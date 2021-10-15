Окупанти загрожують Україні, щоб їм повернули російського офіцера Косяка, затриманого під час розвідки українських позицій
Керівник представництва терористів "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) Михайло Філіпоненко заявив, що вони відкликають гарантії безпеки з виконання робіт біля лінії зіткнення, надані раніше Києву, до повернення свого "співробітника" - найманця Андрія Косяка, якого захопили в полон українські вояки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".
"Було поставлено умову українській стороні - поки не буде звільнений спостерігач СЦКК, ми відкликаємо всі гарантії безпеки, раніше надані для виконання робіт на лінії зіткнення", - стверджує Філіпоненко.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.
а що, придурки, вам не потрiбнi цi роботи?
Українi тим бiльше не потрiбнi, сидiть, гниди, у своiй клоацi.
до речi, йдiть в дупу. пЕшите исчо.