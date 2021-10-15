Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області переходять у червону зону карантину

У п'ятницю, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами ухвалили рішення про перехід ще чотирьох областей у червону зону адаптивного карантину.

Карантин там посилюють із 18 жовтня. У червону зону потрапили:

Запорізька,

Одеська,

Донецька,

Дніпропетровська області.

Там застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

У червоній зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені проти коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновані менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня жителі червоної зони не можуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

