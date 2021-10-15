Є два шляхи перешкодити поширенню COVID-19 - вакцинація і суворий карантин, але перший українці ігнорують, - Ляшко

Нині є два ефективних шляхи протидії поширенню COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень. Вкотре наголошую: сьогодні на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого. Щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби, наразі 97% госпіталізованих із коронавірусною хворобою не були вакцинованими. Збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень", – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла в червону зону.

18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область також переходять у червону зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А це означає, що карантин у цих регіонах посилять.