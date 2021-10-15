З початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС, використовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, без втрат, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації з початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню, з яких три - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як уточнює Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс, неподалік від Золотого-4 - міномети калібру 120 мм, в районі Авдіївки - міномети калібру 82 мм, в сторону Новотошківського противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські підрозділи контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

