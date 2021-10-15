5,5 млрд грн із держбюджету-2022 піде на забезпечення житлом усіх переселенців зі статусом УБД, - заступник голови Мінветеранів Ілляшенко

На 2022 рік уряд в державному бюджеті запланував 5,5 мільярда гривень на забезпечення житлом всіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

Про це розповів в ефірі Радіо Свобода заступник міністра в справах ветеранів України Олексій Ілляшенко, передає Цензор.НЕТ.

"Президентом було ухвалено рішення в наступному році намагатися закрити всю чергу – більше 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій і одночасно внутрішньо переміщеною особою. 5,5 мільярдів гривень вперше в історії було виділено для того, щоб вирішити ці питання з житлом", – сказав Олексій Ілляшенко.

При цьому він зазначив, що черга постійно змінюється, тому що списки формуються на місцях – в облдержадміністраціях, а Кабмін перераховує гроші на придбання цього житла.

"Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один чи два мільйона дається на одну сім’ю і вони протягом певного періоду часу зобов’язані придбати це житло", – розповів заступник міністра.

Ілляшенко нагадав, що в цьому році Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету – на забезпечення ветеранів і ветеранок, які є внутрішньо переміщеними особами, виділено 280 мільйонів гривень.

За даними Міністерства соціальної політики, на липень 2021 року в Україні налічувалося 1473650 внутрішньо переміщених осіб.