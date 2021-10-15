"Слуга народу" Буймістер: Венеціанська комісія в будь-якому разі надасть негативний висновок щодо закону про олігархів

Через очевидну неконституційність Венеціанська комісія надасть негативний висновок щодо проєкту закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявила нардепка від "Слуги народу" Людмила Буймістер в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Венеціанська комісія в будь-якому випадку надасть негативний висновок щодо цього законопроєкту. Про це говорили численні експерти всередині держави", – зазначила нардепка.



Буймістер повідомила, що зараз законопроєкт намагаються випустити з Верховної Ради з порушенням парламентських процедур, регламенту та Конституції.



"Є намір цей закон ухвалити навіть поза всіма парламентськими процедурами, не враховуючи регламенту, не враховуючи виконання законодавства України. Для чого це робиться саме таким чином, зрозуміти дуже важко", – сказала політикиня.

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Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".