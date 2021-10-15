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Новини
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Депутати на зустрічі з Венедіктовою вимагали розслідувати "Вагнергейт", фінансові афери Зеленського та фальсифікацію законів у парламенті, - Герасимов

Депутати на зустрічі з Венедіктовою вимагали розслідувати

Народні депутати з фракції "ЄС" вимагають розслідувати "Вагнергейт", відмивання грошей, виведених із "Приватбанку" через офшори Зеленського, а також фальсифікацію ухвалених законів керівництвом монобільшості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це вони заявили під час зустрічі з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, "ЄС" вимагає від Офісу Генпрокурора розслідувати можливу державну зраду найвищими посадовими особами України під час зриву спецоперації із затримання російських бойовиків ПВК "Вагнер".

"Псевдо-ТСК, яку створили "Слуги" в парламенті, і правоохоронна система сьогодні, на жаль, не розслідують справу, а роблять все для того, щоб покрити тих, хто реально зірвав цю блискучу операцію українських спецслужб", – наголошує Герасимов.

Читайте: Венедіктова відреагувала на фільм про офшори: Інформація щодо "Приватбанку" давно в розпорядженні НАБУ і перевіряється "під мікроскопом"

"Також ми запитали, чи зареєстроване провадження за заявою про злочин, яку наш колега, бойовий генерал Віктор Кононенко відніс у понеділок до СБУ. Наразі ми чекаємо реєстрації цього провадження про розголошення державної таємниці Зеленським, про що він сам особисто заявив", – нагадав Герасимов.

Депутати також вимагають від ОГПУ розслідувати оприлюднені в проєкті Pandora Papers факти щодо ймовірного відмивання офшорними структурами Зеленського коштів, виведених з ПриватБанку. Відповідне звернення депутати подали до Офісу Генпрокурора.

"Наразі ми чекаємо на ухвалення рішення. Ми знаємо, що цю справу вже розслідує НАБУ. І в найближчі дні ми чекаємо прийняття рішення з цього питання, що ця заява про злочин від народних депутатів буде доєднана до справи, яку розслідує НАБУ по крадіжці більш ніж 5 мільярдів доларів з ПриватБанку, до якої згідно з міжнародним розслідуванням можливо причетний Зеленський і його найближче оточення", – говорить Герасимов.

Також депутати вимагають розслідувати факти фальсифікації закону 5599, який був ухвалений з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради і зараз може бути поданий на підпис Зеленському із незаконними виправленнями.

"Один із законів з дуже гарною назвою про боротьбу нібито з олігархами, який насправді стосується віджимання телеканалів і боротьби з політичними конкурентами, в стінах Верховно Ради фальсифікується. Ми подали відповідне звернення і в найближчі дні ми чекаємо реєстрації кримінальної справи", – резюмує Герасимов.

Автор: 

Герасимов Артур (298) ПВК Вагнер (1540) Венедіктова Ірина (829) Європейська Солідарність (1086)


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Топ коментарі
+21
А читать внимательно религия не позволяет или что? За призыв к нарушению территориальной целостности и надругательство над ее флагом и гимном везде дают срок. Еще легко отделался.
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15.10.2021 15:10
+21
Там тело требовало объединения в единое государство Раша-Белорусь-Украина. За это и получило.
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15.10.2021 15:12
+15
Зєля та Ко про це мріють.
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15.10.2021 15:09
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Зєля та Ко про це мріють.
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15.10.2021 15:09 Відповісти
Там тело требовало объединения в единое государство Раша-Белорусь-Украина. За это и получило.
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15.10.2021 15:12 Відповісти
В конкретному випадку можливо, але ж Зєля дуже не проти спотворити Україну на зразок лукашенківської Бєлорусії.
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15.10.2021 15:22 Відповісти
А читать внимательно религия не позволяет или что? За призыв к нарушению территориальной целостности и надругательство над ее флагом и гимном везде дают срок. Еще легко отделался.
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15.10.2021 15:10 Відповісти
За лайк под таким постом надо вешать на осине, а не штрафовать.С Беларусью сравнял. Х#й с трамвайной ручкой.
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15.10.2021 15:20 Відповісти
Кто вы такие, чтобы требовать у "Ока Государева"? Только Государь может требовать.
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15.10.2021 15:09 Відповісти
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15.10.2021 17:17 Відповісти
Государя НЕТ . А ВОТ КЛОУНОВ МНОГО,
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15.10.2021 17:53 Відповісти


.
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15.10.2021 15:14 Відповісти
раз не первый вроде?
ну мля удачи.....
беззубая оппозиция? - та то шо нада!
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15.10.2021 15:17 Відповісти
Народные депутаты из фракции "ЕС" требуют расследовать "вагнергейт, финансовые аферы и фальсификацию законов в парламенте. Так они на своего лидера "ЕС" и выйдут с расследованиями по всем этим пунктам.
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15.10.2021 15:18 Відповісти
" зебенядиктовна" может выйти на кого хочет бабломойский ,но вот " памперсы из Пандоры" ужо вышли и с пунктами и с расследованиями именно на них. "Ловцы зеленые" ,оказалисть поймаными ловцамы из Пандоры
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15.10.2021 15:37 Відповісти
Ну вон, чилийского президента пытаются привлечь к ответственности за его делишки с офшорами, который это делал находясь в кресле президента. В Украине тоже был такой- открывал офшоры прям из кресла. Но тишина. Да и сейчас неплохо себя чувствует- на втором месте в рейтинге.
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15.10.2021 15:49 Відповісти
безмозгла касапсина, ти знову навмисне заплутуєш. У чилійського і зелемойського - саме "делішкі"; у Порошенка (чи б то пак: у сліпого трасту Ротшільда, який управляє активами Пороха) навіть ухиляння від оподаткуання журики-розслідувачі не виявили.
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15.10.2021 16:11 Відповісти
Бомбит. Это хорошо .
Значит знаешь, что я прав.
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15.10.2021 16:13 Відповісти
То есть, ты и вправду считаешь, что если бы власть зеленского могла хоть как то зацепиться за офшоры Порошенка - они бы этого уже не сделали? Но , тогда получается - ты полный дебил.
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15.10.2021 16:23 Відповісти
Да да "дебил" ага)).
Если ты не дебил, то подумай кто самый реальный, но беспроигрышный вариант для Зе в вероятном втором туре? Когда ответишь себе на этот вопрос, сопоставив факты, то поймёшь кто тут дебил, а кто нет.
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15.10.2021 16:30 Відповісти
Так ты поэтому свои враки распространяешь против этого кандидата, помогая зеленскому? Так ты еще и чмо, получапется
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15.10.2021 16:36 Відповісти
Ладно, правде в глаза мы не хотим смотреть? Ок.
Врак никаких нет. Загугли прошлое расследование того-же журналистского объединения. Там три офшорные компании с переводом денег почти в 10 раз больше, чем у Зе. И это притом, что будучи не политикам (как был Зе тогда, когда мутил) прибегать к "услугам" офшоров незашкварно. А лично мной, даже приветствуется. В связи с таким-то налогами в Украине, при её уровни жизни населения.
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15.10.2021 16:44 Відповісти
"Там три офшорные компании с переводом денег почти в 10 раз больше, чем у Зе" - чистохуйловська брехня
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15.10.2021 16:51 Відповісти
Правде в глаза здесь ты смотреть не хочешь. Потому что если бы там было что то, то уже давно расследовалось бы 100 % своими прокурорами и Бокановым. Поэтому я и спросил - дебил ты или лжец. И только не надо херни нести, про то, что они одинаковые и обо всем договорились.
А теперь, расскажи , кто по твоему должен выйти во 2 тур. И за кого ты так хитрожопо топишь, обсирая Порошенко и не трогая зеленского.
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15.10.2021 16:57 Відповісти
Они не будут трогать Порошенко, потому что он им нужен ещё на разок. Он в роли "жертвенного барашка" прописан в сценарии квартала. Я об этом. Что тут может быть непонятного?
-Зе и По сойдутся во втором туре снова, где Зе опять его выиграет с неприличным счётом (это мой ответ на твой вопрос).
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15.10.2021 17:01 Відповісти
Непонятно тут 2 вещи - Откуда берутся такие бредовые идеи и идиоты их продуцирующие и вторая, повторю свой вопрос. Какой это электоральной глыбе, Порошенко загораживает путь к победе на выборах, что ты так усердно его говном поливаешь?
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15.10.2021 17:08 Відповісти
Я пишу только своё мнение. А для чего ещё форум?
Зе не является "электоральной глыбой". В этом-то, ты сам и ответил себе на все свои вопросы. Являлся бы он "электоральной глыбой"- порох уже бы давно сидел.
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15.10.2021 17:13 Відповісти
Ну, если не Порошенко во втором туре с зеленским, то кто? Ради какого кандидата ты гадишь на Порошенко? Вот о чем я спрашивал. Кому Порошенко не дает победить во 2 туре зеленского? Неужели, такой сложный вопрос, что ты его уже несколько раз понять "не можешь"?
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15.10.2021 17:24 Відповісти
"Дима" , не скаже кого хоче бачити в президенті номер "7" .
Йому ще не повідомили з-за поребрика ...
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15.10.2021 20:31 Відповісти
Трепло.
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15.10.2021 18:28 Відповісти
це не просто чмо; це - КРИМсячний касап, а тут агітує за балашова
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15.10.2021 16:50 Відповісти
правда в открытом доступе и от первоисточника .
А *****, как-раз таки, и не трогал бизнес Порошенко. Он там свободно себя чувствовал вплоть до 17года(или 18? не помню точно). Его там справедливо называли "почётным налогоплательщиком России". Это от украинцев он с налогами бегал. Не путайте.
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15.10.2021 16:57 Відповісти
Трепло.
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15.10.2021 18:29 Відповісти
Да если бы о нём писали, я б может быть и агитовал. Но тут всё про Порошенко, по 10 раз в день.
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15.10.2021 17:04 Відповісти
Трепло.
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15.10.2021 18:29 Відповісти
В Украине тоже был такой- открывал офшоры прям из кресла. Но тишина- зачем Тебе тревожить там ,где тихо???Ты же выдаешь себя (((Бомбит. Это хорошо .
Значит знаешь, что я прав
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16.10.2021 15:27 Відповісти
И дело медведчука!!!
Или нет?
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15.10.2021 15:18 Відповісти
Ага,странно что про Медведчука не сказали
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15.10.2021 15:20 Відповісти
У меня есть некоторые догадки...
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15.10.2021 15:22 Відповісти
НІТ-божевільні повинні сидіти в спамі!
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15.10.2021 15:54 Відповісти
Ты что за медведчука ?
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15.10.2021 16:34 Відповісти
А що справу мертвячука бенЯдіктова з баклановим не "розслідують" і їх треба просити? Хіба?
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15.10.2021 17:19 Відповісти
в спамі мають сидіти всі брехуни. Не лінуйся.
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15.10.2021 16:52 Відповісти
это гнусная крамола на "найвелiчнейшего". как всегда, в пятницу, когда бубочка устал, лезут "правду искать".
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15.10.2021 15:19 Відповісти
Да щас. Так и разогналась эта тупая овца что-то полезное делать для страны.
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15.10.2021 15:22 Відповісти
А зменшити ціни на газ вони, падлюки, звичайно - не вимагали!
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15.10.2021 15:34 Відповісти
Зебуины должны страдать !
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15.10.2021 15:39 Відповісти
Так и Пуйло думает и делает через газ. Полезный идиот?
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15.10.2021 15:48 Відповісти
Ещё раз для зедебилов: зебеня намного опаснее для страны чем пыня
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15.10.2021 16:42 Відповісти
Он як запекло під Порохом, що він всю свою проплачену депутатську свору кинув на роздування т.зв. "вагнергейту", який він сам висмоктав з пальця. Чим дальше Зеля відтягує з карними справами проти пороха, тим більше він нахабніє і скаженіє у своїй ненависті до тих, хто його скинув і відірвав від корита.
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15.10.2021 15:51 Відповісти
Не те що ти-копієчна курва.
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15.10.2021 15:53 Відповісти
Куди ж нам змагатися з тобою, курвою доларовою))))
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18.10.2021 11:03 Відповісти
Слабенько. Даже с такими "грехами" Нелох агнец в сравнении с петрусем.
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15.10.2021 15:52 Відповісти
На приклад.
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15.10.2021 15:54 Відповісти
Ну собсно да, не посадил зебуинов.
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15.10.2021 18:31 Відповісти
Твою мать!!!! Артурчик уже патриот???!!!
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15.10.2021 15:56 Відповісти
Может нужно проверить братика-нардепа - он не сепар ли, как сестричка и не ездит ли сдавать секреты в Москву? Син Кернеса і його жінка - сестра нардепа від "Слуги народу" Козака - Прівалова потрапили у скандал через фото на Красній площі. Один із користувачів написав під фото "сепари". У відповідь Юлія вирішила написати анекдот, який висміює бандерівців.
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15.10.2021 16:06 Відповісти
Блювотні пики із блювотним гумором.
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15.10.2021 16:12 Відповісти
мурло , як i його висрата доця

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15.10.2021 19:27 Відповісти
не дістати його... шастає по тих же "площадях"
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15.10.2021 16:13 Відповісти
Це ж також стопроцентно свій прокурор! Відпишеться, что немає достатніх підстав.
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15.10.2021 16:25 Відповісти
Пани Венедиктова, сегодня Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. А ваша прокуратура на всё закрывает глаза. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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15.10.2021 17:22 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі..
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15.10.2021 18:45 Відповісти
А ініціювати імпічмент гаранту, так як відбувається зараз у Чилі слабо?
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15.10.2021 19:01 Відповісти
А спробуй
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15.10.2021 19:51 Відповісти
Своя в доску прокурорша по наказу блазня зібрала 400 томів справ та багато прослушок і відиків , аби привязати Пороха до Мертвечука . Якщо навіть нічого не буде доказано , то надовго буде плямувати Пороха щоб збити його рейтинг. Адвокатам та прибічникам Порошенко необхідно добре мобілізуватись .
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15.10.2021 19:38 Відповісти
Пообещал садить - сади! Не захотел - глотай...
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15.10.2021 19:50 Відповісти
Чорт в отставке. Чума скоро сама улетит на своей метле от всего этого зеленого зашквара.
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16.10.2021 00:49 Відповісти
 
 