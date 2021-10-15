"Слуга народу" Буймістер: Венеціанська комісія в будь-якому разі надасть негативний висновок щодо закону про олігархів
Через очевидну неконституційність Венеціанська комісія надасть негативний висновок щодо проєкту закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявила нардепка від "Слуги народу" Людмила Буймістер в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Венеціанська комісія в будь-якому випадку надасть негативний висновок щодо цього законопроєкту. Про це говорили численні експерти всередині держави", – зазначила нардепка.
Буймістер повідомила, що зараз законопроєкт намагаються випустити з Верховної Ради з порушенням парламентських процедур, регламенту та Конституції.
"Є намір цей закон ухвалити навіть поза всіма парламентськими процедурами, не враховуючи регламенту, не враховуючи виконання законодавства України. Для чого це робиться саме таким чином, зрозуміти дуже важко", – сказала політикиня.
Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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будем откровенны - за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!
только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.
Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
а заодно - и ценам в магазинах, которые выросли в 2-3 раза при зеленском.
Да и слуги урода врать не будут, ведь "здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!"
а нарик - честный)))
точнее - суды УЖЕ раскручивают всю цепочку участия зеленского в ограблении коломойским Украины.
"Просто смешные слова", логика на уровне Коли Тищенко.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года.
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
признают себя бездарями, но "виновата всё равно Венецианская комиссия")
слуги урода понимают что "закон" - полная туфта и лепят отмазки, а не борятся с коррупцией - для чего есть ВСЕ законы..
Та же ситуация с САП - где зеленский саботирует назначение руководства
ОРИГИНАЛ выглядит так:
ну, кроме названия
Или он реально за деолигархизацию?
ну, кроме названия
или ты утверждаешь что коломойский, ахметов, пинчук - за деолигархизацию?
Його туди втулили криворукі фотожопери Подоляка.
Как по методичке...
Так чому на карикатурі РС не було Порошенка?
Я посчитал нужным его на эту картинку добавить.
И добавил.
Лично.
Своей рукой.
Це у максим_максимовичів мають бути претензії до РС, це ж вони не згодні з РС.
у этого идиота, насмотревшегося каналов коломойши/ахметова подгорело, что олигархи там есть, а Порошенко нет))
а ведь ему круглосуточно в зомбоящике - на каналах олигархов - доказывают что "только Порошенко в стране олигарх"
Всех олигархов называют олигархами открыто и только вы доказываете, что Порошенко не олигарх.
срочно пиши в радиосвободы - а то они не смотрят каналы коломойского/ахметова и не "вкушают благодати для идиотов" от каналов олигархов
Это - реальность.
реальность - это коломойша, ахметов, пинчук и зеленский - которые являются олигархами, но почему-то закон НЕ направлен против них.
еще раз, где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
Один білий,
інший сірий,
два веселих гуся.
феерично!
Порошенко через 2.5 года получил безвиз с ЕС.. а что там "одна пара" сделалО к текущему дню?
а вот - ОРИГИНАЛ..
видать не смотрят в радиосвободы зомбоящик коломойши/ахметова
"фірташо-льовочкінський"? Левочкин - в нештатных советниках ОП. Арахамия, на самолёте Фирташа, летает к Фирташу в Вену.
А в альтернативной реальности Интер оказывается за Порошенко...
Олігарх Дмитро Фірташ підтвердив факт зустрічі з Петром Порошенком і Віталієм Кличком у Відні навесні 2014 року і заявив, що ініціював її для протистояння Юлії Тимошенко.
Порошенко и Кличко обещали, стуча себя коленками в грудь, что будут бороться с олигархами?
Те идиоты, которые ждут прихода большевиков, которые отберут и раздадут, расстреляют и посадят, и быстро - сами эти идиоты не понимают, что потом большевики придут и за ними. Баба Верещук недавно сказала, что 73% дали клоунам мандат доверия, так что можно наплевать на закон о регламенте ВР, Конституцию - главное результат, методы не важны. А потом и выборы будут не нужны - переназначение диктатора и его жополизов, как на Рашке или в Беларуси.
а где тебя наССЫщать "благодатью" станут, зебил?
@slonishapito
·
https://twitter.com/slonishapito/status/1448946215165497359 2 ч
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и
https://twitter.com/SAsfendiar @SAsfendiar
ЗЕКлоунада продовжується! Потрібні якісні ринкові консервативні реформи, як тільки держави вийде з лівацького шапіто...
Можно даже не читать. Видели мы тех "экспертов", которые внутри))) Скучно. Ахметов перестал быть оригинальным
а то ж как быть со Шмыгалем, человеком ахметова?