Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області переходять у червону зону карантину
У п'ятницю, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами ухвалили рішення про перехід ще чотирьох областей у червону зону адаптивного карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм міністра Кабміну Олега Немчінова.
Карантин там посилюють із 18 жовтня. У червону зону потрапили:
Запорізька,
Одеська,
Донецька,
Дніпропетровська області.
Там застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.
У червоній зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені проти коронавірусу.
Навчальні заклади, де вакциновані менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.
Крім того, з 21 жовтня жителі червоної зони не можуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.
Пропустил...
а шо земля крутится тоже пропустил?
************ уже ети бациллоносители....
как то же из етого гавнища надо вытаскиваться....
недавно была новость шо в Днепре вроде, 105 мест в больнице - занято, все бегают и кричат про катастрофу. - а теперь подумаем, шо было бы если по "нормативам" было бы 5% жителей госпитализировано?
это на минуточку - десятки тысяч.
так шо да - с эпидемией супер перегиб палки. или что там Ляшко перегибать любит.
Уже исходя из этого становится ясно, что заявление про 5% полная туфта.
понятно шо везде разнится, но блин, если в той же Британии или Франции, за неделю... скоко там, 0.1% заболели, то это никак же не эпидемия, не?
эпидемия это когда враг применил биол. оружие, а не то шо вирус уложил за неделю мизерное количество народа. как то там? - "cui prodect"?("кому выгодно"?)
по сути даже карантин = нарушение конституции, ибо сужать "права и свободы" для тебя можно только в случае ЧС, и/или ВП.
ты сам себя ставишь в стойло шо любой Ляшко может тебя загнать вна карантин, заставить носить маску и .... я не скажу, но ты понял что сделать с твоей задней частью.
а это, конечно, ты проигнорировал
Цитируйте лучше ВОЗ или Ланцет.
не вижу проблемы в том шо Эль мюридка обосрал путинизм и сказал что "эпидемия" это тупо на порядок(в 10 раз) не дотягивает до реального ЧС.
они-то идиоты какие-то эпид. пороги попридумывали
В Украине полностью привито только 6 млн человек из 40 млн.
Корововак - в каждый дом, и побоку что это если и лучше чем Новичок, ой, СпУтничок, то ненамного)
До речі, як Ви себе почуваєте ? Ще приймаєте ліки / уколи після того вредного кажана ?
Курс лечения уже не советский (не 40 уколов в живот)...Уколы по графику с растяжкой 3, 4. 7 дней месяц..
С комплектующими по Одессе проблема которые на первый день идут антирабический иммуноглобулин...это целая эпопея с ним...достойна государственного уровня...
Сама прививка официально абсолютно безвредная как и от короны, а по словам лечащих врачей разрушает нервную систему, полгода табу на алкоголь, переутомление, не рекомендуется купаться в природных водоемах...
А с оказанием первой помощи просто весело...
С травмпункта на заболотного а время было 8 вечера меня направили на слободку...но вчера там проинимали только побитых...а укушеных принимали на малиновского... и я с тихой грустью поехал на малиновского...и приехал туда в 22.00...
А там сказали нужно ложиться на больничку..е майо...заставили сдать анализы, рентген, кардиограмму и все это уже 23.30..и повели в палату...и через 10 мин выяснилось что комплектующих иммуноглобулина у них нет ))) И меня 24.00 отправили домой..а зарядки на телефоне 5% в энергосберегающем режиме...
И вдруг служебный трамвай до привоза...полз как черепаха короче время 00.30 и я порысачил пешком до пересыпьского моста...по дороге зашел к брату на работу чайку попить и вызвать такси..но у него кнопочный телефон и зарядка не подошла ))))
И порысачил дальше до моста..ни одна падла не останавливает..и я порысачил пешком на поскот ловя попутки....
В результате остановился мотоциклист (laugh)
И я доехал с ночной прохладой и ветерком до лузановки...правда бесплатно...
А далше пешкарусом до махачкалинской....
И на следующий день поехал в больницу которая стала дежурной и у них лекарство оказалось...
При этом больница которая на слободке не ложит на стационар ибо бессмысленно...Объяснить почему там ложат а здесь нет никто не может...
Колись в школі розказували лише, що у волосся дівчатам можуть вчепитися, якщо десь натрапиш вночі - тільки це треба ходити по якихось ничках.
Посилання не працює, але я пошукала, думаю, ось цей випадок з котиком:
https://dumskaya.net/news/ya-v-beshenstve-kak-v-odesse-poluchit-profilakti-147032/
Лікуйтеся і будьте здорові.