газ в 20-30 раз дороже!
Весной 2021 была масса статей о том. что Украина располагает большим количеством СВОБОДНЫХ объемов в газохранилищах и нужно закачивать газ по 50..100 долл..

В то время в ЕС, например, свободного места в газохранилищах практически не было..

Но зеленскому было некогда - видосики, деребан бюджета на "великому крадивництве" занимали всё его время.
Теперь за счет незаконных действий зеЛох офшорный хочет не только отмазаться, но и лишить бюджет десятков млрд.грн дохода..
а это пенсии и субсидии, зп бюджетникам..
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15.10.2021 14:23 Відповісти
При всій НЕПОВАЗІ до зелоха, ніхто у нас газ по 1000 баксів не купує. Газ іде по ціні контрактів.
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17.10.2021 08:09 Відповісти
Свободно будете задницы свои продавать а украинский газ принадлежит гражданам Украины и продавать его можно только им при чём по себестоимости плюс процентов 10-20 на развитие ..
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15.10.2021 13:22 Відповісти
Ну так пусть "народ" идет и сам его добывает.
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15.10.2021 17:06 Відповісти
Согласен ,никаких частных компаний ,только государственная программа .
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15.10.2021 17:35 Відповісти
как в Венесуэле?
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15.10.2021 19:22 Відповісти
Воїстину так.
А всіх спекулянтів розробляти цілину в Сибір?
І як? Були при таких умовах повні полиці магазинів товарами?
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15.10.2021 19:47 Відповісти
С каких это пор бюджет газовиков это государственный бюджет?
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15.10.2021 13:23 Відповісти
Чиновники не должны заниматься экономикой в принципе, это глупость. Для этого есть рынок
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15.10.2021 15:19 Відповісти
На подскажешь, кто такие Петер Альтмайер, Кваси Квартенг, Джанет Йеллен?
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15.10.2021 15:29 Відповісти
Все леваки как на подбор
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15.10.2021 17:08 Відповісти
Министры экономики США, ФРГ, Великобритании. Это к посту отноститься и вопрос был задан ему. Ну, что бы мозги заработали.
=================


Чиновники не должны заниматься экономикой в принципе, это глупость. Для этого есть рынок
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15.10.2021 20:48 Відповісти
От їй -їй,не знаю,хто такі Петер Альтмайер, Кваси Квартенг, Джанет Йеллен,але дуже вже схоже на "йптм"і "иепппллен"
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15.10.2021 19:07 Відповісти
СрИнок! Якого хріна фірташі та каломойські повинні грошима, вирученими за НАРОДНИЙ газ, набивати свої кишені? Также як і за руду і інші корисні копалини.
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17.10.2021 08:12 Відповісти
Нехай беруть кайло в зуби і заробляють свої мільярди скільки хочуть.
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17.10.2021 08:13 Відповісти
Коли Ющенко радив «грітись соломою» -нарід на Корі і Цензорі реготав.
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15.10.2021 13:26 Відповісти
Ну соломою- не соломою,але якщо не половина,то третина населення України,то вже точно, перейшли на твердопаливний обігрів.
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15.10.2021 19:09 Відповісти
Те що втратять газовидобувачі зекономлять споживачі. Та і бюджет теж, оскільки зекономить на субсидіях
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15.10.2021 13:28 Відповісти
в Украине необходимо полностью заретить добычу любых полезных ископаемых частникам, только государство должно иметь монополию на подобное занятие!!! а то у нас шахты государствеые, а шахта полностью , либо уч с хор пластами, сдана в аренду частнику..... но ведь государство не желает работать в этом направлении, чиновники, и накуя тогда мы соджержим орду чиновникорв в виде министерств топлива и энергетики, угольные, газовые, ведь вся их работа сводится к двум вещам - трепу языками и личным обогащением, сдавая в аренду гос предприятия!...... пилять.. замкнутый круг по которому бегаем все 30 лет.. все что стратегическое в госсобственности должно быить и никакого частника.................... и смертная казнь чиновнику и членам его семьи за малейшее воровство! иначе не бывасть стране!
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15.10.2021 13:28 Відповісти
г. Родинское Донецкая обл. ш-та Краснолиманская вторая по добыче в районе после ш Покровская более8млн т на гора, кстаит недавно стал хозяин Ахметов (года 2-3 назад) запучскалась шахта за государственные средства в 91, в 95 стала частной, т.е. самое сложное запуск выполнели за счет налогплатильшика, а когда шахта вышла на рентабельность, ее сделали частной! Так вот ш. Краснолиманская стоит с 2014 года, между собой выесняют отношения два директора этой шахты (ш-та считается ГП) нехватка угля в стране а шахта восемь лет стоит, и до этого шахта работала исключительно под частниками, государтсвенная она только на бумагах... не уж то за 8 лет порядка нельзя навести на одной, крупной, шахте!? НЕ ХОТЯТ ЧИНУШИ ЭТО ДЕЛАТЬ,
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15.10.2021 14:27 Відповісти
В 91-ом мы все проголосовали за капитализм. Каждый, согласно своим возможностям) получил частичку государственного имущества. Капитализм, он такой. Не только сто сортов колбасы.
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15.10.2021 16:25 Відповісти
предприятия, но не недр!!!!! пазницу улавливаете? капитализм - это определенные правила игры, у нас же капитализм без правил!
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15.10.2021 21:37 Відповісти
Та ти шо?
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17.10.2021 08:14 Відповісти
Т.е. сделать как в СССР? Это настоящее ватное предложение!
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15.10.2021 16:30 Відповісти
нет.. вы читать умеете? СТРАТЕГИЧЕСКОЕ а недра это одно из первых стратегических ресурсов! весь этот частник, а вернее несколько человек в чьих руках сосредрточены все недра (действительно дающие доход, огромный доход газ, уголь, нефть) , эти люди экпортноориенетированы , а таким людям всегда будет плевать, что происходит внутри страны, которую они грабят, выкачивая ресурсы по конституции принадлежащий народу этой страны!... в нашей ситуации, когда ахметов продает электроэнерги. в словакию дешевле на 75% чем нам же в Украину, другого выхода просто нет! это касается и всго остального, либо государство будет заниматься ресурсами во благо всего народа, либо этого государства не будет существовать в итоге! спросите здесь любого в чате, готовы они платить за газ по 2000 у.е. за 1000 кубов, да за электроэнергию по 4,6 (в этом месяце мне выставят счет за электроэнергию по 4,6грн за 1квт для предприятий (ну может лдля авхметовских и приближенных и не такая) за отопление еще даже и не представляю цифр, но как вы думаете куда я их заложу? правильно в цену продукции, которую придется покупать простому гражданину))) я пнри этом можнего сказать ничего не потеряю, да неприятно, качели эти, но в итоге пострадает конечный потребитель... и так по всему, т.е. привет инфляция огромная!!! так что сравнение с ватойой как не уместно, тут простая экономика!
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15.10.2021 21:35 Відповісти
$$$$$$$$$$
€€€€€€€€€€€€€€
££££££££££££££££.......
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15.10.2021 13:32 Відповісти
К назві треба добавити "На правах рекламы" от Ахметова.
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15.10.2021 13:56 Відповісти
Началось,яхты,виллы,политиков,судей и чинуш они не перестанут покупать,а инвестиции в газодобычу,которая их кормит, они перестанут делать,сказочники.
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15.10.2021 14:11 Відповісти
Собственностью каждого украинского гражданина является около 500 куб.м. ежегодной добычи газа. Если бы баба Лида и дед Степан, отапливающие свой дом дровами, продали свой газ в Европу, то могли бы выторговать за него тысячу евро и удвоить свое благосостояние. Однако их газ присвоила транснациональная иудоглобализаторская мафия, тратящая эти деньги на содержание масс-медийной машины контроля сознания.
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15.10.2021 14:23 Відповісти
как независимые газодобытчики продают "свой" газ так все узаконено и все против ограничения прав негров, а как реально независимые бурштынокопачи продают закордон "свои" камешки так рейды проводят (или уже таки нет?) похоже как всегда у нас проблемы только в физиономиях этих "добытчиков" .
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15.10.2021 14:24 Відповісти
Які нахрен, приватні газодобувачі?!
Потрібно всі свердловини націоналізувати і навести нарешті в цій галузі порядок!
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15.10.2021 14:38 Відповісти
Та да... А вєдь еті дєньгі можна було б істратіть на компєнсациі потрєбітєлям газа.
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15.10.2021 14:44 Відповісти
А сколько потеряет бюджет на оплате услуг ?
Кто нибуть подсчитал ?
Сколько с добавленной стоимости пойдёт в бюджет ?
Пусть дадут таблицу !!!!!!!
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15.10.2021 14:45 Відповісти
Спокійно, тільки спокійно. Газ, нафта, вугілля скоро кінчаться. Переселяємося. В село.
Міста - це від лукавого
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15.10.2021 15:23 Відповісти
Я це вже 50 років чую, а воно, падло, не кінчається.
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17.10.2021 08:16 Відповісти
Пусть сначала купят у народа этот газ,который ему принадлежит,а потом продают свободно.
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15.10.2021 15:32 Відповісти
В Норвегии газ добывается исключительно госпредприятиями и не говорят, что они неэффективны. Газ стал стратегическим, как только начали усиленно толкать идею зелёной энергетики. Так что надо возвернуть назад, а нуворишей послать с их псевдо экспертами.
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15.10.2021 15:37 Відповісти
УкраНїнський газ є, згідно "Конституції України" власністю народу України. І нехай часники йдуть на йух зі своїми бла-бла-бла про збитковість для бюджету при припиненні прокачки оного за поребрик. Нам потрібен наш,дешевий газ? Так! І питань більше ніяких бути не може.
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15.10.2021 17:25 Відповісти
Бариг на нари газ українцям, зекловану імпічмент, ж2 депортацію.
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15.10.2021 19:15 Відповісти
Глану йух.
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17.10.2021 08:17 Відповісти
Це теж саме як під виглядом боротьби проти куріння підняли акциз до такого рівня, що продаж легальних цигарок впав так, що налогів стало поступати навіть меньше ніж було до підняття акциза. Тепер чухають рЄпу і думають як підняти доходи? Знизити акциз так це те саме шо на свою голову відро лайна вилити. Виявляється піклуються вони не про здоров'я нації, а виключно про бюджетний гаманець. Так от і з газом получиться...
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15.10.2021 19:05 Відповісти
Введите нормальную РЕНТУ для ВСЕХ добытчиков и за ее счет субсидируйте отопление домов бедных Украинцев. Но у Зеленского для этого-кишка тонка. Зеленский не может наступить на интересы папы-Коломойского. Я думаю что этот отопительный сезон будет последним для Зеленского. Надеюсь он и сам об этом знает и уже приготовил вертолет в Израиль
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15.10.2021 21:28 Відповісти
Згідно зі ст. 13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу."
Отже, газовидобувники можуть отримувати гроші виключно за видобування газу і не більше. Газ є власністю народу України, а не приватних компаній, відповідно, вони не можуть продавати те, що їм не належить.
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15.10.2021 21:40 Відповісти
 
 