Окупанти загрожують Україні, щоб їм повернули російського офіцера Косяка, затриманого під час розвідки українських позицій

Керівник представництва терористів "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) Михайло Філіпоненко заявив, що вони відкликають гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення, надані раніше Києву, до повернення свого "співробітника" - найманця Андрія Косяка, якого захопили в полон українські вояки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

"Було поставлено умову українській стороні - поки не буде звільнений спостерігач СЦКК, ми відкликаємо всі гарантії безпеки, раніше надані для виконання робіт на лінії зіткнення", - стверджує Філіпоненко.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Читайте також: Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов