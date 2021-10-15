Які борги військовим розпорядився виплатити Зеленський, якщо "їх не було" і "ви все брешете"? - Ірина Геращенко
Чинна влада й далі публічно бреше, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії.
Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ. Далі наводимо її пост повністю.
"Ви всьо врьотє"- півроку кричали нам слуги на всіх ефірах, коли з весни ми підняли питання заборгованості перед ЗСУ. Вперше з 14 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати.
"Ніякої заборгованості перед армією немає"- на зеленому глазу з найвищої трибуни в парламенті "звітував" прем‘єр Шмигаль, відповідаючи на запитання Європейська Солідарність. Під аплодисменти слуг.
"Опозиція, як ви смієте критикувати президента"- обурювалися слуги, коли в кожному виступі ми наголошували, що Зеленський, який зараз є Верховним Головнокомандуючим, забув про Армію. Бо за його правління вперше виникли ці заборгованості, й вже 3 роки заморожені зарплати військовим.
І ось на День захисників і захисниць України на сайті ОП вигулькнув указ президента з вимогою негайної виплати боргів ЗСУ. Так про які борги йдеться, як їх "не було, вигадала "Європейська Солідарність", Геращенко, ви всьо врьотє"…?
На жаль, влада продовжує публічно брехати, коли говорить, що в бюджеті на наступний рік збільшено фінансування армії… Зросли видатки на безпеку, що включає в себе щедре фінансування МВС, ДБР, СБУ, прокуратури. Всі видатки на оборону заморожені.
Вже й самі військові чиновники визнають, що борги цього року сягають 3 млрд грн, потреби армії- більше 7 млрд.
Але коли опозиція про це щодня говорить, то навіть деякі ліберальні інтернет-ЗМІ пишуть, що, мовляв, "ЄС" варто припинити критику Зеленського. Хоч, насправді, ми озвучуємо хіба що 10 частину того, що чуємо в армії і від людей.
Не дивує, що слуги про потреби Армії не знають. Вони були там раз, з піар-вояжем рік тому, напередодні місцевих виборів.
Важко уявити рівень брехні і безвідповідальності влади, якби не було нашої команди, єдиної, що щодня нагадує Зеленському і слугам про їх обов’язки.
А щодо боргів перед ЗСУ, то ми жорстко промоніторимо, аби всі вони були погашені. Бо ціну обіцянок Зеленського і його указів всі знають…
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення.
"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.
Коментуючи цю інформацію прем'єр Шмигаль запевнив, що заборгованості за виплатами військовослужбовцям немає.
Після цього омбудмен Людмила Денісова заявила, що заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями становить 1 млрд 465,8 млн грн. Фінансування "бойових виплат" припинено.
Тоді Міноборони пообіцяло вже у жовтні повністю погасити борги перед військовослужбовцями за виплатами.
Пізніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив: "Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк".
Однак 14 жовтня президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
за 10 месяцев - профинансирован на 47%.. !
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
: Зе - барига (офффшорний) , заасфальтовані гроші , вкрав у ВСУ .
