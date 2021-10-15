УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 244 74

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області переходять у червону зону карантину

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області переходять у червону зону карантину

У п'ятницю, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами ухвалили рішення про перехід ще чотирьох областей у червону зону адаптивного карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм міністра Кабміну Олега Немчінова.

Карантин там посилюють із 18 жовтня. У червону зону потрапили:

Запорізька,
Одеська,
Донецька,
Дніпропетровська області.
Там застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

Читайте також: Протиковідні патрулі запрацювали в Херсоні

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області переходять у червону зону карантину 01

У червоній зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені проти коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновані менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня жителі червоної зони не можуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Читайте також: Канікули в школах можуть продовжити до 3-4 тижнів, - Кузін

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Сколько патрулей НЕ вакцинированных ментов выйдет на большую дорогу косить бабло???
показати весь коментар
15.10.2021 17:37 Відповісти
+7
Потому что на 1 млн населения ситуация хуже именно в перечисленных областях. Добавить Харьковскую, которая на грани - и полный список контактных областей, через которые зараза лезет к нам с Раши. Где сейчас полная жопа. Я давно говорил что нужно закрыть пункты пропуска с Рашей пока не поздно.
показати весь коментар
15.10.2021 17:47 Відповісти
+6
Лекари из МОЗ устроили из борьбы с пандемией настольную игру. Скоро начнут ставки принимать, всё свиженька копийчина.
показати весь коментар
15.10.2021 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже є Дніпровська область?
показати весь коментар
15.10.2021 17:22 Відповісти
Шо, уже переименовали?
Пропустил...
показати весь коментар
15.10.2021 17:24 Відповісти
ты редкий....
а шо земля крутится тоже пропустил?
показати весь коментар
15.10.2021 17:29 Відповісти
да и шо б нихто не понял меня неправильно - прививаться да.
************ уже ети бациллоносители....
как то же из етого гавнища надо вытаскиваться....
показати весь коментар
15.10.2021 19:03 Відповісти
"Все там будем" (с)
показати весь коментар
15.10.2021 17:23 Відповісти
Лекари из МОЗ устроили из борьбы с пандемией настольную игру. Скоро начнут ставки принимать, всё свиженька копийчина.
показати весь коментар
15.10.2021 17:24 Відповісти
Как же вы задрали уже... Звиздуй в ковидную больницу и посмотри что там происходит для начала
показати весь коментар
15.10.2021 17:26 Відповісти
Рак передается воздушно-капельным путем? Больных от рака за последние два года стало так много, что из-за них перепрофилируют другие отделения и отменяют плановые операции? Почему у таких как ты так мало мозгов?
показати весь коментар
15.10.2021 18:20 Відповісти
какое же ты тупое...
показати весь коментар
15.10.2021 18:38 Відповісти
Троль с позывным "Привет" - яркий пример действия эффекта Даннинга-Крюгера.
показати весь коментар
15.10.2021 18:54 Відповісти
Мда... уровень развития зашкаливает, вниз... Использовать личный опыт как аргумент это сильно, для одноклеточного
показати весь коментар
15.10.2021 18:40 Відповісти
кстати, Эль Мюридка пишет шо по "нормативам", эпидемия - это когда вна неделю 5% живой силы, ой, жителей ложится.
недавно была новость шо в Днепре вроде, 105 мест в больнице - занято, все бегают и кричат про катастрофу. - а теперь подумаем, шо было бы если по "нормативам" было бы 5% жителей госпитализировано?
это на минуточку - десятки тысяч.
так шо да - с эпидемией супер перегиб палки. или что там Ляшко перегибать любит.
показати весь коментар
15.10.2021 17:41 Відповісти
Эпиде́мия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. epidemia, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1 επιδημία - «распространённый в народе», от https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%B9 ἐπι - на, среди и https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%E1%BF%86%CE%BC%CE%BF%CF%82 δῆμος - народ) - прогрессирующее распространение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%9C%D0%AD-3%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-28-1 [1] . Многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет.

Уже исходя из этого становится ясно, что заявление про 5% полная туфта.
показати весь коментар
15.10.2021 18:22 Відповісти
так напиши это Эль Мюридке - он кацап, и говорит о нормативах шо на рашке приняты.
понятно шо везде разнится, но блин, если в той же Британии или Франции, за неделю... скоко там, 0.1% заболели, то это никак же не эпидемия, не?
эпидемия это когда враг применил биол. оружие, а не то шо вирус уложил за неделю мизерное количество народа. как то там? - "cui prodect"?("кому выгодно"?)
показати весь коментар
15.10.2021 18:28 Відповісти
Честно говоря я вообще не понимаю кто такой Эль Мюрид и нахрена ты мне про него пишешь? У тебя попа пригорает от его слов? Ну так пойди и напиши ему лично я тут при чем?
показати весь коментар
15.10.2021 18:39 Відповісти
И эпидемия это не цифра, это " прогрессирующее распространение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуации" Твои убогие мозги способны правильно осознать написанное?
показати весь коментар
15.10.2021 18:39 Відповісти
чувак, везде есть "нормы". и этой "эпидемии" до них, до минимального порога - как тебе до вежливого человека.
по сути даже карантин = нарушение конституции, ибо сужать "права и свободы" для тебя можно только в случае ЧС, и/или ВП.
ты сам себя ставишь в стойло шо любой Ляшко может тебя загнать вна карантин, заставить носить маску и .... я не скажу, но ты понял что сделать с твоей задней частью.
показати весь коментар
15.10.2021 18:45 Відповісти
"Многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет."

а это, конечно, ты проигнорировал
показати весь коментар
15.10.2021 22:14 Відповісти
Эль Мюридка - пропагандон и сын пропагандона. Зачем цитировать его высеры про эпидемию коронавирусной инфекции?
Цитируйте лучше ВОЗ или Ланцет.
показати весь коментар
15.10.2021 18:56 Відповісти
мне не оч. интересна родословная этого совка, но он за дело говорит по поводу вируса. а то шо обзывает Путина и рашку - странно что еще жив. цитировать можно даже Сралина, если что то высрал упырь по делу. ну, например шо теннессийский табак хорош, или что негры - не белые.
не вижу проблемы в том шо Эль мюридка обосрал путинизм и сказал что "эпидемия" это тупо на порядок(в 10 раз) не дотягивает до реального ЧС.
показати весь коментар
15.10.2021 19:07 Відповісти
расскажи это МОЗ
они-то идиоты какие-то эпид. пороги попридумывали
показати весь коментар
15.10.2021 22:13 Відповісти
Хоспіс відвідував?
показати весь коментар
15.10.2021 20:01 Відповісти
да уже ходили и смотрели
показати весь коментар
15.10.2021 22:11 Відповісти
Происходит. И что? Обосрался - иди вакцинируйся, кто мешает?
показати весь коментар
16.10.2021 05:17 Відповісти
А почему в "красную" зону не перевели и Черновицкую, Житомирскую, Луганскую, Черниговскую и Сумскую области где ситуация не намного лучше... Странно.
показати весь коментар
15.10.2021 17:26 Відповісти
Потому что на 1 млн населения ситуация хуже именно в перечисленных областях. Добавить Харьковскую, которая на грани - и полный список контактных областей, через которые зараза лезет к нам с Раши. Где сейчас полная жопа. Я давно говорил что нужно закрыть пункты пропуска с Рашей пока не поздно.
показати весь коментар
15.10.2021 17:47 Відповісти
следующие на очереди. в местных районных больницах счет на смерти пошел на десятки в день. Информация из Луганской области.
показати весь коментар
15.10.2021 18:57 Відповісти
Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.
В Украине полностью привито только 6 млн человек из 40 млн.
показати весь коментар
15.10.2021 17:26 Відповісти
6млн.... что то как то.... цифырь очень грустная(((
Корововак - в каждый дом, и побоку что это если и лучше чем Новичок, ой, СпУтничок, то ненамного)
показати весь коментар
15.10.2021 17:29 Відповісти
Чого не вакцинуватись Maderna, коли багато було?!
показати весь коментар
15.10.2021 19:42 Відповісти
впадлу
показати весь коментар
15.10.2021 19:51 Відповісти
Каких посетителей? О чем ты, о железной дороге? Будет там 100% привитых! А на рынке , или в магазине какая разница продавцу привит, или нет его покупатель!
показати весь коментар
15.10.2021 18:36 Відповісти
Ми сала завезли Ляшко.
показати весь коментар
15.10.2021 17:28 Відповісти
Сколько патрулей НЕ вакцинированных ментов выйдет на большую дорогу косить бабло???
показати весь коментар
15.10.2021 17:37 Відповісти
если у вас нету имунитета то я вас попрошу вакцынироваться..
показати весь коментар
15.10.2021 18:56 Відповісти
фу , ну хоть харьковских совкодрочеров проредят до выборов секты "лудшего"...
показати весь коментар
15.10.2021 19:09 Відповісти
Та это просто антинародные изоляционные антидемократические угнетающие народ процедура. Доказательство Просто. Вон в Израиле 100% вакцинация, и не так давно там были просто ужасающая статистика по короновирусу. В Украине минимально вакцинировано людей. А статистика вот недавно была просто минимальная. Кто скажет и докажет что нынешняя статистика в Украине Правда а не Ложь. Ведь наверняка из за низкой вакцинации много людей переболели без серьезных последствий то есть заимели Имунитет. В моей семье тоже я подозреваю переболели, но тестов не сдавали. Я знаю средство оно помогло всем в семье и всем родственникам. Я бы
показати весь коментар
15.10.2021 20:31 Відповісти
Я бы сказал но никто не верит. Да и вообще такая Информация Я считаю Дорого Стоит.Обращался я куда можно к власти в интернете. Ни какого Ответа. Может это Никому не Надо. Ну да Меньше Народу больше кислорода.
показати весь коментар
15.10.2021 20:35 Відповісти
Есть такая инфа что это все ложь. Ведь по Днепро новостям статистика не сходится с официальной .Как и не сходились с официальной статистикой по раненым и убитым в АТО. Официальная была очень Занижена.Я как смотрю статистику Днепро новости и Официальную статистику. Так Удивляюсь Лжи. А сейчас по короновирусу официальная статистика очень Завышена. Кому Верить. Зачем такой жестокий карантин. Людей просто нагибают и угнетают, Это политика такая. Чмарить. Я понял Власть Антинародная. Идет Узурпация власти. Если что людей не во что не ставят.
показати весь коментар
15.10.2021 21:21 Відповісти
Ніколи не повірю, що влада турбується за наше здоров'я.Особливо така влада як зараз.
показати весь коментар
15.10.2021 22:57 Відповісти
А где взять справку о выздоровлении от ковид если курс лечения назначили, а запись лечащий врач не сделал..
показати весь коментар
15.10.2021 23:41 Відповісти
Нехай на підставі виписаних ліків видадуть довідку.

До речі, як Ви себе почуваєте ? Ще приймаєте ліки / уколи після того вредного кажана ?
показати весь коментар
16.10.2021 01:18 Відповісти
Доброго...Спасибо...

Курс лечения уже не советский (не 40 уколов в живот)...Уколы по графику с растяжкой 3, 4. 7 дней месяц..
С комплектующими по Одессе проблема которые на первый день идут антирабический иммуноглобулин...это целая эпопея с ним...достойна государственного уровня...
Сама прививка официально абсолютно безвредная как и от короны, а по словам лечащих врачей разрушает нервную систему, полгода табу на алкоголь, переутомление, не рекомендуется купаться в природных водоемах...

А с оказанием первой помощи просто весело...

С травмпункта на заболотного а время было 8 вечера меня направили на слободку...но вчера там проинимали только побитых...а укушеных принимали на малиновского... и я с тихой грустью поехал на малиновского...и приехал туда в 22.00...
А там сказали нужно ложиться на больничку..е майо...заставили сдать анализы, рентген, кардиограмму и все это уже 23.30..и повели в палату...и через 10 мин выяснилось что комплектующих иммуноглобулина у них нет ))) И меня 24.00 отправили домой..а зарядки на телефоне 5% в энергосберегающем режиме...
И вдруг служебный трамвай до привоза...полз как черепаха короче время 00.30 и я порысачил пешком до пересыпьского моста...по дороге зашел к брату на работу чайку попить и вызвать такси..но у него кнопочный телефон и зарядка не подошла ))))
И порысачил дальше до моста..ни одна падла не останавливает..и я порысачил пешком на поскот ловя попутки....
В результате остановился мотоциклист (laugh)
И я доехал с ночной прохладой и ветерком до лузановки...правда бесплатно...
А далше пешкарусом до махачкалинской....
И на следующий день поехал в больницу которая стала дежурной и у них лекарство оказалось...

При этом больница которая на слободке не ложит на стационар ибо бессмысленно...Объяснить почему там ложат а здесь нет никто не может...

показати весь коментар
16.10.2021 09:19 Відповісти
Ого. Ціла історія у Вас, це ж треба. Для мене кажан вважався такою дивиною.

Колись в школі розказували лише, що у волосся дівчатам можуть вчепитися, якщо десь натрапиш вночі - тільки це треба ходити по якихось ничках.

Посилання не працює, але я пошукала, думаю, ось цей випадок з котиком:
https://dumskaya.net/news/ya-v-beshenstve-kak-v-odesse-poluchit-profilakti-147032/

Лікуйтеся і будьте здорові.
показати весь коментар
16.10.2021 09:55 Відповісти
Да именно он...случай с котиком
показати весь коментар
16.10.2021 11:44 Відповісти
Вот ..лять прикол: Мама вкцинирована,допустим,а ребенок 3 года нет!!! А в маршрутку можно или нИЗЗЯ? Парадокс...
показати весь коментар
16.10.2021 01:40 Відповісти
 
 