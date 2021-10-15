УКР
Окупанти загрожують Україні, щоб їм повернули російського офіцера Косяка, затриманого під час розвідки українських позицій

Керівник представництва терористів "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) Михайло Філіпоненко заявив, що вони відкликають гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення, надані раніше Києву, до повернення свого "співробітника" - найманця Андрія Косяка, якого захопили в полон українські вояки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

"Було поставлено умову українській стороні - поки не буде звільнений спостерігач СЦКК, ми відкликаємо всі гарантії безпеки, раніше надані для виконання робіт на лінії зіткнення", - стверджує Філіпоненко.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Бутусов Юрій (3640) СЦКК (642) Косяк Андрій (15)
Топ коментарі
+100

В обменный фонд его.
Кроме того, он наверняка был без маски, за это еще ₴17000 штрафа.
показати весь коментар
15.10.2021 17:35 Відповісти
+69
Какую часть мышебрата им вернуть ?
показати весь коментар
15.10.2021 17:36 Відповісти
+58
Не служив, він в розшуку за вбивство ще з 2010 року, типовий "линирієць"
показати весь коментар
15.10.2021 17:44 Відповісти
а может при побеге случайно на мине к праотцам отойдёт
показати весь коментар
16.10.2021 17:14 Відповісти
Я бы расстрелял этого фашиста Косяка.Нужно вернуть смертную казнь и всех этих террористов и предателей расстреливать через суд!
показати весь коментар
16.10.2021 18:45 Відповісти
мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии соприкосновения...

а що, придурки, вам не потрiбнi цi роботи?
Українi тим бiльше не потрiбнi, сидiть, гниди, у своiй клоацi.

до речi, йдiть в дупу. пЕшите исчо.
показати весь коментар
17.10.2021 02:21 Відповісти
Хохлi - це ******* и *********
показати весь коментар
28.10.2021 12:24 Відповісти
