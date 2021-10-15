ЄС може ввести п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в листопаді, - DW
У Євросоюзі продовжують працювати на п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі. Нові обмеження проти режиму Лукашенка можуть бути запроваджені в листопаді.
Про це в п'ятницю, 15 жовтня, кореспонденту DW заявив чиновник ЄС на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити в листопаді", - заявило джерело.
Як відомо, брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення всіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю в структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.
Після невизнаних Заходом президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Три з них - минулого року, четвертий - у червні цього року. У підсумку зараз у санкційному списку перебувають 166 фізичних осіб, включно з самим Лукашенком, а також 15 установ і підприємств.
Крім того, у червні Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів.
Про підготовку п'ятого пакета санкцій стало відомо на початку вересня.
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Ну, што, кучу лайна, што вы асабіста ў сваім доме навалілі за 26 гадоў, ужо разграблі?
Так, дарэчы, ЗЕльцы ня мой, а такіх жа разумова недоравитых, як і вы.
Толькі яны ў нас у адным, 2019 годзе прагаласавалі так, як вы асабіста галасавалі 26 гадоў.
Не выбралі ?!
Вы не выбіралі яго 26 гадоў!? А хто абраў? Прышэльцы з Мельмака? Альф?
Вы какаеце ў сваім доме 26 гадоў, вы навалілі кучу лайна, з якой нават не бачыце макушкі,
а цяпер кажаце, што гэта не ваша дзярмо.
Вы былі цярплівым статкам, вы цярплівым статкам, вы застанецеся цярплівым статкам.
Мойр, вашыя браты на поўначы, у раёне мардоўскіх балот. І скажу вам на последок, -
чым мець такую радню, як вы, лепш заставацца сіратой.
Спакойна ночы, іншапланецянен 26 гадоў запар не выбірае сабе гэта чмо вусатае.
Няхай вам прысніцца вамі любімы бульбофюрер. І Коленька.
ня вінаватая.
Зараз ваша радзіма - чумной барак. Ад якога ўсё отгораживаються сцяной.
а і вас, гуртам, як быдла бяскрыўдны.
Крамля, няма чаго паганіш наша неба.
Так, зусім забыўся спытаць, а вы што, хвалюецеся за санкцыі?
Так яны вам на карысць. Вы часам не на вустрычнага палях у
Городненской вобласці працуеце? Ці вы на магілёўскіх балотах
лангустаў з крэветкамі вылоўліваюць?