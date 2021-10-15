УКР
Новини
4 778 18

5,5 млрд грн із держбюджету-2022 піде на забезпечення житлом усіх переселенців зі статусом УБД, - заступник голови Мінветеранів Ілляшенко

На 2022 рік уряд в державному бюджеті запланував 5,5 мільярда гривень на забезпечення житлом всіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

Про це розповів в ефірі Радіо Свобода заступник міністра в справах ветеранів України Олексій Ілляшенко, передає Цензор.НЕТ.

"Президентом було ухвалено рішення в наступному році намагатися закрити всю чергу – більше 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій і одночасно внутрішньо переміщеною особою. 5,5 мільярдів гривень вперше в історії було виділено для того, щоб вирішити ці питання з житлом", – сказав Олексій Ілляшенко.

При цьому він зазначив, що черга постійно змінюється, тому що списки формуються на місцях – в облдержадміністраціях, а Кабмін перераховує гроші на придбання цього житла.

Читайте також: Понад 80 тис. переселенців потребують житла, - Резніков

"Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один чи два мільйона дається на одну сім’ю і вони протягом певного періоду часу зобов’язані придбати це житло", – розповів заступник міністра.

Ілляшенко нагадав, що в цьому році Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету – на забезпечення ветеранів і ветеранок, які є внутрішньо переміщеними особами, виділено 280 мільйонів гривень.

За даними Міністерства соціальної політики, на липень 2021 року в Україні налічувалося 1473650 внутрішньо переміщених осіб.

житло (1116) переселенці (995) УБД (137) Міністерство у справах ветеранів (309) Ільяшенко Микола (10)
+6
В рядах ЗСУ служить багато вояків, які не зрадили Україну, але втратили все майно на окуповоних територіях. Якщо вони нарешті отримають житло від держави, то це добре.
15.10.2021 20:24 Відповісти
+4
Чисто случайно в списке появиться представители генштаба и СБУ
15.10.2021 20:11 Відповісти
+1
15.10.2021 20:29 Відповісти
15.10.2021 20:11 Відповісти
В рядах ЗСУ служить багато вояків, які не зрадили Україну, але втратили все майно на окуповоних територіях. Якщо вони нарешті отримають житло від держави, то це добре.
15.10.2021 20:24 Відповісти
Сова потеряла все. Очень достойная женщина.
15.10.2021 23:04 Відповісти
пішла підготовка до виборів
15.10.2021 20:13 Відповісти
скорее подготовка к очередному распилу
15.10.2021 20:21 Відповісти
2 в 1
15.10.2021 20:25 Відповісти
15.10.2021 20:33 Відповісти
Ну, а че нормально так. Плешивый нам горя начудил, а дальнейшая отстройка, за наш с вами с чет господа.
15.10.2021 20:22 Відповісти
15.10.2021 20:26 Відповісти
15.10.2021 20:29 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового баллагана триває !! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!)))
15.10.2021 20:37 Відповісти
Сам то военный без жилья? Таких https://hromadske.ua/ru/posts/v-ocheredi-za-polucheniem-zhilya-stoyat-bolee-46-tys-*******-minoborony находятся более 46 тысяч военнослужащих. Давайте всем поровну разделим. Там по 120 тысяч выйдет. И рвём все списки?
15.10.2021 21:38 Відповісти
Правильне рішення. Вітаю. З "поганої вівці хоч шерсті жмут"...
15.10.2021 21:26 Відповісти
Враховуючи те, яка зараз влада в Україні, то квартири отримають переселенці УБД які воювали проти ЗСУ, а також родичі ЗЕкоМанди, бо "ета жє наши люді і ім нада памочь".
15.10.2021 21:26 Відповісти
Такую информацию публиковать нужно осторожно и с проверкой, ВПО УБД и так пострадали достаточно серьёзно, не нужно их обнадёживать беспричинно. Прочитайте условия получения субвенции по постанове від 18 квітня 2018 р. № 280 . В этой постанове масса подводных камней в виде справок начиная от постановки на квартирный учёт и до места вынужденного места проживания ВПО УБД и коэффициентов выплат с этим связанных. Соответственно выплаты получат далеко не все, а только избранные и может даже не воевавшие.
03.11.2021 11:11 Відповісти
 
 