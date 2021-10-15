Депутати на зустрічі з Венедіктовою вимагали розслідувати "Вагнергейт", фінансові афери Зеленського та фальсифікацію законів у парламенті, - Герасимов
Народні депутати з фракції "ЄС" вимагають розслідувати "Вагнергейт", відмивання грошей, виведених із "Приватбанку" через офшори Зеленського, а також фальсифікацію ухвалених законів керівництвом монобільшості.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це вони заявили під час зустрічі з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.
Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, "ЄС" вимагає від Офісу Генпрокурора розслідувати можливу державну зраду найвищими посадовими особами України під час зриву спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер".
"Псевдо-ТСК, яку створили "Слуги" в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб", – наголошує Герасимов.
"Також ми запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку наш колега, бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ. Наразі ми чекаємо реєстрації цього провадження про розголошення державної таємниці Зеленським, про що він сам особисто заявив", – нагадав Герасимов.
Депутати також вимагають від ОГПУ розслідувати оприлюднені в проєкті Pandora Papers факти щодо ймовірного відмивання офшорними структурами Зеленського коштів, виведених з ПриватБанку. Відповідне звернення депутати подали до Офісу Генпрокурора.
"Наразі ми чекаємо на ухвалення рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І в найближчі дні ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заява про злочин від народних депутатів буде доєднана до справи, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з ПриватБанку, до якої згідно з міжнародним розслідуванням можливо причетний Зеленський і його найближче оточення", – говорить Герасимов.
Також депутати вимагають розслідувати факти фальсифікації закону 5599, який був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради і зараз може бути поданий на підпис Зеленському із незаконними виправленнями.
"Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховно Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення і в найближчі дні ми чекаємо реєстрації кримінальної справи", – резюмує Герасимов.
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ну мля удачи.....
беззубая оппозиция? - та то шо нада!
Значит знаешь, что я прав.
Если ты не дебил, то подумай кто самый реальный, но беспроигрышный вариант для Зе в вероятном втором туре? Когда ответишь себе на этот вопрос, сопоставив факты, то поймёшь кто тут дебил, а кто нет.
Врак никаких нет. Загугли прошлое расследование того-же журналистского объединения. Там три офшорные компании с переводом денег почти в 10 раз больше, чем у Зе. И это притом, что будучи не политикам (как был Зе тогда, когда мутил) прибегать к "услугам" офшоров незашкварно. А лично мной, даже приветствуется. В связи с таким-то налогами в Украине, при её уровни жизни населения.
А теперь, расскажи , кто по твоему должен выйти во 2 тур. И за кого ты так хитрожопо топишь, обсирая Порошенко и не трогая зеленского.
-Зе и По сойдутся во втором туре снова, где Зе опять его выиграет с неприличным счётом (это мой ответ на твой вопрос).
Зе не является "электоральной глыбой". В этом-то, ты сам и ответил себе на все свои вопросы. Являлся бы он "электоральной глыбой"- порох уже бы давно сидел.
Йому ще не повідомили з-за поребрика ...
А *****, как-раз таки, и не трогал бизнес Порошенко. Он там свободно себя чувствовал вплоть до 17года(или 18? не помню точно). Его там справедливо называли "почётным налогоплательщиком России". Это от украинцев он с налогами бегал. Не путайте.
Значит знаешь, что я прав
Или нет?
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/