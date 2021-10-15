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"Слуга народу" Буймістер: Венеціанська комісія в будь-якому разі надасть негативний висновок щодо закону про олігархів

Через очевидну неконституційність Венеціанська комісія надасть негативний висновок щодо проєкту закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявила нардепка від "Слуги народу" Людмила Буймістер в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Венеціанська комісія в будь-якому випадку надасть негативний висновок щодо цього законопроєкту. Про це говорили численні експерти всередині держави", – зазначила нардепка.

Буймістер повідомила, що зараз законопроєкт намагаються випустити з Верховної Ради з порушенням парламентських процедур, регламенту та Конституції.

"Є намір цей закон ухвалити навіть поза всіма парламентськими процедурами, не враховуючи регламенту, не враховуючи виконання законодавства України. Для чого це робиться саме таким чином, зрозуміти дуже важко", – сказала політикиня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук щодо підписання Закону про олігархів: Знайдемо варіант і не чіплятимемося за регламентні закарлючки

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Буймістер Людмила (65) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+22
особенно в Венецианской комиссии "боятся"
будем откровенны - за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!

только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.

Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
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15.10.2021 14:47
+18
плохая подделка оригинального фото от радио Свободы)
ОРИГИНАЛ выглядит так:

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15.10.2021 14:59
+16
расскажи это судам в США, Израиле, Британии, Швейцарии и на Кипре..
а заодно - и ценам в магазинах, которые выросли в 2-3 раза при зеленском.
Да и слуги урода врать не будут, ведь "здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!"
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15.10.2021 14:52
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Боятся бандиты олигархи Закона оь олигархах . Поэтому такая истерика
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15.10.2021 14:46 Відповісти
особенно в Венецианской комиссии "боятся"
будем откровенны - за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!

только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.

Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
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15.10.2021 14:47 Відповісти
Просто смешнгые цыфры и голословные обвинения. Я тожэ могу написать что сосед украл сто тысяч мильярдов
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15.10.2021 14:49 Відповісти
расскажи это судам в США, Израиле, Британии, Швейцарии и на Кипре..
а заодно - и ценам в магазинах, которые выросли в 2-3 раза при зеленском.
Да и слуги урода врать не будут, ведь "здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!"
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15.10.2021 14:52 Відповісти
ну да. как представитель Эстонии, США, международные организации))))

а нарик - честный)))
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15.10.2021 14:54 Відповісти
п.с. ты как раз можешь нести что угодно в своей палате для идитов, а факты деребана бюджета и держзрады зеленского - признаны им самим и будут доведены до судов..

точнее - суды УЖЕ раскручивают всю цепочку участия зеленского в ограблении коломойским Украины.
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15.10.2021 14:54 Відповісти
факт коррупции зеленского - из официальных источников:
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15.10.2021 14:56 Відповісти
Очень смешные цифры. Если бы не было так печально. В открытом доступе цифры минстата. Вперёд, изучайте, получайте удовольствие.
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15.10.2021 14:56 Відповісти
"Боятся бандиты олигархи Закона оь олигархах . Поэтому такая истерика"

"Просто смешные слова", логика на уровне Коли Тищенко.
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15.10.2021 14:57 Відповісти
Да ты что)вон президенту Чили,из за этих смешных цифр,импичмент сейчас делают,зесрань )
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15.10.2021 15:45 Відповісти
Вы ж писали, что там все парашей купленные.
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15.10.2021 14:54 Відповісти
именно это вам и рассказывают в зомбоящике, попутно подсовывая поддельные картинки от подоляка о олигархах
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15.10.2021 15:04 Відповісти
Що в "законі" про олігархів, про боротьбу з олігархами? Конкретно, будь ласка.
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15.10.2021 14:49 Відповісти
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.

Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года.
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
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15.10.2021 14:50 Відповісти
Зебабуїн ти так і не відповів чому засунув голову у пісок щодо офшорів Агрохімії-бозассяв?!
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15.10.2021 22:00 Відповісти
ну так в чем проблемы?
признают себя бездарями, но "виновата всё равно Венецианская комиссия")

слуги урода понимают что "закон" - полная туфта и лепят отмазки, а не борятся с коррупцией - для чего есть ВСЕ законы..
Та же ситуация с САП - где зеленский саботирует назначение руководства
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15.10.2021 14:46 Відповісти
А что тут понимать . Потерпевший задницей чует , что до конца срока не удержится в кресле , что означает досрочные парламентские и президентские выборы . И вот тут необходим контроль над СМИ. Закон об олигархах это не только Пороха погонять .
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15.10.2021 14:47 Відповісти
Забанили тётку у корыта...
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15.10.2021 14:51 Відповісти
браво! даже такой как ты зебил понимает, что зеленский и слуги урода - дорвались до корыта
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15.10.2021 14:57 Відповісти
Олигарх - это тот, кто своей монополией в государствообразующем или социально значимом секторах экономики, может шантажировать государство. И медиа конечно, ведь это Г+Г и Интер слепили из дерьмоклоуна - президента.
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15.10.2021 14:54 Відповісти
У нас много каналов хороших и разных.

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15.10.2021 14:57 Відповісти
плохая подделка оригинального фото от радио Свободы)
ОРИГИНАЛ выглядит так:

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15.10.2021 14:59 Відповісти
а где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
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15.10.2021 15:05 Відповісти
Так тебя волнует Закон или присутствие Порошенко на карикатурке?
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15.10.2021 15:07 Відповісти
так тебя волнует фейк подоляка на картинке или реальная борьба с олигархами?
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15.10.2021 15:08 Відповісти
Т.е. он не олигарх?
Или он реально за деолигархизацию?
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15.10.2021 15:06 Відповісти
а где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
или ты утверждаешь что коломойский, ахметов, пинчук - за деолигархизацию?
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15.10.2021 15:07 Відповісти
Показово, що на карикатурі від Радіо Свобода не було Порошенка.
Його туди втулили криворукі фотожопери Подоляка.
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15.10.2021 15:00 Відповісти
Как у вас всё одинаково со
Как по методичке...
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15.10.2021 15:05 Відповісти
Очевидні речі очевидні для розумних людей.
Так чому на карикатурі РС не було Порошенка?
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15.10.2021 15:06 Відповісти
Предъяви свою претензию РС.
Я посчитал нужным его на эту картинку добавить.
И добавил.
Лично.
Своей рукой.
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15.10.2021 15:10 Відповісти
Логіки НУЛЬ, що не дивно для зе-стада.
Це у максим_максимовичів мають бути претензії до РС, це ж вони не згодні з РС.
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15.10.2021 15:14 Відповісти
в том и дело - что логика и зебилы/ватники - несовместимы))
у этого идиота, насмотревшегося каналов коломойши/ахметова подгорело, что олигархи там есть, а Порошенко нет))
а ведь ему круглосуточно в зомбоящике - на каналах олигархов - доказывают что "только Порошенко в стране олигарх"
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15.10.2021 15:17 Відповісти
Это неправда.
Всех олигархов называют олигархами открыто и только вы доказываете, что Порошенко не олигарх.
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15.10.2021 15:32 Відповісти
т.е. ты подтверждаешь факт своего идиотизма.. браво!)
срочно пиши в радиосвободы - а то они не смотрят каналы коломойского/ахметова и не "вкушают благодати для идиотов" от каналов олигархов
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15.10.2021 15:14 Відповісти
показательно, что обгадился ты с фейковой картинко - а виноват кто-то другой
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15.10.2021 15:06 Відповісти
Это не фейковая картинка.
Это - реальность.
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15.10.2021 15:08 Відповісти
реальность - это зеЛох офшорный, которого ты превелО к власти после того как тебе олигархи ссали фейки в голову.
реальность - это коломойша, ахметов, пинчук и зеленский - которые являются олигархами, но почему-то закон НЕ направлен против них.

еще раз, где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
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15.10.2021 15:10 Відповісти
Два чоботи - пара.

Один білий,
інший сірий,
два веселих гуся.

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15.10.2021 15:14 Відповісти
ага, т.е. ты проголосовало за зеЛоха офшорного, а сейчас повторяешь очередной идиотизм для долпой*опов про "одна пара"?
феерично!
Порошенко через 2.5 года получил безвиз с ЕС.. а что там "одна пара" сделалО к текущему дню?
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15.10.2021 15:19 Відповісти
Таки так. У зебілів і реальність інша - паралельна. 😁
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15.10.2021 15:11 Відповісти
и да, твоя картинка реально ФЕЙКОВАЯ, в спешке дорисованная у подоляка.
а вот - ОРИГИНАЛ..
видать не смотрят в радиосвободы зомбоящик коломойши/ахметова
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15.10.2021 15:12 Відповісти
Читай выше.
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15.10.2021 15:29 Відповісти
Им насрать на все комиссии, они и есть комиссия для крепостного нарида Украины
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15.10.2021 15:00 Відповісти
Не соромно обманювати? 😁 Хоча про що це я. Сором щаглкшається баблом. Особливо, коли бабла більше, ніж совісті. 😊
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15.10.2021 15:09 Відповісти
А до чого тут "Інтер"? "Інтер" фірташо-льовочкінський допомагав Порошенку стати президентом в 2014-ому, а тут заслуга Коломойського з його "Слугою народу". Треба віддати належне олігархам, вони не повторюються, кожного разу по новій схемі дурять народ. Навіть, у випадку з Ющенком, "злі язики" кажуть, що і він був кандидатом від кучмівської влади.
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15.10.2021 15:21 Відповісти
Интер - это место работы Гундосика до Г+Г.
"фірташо-льовочкінський"? Левочкин - в нештатных советниках ОП. Арахамия, на самолёте Фирташа, летает к Фирташу в Вену.
А в альтернативной реальности Интер оказывается за Порошенко...
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15.10.2021 15:53 Відповісти
А Порошенко з Клічком хіба не літали в Відень перед президентськими виборами в 2014-ому? https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/30/7066476/ https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/30/7066476/

Олігарх Дмитро Фірташ підтвердив факт зустрічі з Петром Порошенком і Віталієм Кличком у Відні навесні 2014 року і заявив, що ініціював її для протистояння Юлії Тимошенко.
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15.10.2021 21:23 Відповісти
І ось тут логічне запитання - а чому Юльку-вароффку так не ******* олігархи? І чому вони в 2014-ому зробили все на олігархічному ТБ, щоб просунути Порошенка, а в 2019-ому Зеленського - "тільки не Юля". А вона реально виграла би в 2019-ому у Порошенка.
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15.10.2021 21:28 Відповісти
Мамка украинской коррупции в своё время не повторила судьбу Лазаренко, только потом что в США не смогли доказать, что деньги полученные ей преступным путём, оказались в США, в отличие от её тогдашнего патрона. Теперь её сегодняшний патрон, раскладывая яйца по разным корзинам, продвигал и её и Гундосика. Выстрелил клоун, ну не повезло бабке. Как можно всерьёз воспринимать Тимошенко в качестве Верховного ГК, после слов во время оккупации Крыма - "ни один танк не должен покинуть казармы"???
Порошенко и Кличко обещали, стуча себя коленками в грудь, что будут бороться с олигархами?
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15.10.2021 21:52 Відповісти
Зміна системи - вимога Майдану. Зрозуміло, що їм потрібна була лише зміна прізвищ в системі. А народ їм повірив.
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15.10.2021 22:51 Відповісти
Смена системы? Какой системы на какую? На большевистскую? То что население верит обещаниям политиков - это проблема населения. Есть куча персонажей, которые ждут от обещальщиков даже того, чего те и не обещали... В таких странах как Украина, власть пока не может не считаться с интересами крупных промышленно-финансовых групп...
Те идиоты, которые ждут прихода большевиков, которые отберут и раздадут, расстреляют и посадят, и быстро - сами эти идиоты не понимают, что потом большевики придут и за ними. Баба Верещук недавно сказала, что 73% дали клоунам мандат доверия, так что можно наплевать на закон о регламенте ВР, Конституцию - главное результат, методы не важны. А потом и выборы будут не нужны - переназначение диктатора и его жополизов, как на Рашке или в Беларуси.
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15.10.2021 23:16 Відповісти
Так ти за продовження цього трешу, що відбувається в нашій країні - олігархічного устрою? Я в кінці 90-х їздив через Польщу і бачив кричущу різницю між нашими країнами. Я ще тоді подумав - чому не можна зробити так і у нас? На Майдані чому було багато людей із західної України? Тому, що вони їздили в Польщу і задавались тим же питанням - чому у нас не І лише Гройсман почав хоч щось робити в цьому напрямку. Децентралізація - вже непогано. Доки Україна не зробить нормальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу, доки олігархи і будуть правити країною.
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16.10.2021 09:44 Відповісти
Я за независимый суд, справедливые законы, работающие в соответствии с ними антимонопольные и антикоррупционные и правоохранительные органы.
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16.10.2021 14:41 Відповісти
Арахамия летает к Фирташу "перетереть за газ". Моносброд принимает закон о списании долгов компаниям Фирташа. Компании Фирташа покупают у Нафтогаза газ по 7,50, а все убытки покроют из бюджета Украины, т.е. - деньгами налогоплательщиков, т.е. - за весь этот грёбаный цирк заплатит каждый украинец из своего кармана.
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15.10.2021 21:55 Відповісти
это какие каналы олигархов закроют? г+г, интер, айситиви, Дом и т.д.?
а где тебя наССЫщать "благодатью" станут, зебил?
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15.10.2021 15:02 Відповісти
Та да ... Ахмєтов, шістка якого Шмигаль пристроєний на посаду прем'єр-міністра у Зєлі, дуже боїться зеленої деОЛІГАРХІЗАЦІЇ. ))
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15.10.2021 15:03 Відповісти
Хватит спамить бред. Олигархические каналы наперебой молчат об зашкварах банды Гундосика-Коломойского. Группы депутатов обслуживающих олигархов проголосовали за закон 5599, вот как олигархи его "бояться".
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15.10.2021 15:06 Відповісти
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito

·
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В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и
https://twitter.com/SAsfendiar @SAsfendiar

ЗЕКлоунада продовжується! Потрібні якісні ринкові консервативні реформи, як тільки держави вийде з лівацького шапіто...
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15.10.2021 15:00 Відповісти
На канале "Украина 24"... Гордону... множественные эксперты внутри государства...
Можно даже не читать. Видели мы тех "экспертов", которые внутри))) Скучно. Ахметов перестал быть оригинальным
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15.10.2021 15:02 Відповісти
в скором времени арахимия ксиву "зе- партии " у Буймистер ликвидироваеть, за подобные "вольности "
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15.10.2021 15:06 Відповісти
Я поддерживаю Буймистер. Она оказалась честным человеком и толковым депутатом.
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15.10.2021 15:17 Відповісти
она просто чуть умнее толпы слуг урода и поняла - нужно сваливать, пока еще не начали вешать на каштанах
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15.10.2021 15:22 Відповісти
Буймистр давно сидит на кошельке Ахметова. Это знает вся полит. тусовка. И вообще, зачем давать её мнение, словно она член Венецианской комиссии. Все олигархи и их шавки боятся этого закона как огня. Это о чём-то говорит.
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15.10.2021 15:21 Відповісти
тот самый ахметов. с которым у зеЛоха офшорного тесная дружба?)
а то ж как быть со Шмыгалем, человеком ахметова?
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15.10.2021 15:27 Відповісти
Чего так заволновалась, красуня? Не нравится в СН, выходи, клади мандат и занимайся чем-нибудь по-проще, в чем проблема, уважаемая?
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15.10.2021 16:13 Відповісти
Сборище придурков под флагом Венецианской комиссии, напыщено шипя пытаются показать свою важность которой никогда не было. Серожи Головатого не хватает
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15.10.2021 17:19 Відповісти
Якщо хтось і придурок, то це ти, недоносок. А закон цей ж2 хуцпа.
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15.10.2021 19:04 Відповісти
Чего так заволновалась, красуня? Не нравится в СН, выходи, клади мандат и займись чем-нибудь по-проще, в чем проблема, уважаемая?
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15.10.2021 17:36 Відповісти
Як це для чого, зеленський дуже боїться Порошенко, цей закон виключно для того, щоб відсторонити його від політики
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15.10.2021 18:28 Відповісти
В деяких слуг пробиваються ознаки мислення . Жаль, що таких - одиниці.
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15.10.2021 19:46 Відповісти
Зачем ссылаться на презерватива? Он что, вам платит?
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17.10.2021 11:41 Відповісти
 
 