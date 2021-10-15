УКР
Новини
Угода між Україною і ЄС про єдиний авіаційний простір скасує поняття внутрішні і міжнародні рейси, - Стефанішина

Угода між Україною та Європейським Союзом про єдиний авіаційний простір фактично скасує поняття внутрішні і міжнародні рейси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю віцепрем'єр-міністра України Ольги Стефанішиної.

"Коли прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред.) підписував цю угоду, я впіймала себе на думці, що не буде тепер внутрішніх і міжнародних рейсів. Будуть просто рейси", - сказала вона.

Стефанішина також зазначила, що угода з ЄС про відкрите небо - це велика відповідальність і на ринок найближчим часом зайдуть великі європейські авіакомпанії.

Читайте також: Зеленський щодо угоди про відкрите небо з ЄС: Це нові можливості і більш широка географія подорожей

"Це справді сигнал для всієї світової авіаційної галузі, що з'явився величезний ринок, де можна працювати. Тому на нас тут велика відповідальність, як в уряду, швидко виконати всі параметри, що стосуються безпеки польотів", - підкреслила вона.

Віцепрем'єр додала, що уряд планує реалізувати угоду в найкоротші терміни. Оскільки, за її словами, є дуже короткий період, щоб не розчарувати міжнародних авіаперевізників, які хочуть зайти на ринок України.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.

авіація (4243) авіасполучення (3094) Євросоюз (13996) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Топ коментарі
+3
..шановний!!! Українським компаніям дуже невигідно виконувати внутрішні європейські рейси, бо там вони мають значно нижчі розцінки, ніх українські... які компанії могли встановлювати на свій розсуд... мотивуючи конкуренцією. Та й рівень обслуговування... чіткість витримування розкладу... заміна несправних літаків терміново... це поки далеке майбутне для наших авіакомпаній. Нам би відродити за років 10-15 роботу регіональних аеропортів ..як Миколаїв... Хмельницький.. Рівне.. Житомир...Тернопіль... да ті ж Чернівці...чи Ужгород... з іх двома..трьома рейсами на неділю....)))
15.10.2021 17:53 Відповісти
+2
Ты льстишь себе...нельзя поймать то что от от тебя убежало...
Что значит все рейсы одинаковые?? А паспортный и таможенный контроль?? Ге мели ерундой...
15.10.2021 16:42 Відповісти
+2
Які наприклад? Порівняти по пасажиропотоку?
15.10.2021 17:20 Відповісти
Можно и не подписывать, а просто переименовать все в просто рейсы
15.10.2021 16:41 Відповісти
Ты льстишь себе...нельзя поймать то что от от тебя убежало...
Что значит все рейсы одинаковые?? А паспортный и таможенный контроль?? Ге мели ерундой...
15.10.2021 16:42 Відповісти
И даже залы отдельные ))
15.10.2021 16:44 Відповісти
Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли, что появился огромный рынок, где можно работать. Источник: \\\\\\\\\\\\\

Ну да, баба Валя, подоив коровку в Бердичеве, садится на ведро с ведром вна самолет и летит поить Ермака в Киев
по дороге можно пару банок с парашютиками скинуть на маеток Вовка и Кравчучке, если не сдохла то.
15.10.2021 16:47 Відповісти
Мой брат занимается молоком и держит пару коров. Говорит что их с каждым годом все сложнее найти- вырезают на мясо т.к. молоко принимают на заводах по 7 грн/л а если в дремучем селе то и по 4.50. все что мы видим в магазинах даже по дорогой цене и в условно фермерских (франшиза) магазинах - это не молоко. Поголовье рогатого скота не хватит чтоб это все якобы молоко было в наличии. Та же тема что и с армянским "коньяком".
показати весь коментар
мля, ну от куда ты лезешь со своим кацапским "это не молоко"? то что производят селяне, и что они туда бодяжат чтобы оно не скисало - заводам и нахер не нужно! бо их такого молока никакой продукт не получится! давно уже по Украине куча крупнотоварных ферм на 1000+ голов, с автоматическими доилками и охладителями, которые производят молоко заданного качества!

а про "поголовье рогатого скота" не волнуйся - вас еще надолго хватит
А что кроме ЕС других направлений нет что-ли.))
показати весь коментар
Які наприклад? Порівняти по пасажиропотоку?
показати весь коментар
Египет и Турция похихикали в сторонке. Куда там до них Парижу. Дяревня.
показати весь коментар
Ну, не все тут так райдужно, хоча, на мій погляд, виправдано. Тепер європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні рейси, а українські авіакомпанії в ЄС внутрішні рейси ЄС здійснювати не зможуть
показати весь коментар
Зато можна буде полетіти в умовний Мілан за 20 євро, а не за 300. Наші так іноді вишукують білети з Іспанії, Італії, Франції на ******, з ****** тих 70 км виходить дорожче, ніж літак.
показати весь коментар
Я читал в этом виноват Янукович. Соглашение заключали при нем. Но почему-то ничего изменить нельзя.
показати весь коментар
Глянемо в очі дійсності. Які з українських авіакомпаній настільки ж безпечні, як європейські. І чи здатні вони конкурувати в авіапросторі ЄС?
показати весь коментар
..Можу Вас зі 100 відсотковою впевненністю завірити. що ряд українських авіакомпаній повністю відповідають вимогам авіаційної безпеки, які встановлені у Європі. Вони й виконують рейси у європейські аеропорти. Ті ж ..що не відповідають ... до Європи не літають. А от по рівню обслуговування..то тут Ви на 100 відсотків праві... Тут нам дуже далеко до европейського рівня. Достатньо один раз скористатися послугами МАУ...щоб жахнутися!!! Тому й є надія...що МАУ... щезне з українського ринку ..але там дуже багато **АЛЕ**!!!
показати весь коментар
..шановний!!! Українським компаніям дуже невигідно виконувати внутрішні європейські рейси, бо там вони мають значно нижчі розцінки, ніх українські... які компанії могли встановлювати на свій розсуд... мотивуючи конкуренцією. Та й рівень обслуговування... чіткість витримування розкладу... заміна несправних літаків терміново... це поки далеке майбутне для наших авіакомпаній. Нам би відродити за років 10-15 роботу регіональних аеропортів ..як Миколаїв... Хмельницький.. Рівне.. Житомир...Тернопіль... да ті ж Чернівці...чи Ужгород... з іх двома..трьома рейсами на неділю....)))
показати весь коментар
Важко опонувати, але у всякому разі можна було сказати, ось за умови ... , і ви зможете здіснювати внутрішні рейси ЄС. Нехай ця умова невиконувана, поки невиконувана, але тоді присмаку другосортнтності не було би
показати весь коментар
..не переймайтеся Шановний! У нас достатньо великий авіаційний ринок... щоб всі українські компанії тут працювали. Не мають дозволу на перевезення в інших країнах і Польща , і країни Балтії... і країни Балканської групи... Так що це не панацея.
показати весь коментар
Пардон, не знав, що "Не мають дозволу на перевезення в інших країнах і Польща , і країни Балтії... і країни Балканської групи".
показати весь коментар
.. це світова практика... Ви ж.. наприклад не знали , що дві українські компанії , яки використовують старенькі вантажні літаки Ан-12 три роки тому здобули право на виконання внутріішніх польотів у США з перевозкою вантажу. На сьогодні це історичний прецендент...бо ніколи влада США не дозволяла іноземним компаніям працювати на свому авіаційному ринку.. А роботи пасажирським літакам на нашому ринку вистачить з головою. )))
показати весь коментар
Головне, щоб пасажир був платоспроможний
показати весь коментар
от це і буде головним!!! З цією владою ніяких сподівань апріорі не може бути і не буде. Тому можна заспокоїтись. Якщо кілька маршрутів додадуть до Львова...Борисполя.. Одеси... то Рівному... Хмельницьку та Житомиру розраховувати нема на що. А та ідіотська маячня..яку несуть з офіса полудурка...з міністерських кабінетів...мелють деякі керівники аеропортів накшталт Житомирского..Херсонського... Миколаївського... що завтра десятки ..а то сотні Боїнгів та Ейрбасів кинуться туди літати... нічого крім відвертого сміху не визивають. НІХТО...не буде літати туди... де крім ЗПС НІЧОГО нема. Але дурні мелють... а хтось і сподівається...))))
показати весь коментар
А куда дели гиперлуп?
показати весь коментар
Сейчас мы подписали приговор будущим национальным авиакомпаниям. Но это сделано в угоду потребителям в Украине. Летать в пределах Украины станет дёшево, если не дадим отечественным корупционерам сильно насесть на иностранцев.
показати весь коментар
Знаєте, все одно то позитив, бо аеродроми травою поростають, а аеровокзали руйнуються. Може хоч це дасть поштовх і нашим перевізникам, зокрема.
показати весь коментар
Не будет пограничников и таможни на международных, или будут на внутренних?
показати весь коментар
Я так понимаю это все счастье только борисполя коснется?!
показати весь коментар
И что, теперь можно будет вздрючить на компенсацию чартерные конторы при опозданиях рейсов на несколько часов, как это можно сделать с европейскими перевозчиками?
показати весь коментар
