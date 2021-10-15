УКР
Закон про олігархів не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії, - нардеп "ЄС" Синютка

Закон про олігархів не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії, - нардеп

Проєкт Закону про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599) так і не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Я переконаний, що цей законопроєкт так і не стане законом. Тому що я переконаний, що висновок Венеційської комісії буде справді мати вагоме значення, і монобільшість не ризикне ним знехтувати", - зазначив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

За словами нардепа, наразі "слуги" спеціально затягують процес ухвалення закону для відволікання суспільної уваги від скандалів влади.

"Тому мені видається, що "слуги" спеціально затягують цей процес, стараються привернути увагу до цього фейкового антиолігархічного закону, тому що проблеми, які сьогодні є в Зеленського, справді великі проблеми, вони хочуть відволікти і відвернути від них увагу", - додав нардеп.

Читайте також: Депутати на зустрічі з Венедіктовою вимагали розслідувати "Вагнергейт", фінансові афери Зеленського та фальсифікацію законів у парламенті, - Герасимов

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування одночасно ухвалили різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надають повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, друга - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про НАЗК і АМКУ.

