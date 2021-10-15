Бюджет втратить 10 млрд грн від заборони газовидобувникам вільно продавати свій газ, - АГКУ
Ініціатива щодо обмеження прав незалежних газовидобувників вільно продавати газ призведе до втрат державного бюджету в розмірі 10 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Асоціації газодобувних компаній України (АГКУ).
"Через запровадження механізму регулювання ціни приватні газовидобувні компанії будуть змушені зупинити інвестиції у геологорозвідувальні роботи, розробку родовищ та буріння нових свердловин. Це своєю чергою призведе до скорочення робочих місць в секторі і суміжних галузях, а також до зменшення надходжень до державного й місцевого бюджетів. За попередніми підрахунками, втрати можуть скласти до 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні асоціації.
Окрім того, пропозиції щодо штучного регулювання ціни завдадуть удару по інвестиційному іміджу України, переконані в асоціації.
Так, залучення мільярдних інвестицій у нафтогазові проєкти, які, зокрема, передбачені підписаними угодами про розподіл продукції, будуть неможливі. Це означає втрату понад 12 млрд грн у найближчі п'ять років, додали в асоціації.
"Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку приватними газовидобувниками на 10%, що своєю чергою потребуватиме збільшення поставок в Україну імпортного газу. Це послабить енергетичну безпеку України, особливо, враховуючи, запуск Північного потоку-2 та ризик скорочення або й повного припинення транзиту російського газу через нашу країну", - йдеться в повідомленні.
Минулого тижня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.
Це спричинило критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки від такого кроку.
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 33 мин. ·
С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?
На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.
Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.
Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.
Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
место того, чтобы покупать газ по 50...150 долларов (как это делали во всем мире весной 2021) и как тогда призывали в партии ЕС, с закачкой его в газохранилища - зеленский и его шобла начали деребан бюджета на сотни млрд.грн.. попросту "забив" на все остальное.
О газе "вспомнили" когда цена превысила 500 долл. и начали покупать по цене 1200...1500 долл..
Т.е. действия зеленского привели к тому, что Украина стала покупать газ в 20-30 раз дороже!
Весной 2021 была масса статей о том. что Украина располагает большим количеством СВОБОДНЫХ объемов в газохранилищах и нужно закачивать газ по 50..100 долл..
В то время в ЕС, например, свободного места в газохранилищах практически не было..
Но зеленскому было некогда - видосики, деребан бюджета на "великому крадивництве" занимали всё его время.
Теперь за счет незаконных действий зеЛох офшорный хочет не только отмазаться, но и лишить бюджет десятков млрд.грн дохода..
а это пенсии и субсидии, зп бюджетникам..
А всіх спекулянтів розробляти цілину в Сибір?
І як? Були при таких умовах повні полиці магазинів товарами?
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Чиновники не должны заниматься экономикой в принципе, это глупость. Для этого есть рынок
€€€€€€€€€€€€€€
££££££££££££££££.......
негров, а как реально независимые бурштынокопачи продают закордон "свои" камешки так рейды проводят (или уже таки нет?) похоже как всегда у нас проблемы только в физиономиях этих "добытчиков" .
Потрібно всі свердловини націоналізувати і навести нарешті в цій галузі порядок!
Кто нибуть подсчитал ?
Сколько с добавленной стоимости пойдёт в бюджет ?
Пусть дадут таблицу !!!!!!!
Міста - це від лукавого
Отже, газовидобувники можуть отримувати гроші виключно за видобування газу і не більше. Газ є власністю народу України, а не приватних компаній, відповідно, вони не можуть продавати те, що їм не належить.