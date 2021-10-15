УКР
13 849 67

Які борги військовим розпорядився виплатити Зеленський, якщо "їх не було" і "ви все брешете"? - Ірина Геращенко

Які борги військовим розпорядився виплатити Зеленський, якщо

Чинна влада й далі публічно бреше, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ. Далі наводимо її пост повністю.

"Ви всьо врьотє"- півроку кричали нам слуги на всіх ефірах, коли з весни ми підняли питання заборгованості перед ЗСУ. Вперше з 14 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати.

"Ніякої заборгованості перед армією немає"- на зеленому глазу з найвищої трибуни в парламенті "звітував" прем‘єр Шмигаль, відповідаючи на запитання Європейська Солідарність. Під аплодисменти слуг.

"Опозиція, як ви смієте критикувати президента"- обурювалися слуги, коли в кожному виступі ми наголошували, що Зеленський, який зараз є Верховним Головнокомандуючим, забув про Армію. Бо за його правління вперше виникли ці заборгованості, й вже 3 роки заморожені зарплати військовим.

Читайте також: Залужний про заборгованість перед військовими: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони, що все буде виплачено"

І ось на День захисників і захисниць України на сайті ОП вигулькнув указ президента з вимогою негайної виплати боргів ЗСУ. Так про які борги йдеться, як їх "не було, вигадала "Європейська Солідарність", Геращенко, ви всьо врьотє"…?

На жаль, влада продовжує публічно брехати, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії… Зросли видатки на безпеку, що включає в себе щедре фінансування МВС, ДБР, СБУ, прокуратури. Всі видатки на оборону заморожені.

Читайте також: Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк, - Шмигаль

Вже й самі військові чиновники визнають, що борги цього року сягають 3 млрд грн, потреби армії- більше 7 млрд.

Але коли опозиція про це щодня говорить, то навіть деякі ліберальні інтернет-ЗМІ пишуть, що, мовляв, "ЄС" варто припинити критику Зеленського. Хоч, насправді, ми озвучуємо хіба що 10 частину того, що чуємо в армії і від людей.

Не дивує, що слуги про потреби Армії не знають. Вони були там раз, з піар-вояжем рік тому, напередодні місцевих виборів.

Важко уявити рівень брехні і безвідповідальності влади, якби не було нашої команди, єдиної, що щодня нагадує Зеленському і слугам про їх обов’язки.

А щодо боргів перед ЗСУ, то ми жорстко промоніторимо, аби всі вони були погашені. Бо ціну обіцянок Зеленського і його указів всі знають…

Читайте також: Міноборони обіцяє вже в жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.

Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.

Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.

Пізніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив: "Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк".

Однак 14 жовтня президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.

+62
15.10.2021 18:01 Відповісти
+62
15.10.2021 18:02 Відповісти
+50
15.10.2021 18:02 Відповісти
15.10.2021 17:59 Відповісти
15.10.2021 18:01 Відповісти
15.10.2021 18:02 Відповісти
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен)
и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).

Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
15.10.2021 18:11 Відповісти
При крадії Порошенку, кожний рік ЗСУ підвищували грошове забезпечення, при нарідному лідору одні борги.
15.10.2021 18:17 Відповісти
15.10.2021 18:02 Відповісти
Если бы власть не врала на каждом шагу было бы легче. Ведь недавно премьер Шмыгаль рассказывал, что никакой задолженности перед военными нет.
15.10.2021 18:03 Відповісти
Да. 3.8 миллиарда (!!) из воздуха нарисовались.
15.10.2021 18:07 Відповісти
Хтось цей мною вибудуваний ланцюжок допоможіть прокоментуйте, заперечте ...
Засновник БЕЛІНГКОТА пообіцяв максимум перші два тижня жовтня вагнергейтшоу>розсліудавання по офшорах зробило(РАПТОМ) прелюдію - добавлено до офшорської історії кримінальні дєлішкі лучшєга друга вови (тому що на ньому вовині ліпецькі фабрики) Й САМОГО ВОВИ З КУРЧЕНКОМ , ЗА БАБЛО КОТРОГО МІХО ПІДРИВАВ КРАЇНУ а потім якось дивно вписався у ЗЕлене гівно вовоЄРМАКІВЩИНИ (потім правда зрозумів, що політичного майбутнього з ними не побудувати сквиздив у Грузію)-тепер БРИТАНІЯ , мамка БЕЛІНГКОТА кличе РАПТОМ вову до себе на рандеву з ким?-з МІ-6 у закритому залі кіношку вові від БЕЛІНГКОТА показати, а тему придумали з двома корабликами для ВСУ ?
15.10.2021 18:45 Відповісти
показати весь коментар
бенефис слуг урода и зебилов:
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ,
предусмотренный в бюджете 2021 г.
подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен)
и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).

за 10 месяцев - профинансирован на 47%.. !
15.10.2021 18:13 Відповісти
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу. Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

** https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
15.10.2021 18:53 Відповісти
Китайский кредит раздерибанил еще Янукович и его кодла. Учите матчасть , человек-автомобиль.
15.10.2021 20:52 Відповісти
15.10.2021 21:02 Відповісти
все претензии к мышам, слуги урода тут не приделах.
16.10.2021 08:54 Відповісти
так ви ж також не альпійською свіжістю пахнете зє барани
15.10.2021 18:10 Відповісти
15.10.2021 18:06 Відповісти
Zhestoko dlja naroda, no taki pravdivo.
15.10.2021 21:23 Відповісти
Понимаешь Митенька мы не кацапы и на такую наглую лож не ведемся! Попробуй ещё раз!
15.10.2021 18:10 Відповісти
Знакомые это дочки офицеров из Лугандона?! На это тоже не ведемся!
15.10.2021 18:14 Відповісти
В 2019 році моє грошове забезпечення з урахуванням зони АТО складало 42 000 гривень в місяць. Так ось, зеленський тут не причому як і зараз . і воно чмо сцикливе НІРАЗУ не підвищило з.п військовослужбовцям. ось такі справи.....
15.10.2021 18:23 Відповісти
Долги по выплатам военным составляют 3.8 млрд. грн. Какая мелочь, правда? Типа отдельным должны. И при Порохе на передке в середины 2018 года получали больше 1000 баксов в месяц. А при Зеле довольствие еще не повышали, только убирали льготы военным. Как-то так, чтобы тупо не врали.
15.10.2021 18:12 Відповісти
Я понимаю, что рашотелу, привыкшему постоянно врать, доказать что-то не реально. Это как красить небо. Просыхаете и читаете, медленно и по буквам. Если не дойдет -- гавкните-что нибудь.

15.10.2021 18:22 Відповісти
Мавзолейные бараны...Кучма срал на вас 20 лет... и теперь срет СкреПОНОСом **********...
15.10.2021 18:10 Відповісти
Що з цих уродів взяти,окрім аналізів? Та і ті,скоріш за все, нікуди не годні...
15.10.2021 18:11 Відповісти
15.10.2021 18:31 Відповісти
15.10.2021 20:05 Відповісти
15.10.2021 21:41 Відповісти
Налоговая полиция Германии раскрыла 3 офшора Зеленского...КИПР Греция Израиль...быдло..вы попали....
15.10.2021 18:16 Відповісти
"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли. И армия вряд ли поддерживает превращение Украины в Новую Палестину. Вот правящая Украиной еврейская мафия Коломойского на армию и злобствует.
15.10.2021 18:21 Відповісти
Ну виплатили і добре.....навіщо вже мусолити тему.....а заборгованості були і в період з 2014 по 2019
15.10.2021 18:24 Відповісти
Во первых,не выплатили ...во вторых к 2019му все выплаты и льготы были в норме...а в третьих ,теперь зекрысу будут мочить за каждый пук )
15.10.2021 18:47 Відповісти
Звідки данні,що не виплатили)?до 18.00 14.10.21 всі отримали кошти +премія...і це точно)))а ви якщо не компетентні то не поширюйте неправдиву інформацію і не сійте паніку.....
16.10.2021 10:45 Відповісти
Геращенко мокнула молюсок зелених у їхні власні "іспражнєнія ", ну то й що. Далі буде "іспражнєній" більше моканій теж... Ну і що далі?
15.10.2021 18:29 Відповісти
Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат"(!) прекращено, - Денисова . Для сравнения: Кауфман проиграл в суде государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет.
15.10.2021 18:30 Відповісти
15.10.2021 18:32 Відповісти
15.10.2021 20:07 Відповісти
ЗеМРАЗИНЫ, УТИЛИЗИРУЙТЕСЬ
15.10.2021 18:32 Відповісти
Барига віддав вкрадені у українців гроші на розбудову Української Армії
15.10.2021 18:56 Відповісти
Трішки не так .
: Зе - барига (офффшорний) , заасфальтовані гроші , вкрав у ВСУ .
15.10.2021 20:23 Відповісти
Тебе відверто твоя зелена шобла лайном годує, а ти все жереш! Обома руками! Смачного!
15.10.2021 20:16 Відповісти
Зато в "Сапоге нарида" (зеленотвари), прекрасно себя чувствует Герасименко Игорь Леонидович.
И Герой Украины и ваще чувак, хоть куда))))
А в реальности....
Ну вы все поняли.
15.10.2021 20:24 Відповісти
Та Зеленский здесь проездом, шо не ясно?
15.10.2021 20:25 Відповісти
Кацапа зедебільна, ти такі питання став само собі стоячи напроти дзеркала. Ти навіть не усвідомлюєш яке ти зараз жалюгідне.
15.10.2021 20:36 Відповісти
На день "защитника Украиньі" 14 октября при Порошенко вьіплачивали премии всем военнослужащим ? Если да , то в каком размере , не припоминаю .
15.10.2021 21:01 Відповісти
Когда крайний раз поднимали денежное содержание военным?
15.10.2021 22:54 Відповісти
 
 