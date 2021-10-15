Угода між Україною і ЄС про єдиний авіаційний простір скасує поняття внутрішні і міжнародні рейси, - Стефанішина
Угода між Україною та Європейським Союзом про єдиний авіаційний простір фактично скасує поняття внутрішні і міжнародні рейси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю віцепрем'єр-міністра України Ольги Стефанішиної.
"Коли прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред.) підписував цю угоду, я впіймала себе на думці, що не буде тепер внутрішніх і міжнародних рейсів. Будуть просто рейси", - сказала вона.
Стефанішина також зазначила, що угода з ЄС про відкрите небо - це велика відповідальність і на ринок найближчим часом зайдуть великі європейські авіакомпанії.
"Це справді сигнал для всієї світової авіаційної галузі, що з'явився величезний ринок, де можна працювати. Тому на нас тут велика відповідальність, як в уряду, швидко виконати всі параметри, що стосуються безпеки польотів", - підкреслила вона.
Віцепрем'єр додала, що уряд планує реалізувати угоду в найкоротші терміни. Оскільки, за її словами, є дуже короткий період, щоб не розчарувати міжнародних авіаперевізників, які хочуть зайти на ринок України.
Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.
Что значит все рейсы одинаковые?? А паспортный и таможенный контроль?? Ге мели ерундой...
Ну да, баба Валя, подоив коровку в Бердичеве, садится
на ведрос ведром вна самолет и летит поить Ермака в Киев
а про "поголовье рогатого скота" не волнуйся - вас еще надолго хватит