ЄС може ввести п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в листопаді, - DW

У Євросоюзі продовжують працювати на п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі. Нові обмеження проти режиму Лукашенка можуть бути запроваджені в листопаді.

Про це в п'ятницю, 15 жовтня, кореспонденту DW заявив чиновник ЄС на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, який, як я очікую, можуть ухвалити в листопаді", - заявило джерело.

Як відомо, брюссельські чиновники готують санкції спільно з представниками країн ЄС, однак їхнє ухвалення - це політичне рішення всіх 27 держав-членів Євросоюзу, тому зі стовідсотковою впевненістю в структурах ЄС ніхто не може прогнозувати запровадження обмежувальних заходів.

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Після невизнаних Заходом президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Три з них - минулого року, четвертий - у червні цього року. У підсумку зараз у санкційному списку перебувають 166 фізичних осіб, включно з самим Лукашенком, а також 15 установ і підприємств.

Крім того, у червні Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів.

Про підготовку п'ятого пакета санкцій стало відомо на початку вересня.