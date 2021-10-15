Які борги військовим розпорядився виплатити Зеленський, якщо "їх не було" і "ви все брешете"? - Ірина Геращенко

Чинна влада й далі публічно бреше, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала на сторінці у Facebook

"Ви всьо врьотє"- півроку кричали нам слуги на всіх ефірах, коли з весни ми підняли питання заборгованості перед ЗСУ. Вперше з 14 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати.

"Ніякої заборгованості перед армією немає"- на зеленому глазу з найвищої трибуни в парламенті "звітував" прем‘єр Шмигаль, відповідаючи на запитання Європейська Солідарність. Під аплодисменти слуг.

"Опозиція, як ви смієте критикувати президента"- обурювалися слуги, коли в кожному виступі ми наголошували, що Зеленський, який зараз є Верховним Головнокомандуючим, забув про Армію. Бо за його правління вперше виникли ці заборгованості, й вже 3 роки заморожені зарплати військовим.

І ось на День захисників і захисниць України на сайті ОП вигулькнув указ президента з вимогою негайної виплати боргів ЗСУ. Так про які борги йдеться, як їх "не було, вигадала "Європейська Солідарність", Геращенко, ви всьо врьотє"…?

На жаль, влада продовжує публічно брехати, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії… Зросли видатки на безпеку, що включає в себе щедре фінансування МВС, ДБР, СБУ, прокуратури. Всі видатки на оборону заморожені.

Вже й самі військові чиновники визнають, що борги цього року сягають 3 млрд грн, потреби армії- більше 7 млрд.

Але коли опозиція про це щодня говорить, то навіть деякі ліберальні інтернет-ЗМІ пишуть, що, мовляв, "ЄС" варто припинити критику Зеленського. Хоч, насправді, ми озвучуємо хіба що 10 частину того, що чуємо в армії і від людей.

Не дивує, що слуги про потреби Армії не знають. Вони були там раз, з піар-вояжем рік тому, напередодні місцевих виборів.

Важко уявити рівень брехні і безвідповідальності влади, якби не було нашої команди, єдиної, що щодня нагадує Зеленському і слугам про їх обов’язки.

А щодо боргів перед ЗСУ, то ми жорстко промоніторимо, аби всі вони були погашені. Бо ціну обіцянок Зеленського і його указів всі знають…

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.

Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.

Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.

Пізніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив: "Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк".

Однак 14 жовтня президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.